Минеральные воды, неспешная прогулка и величественные горные пейзажи исцелят от суеты повседневности.
И настроят на правильный лад для осмотра древней Мцхеты, сокровищницы грузинской культуры и колыбели христианства. В поездке вы полюбуетесь уникальными панорамами и величием старинных храмов.
Описание экскурсии
Боржоми
Сама атмосфера расслабленного Боржоми, пропитанного ароматом хвойных лесов, располагает к глубокому спокойствию. Вы неспешно прогуляетесь по тенистым аллеям Боржомского парка и попробуете знаменитую минеральную воду из родников. При желании, из парка вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку, откуда открывается панорама гор и изящных изгибов реки Куры.
Мцхета
Насладившись природными красотами, вы отправитесь в один из древнейших городов Грузии — Мцхету. Подниметесь к монастырю Джвари, возведённому на месте, где святая Нино установила крест. Пройдётесь по очаровательным улочкам старого города, любуясь традиционной архитектурой. Если будет желание, зайдёте в один из кафедральных соборов Грузии — Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа.
Организационные детали
- Это экскурсия с гидом (со мной или другим гидом из нашей команды). Но вы также можете отправиться в такую поездку только с водителем: в этом случае стоимость — €210 за 1-6 человек
- Дополнительно оплачивается входной билет в Боржомский парк (5 лари с человека) и билет на канатную дорогу (10 лари с человека)
- Обед не включён в стоимость
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или седане Toyota Sienna