Почему мы приглашаем вас именно в Сингахи — небольшой городок с видами на Алазанскую долину? Да потому что здесь есть всё, чего обычно ждут от поездки в Кахетию.
Захватывающие дух рассказы, пейзажи и гастрономические изыски — вы почувствуете себя героями одной из множества историй любви, которые прозвучат для вас. А затем бесплатно продегустируете местное вино и чачу.
Захватывающие дух рассказы, пейзажи и гастрономические изыски — вы почувствуете себя героями одной из множества историй любви, которые прозвучат для вас. А затем бесплатно продегустируете местное вино и чачу.
Описание экскурсии
В старинном городе Сигнахи каждый уголок дышит историей и гостеприимством! Совсем недавно о нём практически никто не знал — а сейчас благодаря усилиям властей он стал лицом грузинского туризма. В нашей программе — всё, за что путешественники так любят Кахетию:
Истории на холмах Грузии
- Прогулка по узким улочкам, окружённым крепостными стенами, которые хранят тайны веков.
- Посещение знаменитой мэрии, где круглосуточно регистрируют браки, ведь Сигнахи славится свадебными традициями.
- Подъём на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на окрестности.
Винная дегустация
Мы заранее спланируем маршрут, чтобы вы оценили грузинское вино во всём его разнообразии. Вас будет ждать один из заводских дегустационных залов с профессиональными сомелье (за отдельную плату).
Искусство без границ
Культура города не оставит вас равнодушными:
- Вы услышите истории любви, которые прославили Сигнахи
- Увидите дом бракосочетаний, где можно за 1 день зарегистрировать брак
- Подниметесь на Сигнахскую стену 17 века с башнями, длина которой 5 км.
Бонус — поездка в парк с озером и захватывающими видами!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail
- Дополнительные расходы: экскурсия на винном заводе — 10 лари с чел., дегустации в зависимости от количества сортов — от 25 лари за 3 сорта вина
- Дегустация вина вне завода — бесплатно
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 21 туриста
Мы с мужем живём в Грузии. Любим путешествовать, быть на природе, открывать для себя красивые места. Мы побывали во всех уголках этой замечательной разноплановой страны. И хотим, чтобы и вы узнали и полюбили её!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
28 окт 2025
Татьяна и Спартак прекрасная пара, экскурсия прошла великолепно, в ходе экскурсии можно было желать остановки в местах где хотелось сфотографироваться или просто прогуляться, Татьяна в легкой форме рассказывала много интересного о посещаемых местах и Грузии.
С
Светлана
27 окт 2025
Спасибо Татьяне и Спартаку за экскурсию!!! Красиво, интересно, вкусно, весело, информативно!
Забрали с собой вкусные сувениры, приятную усталость от насыщенного дня и прекрасное настроение))
Общительные, отзывчивые, вежливые, внимательные экскурсоводы! С радостью обратимся к ним еще и не раз))
Забрали с собой вкусные сувениры, приятную усталость от насыщенного дня и прекрасное настроение))
Общительные, отзывчивые, вежливые, внимательные экскурсоводы! С радостью обратимся к ним еще и не раз))
Ольга
25 окт 2025
Понравилось очень. Татьяна и Спартак отличная команда. Показали интересные места, где нет толп туристов. Рассказали историю Кахетии.
Показали места, где можно вкусно покушать.
От поездки остались восхитительные впечатления и много красивых фото.
Показали места, где можно вкусно покушать.
От поездки остались восхитительные впечатления и много красивых фото.
Е
Евгений
13 сен 2025
Отличная экскурсия по Сигнахи! Гиды — семейная пара — очень приятные и интересные люди. Их рассказы были увлекательными и насыщенными, чувствовалось, что они действительно любят свое дело и делятся этим
Д
Дарья
5 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию! Повозили по всем классным местам, показывали, где сфоткаться, где покушать
Очень динамично, ничего лишнего, без толпы и без спешки, что очень важно, чтобы прочувствовать каждый момент
Татьяна помогала делать фотографии, а Спартак очень бережно и комфортно водил автомобиль
В итоге данная экскурсия стоит каждой копеечки, которую мы отдали.
Нам очень понравилось!!!!
Очень динамично, ничего лишнего, без толпы и без спешки, что очень важно, чтобы прочувствовать каждый момент
Татьяна помогала делать фотографии, а Спартак очень бережно и комфортно водил автомобиль
В итоге данная экскурсия стоит каждой копеечки, которую мы отдали.
Нам очень понравилось!!!!
Ольга
20 мая 2025
Большое спасибо Татьяне и Спартаку за прекрасную экскурсию, превратившуюся в целое увлекательное путешествие!
Огромное удовольствие слушать историю региона, подмечать детали и смотреть на восхитительную природу Кахетии.
Огромное удовольствие слушать историю региона, подмечать детали и смотреть на восхитительную природу Кахетии.
Надежда
1 мая 2025
Отлично организовано, учитывают все пожелания. Татьяна нашла подход к нашему постоянно всем недовольному ребенку, и мы отдохнули😄 Однозначно рекомендую экскурсии у Татьяны и Спартака!
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия - край старинных традиций и грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях (из Тбилиси)
Начало: У места Вашего проживания
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия в грузинской ментальности
Винная поездка из Тбилиси с оглядкой на историю края
Начало: От места вашего проживания
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
-
50%
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборИз Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи
Открыть вкус, красоту и гостеприимство восточной Грузии
Начало: На улице Георгия Леонидзе
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€13
€26 за человека