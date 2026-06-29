Описание экскурсии
Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на восток Грузии, в регион Кахетия. Солнечная Алазанская долина, парящий над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахети без этого не Кахети — вино. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!
Традиции виноградарства и дегустация
На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на винном заводе: местные знатоки расскажут о кахетинском способе приготовления вина (который даже внесён в Список нематериального наследия ЮНЕСКО), об особенностях приспособления квеври и о видах грузинских вин. А после вы, конечно, насладитесь вкусом красного кахетинского: вас ждёт дегустация 5-6 видов вина (а также коньяков и чачи).
История просветительницы Грузии в Бодбе
Согрев душу вдохновляющим ароматом кахетинских вин, самое время дать ей простор и умиротворение. Это возможно в Бодбийском монастыре, где покоится великая грузинская святая — Нино. Здесь вы проследите христианский путь Грузии и узнаете легенду о том, почему Нино похоронена именно в Бодбе. Сигнахи:
маленькая Италия
Тёплое и радушное прозвище Сигнахи «город любви» появилось по праву: здесь можно пожениться в любое время суток и здесь художник Нико Пиросмани для любимой усыпал дорогу цветами (об этой истории песня «Миллион алых роз»). Вы прогуляетесь по улочкам в итальянском стиле, увидите самую длинную крепостную стену в Европе и насладитесь панорамами Алазанской долины. А после отдохнёте во время обеда в гостеприимном домашнем ресторанчике, где хозяева расскажут о традициях кахетинского застолья. Важно знать• При заказе на компанию больше 3 человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону — утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля.
В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7.
• Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари. Важная информация:
- Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее.
- Не забудьте взять фотоаппарат.
- Доплата за экскурсию производится в местной валюте • Способы оплаты на месте гиду: Наличные — USD, EUR, GEL Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.
ежедневнo в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сигнахи-город любви
- Монастырь Бодбе
- Побываем в святом источнике Святой Нино
- Алазанская долина
- Дегустация вина
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
- Винная дегустация (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в музей
- Обед
Место начала и завершения?
Тбилиси, улица Абано, 15
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневнo в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
- Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее
- Не забудьте взять фотоаппарат
- Доплата за экскурсию производится в местной валюте
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные - USD, EUR, GEL
- Онлайн-оплата зарубежной банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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