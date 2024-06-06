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первых минут мы были очарованы живописными пейзажами Кахетии, где каждое место пропитано историей и культурой. Наш гид, Владимир, оказался настоящим профессионалом и прекрасным рассказчиком. Он смог не только рассказать нам множество интересных фактов о регионе и его богатом наследии, но и передать свою любовь к стране и её традициям. Каждая его история была наполнена теплом и искренностью, что делало наше путешествие ещё более увлекательным. Особенно запомнились визиты в винодельни, где мы смогли попробовать разнообразные вина и чачу, узнать тонкости их производства и даже поучаствовать в процессе дегустации. Наш гид с удовольствием делился своими знаниями и отвечал на все вопросы, делая наше знакомство с кахетинской культурой вина настоящим праздником для нас обеих. Кульминацией экскурсии стал потрясающий вид на горы и виноградники, который открылся с одной из обзорных площадок. В этот момент мы поняли, что Кахетия — это не только родина вина и чачи, но и настоящая жемчужина природы, где каждый уголок дышит красотой и спокойствием. Благодарим нашего экскурсовода за прекрасно проведённое время. Это было путешествие, которое останется в наших сердцах надолго. Мы уехали с массой впечатлений, новых знаний и с твёрдым намерением вернуться сюда снова.