Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Тбилиси

Найдено 34 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тбилиси - город искусства и литературы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
«Увидим улицу, которая помнит Окуджаву и Таривердиева, а также в переулок, где Арсений Тарковский осенним вечером думал о своей возлюбленной»
Завтра в 14:30
9 июня в 12:30
от 38 за всё до 8 чел.
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
161 за всё до 4 чел.
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
«Вместе с артистичным гидом вы неспешно прогуляетесь по району Сололаки — его самобытным дворикам и улицам, доходным домам и помпезным особнякам»
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
50 за человека
Ежедневная прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Вы заглянете в типичный тифлисский дворик и настоящую парадную, пройдёте по улице-лестнице и не пропустите культовый стрит-арт»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
15 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«) и улицам, названным в честь знаменитых личностей»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
«Изучим театр марионеток Габриадзе, мост Мира, улицу Шардени»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 8 чел.
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте
Начало: на площади Мейдан
«Далее нам распахнёт объятия проспект Руставели, многие здания которого очаруют стилями барокко и рококо»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4440 за человека
Один день из жизни Пиросмани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Один день из жизни Пиросмани
Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник
Начало: У стадиона «Динамо»
«Мы пройдём по тбилисским улочкам, которые ещё хранят колорит Старого города, от парка Муштаид до улицы Пиросмани»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
450405 за всё до 10 чел.
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизведанный Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с еврейским наследием столицы и открыть малоизвестные уголки в центре города
Начало: На улице Пушкина
«В Тбилиси находятся две действующие синагоги, сефардская и ашкеназская, открыт Музей истории и этнографии грузинских евреев имени Давида Баазова, а также есть улицы, где живут еврейские диаспоры, и кошерный ресторан»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
30 за человека
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
8 отзывов
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 за человека
Тбилиси, ты такой один
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
«Пройдём по улице Шарден, где возле памятника Тамаде поговорим о традициях грузинского застолья»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5025 за человека
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством
Начало: На площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
«Вы увидите, что Сололаки — это пространство с удивительной и неповторимой архитектурой улиц»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
23 за человека
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
«Площадь Свободы и её окрестности: центральная площадь города, где соседствуют историческая атмосфера и современная жизнь Тбилиси (cквер Пушкина, проспект Руставели и т»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200140 за всё до 5 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
40 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
«Ближе к вечеру мы вернемся в Тбилиси, прогуляемся по улицам Старого города и поговорим о его древней истории»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
120 за всё до 15 чел.
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
«В группе до 8 человек вы увидите исторический центр с трёх уровней: с крыш, улиц и воды»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
100 за человека
Вы и Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная фотопрогулка по Тбилиси
Исследуйте красоту Тбилиси и запечатлейте моменты на профессиональные фото во время уникальной прогулки
Начало: На площади Свободы
«Захватывающие смотровые, мощёные улицы и скрытые от глаз парадные навсегда останутся в вашей памяти и на профессиональных снимках»
9 июня в 12:30
11 июня в 10:30
150143 за всё до 2 чел.
Романтическое свидание в Тбилиси
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
«Фотопрогулка в стиле Love story по улицам Тбилиси (1,5 часа)»
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
280 за человека
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
«Вы прогуляетесь вдоль сквера имени Пушкина, стен крепости Нарикала, улиц Бараташвили, Конка и Берики»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
25 за человека
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
«Отправимся на улицу Красильную и заглянем в Музей музыкальных инструментов, где вы не только рассмотрите их, но и услышите»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
5043 за человека
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Узнать о самобытной культуре и вере этнорелигиозной группы и жизни её общины в столице Грузии
Начало: На площади Свободы
