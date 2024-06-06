Экскурсии в дом-музей Чавчавадзе

Найдено 16 экскурсий в категории «Дом-музей Чавчавадзе» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
24 отзыва
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
5015 за человека
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
36 отзывов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
3024 за человека
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
59 отзывов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 6 чел.
По Кахетии с кахетинцем
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
154 отзыва
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 159 за всё до 6 чел.
Грузинская душа Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
80 отзывов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
175 за всё до 6 чел.
Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
75 отзывов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221199 за всё до 6 чел.
Достояние Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 219 за всё до 6 чел.
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Кахетия от К до Я
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180171 за всё до 4 чел.
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: у Оперы
Завтра в 12:30
9 июня в 16:30
75 за всё до 4 чел.
Вино и храмы Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
1 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Гамарджоба, Кахетия, винный край
    Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
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    бысто и интересно. Масса положительных впечатлений. Каждая локация и рекомендация продумана с отвественностью: от основных точек маршрута и до мелочей, вроде покупки мороженного. Отдельно отметить домашний обед в Кварели (все вкусно и душевно). Короче говоря, решительно рекомендую путешествовать в Георгием)))

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
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    гид Зураб оказался просто потрясающим, давно я таких увлекательных, интересных и харизматичных гидов не встречала. он точно сделал этот маршрут красочнее, спасибо🌼🌼🌼

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
    Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
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    что ты приехал к близкому родственнику, который не смотря на жару, длительность поездки, высокие подъемы и спуски, с большим удовольствием показывает красоты и материальную историю родной страны, сопровождая информативный исторический экскурс красивым русским языком. Интеллигентность и легкость в общении, насыщенность исторической информацией и ее грамотная подача, оптимально построенные маршруты, позволят Вам комфортно, информативно,красиво и вкусно (места аутентичной кухни) провести время в познании Грузии.

  • I
    Irina
    3 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    Отличная экскурсия, спасибо!
  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    Брали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мы посещали, но и развлекал
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    нас историями из своей жизни и своих друзей. Все это сопровождалось вином, коньяком, чачей ну и конечно на закуску чурчхелой. Все было весело, пьяно и вкусно. Единственный минус что не весь автобус пил и веселился. Поехали в винный тур и не пить - я не понимаю 🤷🏻‍♂️ На закуску в конце была остановка на вершине перевала для фото где мы встретили других туристов и с ними весело выпили. Обязательно еще вернёмся.

    Брали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мыБрали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мыБрали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мы
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
    Нам понравилась экскурсия
  • I
    Ilmira
    27 мая 2024
    Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
    Прекрасно провели время с Михаилом. Мы остановились в отеле вдалеке от Тбилиси, Михаил пошел нам на встречу и перестроил маршрут под нас, забрал нас из отеля и привез обратно. Нам очень понравилось, будем обращаться еще🙏🏻
  • Ж
    Жанна
    25 мая 2024
    Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
    Мы с мамой недавно посетили экскурсию "Кахетия — родина вина, чачи и красоты", и это был поистине незабываемый опыт! С
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    первых минут мы были очарованы живописными пейзажами Кахетии, где каждое место пропитано историей и культурой. Наш гид, Владимир, оказался настоящим профессионалом и прекрасным рассказчиком. Он смог не только рассказать нам множество интересных фактов о регионе и его богатом наследии, но и передать свою любовь к стране и её традициям. Каждая его история была наполнена теплом и искренностью, что делало наше путешествие ещё более увлекательным. Особенно запомнились визиты в винодельни, где мы смогли попробовать разнообразные вина и чачу, узнать тонкости их производства и даже поучаствовать в процессе дегустации. Наш гид с удовольствием делился своими знаниями и отвечал на все вопросы, делая наше знакомство с кахетинской культурой вина настоящим праздником для нас обеих. Кульминацией экскурсии стал потрясающий вид на горы и виноградники, который открылся с одной из обзорных площадок. В этот момент мы поняли, что Кахетия — это не только родина вина и чачи, но и настоящая жемчужина природы, где каждый уголок дышит красотой и спокойствием. Благодарим нашего экскурсовода за прекрасно проведённое время. Это было путешествие, которое останется в наших сердцах надолго. Мы уехали с массой впечатлений, новых знаний и с твёрдым намерением вернуться сюда снова.

  • К
    Кристина
    25 мая 2024
    Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
    Замечательная организация поездки, внимательный подход к каждому гостю. Владимир заинтересовал и поразил знаниями истории. Отдельное спасибо водителю Тимуру за безопасность и внимание. Однозначно советую.
  • К
    Константин
    25 мая 2024
    Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
    Очень довольны остались поездкой! Интересная программа, продуманный маршрут. Очень комфортная машина, и опытный водитель. Дегустации все вовремя и ненавязчиво) Нам посчастливилось ехать с прекрасным рассказчиком Владимиром, много интересной информации, юмора и диалогов. Спасибо еще раз за прекрасную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дом-музей Чавчавадзе»

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  1. Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
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  3. Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
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  5. Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
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