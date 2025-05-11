Мцхета и Ананури: о вере и природе

Исследуйте древнюю столицу Грузии и её сакральные места. Узнайте о грузинском православии и насладитесь великолепными горными пейзажами
Экскурсия «Мцхета и Ананури: о вере и природе» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей грузинского православия.

Путешествие начинается в древней столице Мцхете, где вы посетите собор Светицховели и храм Джвари, узнаете
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о хитоне Иисуса Христа и царской династии Багратиони. Далее маршрут ведет к крепости Ананури, окруженной живописными горами и Жинвальским водохранилищем.

Путешествие обещает не только исторические открытия, но и незабываемые виды, которые оставят яркие впечатления

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в историю православия
  • 🏰 Посещение древних крепостей
  • 🌄 Восхитительные горные пейзажи
  • 🚗 Комфортное путешествие с гидом
  • 📸 Уникальные фото-локации
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Светицховели
  • Джвари
  • Ананури

Описание экскурсии

Путь грузинского христианства в Мцхете и Джвари

Из Тбилиси вы отправитесь в его самый известный пригород — Мцхету, чья история начинается в первом тысячелетии до н. э. Вы узнаете, почему это место называют «душой Сакартвело» и услышите предание о возникновении самоназвания Грузии. Перенесётесь во времена, когда Мцхета была столицей Иберийского царства, и узнаете о жизни города в эпоху Великого шёлкового пути. Но главным акцентом в рассказе, конечно, станет грузинское христианство — именно в Мцхете в 4 веке началась его история. Вы побываете в соборе Светицховели — символе православия Грузии: под его сводами хранится хитон Иисуса Христа и похоронены представители царской династии Багратиони. Около Мцхеты, на месте установления первого креста в Грузии, возвышается Храм Джвари: вы полюбуетесь местными ландшафтами и ощутите дух древности.

Крепость 16 века на чистейшем озере

Путешествие продолжится дальше на север, по старейшей Военно-грузинской дороге, о судьбе которой я также расскажу. Мы будем останавливаться не на типичных туристических фото-точках, но в инсайдерских местах с идеальными ракурсами для взгляда и фотоаппарата! Вы полюбуетесь лазурной гладью Жинвальского водохранилища и окружающими его лесистыми горами. А я расскажу о создании искусственного озера, печальном разрушении старых деревень и современном значении Жинвали. В этой части поездки также крепость Ананури, чьи мощные стены и средневековые башни связаны с князьями Арагветскими.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси
  • Вас сопровождают гид и водитель
  • Дополнительно оплачивается обед
  • Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (доплата 35€ за человека)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В зависимости от место жительства гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Мцхета и Ананури: о вере и природе (Инга)Мцхета и Ананури: о вере и природе (Инга)Мцхета и Ананури: о вере и природе (Инга)Мцхета и Ананури: о вере и природе (Инга)Мцхета и Ананури: о вере и природе (Инга)Мцхета и Ананури: о вере и природе (Инга)Мцхета и Ананури: о вере и природе (Полина)Мцхета и Ананури: о вере и природе (Полина)Мцхета и Ананури: о вере и природе (Полина)
И
11 мая 2025
Большое спасибо Артуру за увлекательную экскурсию и максимальный комфорт. Очень много узнали об истории и религии, посетили святые места, панорамные виды на красоты Грузии. Остались под приятным впечатлением. Очень рекомендую также закупаться сувенирами в этой поездке, вдали от Тбилиси цены на них очень порадовали.
Большое спасибо Артуру за увлекательную экскурсию и максимальный комфорт. Очень много узнали об истории и религии,Большое спасибо Артуру за увлекательную экскурсию и максимальный комфорт. Очень много узнали об истории и религии,Большое спасибо Артуру за увлекательную экскурсию и максимальный комфорт. Очень много узнали об истории и религии,Большое спасибо Артуру за увлекательную экскурсию и максимальный комфорт. Очень много узнали об истории и религии,Большое спасибо Артуру за увлекательную экскурсию и максимальный комфорт. Очень много узнали об истории и религии,Большое спасибо Артуру за увлекательную экскурсию и максимальный комфорт. Очень много узнали об истории и религии,
А
11 сен 2024
Большое спасибо Артуру. Очень интересная и познавательная экскурсия. Выверенный маршрут, погруженность в тему, интересное изложение исторических фактов, доброжелательность к клиентам - все это Артур. Рекомендуем
П
7 сен 2024
Экскурсия очень понравилась, захватывающие виды.
Артур отличный рассказчик, узнали много нового. Чувствовалась максимальная включенность, и не только в рамках экскурсии, - посоветовал нам ресторан и место, где купить фрукты:)
Экскурсия очень понравилась, захватывающие виды.Экскурсия очень понравилась, захватывающие виды.Экскурсия очень понравилась, захватывающие виды.
Лаура
6 мая 2024
Артур, благодарю за индивидуальный подход и интересную экскурсию! Мы замечательно провели время и насладились красивыми видами 😊 Дорога была комфортной, водителю отдельное спасибо!
D
15 апр 2024
Артур в моем понимании - супер гид! С ним интересно, объем его знаний просто поражает, кажется не было ни одного нашего вопроса, который бы он оставил без ответа. При этом с ним просто, комфортно и легко. Артур рассказывает о своей стране с любовью, а это самое главное. Если приедем еще - обратимся к нему!
О
14 мар 2024
Очень благодарны Артуру за прекрасный день и замечательную экскурсию. Артур отличный рассказчик, очень интеллигентный, очень эрудированный, очень доброжелательный. Получили огромное удовольствие! Огромное спасибо
Нина
24 сен 2023
Сегодня с семье были на экскурсии с Артуром. Все очень понравилось. Артур очень профессиональный и образованный гид. Поездка получилась очень познавательной и насыщенной красивыми видами! В следующий приезд в Грузию обязательно поедем с Артуром еще открывать для себя новые места!
Эльвира
20 сен 2023
Это идеальный вариант гида для любознательных и веселых) узнали много интересных фактов. Артур фоткает прекрасно, плюсик ему за это!
О
8 сен 2023
Артур отличный рассказчик, мы не скучали., все было интересно.
Посмотрели все основные достопримечательности около Тбилиси, стартовали утром с аэропорта и закончили на позднем обеде в ресторане, куда Артур любезно нас доставил.
А
25 авг 2022
Ездил с Артуром на экскурсию 16 августа 2022 года во Мцхету и крепость Ананури. Это был самый лучший мой гид за всю историю!) В моём случае была персональная экскурсия за
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разумную цену.