«улица Шардени и Манташевские ряды»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
12096 за всё до 3 чел.
Европейская красота района Чугурети
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Европейская красота района Чугурети
Отправиться в немецкий Тифлис 19 века вместе с коренными тбилисцами
Начало: На Саарбрукенской площади
«Агмашенебели — проспект, тянущийся вдоль всего района Чугурети»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 7 чел.
Кладезь тбилисских воспоминаний. Чугурети
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Кладезь тбилисских воспоминаний: путешествие по Чугурети
Исследуйте уникальный район Чугурети и его скрытые сокровища с экспертом по истории Тбилиси
Начало: около Сухого моста
«История в узорах улиц Чугурети»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 50 за всё до 5 чел.
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Как строили Тбилиси? Групповая прогулка
Разобраться, как формировался облик города, который не раз за свою историю был разрушен
Начало: У метро Площадь Свободы
«Улицу-лестницу Бетлеми, построенную в 19 веке на месте средневековой тропинки»
30 июня в 16:00
20 за человека
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Начало: Недалеко от Вильнюсского парка
«С развитием технологий землю выровняли, а улицы застроили шикарными особняками»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
21 за человека
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
2 часа
Обзорная групповая экскурсия + полёт на аэробаллоне
Увидеть всё самое главное - с земли и с воздуха
Начало: В сквере Г. Алиева, Абанотубани
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
7060 за человека
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
скидка
15%
Мини-группа
2.5 часа
Тбилиси на электромобиле: увидеть и не устать
С ветерком прокатиться по старым районам в составе уютной мини-группы
Начало: На ул. Пушкина
«Встречаемся с на улице Пушкина и отправляемся в наше небольшое путешествие на электромобиле по старым районам Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
6051 за человека
Сергей Параджанов: герой сложного времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра
Начало: В районе площади Мейдан
«Головинский проспект, он же вальяжный и роскошный проспект Шота Руставели»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
30 за человека
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Старый Тбилиси и Авлабар: по следам армянского наследия
Прогуляться в группе по одному из древнейших районов города, где сохранился тифлисский колорит
Начало: В районе станции метро Авлабар
«Улица Красильная и собор Сурб Геворг»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4034 за человека
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
Прикоснуться к эпохе, когда город пережил свой Ренессанс, слушая истории и легенды старых особняков
«Эти улицы помнят Чайковского и Лермонтова, Гумилёва и Тарковского, братьев Сименс и Нобелей, оперные арии итальянских теноров и последние вопли тайных застенок, связанных с 37 годом и Лаврентием Берия»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
140 за всё до 10 чел.
Новый год и Рождество по-грузински
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новый год и Рождество по-грузински
Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни
Начало: На площади Свободы
«Отправимся гулять по утопающему в праздничной иллюминации проспекту Руставели»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
от 50 за всё до 10 чел.
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Начало: У Саарбрюкенской площади
«Как проходила реконструкция проспекта Агмашенебели и прилегающих улиц»
16 июня в 10:30
25 июня в 16:00
21 за человека
Обзорная экскурсия с посещением Национальной библиотеки и Музея книг (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Обзорная экскурсия с посещением Национальной библиотеки и Музея книг (мини-группа)
Погулять по нестандартному маршруту и рассмотреть здания и улочки под совершенно другим углом
Начало: На площади Европы
«Здесь улицы и дома видели столько необычного, что даже знатоки теряются в догадках: что из этого мифы, а что — факты»
20 за человека
Тбилиси станет ближе
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Тбилиси станет ближе
Квест-прогулка наедине с городом
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Из Азии мы перенесёмся к по-европейски прямым проспектам и нарядным особнякам»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Андеграундные улицы Тбилиси: искусство без цензуры (в группе)
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
3.5 часа
Андеграундные улицы Тбилиси: искусство без цензуры (в группе)
Открыть для себя городскую арт-сцену и по желанию на 1 час стать уличным художником
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
6030 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Уколова
    6 июня 2024
    Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
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    впечатляющим! Экскурсия с вами стала настоящим путеводителем в мир этого города и я уверенна, что благодаря вам мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно) Ещё раз спасибо за незабываемый опыт знакомства с Грузией😊 Однозначно, ван лав❤️

