31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Кахетия от К до Я

Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
В путешествии по Алазанской долине вы познакомитесь с красотами горного региона, прогуляетесь по улочкам города любви и откроете его архитектуру. В монастыре Бодве сможете помолиться святой Нино и посетить её источник.

И, конечно, узнаете, какова Кахетию на вкус: продегустируете лучшие вина, хлеб шоти и горячую чурчхелу.
4.8
52 отзыва
Кахетия от К до Я
Кахетия от К до Я
Кахетия от К до Я

Описание экскурсии

Встретят вином и хлебом

Первая наша остановка будет на винном заводе KTW. Экскурсию по заводу проведет русскоязычный гид. Вы продегустируете несколько видов белых и красных вин и бренди (коньяк), сможете приобрести понравившийся напиток. Попробуете настоящий хлеб шоти и увидите, как его пекут.
Затем мы заедем к гости к виноделу: вместе с ним вы поучаствуете в сборе винограда и приготовлении вина и узнаете о том, как его производят. А также попробуете разные вкусы, слушая о удивительные истории об этом напитке.

Тонкости виноделия

Затем мы заедем на винодельню Vineria Kakheti — вы будто окажетесь в гостях у старых друзей. Это настоящий дом, который принадлежал грузинской семье: вы погрузитесь в домашнюю атмосферу и узнаете о тонкостях технологии приготовления вина в квеври, специальных глиняных сосудах. Вы сможете задать вопросы о виноделии, попробовать несколько сортов вина и увидеть своими глазами, как в древности виноград давили в деревянном корыте сацнахели.

Из Сигнахи с любовью

Одна из точек маршрута — город Сигнахи: он отличается маленькими колоритными улочками и шикарной панорамой, на фоне которой получаются потрясающие фотографии. Я объясню, почему его называют городом любви. А после мы попробуем найти ту самую площадь, которую художник Нико Пиросмани устелил цветами для любимой. Именно об этом поется в песне Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Вы узнаете, как и чем живут местные, услышите об их традициях и познакомитесь с культурой Грузии.

Вкусная история

Помимо красивых видов, поездка запомнится гастрономическими открытиями. Вы увидите, как делают чурчхелу, и отведаете ее в непривычном горячем виде, а также посмотрите, как хранится вино в квеври. На обед предлагаю заехать в видовой ресторан близ древней крепости. С его террасы открывается захватывающий вид на Алазанскую долину, очерченную на севере полосой заснеженных вершин.

К святому источнику

Мы посетим крупнейший монастырь в Кахетии — монастырь святой Нино. Я расскажу о чуде, благодаря которому праведница была захоронена именно здесь. Вы сможете поклониться этой святой и испить чудесной воды из источника ее имени. Добраться до него будет удобно на машине или же — что интереснее — по лесенке в 2 тысячи ступеней. Это восхождение не принесет дискомфортных ощущений ни в этот, ни в последующие дни — необъяснимо, но проверенный факт!

Организационные детали

*Экскурсии проходит на автомобиле Tesla Model 3 2020 г. в.

  • В стоимость не включено: приготовление вина у винодела (25-30 лари за человека), дегустация вин на винодельне Vineria Kakheti (15 лари за человека) и обед (около 15-25 лари за человека)
  • Вам не придется добираться до места начала экскурсии, так как я заеду за вами в заранее согласованное время и место
  • Возвращение в Тбилиси — в 19:00-19:30
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Во время сезона сбора урожая на винодельне Vineria Kakheti можно заказать дополнительную услугу: собрать виноград и самому поучаствовать в приготовлении вина.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 676 туристов
Меня зовут Георгий и в Грузии я живу с рождения. Если вы любите хорошее вино и энергичны, то вам точно ко мне. Я видел много стран, но красоту родного края
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трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Поэтому экскурсии со мной не будут скучными: у меня хорошее чувство юмора, музыка на любой вкус и небольшой приятный бонус для каждого путешественника. Также я гарантирую безопасность во время наших мини-путешествий.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
5
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С
Молодой активный гид, классно рассказывает и показывает. Если вы попросите расскажет обо всем на свете, классная удобная машина и хороший подбор остановок. Я бы рекомендовал поколения чуть помоложе.
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Татьяна
Георгий, спасибо большое! Мы провели чудесный день! Достаточный объем информации, без перегруза. Ощущение, что ты в увлекательной поездке в компании друзей, а не с гидом. Все четко, точно и пунктуально.
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Очень понравился выбор мест для посещения. От разного опыта дигустаций, дух захватывающих видов, сильнейшего впечатления от монастыря, до ресторана. Очень надеюсь в следующий визит поехать еще по другим направлениям вместе. Искренне рекомендую.

