31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

В путешествии по Алазанской долине вы познакомитесь с красотами горного региона, прогуляетесь по улочкам города любви и откроете его архитектуру. В монастыре Бодве сможете помолиться святой Нино и посетить её источник. И, конечно, узнаете, какова Кахетию на вкус: продегустируете лучшие вина, хлеб шоти и горячую чурчхелу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Встретят вином и хлебом

Первая наша остановка будет на винном заводе KTW. Экскурсию по заводу проведет русскоязычный гид. Вы продегустируете несколько видов белых и красных вин и бренди (коньяк), сможете приобрести понравившийся напиток. Попробуете настоящий хлеб шоти и увидите, как его пекут.

Затем мы заедем к гости к виноделу: вместе с ним вы поучаствуете в сборе винограда и приготовлении вина и узнаете о том, как его производят. А также попробуете разные вкусы, слушая о удивительные истории об этом напитке.

Тонкости виноделия

Затем мы заедем на винодельню Vineria Kakheti — вы будто окажетесь в гостях у старых друзей. Это настоящий дом, который принадлежал грузинской семье: вы погрузитесь в домашнюю атмосферу и узнаете о тонкостях технологии приготовления вина в квеври, специальных глиняных сосудах. Вы сможете задать вопросы о виноделии, попробовать несколько сортов вина и увидеть своими глазами, как в древности виноград давили в деревянном корыте сацнахели.

Из Сигнахи с любовью

Одна из точек маршрута — город Сигнахи: он отличается маленькими колоритными улочками и шикарной панорамой, на фоне которой получаются потрясающие фотографии. Я объясню, почему его называют городом любви. А после мы попробуем найти ту самую площадь, которую художник Нико Пиросмани устелил цветами для любимой. Именно об этом поется в песне Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Вы узнаете, как и чем живут местные, услышите об их традициях и познакомитесь с культурой Грузии.

Вкусная история

Помимо красивых видов, поездка запомнится гастрономическими открытиями. Вы увидите, как делают чурчхелу, и отведаете ее в непривычном горячем виде, а также посмотрите, как хранится вино в квеври. На обед предлагаю заехать в видовой ресторан близ древней крепости. С его террасы открывается захватывающий вид на Алазанскую долину, очерченную на севере полосой заснеженных вершин.

К святому источнику

Мы посетим крупнейший монастырь в Кахетии — монастырь святой Нино. Я расскажу о чуде, благодаря которому праведница была захоронена именно здесь. Вы сможете поклониться этой святой и испить чудесной воды из источника ее имени. Добраться до него будет удобно на машине или же — что интереснее — по лесенке в 2 тысячи ступеней. Это восхождение не принесет дискомфортных ощущений ни в этот, ни в последующие дни — необъяснимо, но проверенный факт!

Организационные детали

*Экскурсии проходит на автомобиле Tesla Model 3 2020 г. в.

В стоимость не включено: приготовление вина у винодела (25-30 лари за человека), дегустация вин на винодельне Vineria Kakheti (15 лари за человека) и обед (около 15-25 лари за человека)

Вам не придется добираться до места начала экскурсии, так как я заеду за вами в заранее согласованное время и место

Возвращение в Тбилиси — в 19:00-19:30

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Во время сезона сбора урожая на винодельне Vineria Kakheti можно заказать дополнительную услугу: собрать виноград и самому поучаствовать в приготовлении вина.