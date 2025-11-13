Откройте для себя дух древней Кахетии Вас ждёт путешествие сквозь века — от могущественной царской резиденции в Греми до уединённого монастыря Некреси, возвышающегося над Алазанской долиной, и, наконец, к живописному озеру Илиас Тба, названному в честь великого грузинского писателя Илии Чавчавадзе. Наш маршрут: Манави. Продегустируете настоящее домашнее вино, попробуете мёд, чачу, сацебели, пастилу и чурчхелу. Примете участие в мастер-классе по изготовлению чурчхелы — своими руками создадите сладкий символ Грузии! Бадиаури. Вас ждёт дегустация свежего сыра и традиционного хлеба. Участие в мастер-классе по выпеканию шоти в настоящей тонэ-печи. Греми — архитектурный ансамбль XVI века, некогда столица Кахетинского царства. Вы осмотрите храм Архангелов, башню и царский дворец, откуда открываются захватывающие виды. Некреси — один из древнейших монастырей Грузии (IV век), расположенный на вершине холма, до которого можно подняться на специальном транспорте. Озеро Илиас Тба — место умиротворения и вдохновения, идеально подходящее для отдыха после насыщенного экскурсионного дня. По пути вы узнаете о культуре, традициях и духовной истории Кахетии от профессионального гида. Важная информация:

Надевайте удобную обувь и возьмите с собой купальник, если хотите искупаться.