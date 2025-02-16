Целебный Боржоми и древняя Мцхета - индивидуальная экскурсия

Утолить жажду из родника, насладиться панорамой кавказских хребтов и увидеть древнюю столицу Грузии
Как известно, боржоми лучше пить в Боржоми.

Минеральные воды, неспешная прогулка и величественные горные пейзажи исцелят от суеты повседневности.

И настроят на правильный лад для осмотра древней Мцхеты, сокровищницы грузинской культуры и колыбели христианства. В поездке вы полюбуетесь уникальными панорамами и величием старинных храмов.
Целебный Боржоми и древняя Мцхета - индивидуальная экскурсия
Целебный Боржоми и древняя Мцхета - индивидуальная экскурсия
Целебный Боржоми и древняя Мцхета - индивидуальная экскурсия
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Боржоми

Сама атмосфера расслабленного Боржоми, пропитанного ароматом хвойных лесов, располагает к глубокому спокойствию. Вы неспешно прогуляетесь по тенистым аллеям Боржомского парка и попробуете знаменитую минеральную воду из родников. При желании, из парка вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку, откуда открывается панорама гор и изящных изгибов реки Куры.

Мцхета

Насладившись природными красотами, вы отправитесь в один из древнейших городов Грузии — Мцхету. Подниметесь к монастырю Джвари, возведённому на месте, где святая Нино установила крест. Пройдётесь по очаровательным улочкам старого города, любуясь традиционной архитектурой. Если будет желание, зайдёте в один из кафедральных соборов Грузии — Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа.

Организационные детали

  • Это экскурсия с гидом (со мной или другим гидом из нашей команды). Но вы также можете отправиться в такую поездку только с водителем: в этом случае стоимость — €210 за 1-6 человек
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Боржомский парк (5 лари с человека) и билет на канатную дорогу (10 лари с человека)
  • Обед не включён в стоимость
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или седане Toyota Sienna

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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