Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и вкусная еда
Групповая экскурсия в Тбилиси

Отправиться через красивые пейзажи к монастырям Ахтала, Ахпат и Санаин (всё включено)

Древние монастыри среди живописных гор — то, без чего невозможно представить Армению.

Некоторые из них находятся совсем рядом с грузинской границей — идеально для однодневного путешествия. Вы побываете в Ахтале, Ахпате и Санаине, трёх разных монастырских комплексах 10 века. Помимо памятников архитектуры, мы посетим каньон и заедем на армянский обед.
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и вкусная еда
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и вкусная еда
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и вкусная еда
Ближайшие даты:
18
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€145
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

«Мать девяти сыновей». Первая точка маршрута — памятник на территории Грузии, посвящённый матери, которая потеряла всех своих детей во время войны с персами. Вы узнаете, как она повела себя, узнав о судьбе сыновей, и почему ей поставили памятник.

Монастырь Ахтала. Здесь вы увидите церковь 12 века, украшенную изысканными фресками, в окружении шахт для обжига меди и медеплавильного завода, а также крепостную стену.

Ахпатский монастырь. Расположенный в живописном посёлке Ахпат, монастырь внесён в список наследия ЮНЕСКО и представляет собой великолепный средневековый архитектурный комплекс.

Обед. В этом же посёлке мы сделаем остановку, чтобы оценить местную кухню — долму, шашлык, армянские закуски.

Монастырь Санаин. По пути к нему вас ждут три интересные локации. Первая — мост 13 века, вторая — каньон Дебед с восхитительными видами, третья — музей братьев Микоян с оригинальным самолётом МиГ-21. После чего мы окажемся в самом монастыре — объекте ЮНЕСКО с уникальной архитектурой.

Во время путешествия мы погрузим вас в историю Армении и Грузии, обсудим становление двух соседних культур, особенности местной армянской кухни.

Организационные детали

Дорога до первой остановки займёт 40–50 минут.

В стоимость входит:

  • Трансфер на микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter
  • Услуга гида
  • Обед

В стоимость не входит виза — 10$ (россиянам не нужна).

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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