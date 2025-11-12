Природные чудеса Грузии Приглашаем вас в незабываемое путешествие к одному из самых удивительных природных чудес Грузии — каньону Дашбаши, расположенному в живописном районе Цалка, всего в 2-х часах езды от Тбилиси. Это уникальное место славится своими базальтовыми скалами, образованными в результате древней вулканической активности, а также кристально чистыми водопадами, которые каскадами стекают по отвесным стенам каньона. Главной достопримечательность маршрута — Хрустальный мост — стеклянная конструкция, парящая над пропастью на высоте более 200 метров, с панорамным кафе в центре. Прогулка по мосту подарит дозу адреналина и захватывающие виды, от которых захватывает дух. Во время экскурсии вас ждет:

Посещение смотровых площадок с видами на каньон;

Прогулка по стеклянному мосту;

Возможность пройтись по тропе вдоль каньона и спуститься к водопаду;

Отдых на природе и фотосессия в живописных локациях. Алгетское водохранилище — живописное место, расположенное недалеко от Тбилиси, в окружении лесистых холмов и гор. Оно находится на территории Алгетского национального парка и отличается кристально чистой водой и спокойной атмосферой. Важная информация:.

Обязательно свяжитесь с нами перед покупкой билета, так как во время плохой погоды каньон зачастую закрывают для безопасности гостей. Время встречи в 10:10.