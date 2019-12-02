31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Встретят вином и хлебом

Первая наша остановка будет на винном заводе KTW. Экскурсию по заводу проведет русскоязычный гид. Вы продегустируете несколько видов белых и красных вин и бренди (коньяк), сможете приобрести понравившийся напиток. Попробуете настоящий хлеб шоти и увидите, как его пекут.

Затем мы заедем к гости к виноделу: вместе с ним вы поучаствуете в сборе винограда и приготовлении вина и узнаете о тонкостях его производства. А также продегустируете разные вкусы, слушая о удивительные истории об этом напитке.

Из Сигнахи с любовью

Одна из точек маршрута — город Сигнахи: он отличается маленькими колоритными улочками и шикарной панорамой, на фоне которой получаются потрясающие фотографии. Я объясню, почему его называют городом любви. А после мы попробуем найти ту самую площадь, которую художник Нико Пиросмани устелил цветами для любимой. Именно об этом поется в песне Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Вы узнаете, как и чем живут местные, услышите об их традициях и познакомитесь с культурой Грузии.

Вкусная история

Помимо красивых видов, поездка запомнится гастрономическими открытиями. Вы увидите, как делают чурчхелу, и отведаете ее в непривычном горячем виде, а также посмотрите, как хранится вино в квеври. На обед предлагаю заехать в видовой ресторан близ древней крепости. С его террасы открывается захватывающий вид на Алазанскую долину, очерченную на севере полосой заснеженных вершин.

К святому источнику

Мы посетим крупнейший монастырь в Кахетии — монастырь святой Нино. Я расскажу о чуде, благодаря которому праведница была захоронена именно здесь. Вы сможете поклониться этой святой и испить чудесной воды из источника ее имени. Добраться до него будет удобно на машине или же — что интереснее — по лесенке в 2 тысячи ступеней. Это восхождение не принесет дискомфортных ощущений ни в этот, ни в последующие дни — необъяснимо, но проверенный факт!

Отыскать кадры из «Мимино»

После мы отправимся в Телави и осмотрим город на экскурсии с местным жителем. Удивительная архитектура, церкви и памятники, старые улочки и колорит местной жизни — вот что предстанет перед вами. По желанию вы сможете посетить дом-музей князя Александра Чавчавадзе или же отправиться на дегустацию Кахетинских вин.