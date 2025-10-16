🌄 Незабываемый день: тур в Армению из Тбилиси Ахтала Древний монастырь XII века с уникальными фресками 🎨 и живописным видом на ущелье 🌿. Атмосфера спокойствия и истории делает это место по-настоящему особенным. 🏰 Ахпат Один из величайших памятников армянской архитектуры, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 🕍. Великолепный комплекс, хранящий дух средневековья. 🌄 Алаверди Короткая фотостоп-остановка 📸 — старинный промышленный город, окружённый горами и долиной реки Дебед. Отличное место для красивых кадров! ✈️ Музей братьев Микоян Узнайте больше об известных братьях-героях Советского Союза.

На территории музея вы увидите настоящий истребитель Ми

Г-21 — эффектное фото гарантировано! 💥 ⛪ Санаин Один из древнейших монастырей Армении, также объект ЮНЕСКО 🏛️. Величественные каменные постройки и непередаваемая атмосфера древности переносят вас на века назад. Важная информация: