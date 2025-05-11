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разумную цену.



С Артуром не соскучишься. Он постоянно ненавязчиво поддерживает разговор, очень тактичен, вежлив. Поддерживал постоянный интерес к экскурсии и к тому, вопросы сами собой появлялись и не было неловких молчаний. А если и были, то только тогда когда нужно - когда ты смотришь на природу - озёра и горы. Артут максимально сделает поездку комфортной от начала до конца поездки. Подъедет в любое место в Тбилиси куда вам нужно. Либо сам, либо с водителем, как туристу угодно. Любит свою профессию как и свою страну. Знал про всё, что его спрашивал о Грузии, точные исторические даты. Также посоветует классные места в Тбилиси. Ни о чём не пожалел, что посетил по его рекомендации. Порекомендует также хорошее вино и местную еду.



Плюс для меня было удивлением, что гид может оплатить тебе воду и мелкие расходы во время экскурсии и после этого не потребовав дополнительной платы. И он прекрасный фотограф) И да, фотографирует он прекрасно даже с любого вашего телефона. Это не тот друг из мемов, где тебя сфоткали как попало. Артур прямо подбирает ракурс и освещение в этот момент. Даст тебе после рассказа о местности побыть с ней наедине, чтобы ты всё переосмыслил сам.



Очень рад, что побывал на этой экскурсии. Очень хотелось с ним съездить в Казбеги, но, к сожалению, времени уже не было. В следующий раз обязательно поеду!) Если что, то только с Артуром. Лучший гид!