    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌
  • А
    Алия
    6 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
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    и старается показать Тбилиси во всем многообразии! Чаепитие у Марины было душевным и теплым: все очень вкусно! Было интересно узнать про историю семьи, увидеть архивные фотографии, послушать рассказы Марины о жизни семьи. Рекомендую прогулку всем, кто хочет узнать город с необычной стороны!

  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
  • д
    дмитрий
    2 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой.
    Отличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкойОтличная экскурсия! Георгий, экскурсовод, человек-театр! В конце пути чаепитие с прекрасной домашней выпечкой
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в маленькое путешествие с местным
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    колоритом. Конечно, увидеть основные достопримечательности можно и самим, но в сопровождении гида это совсем по-другому: удобно составлен маршрут, узнаешь много нового и интересного, подмечаешь детали, окунаешься в традиции, и в итоге знакомишься с душой Тбилиси. В лёгкой непринуждённой форме мы посетили основные знаковые места Тбилиси и даже больше, и это всё за 3,5 часа. Впечатлений масса и остались самые тёплые воспоминания. Рекомендую от души!

    Прекрасная экскурсия, мне очень понравилось! Большое спасибо гиду Малхазу, именно благодаря ему пеший тур превратился в
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Тбилиси - увидеть и прочувствовать
    Я не первый раз в Тбилиси. Но в этот визит решила выбрать пешую прогулку, чтобы поближе познакомиться с историей города
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    и знаковыми местами. Приятным бонусом могу отметить, что я была единственной, кто зарегистрировался в этот день на экскурсию и при это ее не отменили, а провели в полном масштабе по заявленной цене! Сам маршрут был удобным, узнала много новых для меня исторических фактов. Подача материала очень доступная, разнообразная. И встреча получилась разноплановой, потому что кроме прогулки по улицам было включено посещение этномузея, винной лавочки с дегустацией, стариной пекарни, и старых двориков в историческом районе. Получился прекрасный вечер в душевной компании, неутомительный, веселый и теплый! Малхаз - прекрасный рассказчик, уважительный и очень приятный человек! Искренне рекомендую!

    Я не первый раз в Тбилиси. Но в этот визит решила выбрать пешую прогулку, чтобы поближе
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Тбилиси - город искусства и литературы
    Выше всех похвал! Великолепная экскурсия
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Тбилиси, ты такой один
    Охотно брал эту экскурсию, потому что Анна предлагала нетривиальные места для знакомства с Тбилиси. Неспешная размеренная прогулка подойдет даже людям
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    в возрасте, Анне я бы спокойно доверил своих родителей познакомить с городом. В очередной раз отмечаю на экскурсии в Грузии, как местные любят свой дом, умеют наблюдать и радуются жизни. В какой-то момент уже теряешь из виду городское пространство и любуешься человеком, что открывает свою душу, доверяя вам свою любовь к стране и столице. Вместо трехчасовой экскурсии мы провели с Анной пять часов. Кроме туристических мест мы посетили совершенно неочевидные для гостей локации. Спасибо большое за тепло, которым Анна с нами поделилась, и за людей, с которыми познакомила.

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
    Рекомендую экскурсию с Кариной. Можно бесконечно бродить по улочкам Старого Тбилиси, но не узнать историю каждого дома, жителей, не заглянуть
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    в парадные и дворы. Карина даст много информации - только успевай впитывай и проникайся. Человек, увлеченный своим делом и влюбленный в свой город. Вы его также полюбите. Попросите Карину провести также экскурсию по объектам стрит арта Тбилиси, это дополнит картину города.

  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
    Что же сказать про экскурсию… Начну с того, что у нас был лучший гид Тбилиси, а, возможно, и Грузии - Ливани.
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    Этот остроумный, обаятельный, добрый и несомненно профессиональный человек показал нам великолепие столицы, прекрасные парадные, рассказал интересные истории "не по бумажке", что очень привлекало нас - слушателей. Колоритно для меня было то, что с гидом и с нами все здоровались) это располагало к душевной прогулке. Так же "гвоздем" экскурсии для нас стало то, что мы постоянно что-то если и пили… Идешь по улочкам Тбилиси, слушаешь прекрасного гида, ешь шоти и запиваешь это вином) ну красота, не так ли? Спасибо Ливани. Он нас так сблизил с группой, что мы потом все отправились есть хинкали) Советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Улицы и переулки»

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  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тбилиси. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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