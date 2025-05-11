Путешествие начинается в древней столице Мцхете, где вы посетите собор Светицховели и храм Джвари, узнаете
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в историю православия
- 🏰 Посещение древних крепостей
- 🌄 Восхитительные горные пейзажи
- 🚗 Комфортное путешествие с гидом
- 📸 Уникальные фото-локации
Что можно увидеть
- Светицховели
- Джвари
- Ананури
Описание экскурсии
Путь грузинского христианства в Мцхете и Джвари
Из Тбилиси вы отправитесь в его самый известный пригород — Мцхету, чья история начинается в первом тысячелетии до н. э. Вы узнаете, почему это место называют «душой Сакартвело» и услышите предание о возникновении самоназвания Грузии. Перенесётесь во времена, когда Мцхета была столицей Иберийского царства, и узнаете о жизни города в эпоху Великого шёлкового пути. Но главным акцентом в рассказе, конечно, станет грузинское христианство — именно в Мцхете в 4 веке началась его история. Вы побываете в соборе Светицховели — символе православия Грузии: под его сводами хранится хитон Иисуса Христа и похоронены представители царской династии Багратиони. Около Мцхеты, на месте установления первого креста в Грузии, возвышается Храм Джвари: вы полюбуетесь местными ландшафтами и ощутите дух древности.
Крепость 16 века на чистейшем озере
Путешествие продолжится дальше на север, по старейшей Военно-грузинской дороге, о судьбе которой я также расскажу. Мы будем останавливаться не на типичных туристических фото-точках, но в инсайдерских местах с идеальными ракурсами для взгляда и фотоаппарата! Вы полюбуетесь лазурной гладью Жинвальского водохранилища и окружающими его лесистыми горами. А я расскажу о создании искусственного озера, печальном разрушении старых деревень и современном значении Жинвали. В этой части поездки также крепость Ананури, чьи мощные стены и средневековые башни связаны с князьями Арагветскими.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси
- Вас сопровождают гид и водитель
- Дополнительно оплачивается обед
- Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (доплата 35€ за человека)
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Артур отличный рассказчик, узнали много нового. Чувствовалась максимальная включенность, и не только в рамках экскурсии, - посоветовал нам ресторан и место, где купить фрукты:)
Посмотрели все основные достопримечательности около Тбилиси, стартовали утром с аэропорта и закончили на позднем обеде в ресторане, куда Артур любезно нас доставил.
Спасибо Артуру за положительные впечатления
По маршруту - Тбилиси -> монастырь Джвари -> монастырь Светитскховели -> по военно-грузинской дороге до водохранилища Жинвали -> крепость Ананури -> Тбилиси.
По всем локациям получили максимум информации