С Артуром не соскучишься. Он постоянно ненавязчиво поддерживает разговор, очень тактичен, вежлив. Поддерживал постоянный интерес к экскурсии и к тому, вопросы сами собой появлялись и не было неловких молчаний. А если и были, то только тогда когда нужно - когда ты смотришь на природу - озёра и горы. Артут максимально сделает поездку комфортной от начала до конца поездки. Подъедет в любое место в Тбилиси куда вам нужно. Либо сам, либо с водителем, как туристу угодно. Любит свою профессию как и свою страну. Знал про всё, что его спрашивал о Грузии, точные исторические даты. Также посоветует классные места в Тбилиси. Ни о чём не пожалел, что посетил по его рекомендации. Порекомендует также хорошее вино и местную еду.

Плюс для меня было удивлением, что гид может оплатить тебе воду и мелкие расходы во время экскурсии и после этого не потребовав дополнительной платы. И он прекрасный фотограф) И да, фотографирует он прекрасно даже с любого вашего телефона. Это не тот друг из мемов, где тебя сфоткали как попало. Артур прямо подбирает ракурс и освещение в этот момент. Даст тебе после рассказа о местности побыть с ней наедине, чтобы ты всё переосмыслил сам.

Очень рад, что побывал на этой экскурсии. Очень хотелось с ним съездить в Казбеги, но, к сожалению, времени уже не было. В следующий раз обязательно поеду!) Если что, то только с Артуром. Лучший гид!

A
13 авг 2022
Артур очень интересно рассказал об истории религии в Грузии и об истории монастырей. Нам очень понравилось:)
А
2 авг 2022
Познавательная и комфортная экскурсия как для взрослых, так и с детьми. Интересные места, богатая событиями история замечательный гид, Всем рекомендую. . Артур спасибо!
Д
18 июн 2022
Брали экскурсию для мам. Мамам очень понравилось.
Спасибо Артуру за положительные впечатления
N
9 июн 2022
Очень хорошо продуманный маршрут и прекрасный экскурсовод со знанием истории Грузии от истоков до настоящего времени, рекомендую тем, кто хочет познакомиться с прошлым и настоящем Грузии
М
3 мая 2022
Артур замечательно провел экскурсию.
По маршруту - Тбилиси -> монастырь Джвари -> монастырь Светитскховели -> по военно-грузинской дороге до водохранилища Жинвали -> крепость Ананури -> Тбилиси.
По всем локациям получили максимум информации
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исторического и религиозного характера, а также массу преданий, историй, верований. Все было рассказано в простой, но в тоже время интересной форме. С нами был ребенок (5 лет), ей тоже все очень понравилось. Во время перемещения между локациями Артур показал себя настоящим знатоком своего края, который он безгранично любит.
Настоятельно рекомендую Артура как "проводника" в мир истории Грузии, он - профессионал своего дела.

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