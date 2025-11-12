Мои заказы

Дашбаши: чудо природы и мост над бездной

Увлекательное путешествие в Дашбашский каньон подарит вам захватывающие виды, прогулку по стеклянному мосту и прикосновение к природе
Увлекательное путешествие в один из самых живописных уголков Грузии — Дашбашский каньон.

Вас ждут захватывающие виды, уникальные базальтовые скалы, водопады и знаменитый стеклянный мост с кафе в небе.

Прогулка по каньону подарит незабываемые впечатления, фотогеничные локации и прикосновение к нетронутой природе Грузии.
4.8
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на каньон
  • 🌉 Прогулка по стеклянному мосту
  • 📸 Фотосессия в живописных локациях
  • 🌿 Прикосновение к природе
  • 🚶‍♂️ Прогулка по тропе вдоль каньона
Что можно увидеть

  • Дашбашский каньон
  • Хрустальный мост
  • Алгетское водохранилище

Описание экскурсии

Природные чудеса Грузии Приглашаем вас в незабываемое путешествие к одному из самых удивительных природных чудес Грузии — каньону Дашбаши, расположенному в живописном районе Цалка, всего в 2-х часах езды от Тбилиси. Это уникальное место славится своими базальтовыми скалами, образованными в результате древней вулканической активности, а также кристально чистыми водопадами, которые каскадами стекают по отвесным стенам каньона. Главной достопримечательность маршрута — Хрустальный мост — стеклянная конструкция, парящая над пропастью на высоте более 200 метров, с панорамным кафе в центре. Прогулка по мосту подарит дозу адреналина и захватывающие виды, от которых захватывает дух. Во время экскурсии вас ждет:
  • Посещение смотровых площадок с видами на каньон;
  • Прогулка по стеклянному мосту;
  • Возможность пройтись по тропе вдоль каньона и спуститься к водопаду;
Отдых на природе и фотосессия в живописных локациях. Алгетское водохранилище — живописное место, расположенное недалеко от Тбилиси, в окружении лесистых холмов и гор. Оно находится на территории Алгетского национального парка и отличается кристально чистой водой и спокойной атмосферой. Важная информация:.
Обязательно свяжитесь с нами перед покупкой билета, так как во время плохой погоды каньон зачастую закрывают для безопасности гостей. Время встречи в 10:10.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Дашбаши
  • Хрустальный мост
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Вход на мост 59 лари (если через нас)
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Обязательно свяжитесь с нами перед покупкой билета, так как во время плохой погоды каньон зачастую закрывают для безопасности гостей
  • Время встречи в 10:10
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
12 ноя 2025
Ездили на Дашбаши, спасибо гиду и водителю. Экскурсия необычная, очень понравился водопад, но очень мало времени даётся хотелось бы побольше побыть там. Очень красивый каньон. Поездка на машине вниз это отдельная история. Мост интересный, вид с него потрясающий. Не мешало бы добавить в эту экскурсию ещё пару красивых локаций. И дать больше времени возле водопада.
О
Олег
20 окт 2025
Т
Татьяна
20 окт 2025
О
Олег
17 окт 2025
Спасибо Нико за приятную экскурсию, посетили все что запланировали и даже больше. Кто будет спускаться вниз к водопаду, ориентируйтесь на свои возможности, возможно лучше взять микроавтобус который катает за определенную сумму почти до самого водопада и обратно
Д
Диляра
17 окт 2025
Ездили на экскурсию в дашбаши) все очень понравилось)) замечательный водитель и экскурсовод Николай) Все очень интересно, весело)) было все!) эмоции, история, музыка))
M
Manzura
17 окт 2025
Спасибо большое за эскурсию мы получили море удовольствия, красота неописуемое. И большое спасибо Нино
Л
Люба
10 окт 2025
Спасибо большое. Понравилась экскурсия. И особенное спасибо, гиду Анне!
М
Мария
1 окт 2025
Одна из достаточно дорогих экскурсий, хотя по сути это просто трансфер до каньона с заездом на водохранилище - рассказывать там было особо не о чем. Сам каньон прекрасен - особенно,
читать дальше

если есть возможность остаться внизу подольше у водопадов. К сожалению, в день приезда машин внизу не было, а обычно ведь могут снизу подвезти уже на них, поэтому обратно наверх надо идти пешком, а это может быть для многих очень тяжело. Дополнительно была неудобная машина с местами спереди, которые развернуты назад - непонятно, зачем это существует. Зато проход через гида 59 лари, как и написано, без него вроде бы 79 стоит. Порекомендовать экскурсию можно, но только если не ожидать ничего сверхъестественного, а просто хочется погулять по каньону и по шатающемуся мосту над ним.

