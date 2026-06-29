Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на восток Грузии, в регион Кахетия. Солнечная Алазанская долина, парящий над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахети без этого не Кахети — вино. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!

Традиции виноградарства и дегустация

На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на винном заводе: местные знатоки расскажут о кахетинском способе приготовления вина (который даже внесён в Список нематериального наследия ЮНЕСКО), об особенностях приспособления квеври и о видах грузинских вин. А после вы, конечно, насладитесь вкусом красного кахетинского: вас ждёт дегустация 5-6 видов вина (а также коньяков и чачи).

История просветительницы Грузии в Бодбе

Согрев душу вдохновляющим ароматом кахетинских вин, самое время дать ей простор и умиротворение. Это возможно в Бодбийском монастыре, где покоится великая грузинская святая — Нино. Здесь вы проследите христианский путь Грузии и узнаете легенду о том, почему Нино похоронена именно в Бодбе. Сигнахи:

маленькая Италия

Тёплое и радушное прозвище Сигнахи «город любви» появилось по праву: здесь можно пожениться в любое время суток и здесь художник Нико Пиросмани для любимой усыпал дорогу цветами (об этой истории песня «Миллион алых роз»). Вы прогуляетесь по улочкам в итальянском стиле, увидите самую длинную крепостную стену в Европе и насладитесь панорамами Алазанской долины. А после отдохнёте во время обеда в гостеприимном домашнем ресторанчике, где хозяева расскажут о традициях кахетинского застолья. Важно знать• При заказе на компанию больше 3 человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону — утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля.

В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.

• Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари. Важная информация: