Древние монастыри среди живописных гор — то, без чего невозможно представить Армению. Некоторые из них находятся совсем рядом с грузинской границей — идеально для однодневного путешествия. Вы побываете в Ахтале, Ахпате и Санаине, трёх разных монастырских комплексах 10 века. Помимо памятников архитектуры, мы посетим каньон и заедем на армянский обед.

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Описание

Что вас ожидает

«Мать девяти сыновей». Первая точка маршрута — памятник на территории Грузии, посвящённый матери, которая потеряла всех своих детей во время войны с персами. Вы узнаете, как она повела себя, узнав о судьбе сыновей, и почему ей поставили памятник.

Монастырь Ахтала. Здесь вы увидите церковь 12 века, украшенную изысканными фресками, в окружении шахт для обжига меди и медеплавильного завода, а также крепостную стену.

Ахпатский монастырь. Расположенный в живописном посёлке Ахпат, монастырь внесён в список наследия ЮНЕСКО и представляет собой великолепный средневековый архитектурный комплекс.

Обед. В этом же посёлке мы сделаем остановку, чтобы оценить местную кухню — долму, шашлык, армянские закуски.

Монастырь Санаин. По пути к нему вас ждут три интересные локации. Первая — мост 13 века, вторая — каньон Дебед с восхитительными видами, третья — музей братьев Микоян с оригинальным самолётом МиГ-21. После чего мы окажемся в самом монастыре — объекте ЮНЕСКО с уникальной архитектурой.

Во время путешествия мы погрузим вас в историю Армении и Грузии, обсудим становление двух соседних культур, особенности местной армянской кухни.

Организационные детали

Дорога до первой остановки займёт 40–50 минут.

В стоимость входит:

Трансфер на микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter

Услуга гида

Обед

В стоимость не входит виза — 10$ (россиянам не нужна).