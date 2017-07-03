Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Грузия известна как колыбель вина и культурного виноделия.



Кахетинский способ изготовления вина в глиняных кувшинах Квеври даже внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник нематериальной культуры.



В стране произрастает 500 с лишним видов виноградной лозы, и самым большим регионом виноделия является именно Кахети — регион на востоке страны, раскинувшийся на Алазанской долине между Кавказом и Цив-Гомборским хребтом.

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-6 человек Когда Ежедневно в 9:00/ по договоренности $250 за экскурсию

Описание экскурсии Что вас ожидает: Встретившись с вами в Тбилиси, мы направимся в Кахети через красивейший Гомборский перевал. Посетим город-крепость Уджарма III века н. э, а также монастыри Старый и Новый Шуамта. Далее в программе монастырь-академия VI века Икалто. Предполагается, что именно в этой академии учился автор «Витязя в тигровой шкуре» — Шота Руставели. Посетим в селе Цинанадлаи поместье князей Чавчавадзе. Тесть Грибоедова, Александр Чавчавадзе был значительной общественной фигурой XIX века, а винодельня в его поместье стала первой изготовлять вино по классическому, то есть европейскому методу. В современной столице Телави, да-да, в том самом городке, куда старался дозвониться главный герой кинофильма «Мимино» можно сделать остановку на ланч, мы посетим популярное среди местных кафе. Последней точкой нашей экскурсии станет городок Кварели и винная Корпорация Киндзмараули, где вместе с дегустацией вам предложат экскурсию по заводу. Важно: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Телави

Дом-музей А. Чавчавадзе

Монастырь-академия Икалто

Монастырь Шуамта

Корпорация Киндзмараули Что включено Трансфер

Экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Обед/ ужин

Обед/ ужин

Входные билеты на платные объекты: Уджарма (10 лари/чел.) Цинандали (10/чел.) Винзавод (10 лари/чел.). Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9:00/ по договоренности Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.