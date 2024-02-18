Отправиться через красивые пейзажи к монастырям Ахтала, Ахпат и Санаин (всё включено)
Некоторые из них находятся совсем рядом с грузинской границей — идеально для однодневного путешествия. Вы побываете в Ахтале, Ахпате и Санаине, трёх разных монастырских комплексах 10 века. Помимо памятников архитектуры, мы посетим каньон и заедем на армянский обед.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€145
Описание
Что вас ожидает
«Мать девяти сыновей». Первая точка маршрута — памятник на территории Грузии, посвящённый матери, которая потеряла всех своих детей во время войны с персами. Вы узнаете, как она повела себя, узнав о судьбе сыновей, и почему ей поставили памятник.
Монастырь Ахтала. Здесь вы увидите церковь 12 века, украшенную изысканными фресками, в окружении шахт для обжига меди и медеплавильного завода, а также крепостную стену.
Ахпатский монастырь. Расположенный в живописном посёлке Ахпат, монастырь внесён в список наследия ЮНЕСКО и представляет собой великолепный средневековый архитектурный комплекс.
Обед. В этом же посёлке мы сделаем остановку, чтобы оценить местную кухню — долму, шашлык, армянские закуски.
Монастырь Санаин. По пути к нему вас ждут три интересные локации. Первая — мост 13 века, вторая — каньон Дебед с восхитительными видами, третья — музей братьев Микоян с оригинальным самолётом МиГ-21. После чего мы окажемся в самом монастыре — объекте ЮНЕСКО с уникальной архитектурой.
Во время путешествия мы погрузим вас в историю Армении и Грузии, обсудим становление двух соседних культур, особенности местной армянской кухни.
Организационные детали
Дорога до первой остановки займёт 40–50 минут.
В стоимость входит:
- Трансфер на микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter
- Услуга гида
- Обед
В стоимость не входит виза — 10$ (россиянам не нужна).
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Руставели
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.