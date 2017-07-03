Грузия известна как колыбель вина и культурного виноделия.
Кахетинский способ изготовления вина в глиняных кувшинах Квеври даже внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник нематериальной культуры.
В стране произрастает 500 с лишним видов виноградной лозы, и самым большим регионом виноделия является именно Кахети — регион на востоке страны, раскинувшийся на Алазанской долине между Кавказом и Цив-Гомборским хребтом.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Встретившись с вами в Тбилиси, мы направимся в Кахети через красивейший Гомборский перевал. Посетим город-крепость Уджарма III века н. э, а также монастыри Старый и Новый Шуамта. Далее в программе монастырь-академия VI века Икалто. Предполагается, что именно в этой академии учился автор «Витязя в тигровой шкуре» — Шота Руставели. Посетим в селе Цинанадлаи поместье князей Чавчавадзе. Тесть Грибоедова, Александр Чавчавадзе был значительной общественной фигурой XIX века, а винодельня в его поместье стала первой изготовлять вино по классическому, то есть европейскому методу. В современной столице Телави, да-да, в том самом городке, куда старался дозвониться главный герой кинофильма «Мимино» можно сделать остановку на ланч, мы посетим популярное среди местных кафе. Последней точкой нашей экскурсии станет городок Кварели и винная Корпорация Киндзмараули, где вместе с дегустацией вам предложат экскурсию по заводу. Важно: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 9:00/ по договоренности
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Телави
- Дом-музей А. Чавчавадзе
- Монастырь-академия Икалто
- Монастырь Шуамта
- Корпорация Киндзмараули
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Обед/ ужин
- Входные билеты на платные объекты: Уджарма (10 лари/чел.) Цинандали (10/чел.) Винзавод (10 лари/чел.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00/ по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
3 июл 2017
