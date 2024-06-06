1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
«Увидим улицу, которая помнит Окуджаву и Таривердиева, а также в переулок, где Арсений Тарковский осенним вечером думал о своей возлюбленной»
Завтра в 14:30
9 июня в 12:30
от €38 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€161 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
«Вместе с артистичным гидом вы неспешно прогуляетесь по району Сололаки — его самобытным дворикам и улицам, доходным домам и помпезным особнякам»
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Вы заглянете в типичный тифлисский дворик и настоящую парадную, пройдёте по улице-лестнице и не пропустите культовый стрит-арт»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
€15 за человека
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«) и улицам, названным в честь знаменитых личностей»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
«Изучим театр марионеток Габриадзе, мост Мира, улицу Шардени»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте
Начало: на площади Мейдан
«Далее нам распахнёт объятия проспект Руставели, многие здания которого очаруют стилями барокко и рококо»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
44€40 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Один день из жизни Пиросмани
Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник
Начало: У стадиона «Динамо»
«Мы пройдём по тбилисским улочкам, которые ещё хранят колорит Старого города, от парка Муштаид до улицы Пиросмани»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
450€405 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города
Начало: На улице Пушкина
«В Тбилиси находятся две действующие синагоги, сефардская и ашкеназская, открыт Музей истории и этнографии грузинских евреев имени Давида Баазова, а также есть улицы, где живут еврейские диаспоры, и кошерный ресторан»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€30 за человека
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€15 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
«Пройдём по улице Шарден, где возле памятника Тамаде поговорим о традициях грузинского застолья»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
50€25 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством
Начало: На площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
«Вы увидите, что Сололаки — это пространство с удивительной и неповторимой архитектурой улиц»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
€23 за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
«Площадь Свободы и её окрестности: центральная площадь города, где соседствуют историческая атмосфера и современная жизнь Тбилиси (cквер Пушкина, проспект Руставели и т»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
«Ближе к вечеру мы вернемся в Тбилиси, прогуляемся по улицам Старого города и поговорим о его древней истории»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€120 за всё до 15 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
«В группе до 8 человек вы увидите исторический центр с трёх уровней: с крыш, улиц и воды»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
€100 за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотопрогулка по Тбилиси
Исследуйте красоту Тбилиси и запечатлейте моменты на профессиональные фото во время уникальной прогулки
Начало: На площади Свободы
«Захватывающие смотровые, мощёные улицы и скрытые от глаз парадные навсегда останутся в вашей памяти и на профессиональных снимках»
9 июня в 12:30
11 июня в 10:30
150€143 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
«Фотопрогулка в стиле Love story по улицам Тбилиси (1,5 часа)»
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
€280 за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
«Вы прогуляетесь вдоль сквера имени Пушкина, стен крепости Нарикала, улиц Бараташвили, Конка и Берики»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
€25 за человека
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
«Отправимся на улицу Красильную и заглянем в Музей музыкальных инструментов, где вы не только рассмотрите их, но и услышите»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
50€43 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Узнать о самобытной культуре и вере этнорелигиозной группы и жизни её общины в столице Грузии
Начало: На площади Свободы
«улица Шардени и Манташевские ряды»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
120€96 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Европейская красота района Чугурети
Отправиться в немецкий Тифлис 19 века вместе с коренными тбилисцами
Начало: На Саарбрукенской площади
«Агмашенебели — проспект, тянущийся вдоль всего района Чугурети»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кладезь тбилисских воспоминаний: путешествие по Чугурети
Исследуйте уникальный район Чугурети и его скрытые сокровища с экспертом по истории Тбилиси
Начало: около Сухого моста
«История в узорах улиц Чугурети»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от €50 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Разобраться, как формировался облик города, который не раз за свою историю был разрушен
Начало: У метро Площадь Свободы
«Улицу-лестницу Бетлеми, построенную в 19 веке на месте средневековой тропинки»
30 июня в 16:00
€20 за человека
Групповая
2 часа
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Начало: Недалеко от Вильнюсского парка
«С развитием технологий землю выровняли, а улицы застроили шикарными особняками»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€21 за человека
скидка
14%
Групповая
2 часа
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
70€60 за человека
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
С ветерком прокатиться по старым районам в составе уютной мини-группы
Начало: На ул. Пушкина
«Встречаемся с на улице Пушкина и отправляемся в наше небольшое путешествие на электромобиле по старым районам Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
60€51 за человека
Мини-группа
3 часа
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра
Начало: В районе площади Мейдан
«Головинский проспект, он же вальяжный и роскошный проспект Шота Руставели»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
€30 за человека
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Прогуляться в группе по одному из древнейших районов города, где сохранился тифлисский колорит
Начало: В районе станции метро Авлабар
«Улица Красильная и собор Сурб Геворг»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
40€34 за человека
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
Прикоснуться к эпохе, когда город пережил свой Ренессанс, слушая истории и легенды старых особняков
«Эти улицы помнят Чайковского и Лермонтова, Гумилёва и Тарковского, братьев Сименс и Нобелей, оперные арии итальянских теноров и последние вопли тайных застенок, связанных с 37 годом и Лаврентием Берия»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новый год и Рождество по-грузински
Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни
Начало: На площади Свободы
«Отправимся гулять по утопающему в праздничной иллюминации проспекту Руставели»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
от €50 за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Начало: У Саарбрюкенской площади
«Как проходила реконструкция проспекта Агмашенебели и прилегающих улиц»
16 июня в 10:30
25 июня в 16:00
€21 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Обзорная экскурсия с посещением Национальной библиотеки и Музея книг (мини-группа)
Погулять по нестандартному маршруту и рассмотреть здания и улочки под совершенно другим углом
Начало: На площади Европы
«Здесь улицы и дома видели столько необычного, что даже знатоки теряются в догадках: что из этого мифы, а что — факты»
€20 за человека
Квест
2.5 часа
Тбилиси станет ближе
Квест-прогулка наедине с городом
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Из Азии мы перенесёмся к по-европейски прямым проспектам и нарядным особнякам»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
скидка
50%
Мини-группа
3.5 часа
Андеграундные улицы Тбилиси: искусство без цензуры (в группе)
Открыть для себя городскую арт-сцену и по желанию на 1 час стать уличным художником
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
60€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- УУколова6 июня 2024Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
- ААлия6 июня 2024Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
- ННина5 июня 2024Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
- ддмитрий2 июня 2024Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой.
- ННаталья2 июня 2024Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в маленькое путешествие с местным
- ЕЕлена29 мая 2024Я не первый раз в Тбилиси. Но в этот визит решила выбрать пешую прогулку, чтобы поближе познакомиться с историей города
- ССергей26 мая 2024Выше всех похвал! Великолепная экскурсия
- ААндрей25 мая 2024Охотно брал эту экскурсию, потому что Анна предлагала нетривиальные места для знакомства с Тбилиси. Неспешная размеренная прогулка подойдет даже людям
- ЕЕлена21 мая 2024Рекомендую экскурсию с Кариной. Можно бесконечно бродить по улочкам Старого Тбилиси, но не узнать историю каждого дома, жителей, не заглянуть
- ЕЕкатерина21 мая 2024Что же сказать про экскурсию… Начну с того, что у нас был лучший гид Тбилиси, а, возможно, и Грузии - Ливани.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тбилиси. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод