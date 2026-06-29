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Индивидуальная экскурсия: Кахети - Сигнахи - Бодбе

Индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия: Кахети - Сигнахи - Бодбе
Индивидуальная экскурсия: Кахети - Сигнахи - Бодбе
Индивидуальная экскурсия: Кахети - Сигнахи - Бодбе

Описание экскурсии

Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на восток Грузии, в регион Кахетия. Солнечная Алазанская долина, парящий над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахети без этого не Кахети — вино. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!

Традиции виноградарства и дегустация

На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на винном заводе: местные знатоки расскажут о кахетинском способе приготовления вина (который даже внесён в Список нематериального наследия ЮНЕСКО), об особенностях приспособления квеври и о видах грузинских вин. А после вы, конечно, насладитесь вкусом красного кахетинского: вас ждёт дегустация 5-6 видов вина (а также коньяков и чачи).

История просветительницы Грузии в Бодбе

Согрев душу вдохновляющим ароматом кахетинских вин, самое время дать ей простор и умиротворение. Это возможно в Бодбийском монастыре, где покоится великая грузинская святая — Нино. Здесь вы проследите христианский путь Грузии и узнаете легенду о том, почему Нино похоронена именно в Бодбе. Сигнахи:

маленькая Италия

Тёплое и радушное прозвище Сигнахи «город любви» появилось по праву: здесь можно пожениться в любое время суток и здесь художник Нико Пиросмани для любимой усыпал дорогу цветами (об этой истории песня «Миллион алых роз»). Вы прогуляетесь по улочкам в итальянском стиле, увидите самую длинную крепостную стену в Европе и насладитесь панорамами Алазанской долины. А после отдохнёте во время обеда в гостеприимном домашнем ресторанчике, где хозяева расскажут о традициях кахетинского застолья. Важно знать• При заказе на компанию больше 3 человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону — утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля.
В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.

• Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари. Важная информация:

  • Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее.
  • Не забудьте взять фотоаппарат.
  • Доплата за экскурсию производится в местной валюте • Способы оплаты на месте гиду: Наличные — USD, EUR, GEL Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.

ежедневнo в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сигнахи-город любви
  • Монастырь Бодбе
  • Побываем в святом источнике Святой Нино
  • Алазанская долина
  • Дегустация вина
Что включено
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида
  • Винная дегустация (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты в музей
  • Обед
Место начала и завершения?
Тбилиси, улица Абано, 15
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневнo в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
  • Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее
  • Не забудьте взять фотоаппарат
  • Доплата за экскурсию производится в местной валюте
  • Способы оплаты на месте гиду:
  • Наличные - USD, EUR, GEL
  • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тбилиси

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