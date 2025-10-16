Многовековая история, запечатленная в горных хребтах и древних стенах —всё это в один незабываемый день! Этот тур идеально подходит тем, кто хочет посетить самые известные средневековые монастыри, признанные объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, хранящие века истории, искусства и духовного наследия. По пути вы также увидите уникальные музеи, передающие историю величия, культуры и героизма Армении.
Описание экскурсии
🌄 Незабываемый день: тур в Армению из Тбилиси Ахтала Древний монастырь XII века с уникальными фресками 🎨 и живописным видом на ущелье 🌿. Атмосфера спокойствия и истории делает это место по-настоящему особенным. 🏰 Ахпат Один из величайших памятников армянской архитектуры, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 🕍. Великолепный комплекс, хранящий дух средневековья. 🌄 Алаверди Короткая фотостоп-остановка 📸 — старинный промышленный город, окружённый горами и долиной реки Дебед. Отличное место для красивых кадров! ✈️ Музей братьев Микоян Узнайте больше об известных братьях-героях Советского Союза.
На территории музея вы увидите настоящий истребитель Ми
Г-21 — эффектное фото гарантировано! 💥 ⛪ Санаин Один из древнейших монастырей Армении, также объект ЮНЕСКО 🏛️. Величественные каменные постройки и непередаваемая атмосфера древности переносят вас на века назад. Важная информация:
- Для пересечения границы необходим загранпаспорт.
- Дорога до первой остановки займёт 40–50 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ахтала
- Ахпат
- Алаверди
- Музей братьев Микоян
- Санаин
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Виза (россиянам не нужна)
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Для пересечения границы необходим загранпаспорт
- Дорога до первой остановки займёт 40-50 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
16 окт 2025
Ездила на экскурсию "Групповой тур в Армению из Тбилиси – Ахпат, Санаин, Ахтала и музей Микояна".
Всё было замечательно, прекрасный гид Темо и отличный водитель Мамука!
Компания туристов собралась многонациональная, и Темо рассказывал на русском и английском. За один день многое удалось посмотреть и узнать. Хочется отметить и прекрасную организацию всех моментов. Спасибо! Отличная и красивая поездка получилась! ❤️
Всё было замечательно, прекрасный гид Темо и отличный водитель Мамука!
Компания туристов собралась многонациональная, и Темо рассказывал на русском и английском. За один день многое удалось посмотреть и узнать. Хочется отметить и прекрасную организацию всех моментов. Спасибо! Отличная и красивая поездка получилась! ❤️
С
Сергей
3 окт 2025
История средних веков в камне. Многоязыковая группа и гид профессионал!!!
В
Валерий
13 сен 2025
N
Natalia
8 сен 2025
Мы с мужем хотел поехать на двое суток в Армению… но к сожалению нам в последний день отказали. А через компанию Vitis travel мы решили вопрос об экскурсии за пару
И
Илья
7 сен 2025
A
Ala
31 авг 2025
Экскурсия понравилась. У нас был гид Тимур, водитель Заза. Прекрасные ребята. Мы русскоязычные, с нами были англоговорящие ребята. Тимур быстро переключался, отвечал на все наши вопросы. Лайк ему)))
Э
Эльмира
22 авг 2025
Невероятно красивые древности и очень красивые виды гор! Благодарим нашего гида Темура! 😊 Очень интересно и познавательно преподносил информацию по ходу поездки, создавал добрую и дружескую атмосферу, отвечал на все дополнительные вопросы спасибо ему большое! Было очень с ним легко и комфортно) обязательно хотим посетить другие направления с гидом Темуром! ❤️😊
Организация поездки на высоком уровне, все учтено и соблюдено, благодарим!
Организация поездки на высоком уровне, все учтено и соблюдено, благодарим!
М
Максим
17 авг 2025
Очень рады, что смогли посетить кусочек Армении. Гид - Тимур был очень внимателен ко всем гостям, все вопросы, рассказы, истории, все на ура, большой молодец!!! Мамуке, водителю, спасибо… Экскурсия одна из лучших, если не самая лучшая, благодаря гиду…
P
Pavel
17 авг 2025
Однозначно рекомендую, все прошло отлично! Красивые места, гид все подробно рассказал и без проблем отвечал на доп вопросы) Водителю тоже огромное спасибо за хорошее вождение, было комфортно)
А
Александр
17 авг 2025
Отлично провел время. Отдельно хочу отметить тимбилдинг Тимура - было приятно путешествовать по интересным местам в компании приветливых людей.
П
Павел
17 авг 2025
Однозначно рекомендую, все прошло отлично! Красивые места, гид все подробно рассказал и без проблем отвечал на доп вопросы) Водителю тоже огромное спасибо за хорошее вождение, было комфортно)
С
Сергей
12 авг 2025
Р
Роман
31 июл 2025
Э
Эдуард
26 июл 2025
Добрый день.
Замечательная экскурсия!
Завараживающие виды и архитектура!
Отдельную благодарность организаторам хочу выразить организаторам.
Гид Темо - замечательно провёл экскурсию одновременно на английском и русском языках.
Водитель Мамука- быстро и аккуратно доставил нас в Армению и обратно.
P.S.
Для людей с банковской картой системы МИР нужно быть готовыми, что в Армении не везде можно будет ей воспользоваться.
Замечательная экскурсия!
Завараживающие виды и архитектура!
Отдельную благодарность организаторам хочу выразить организаторам.
Гид Темо - замечательно провёл экскурсию одновременно на английском и русском языках.
Водитель Мамука- быстро и аккуратно доставил нас в Армению и обратно.
P.S.
Для людей с банковской картой системы МИР нужно быть готовыми, что в Армении не везде можно будет ей воспользоваться.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
20%
Групповая
до 18 чел.
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и вкусная еда
Отправиться через красивые пейзажи к монастырям Ахтала, Ахпат и Санаин (всё включено)
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
13 ноя в 09:45
€48
€60 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
За гранью хребтов: путешествие из Тбилиси по северной Армении
Монастыри Ахпат, Санаин и Ахтала, погружение в прошлое, армянская кухня и много сочных пейзажей
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Поездка в Армению из Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Армении, отправившись из Тбилиси. В программе: монастыри, озеро Севан и прогулка по Еревану. Увлекательное путешествие ждёт вас
Начало: На улице Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 ноя в 07:00
€104 за человека