Георгий, спасибо большое! Мы провели чудесный день! Достаточный объем информации, без перегруза. Ощущение, что ты в
Георгий, спасибо большое! Мы провели чудесный день! Достаточный объем информации, без перегруза. Ощущение, что ты в
Георгий, спасибо большое! Мы провели чудесный день! Достаточный объем информации, без перегруза. Ощущение, что ты в
Георгий, спасибо большое! Мы провели чудесный день! Достаточный объем информации, без перегруза. Ощущение, что ты в
Георгий, спасибо большое! Мы провели чудесный день! Достаточный объем информации, без перегруза. Ощущение, что ты в
Георгий, спасибо большое! Мы провели чудесный день! Достаточный объем информации, без перегруза. Ощущение, что ты в
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А
Съездили на индивидуальную экскурсию с Георгием в Кахетию. Не доезжая Кахетии заезжали на винные дегустации два винзавода. Это была только дегустация. Ожидания были посмотреть производства вина-увы только дегустация и выход
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через магазин при заводе (стандартный развод-цены на вино при заводе высокие). Кахетия поразила своими красотами. Город Сигнахи, обед на балкончике с видом на алазанскую долину,женский монастырь Бодбе,храм святой Нино очень впечатлило. Будучи в Грузии всем рекомендуем съездить в Кахетию.

Съездили на индивидуальную экскурсию с Георгием в Кахетию. Не доезжая Кахетии заезжали на винные дегустации два
Съездили на индивидуальную экскурсию с Георгием в Кахетию. Не доезжая Кахетии заезжали на винные дегустации два
Съездили на индивидуальную экскурсию с Георгием в Кахетию. Не доезжая Кахетии заезжали на винные дегустации два
Съездили на индивидуальную экскурсию с Георгием в Кахетию. Не доезжая Кахетии заезжали на винные дегустации два
Съездили на индивидуальную экскурсию с Георгием в Кахетию. Не доезжая Кахетии заезжали на винные дегустации два
Съездили на индивидуальную экскурсию с Георгием в Кахетию. Не доезжая Кахетии заезжали на винные дегустации два
Съездили на индивидуальную экскурсию с Георгием в Кахетию. Не доезжая Кахетии заезжали на винные дегустации два
Съездили на индивидуальную экскурсию с Георгием в Кахетию. Не доезжая Кахетии заезжали на винные дегустации два+1
Съездили на индивидуальную экскурсию с Георгием в Кахетию. Не доезжая Кахетии заезжали на винные дегустации два
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Д
Я получила огромное удовольствие от этой поездки. Сложилось все: погода, маршрут, впечатления и главное, гид. Прекрасная грамотная речь, очень интересная и в то же время неперегруженная информация - все это оказалось определяющим для впечатлений, которые наверняка останутся у меня надолго!
Посетили все запланированые места, не спеша и под свой ритм. Очень рекомендую!
Я получила огромное удовольствие от этой поездки. Сложилось все: погода, маршрут, впечатления и главное, гид. Прекрасная
Я получила огромное удовольствие от этой поездки. Сложилось все: погода, маршрут, впечатления и главное, гид. Прекрасная
Я получила огромное удовольствие от этой поездки. Сложилось все: погода, маршрут, впечатления и главное, гид. Прекрасная
Я получила огромное удовольствие от этой поездки. Сложилось все: погода, маршрут, впечатления и главное, гид. Прекрасная
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Svetlana
Поездка в Кахетию стала настоящим праздником для души. Это край, где время течёт медленно, как река Алазани, а вино льётся как песня — мягко, душевно, с теплом и историей. 🇬🇪Грузинская
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прекрасная музыка тоже были с нами и за это отдельное спасибо Анри ❤️ Экскурсия была в легкой не принужденной атмосфере, вопросы - ответы, меняли маршрут, делали остановки и все по нашему желанию. Гид очень гибкий, легко ориентируется и подстраивается под наши желания 👍 сделал все и даже больше 🤩👍 Рекомендую!

Поездка в Кахетию стала настоящим праздником для души. Это край, где время течёт медленно, как река
Поездка в Кахетию стала настоящим праздником для души. Это край, где время течёт медленно, как река
Поездка в Кахетию стала настоящим праздником для души. Это край, где время течёт медленно, как река
Поездка в Кахетию стала настоящим праздником для души. Это край, где время течёт медленно, как река
Поездка в Кахетию стала настоящим праздником для души. Это край, где время течёт медленно, как река
Поездка в Кахетию стала настоящим праздником для души. Это край, где время течёт медленно, как река
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В
Отличная экскурсия. Нас забрали из отеля и повезли на дегустацию вин в невероятно красивое место. День прошел замечательно. Было очень весело и красиво.
Купили вкусного вина, послушали интересные истории.
Гуляли по маленьким улочкам Сигнахи. Обедали в очень вкусном кафе с фантастическим видом.
Для самых смелых, есть еще такая же экскурсия на мотоцикле. Вас прокатят с ветерком по городу Любви☺️

Всем рекомендую.
Отличная экскурсия. Нас забрали из отеля и повезли на дегустацию вин в невероятно красивое место. День
Отличная экскурсия. Нас забрали из отеля и повезли на дегустацию вин в невероятно красивое место. День
Отличная экскурсия. Нас забрали из отеля и повезли на дегустацию вин в невероятно красивое место. День
Отличная экскурсия. Нас забрали из отеля и повезли на дегустацию вин в невероятно красивое место. День
Отличная экскурсия. Нас забрали из отеля и повезли на дегустацию вин в невероятно красивое место. День
Отличная экскурсия. Нас забрали из отеля и повезли на дегустацию вин в невероятно красивое место. День
Отличная экскурсия. Нас забрали из отеля и повезли на дегустацию вин в невероятно красивое место. День
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