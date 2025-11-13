Откройте для себя дух древней Кахетии во время насыщенной однодневной экскурсии по трем жемчужинам региона.
Вас ждёт путешествие сквозь века — от могущественной царской резиденции в Греми до уединённого монастыря Некреси, возвышающегося над Алазанской долиной, и, наконец, к живописному озеру Илиас Тба, названному в честь великого грузинского писателя Илии Чавчавадзе.
Описание экскурсии
Наш маршрут: Манави. Продегустируете настоящее домашнее вино, попробуете мёд, чачу, сацебели, пастилу и чурчхелу. Примете участие в мастер-классе по изготовлению чурчхелы — своими руками создадите сладкий символ Грузии! Бадиаури. Вас ждёт дегустация свежего сыра и традиционного хлеба. Участие в мастер-классе по выпеканию шоти в настоящей тонэ-печи. Греми — архитектурный ансамбль XVI века, некогда столица Кахетинского царства. Вы осмотрите храм Архангелов, башню и царский дворец, откуда открываются захватывающие виды. Некреси — один из древнейших монастырей Грузии (IV век), расположенный на вершине холма, до которого можно подняться на специальном транспорте. Озеро Илиас Тба — место умиротворения и вдохновения, идеально подходящее для отдыха после насыщенного экскурсионного дня. По пути вы узнаете о культуре, традициях и духовной истории Кахетии от профессионального гида. Важная информация:
Надевайте удобную обувь и возьмите с собой купальник, если хотите искупаться.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манави
- Бадиаури
- Греми
- Некреси
- Озеро Илиас Тба
Что включено
- Гид
- Трансфер
- Дегустации: вина, чачи, меда, сыра, сладостей
- Мастер-класс по приготовлению чурчхелы
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
- Подъем на Некреси (до 5 лари с человека)
- Мастер-класс по выпеканию хлеба шоти
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и возьмите с собой купальник
- Если хотите искупаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$14 за человека