A
Anna
15 сен 2025
очень красивое место, но когда есть солнце, то намного красивее. экскурсия и транспорт хорошо организованы. Очень больно смотреть на бездомных голодных собак. они очень добрые и вежливые. мы раздавали им еду, но на всех повстречавшимся нам еды увы не хватило. Люди, кормите бездомных животных, они нуждаются в нас.
Г
Гузэль
6 сен 2025
У нас была гид Анна, добрая и отзывчивая. Если есть время и все посмотрели то можно заехать на эту экскурсию, но не входит в топ к посещению если у вас
читать дальше

не так много времени, то лучше взять другие экскурсии такие как Казбег, Варзия, стеклянный мост не топ по красоте, но вот водопад очень красивый, к нему можно спуститься пешком, но очень резкий спуск, вернутся можно на авто от парка, стоит 12 лари, также и спустится можно на авто. Горная река и водопад восхитительны. В парке есть небольшой супермаркет и ресторан.

А
Анастасия
2 сен 2025
Не могу сказать, что экскурсия вызвала бурю эмоций. Организация, как всегда, на высшем уровне, все передвижения на комфортном транспорте, гид, который сопровождал много интересного рассказал, объяснил некоторые тонкости, о которых
читать дальше

знает только коренной житель. Теперь о самой экскурсии: дорога к каньону красива, приятна, открывая невероятные пейзажи водохранилища, серпантинов. На каньоне есть уже и небольшой отель, аттракционы, аквапарк, картинг. Зона для развлечений достаточно большая, но вот сама природная зона небольшая. Вход на мост и на водопады надо оплачивать дополнительно (просто прогуляться 54 лари, так как брали через гида), а если захочется прокатиться на велосипеде над пропастью, то еще заплатите. Мост частично со стеклянными вставками, которые грязные, с какими-то следами, в связи с этим ВАУ эффекта из-за стекол не было. Тем кто боится высоты - при сильном ветре мост ощутимо колеблется. Маршрут до водопада займет около 30-40 минут пешком, под палящим солнцем подъем на верх - отдельное испытание. Но можно и на машине за 12 лари с комфортом доехать. К сожалению, соотношение цена/впечатление совсем не такие. Поэтому для галочки место можно посетить. Но сейчас это выглядит как аттракцион, а не чудо природы.

О
Ольга
1 сен 2025
Т
Татьяна
30 авг 2025
Интересное архитектурное сооружение. Прекрасная кардиотренировка до водопадов и обратно. Рекомендую до водопада пройтись пешком, а обратно дождаться автобусика и потом выпить кофе в ресторанчике на горе.
A
Aleksei
28 авг 2025
+ Прекрасное живописное место
+ Очень хороший гид Михо
+ Скидка на вход в парк через гида
- В один автобус садятся люди с нескольких тур агенств, или как-то ещё. За нами приехали
читать дальше

последними, и нам очень повезло, что девушка уступила место, и мы смогли сесть поближе к переду. Иначе сели бы сзади и поразнь с женой, нас бы сильно укачало сзади, т. к. серпантин и резкие повороты присутствуют. Либо нужно ставить разные цены на разные места в астобусе, либо делать графику, чтобы можно было онлайн занимать места в минибасе при покупке билета.
- Очень мало времени было дано на экскурсию. Остальные экскурсии длятся целый день, а тут всего 8 часов (из них 5 на дорогу). Слишком много мест, которые никто не успел посмотреть в рамках экскурсии. Можно было бы побыть на месте до 18 или 19, а не до 16-00

Т
Татьяна
27 авг 2025
Красивая природа, замечательные виды по пути. Спасибо.

Входит в следующие категории Тбилиси

