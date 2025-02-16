Как известно, боржоми лучше пить в Боржоми. Минеральные воды, неспешная прогулка и величественные горные пейзажи исцелят от суеты повседневности. И настроят на правильный лад для осмотра древней Мцхеты, сокровищницы грузинской культуры и колыбели христианства. В поездке вы полюбуетесь уникальными панорамами и величием старинных храмов.

Описание экскурсии

Боржоми

Сама атмосфера расслабленного Боржоми, пропитанного ароматом хвойных лесов, располагает к глубокому спокойствию. Вы неспешно прогуляетесь по тенистым аллеям Боржомского парка и попробуете знаменитую минеральную воду из родников. При желании, из парка вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку, откуда открывается панорама гор и изящных изгибов реки Куры.

Мцхета

Насладившись природными красотами, вы отправитесь в один из древнейших городов Грузии — Мцхету. Подниметесь к монастырю Джвари, возведённому на месте, где святая Нино установила крест. Пройдётесь по очаровательным улочкам старого города, любуясь традиционной архитектурой. Если будет желание, зайдёте в один из кафедральных соборов Грузии — Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа.

Организационные детали