Почему мы приглашаем вас именно в Сингахи — небольшой городок с видами на Алазанскую долину? Да потому что здесь есть всё, чего обычно ждут от поездки в Кахетию. Захватывающие дух рассказы, пейзажи и гастрономические изыски — вы почувствуете себя героями одной из множества историй любви, которые прозвучат для вас. А затем бесплатно продегустируете местное вино и чачу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

В старинном городе Сигнахи каждый уголок дышит историей и гостеприимством! Совсем недавно о нём практически никто не знал — а сейчас благодаря усилиям властей он стал лицом грузинского туризма. В нашей программе — всё, за что путешественники так любят Кахетию:

Истории на холмах Грузии

Прогулка по узким улочкам, окружённым крепостными стенами, которые хранят тайны веков.

Посещение знаменитой мэрии, где круглосуточно регистрируют браки, ведь Сигнахи славится свадебными традициями.

Подъём на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на окрестности.

Винная дегустация

Мы заранее спланируем маршрут, чтобы вы оценили грузинское вино во всём его разнообразии. Вас будет ждать один из заводских дегустационных залов с профессиональными сомелье (за отдельную плату).

Искусство без границ

Культура города не оставит вас равнодушными:

Вы услышите истории любви, которые прославили Сигнахи

Увидите дом бракосочетаний, где можно за 1 день зарегистрировать брак

Подниметесь на Сигнахскую стену 17 века с башнями, длина которой 5 км.

Бонус — поездка в парк с озером и захватывающими видами!

Организационные детали