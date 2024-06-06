1 чел.
По популярности
скидка
70%
Групповая
10 часов
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
50€15 за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
30€24 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€285 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €159 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €219 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180€171 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: у Оперы
Завтра в 12:30
9 июня в 16:30
€75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€1 200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander6 июня 2024Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
- ППолина5 июня 2024вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
- ГГригорий5 июня 2024Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
- IIrina3 июня 2024Отличная экскурсия, спасибо!
- ААндрей30 мая 2024Брали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мы посещали, но и развлекал
- ААнна28 мая 2024Нам понравилась экскурсия
- IIlmira27 мая 2024Прекрасно провели время с Михаилом. Мы остановились в отеле вдалеке от Тбилиси, Михаил пошел нам на встречу и перестроил маршрут под нас, забрал нас из отеля и привез обратно. Нам очень понравилось, будем обращаться еще🙏🏻
- ЖЖанна25 мая 2024Мы с мамой недавно посетили экскурсию "Кахетия — родина вина, чачи и красоты", и это был поистине незабываемый опыт! С
- ККристина25 мая 2024Замечательная организация поездки, внимательный подход к каждому гостю. Владимир заинтересовал и поразил знаниями истории. Отдельное спасибо водителю Тимуру за безопасность и внимание. Однозначно советую.
- ККонстантин25 мая 2024Очень довольны остались поездкой! Интересная программа, продуманный маршрут. Очень комфортная машина, и опытный водитель. Дегустации все вовремя и ненавязчиво) Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов. Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дом-музей Чавчавадзе»
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