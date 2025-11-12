Увлекательное путешествие в один из самых живописных уголков Грузии — Дашбашский каньон.
Вас ждут захватывающие виды, уникальные базальтовые скалы, водопады и знаменитый стеклянный мост с кафе в небе.
Прогулка по каньону подарит незабываемые впечатления, фотогеничные локации и прикосновение к нетронутой природе Грузии.
Вас ждут захватывающие виды, уникальные базальтовые скалы, водопады и знаменитый стеклянный мост с кафе в небе.
Прогулка по каньону подарит незабываемые впечатления, фотогеничные локации и прикосновение к нетронутой природе Грузии.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды на каньон
- 🌉 Прогулка по стеклянному мосту
- 📸 Фотосессия в живописных локациях
- 🌿 Прикосновение к природе
- 🚶♂️ Прогулка по тропе вдоль каньона
Что можно увидеть
- Дашбашский каньон
- Хрустальный мост
- Алгетское водохранилище
Описание экскурсии
Природные чудеса Грузии Приглашаем вас в незабываемое путешествие к одному из самых удивительных природных чудес Грузии — каньону Дашбаши, расположенному в живописном районе Цалка, всего в 2-х часах езды от Тбилиси. Это уникальное место славится своими базальтовыми скалами, образованными в результате древней вулканической активности, а также кристально чистыми водопадами, которые каскадами стекают по отвесным стенам каньона. Главной достопримечательность маршрута — Хрустальный мост — стеклянная конструкция, парящая над пропастью на высоте более 200 метров, с панорамным кафе в центре. Прогулка по мосту подарит дозу адреналина и захватывающие виды, от которых захватывает дух. Во время экскурсии вас ждет:
- Посещение смотровых площадок с видами на каньон;
- Прогулка по стеклянному мосту;
- Возможность пройтись по тропе вдоль каньона и спуститься к водопаду;
Отдых на природе и фотосессия в живописных локациях. Алгетское водохранилище — живописное место, расположенное недалеко от Тбилиси, в окружении лесистых холмов и гор. Оно находится на территории Алгетского национального парка и отличается кристально чистой водой и спокойной атмосферой. Важная информация:.
Отдых на природе и фотосессия в живописных локациях. Алгетское водохранилище — живописное место, расположенное недалеко от Тбилиси, в окружении лесистых холмов и гор. Оно находится на территории Алгетского национального парка и отличается кристально чистой водой и спокойной атмосферой. Важная информация:.
Обязательно свяжитесь с нами перед покупкой билета, так как во время плохой погоды каньон зачастую закрывают для безопасности гостей. Время встречи в 10:10.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Дашбаши
- Хрустальный мост
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Вход на мост 59 лари (если через нас)
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Обязательно свяжитесь с нами перед покупкой билета, так как во время плохой погоды каньон зачастую закрывают для безопасности гостей
- Время встречи в 10:10
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
12 ноя 2025
Ездили на Дашбаши, спасибо гиду и водителю. Экскурсия необычная, очень понравился водопад, но очень мало времени даётся хотелось бы побольше побыть там. Очень красивый каньон. Поездка на машине вниз это отдельная история. Мост интересный, вид с него потрясающий. Не мешало бы добавить в эту экскурсию ещё пару красивых локаций. И дать больше времени возле водопада.
О
Олег
20 окт 2025
Т
Татьяна
20 окт 2025
О
Олег
17 окт 2025
Спасибо Нико за приятную экскурсию, посетили все что запланировали и даже больше. Кто будет спускаться вниз к водопаду, ориентируйтесь на свои возможности, возможно лучше взять микроавтобус который катает за определенную сумму почти до самого водопада и обратно
Д
Диляра
17 окт 2025
Ездили на экскурсию в дашбаши) все очень понравилось)) замечательный водитель и экскурсовод Николай) Все очень интересно, весело)) было все!) эмоции, история, музыка))
M
Manzura
17 окт 2025
Спасибо большое за эскурсию мы получили море удовольствия, красота неописуемое. И большое спасибо Нино
Л
Люба
10 окт 2025
Спасибо большое. Понравилась экскурсия. И особенное спасибо, гиду Анне!
М
Мария
1 окт 2025
Одна из достаточно дорогих экскурсий, хотя по сути это просто трансфер до каньона с заездом на водохранилище - рассказывать там было особо не о чем. Сам каньон прекрасен - особенно,
A
Anna
15 сен 2025
очень красивое место, но когда есть солнце, то намного красивее. экскурсия и транспорт хорошо организованы. Очень больно смотреть на бездомных голодных собак. они очень добрые и вежливые. мы раздавали им еду, но на всех повстречавшимся нам еды увы не хватило. Люди, кормите бездомных животных, они нуждаются в нас.
Г
Гузэль
6 сен 2025
У нас была гид Анна, добрая и отзывчивая. Если есть время и все посмотрели то можно заехать на эту экскурсию, но не входит в топ к посещению если у вас
А
Анастасия
2 сен 2025
Не могу сказать, что экскурсия вызвала бурю эмоций. Организация, как всегда, на высшем уровне, все передвижения на комфортном транспорте, гид, который сопровождал много интересного рассказал, объяснил некоторые тонкости, о которых
О
Ольга
1 сен 2025
Т
Татьяна
30 авг 2025
Интересное архитектурное сооружение. Прекрасная кардиотренировка до водопадов и обратно. Рекомендую до водопада пройтись пешком, а обратно дождаться автобусика и потом выпить кофе в ресторанчике на горе.
A
Aleksei
28 авг 2025
+ Прекрасное живописное место
+ Очень хороший гид Михо
+ Скидка на вход в парк через гида
- В один автобус садятся люди с нескольких тур агенств, или как-то ещё. За нами приехали
+ Очень хороший гид Михо
+ Скидка на вход в парк через гида
- В один автобус садятся люди с нескольких тур агенств, или как-то ещё. За нами приехали
Т
Татьяна
27 авг 2025
Красивая природа, замечательные виды по пути. Спасибо.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
50%
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Дашбаши и мост-бриллиант
Откройте для себя каньон Дашбаши и стеклянный мост-бриллиант. Природа, история и гастрономия в одном туре. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Начало: На площади Свободы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35
€70 за человека
Групповая
до 15 чел.
Роскошь Грузии: Бриллиантовый мост и каньон Дашбаши
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по каньону Дашбаши, где вас ждут захватывающие виды, стеклянный мост и экстремальные развлечения
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за человека
-
21%
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Дашбаши: в сердце природы Грузии
Начало: Ул. Иосифа Гришашвили, 5
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$213.30
$270 за всё до 6 чел.