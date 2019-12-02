31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Пройтись по улочкам Сигнахи и Телави, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края

Эрик
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Эрик – ваш гид
В путешествии по Алазанской долине вы познакомитесь с красотами горного региона, прогуляетесь по улочкам города любви и откроете архитектуру Телави.

В монастыре Бодве сможете помолиться святой Нино и посетить её источник.

И, конечно, узнаете, какова Кахетию на вкус: продегустируете лучшие вина, хлеб шоти и горячую чурчхелу.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — место вашего проживания
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У этой экскурсии31 отзыв
4.81
Кахетия от К до Я
Кахетия от К до Я

Что вас ожидает

Встретят вином и хлебом
Первая наша остановка будет на винном заводе KTW. Экскурсию по заводу проведет русскоязычный гид. Вы продегустируете несколько видов белых и красных вин и бренди (коньяк), сможете приобрести понравившийся напиток. Попробуете настоящий хлеб шоти и увидите, как его пекут.
Затем мы заедем к гости к виноделу: вместе с ним вы поучаствуете в сборе винограда и приготовлении вина и узнаете о тонкостях его производства. А также продегустируете разные вкусы, слушая о удивительные истории об этом напитке.

Из Сигнахи с любовью
Одна из точек маршрута — город Сигнахи: он отличается маленькими колоритными улочками и шикарной панорамой, на фоне которой получаются потрясающие фотографии. Я объясню, почему его называют городом любви. А после мы попробуем найти ту самую площадь, которую художник Нико Пиросмани устелил цветами для любимой. Именно об этом поется в песне Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Вы узнаете, как и чем живут местные, услышите об их традициях и познакомитесь с культурой Грузии.

Вкусная история
Помимо красивых видов, поездка запомнится гастрономическими открытиями. Вы увидите, как делают чурчхелу, и отведаете ее в непривычном горячем виде, а также посмотрите, как хранится вино в квеври. На обед предлагаю заехать в видовой ресторан близ древней крепости. С его террасы открывается захватывающий вид на Алазанскую долину, очерченную на севере полосой заснеженных вершин.

К святому источнику
Мы посетим крупнейший монастырь в Кахетии — монастырь святой Нино. Я расскажу о чуде, благодаря которому праведница была захоронена именно здесь. Вы сможете поклониться этой святой и испить чудесной воды из источника ее имени. Добраться до него будет удобно на машине или же — что интереснее — по лесенке в 2 тысячи ступеней. Это восхождение не принесет дискомфортных ощущений ни в этот, ни в последующие дни — необъяснимо, но проверенный факт!

Отыскать кадры из «Мимино»
После мы отправимся в Телави и осмотрим город на экскурсии с местным жителем. Удивительная архитектура, церкви и памятники, старые улочки и колорит местной жизни — вот что предстанет перед вами. По желанию вы сможете посетить дом-музей князя Александра Чавчавадзе или же отправиться на дегустацию Кахетинских вин.

Организационные детали

  • В стоимость не включено: приготовление вина у винодела (25-30 лари за человека) и обед (около 15-25 лари за человека ). Также по желанию оплачивается посещение музея Чавчавадзе — около 3 лари.
  • Вам не придется добираться до места начала экскурсии, так как я заеду за вами в заранее согласованное время и место
  • Возвращение в Тбилиси — в 19:00-19:30
Кахетия от К до Я
Кахетия от К до Я
Кахетия от К до Я
Кахетия от К до Я
Кахетия от К до Я
Кахетия от К до Я

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — место вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эрик
Эрик
Меня зовут Эрик. Мне 26 лет, и в Грузии я живу с рождения. Если вы любите хорошее вино и энергичны, то вам точно ко мне. Хорошее настроение во время экскурсии — это очень важно. Я видел много стран, но красоту родного края трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Поэтому экскурсии со мной не будут скучными: у меня хорошее чувство юмора, музыка на любой вкус и небольшой приятный бонус для каждого путешественника. Также я гарантирую безопасность во время наших мини-путешествий.
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 декабря 2019
Мы отлично провели время! Удобная машина, хорошо продуманный маршрут с ненавязчивым гидом, который знал все необходимое об окружающем мире . Спасибо Эрик, нам все понравилось!
10 ноября 2019
Отличная экскурсия, для знакомства с Кахетией. Не перегружена лишними историческими цифрами. Всё доходчиво и понятно. Особенно запомнился вид на Алазанскую долину из кафе(надолго останется в памяти) и заезд на частную винодельню. Думаю в этой экскурсии есть всё что нужно для знакомства с Кахетией за 1 день. Так же Эрик помог с машиной для поднятия в монастырь у подножия Казбеги. Всем остались довольны.
24 октября 2019
Аккуратный водитель. Пунктуальный. Маршрут хорошо продуман. Прокатились с ветерком. Но экскурсией это назвать не могу. Аренда машины с приветливым и вежливым водителем, который поделился с нами парой историй.
1 октября 2019
Спасибо большое Эрику за эту экскурсию,все было просто на высшем уровне,очень вкусное вино, отличные виды и подача информации в таком формате что точно скучно не будет! Спасибо за атмосферу и интересную беседу, надеемся в следующий наш визит в Тбилиси ,также взять экскурсии с Эриком.
Обязательно порекомендуем нашим друзьям и знакомым!
29 сентября 2019
Очень хорошие дегустации вин,прекрасные виды Алазанской долины,хорошая организация.
10 сентября 2019
Огромное спасибо Эрику за экскурсию! Путешествовали с ребенком, всем очень понравилось. Мои наилучшие рекомендации!
9 сентября 2019
Эрик отличный гид, весь день прошел весело,непринужденно.Отлично,что нам давалось время так же и для самостоятельной прогулки по Сигнахе и в монастыре св.Нино.Спасибо Эрику за чудесный день!
20 августа 2019
Экскурсия отличная! Эрику спасибо за те места, которые мы посетили. Вид на Алазанскую долину с балкона кафе-это место, которое остается перед глазами даже тогда, когда уезжаешь оттуда. Вино и еда- это ВАХ!!! Эта экскурсия, когда тебе дают время насладиться всем тем, что тебя окружает и что тебе интересно!
Рекомендую тем, кто хочет получить от экскурсии незабываемые впечатления , которые останутся в вашей памяти надолго! Вас не будут грузить датами и фактами, а дадут возможность увидеть красоту Кахетии с ее виноградниками! Семья из Волгограда.
14 августа 2019
Хотела бы поблагодарить Эрика за чудесную экскурсию, которую он, буквально, подарил нашей семье. Все было замечательно, начиная от момента, когда он забрал нас и заканчивая тем, как он помогал нам заносить просто превосходное вино, купленное в самой лучшей винодельне. То, что Эрик помог нам выбрать и купить просто замечательный арбуз по местным ценам - вообще оставлю без комментариев!
В общем, эта экскурсия подойдёт как для двоих, так и для семьи. Не пожалеет никто. Большое спасибо за подаренные эмоции!
23 июля 2019
Все прекрасно всем рекоменндую.
Ещё 21 отзыв

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