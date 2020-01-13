23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края

Алексей
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Алексей – ваш гид
Время в Кахетии всегда наполнено солнцем.

Даже под пасмурным небом вы проникнетесь гостеприимством и красотой этой благословенной земли.

И для этого посетите столицу региона Телави, «город любви» Сигнахи, княжескую усадьбу в Цинандали и монастырь Бодбе над Алазанской долиной.

Узнаете об истории непокоренной Кахетии и оцените ее главный бренд — вино.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Первой Республики
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У этой экскурсии23 отзыва
5
Кахетия — солнечная, историческая, винная
Кахетия — солнечная, историческая, винная

Что вас ожидает

Путешествие по Кахетинскому кругу
Маршрут этой экскурсии кольцевой, что позволит за один день охватить все места, без которых не представить регион. Поездку украсят холмистые пейзажи Алазанской долины и наполнят увлекательные сюжеты — об истории, о традициях, о святых местах и о вине. Итак, в программе:

  • Крепость Уджарма, основанная в 3-4 веке. Здесь стоял целый город, бывшая столица Иберии, где грузинские цари 11 века хранили казну и где святая Нино поставила один из трех крестов;
  • Монастырский комплекс Шуамта в телавском лесу: вы увидите одну из древнейших базилик Грузии и проникнетесь умиротворением этого места;
  • Город Телави, столица Кахетии, у которой была своя роль на караванном пути из Ближнего Востока в Европу. Здесь вы вспомните фильм «Мимино» у 900-летнего платана;
  • Музей-усадьба Чавчавадзе в Цинандали, где в тени деревьев вы услышите о древнем княжеском роде, о европеизации Грузии и о том, как усадьба стала резиденцией Романовых;
  • Очаровательный Сигнахи, который прозвали «городом любви». Я расскажу, почему, пока мы будем гулять по уютным улочкам и любоваться панорамами. А еще заберемся на самую длинную крепостную стену Европы!
  • Монастырь Бодбе, где покоится святая равноапостольная Нино, глубоко почитаемая грузинами. Конечно, вы услышите главное из ее биографии.

Ну и какое же путешествие по Грузии без национальной кухни! А по Кахетии — без вина. Вы пообедаете в лучшем ресторане Телави, а на винном заводе узнаете об особенностях грузинского виноделия и продегустируете напиток-символ страны.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида и водителя на комфортабельном минивэне Mersedes.
  • Экскурсия проходит по вторникам, четвергам и субботам в 09:00.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды (только сертифицированные гиды).
  • Дополнительные расходы: обед (средний чек 20-25 лари), билеты в музей-усадьбу Чавчавадзе (7 лари с человека) и в винный музей на заводе.
  • Оплата на месте возможна в евро, долларах или лари.
Кахетия — солнечная, историческая, винная
Кахетия — солнечная, историческая, винная
Кахетия — солнечная, историческая, винная
Кахетия — солнечная, историческая, винная
Кахетия — солнечная, историческая, винная
Кахетия — солнечная, историческая, винная
Кахетия — солнечная, историческая, винная
Кахетия — солнечная, историческая, винная
Кахетия — солнечная, историческая, винная
Кахетия — солнечная, историческая, винная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Первой Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Мне 47 лет. Родился и вырос в Тбилиси, с детства интересуюсь историей. С 1991 г. жил в Москве, закончил МГИМО. В 2018 году приехал в Тбилиси в отпуск и решил остаться. Я много путешествовал, был и на Камчатке, и в старой Европе. Знаю, что интересно туристам, и, надеюсь, смогу рассказать о родном крае так, чтобы вы смогли его почувствовать и полюбить.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Экскурсию проводила Нина, Алексей не смог. Но мы остались довольны путешествием по Кахетии, Нина много и интересно рассказывала, угостила домашним хлебом и сыром, на винзаводе нам приготовили шашлык на лозе, необычайно ароматный. Так что насыщенная историей и легендами экскурсия была разбавлена вкусной грузинской едой) Хотим вернуться летом! Рекомендуем!
14 сентября 2019
Познавательно провели время в Кахетии с Ниной, отлично знает историю Грузии, приятный и интересный человек. Спасибо Нине за экскурсию, Все понравилось, только хотелось бы в Сигнахи немного другим маршрутом пройти, там где красиво , а не по стене)
11 сентября 2019
Хочу выразить огромную благодарность Алексу за интересную и познавательную экскурсию в Кахетию, это было незабываемо! Отдельное спасибо водителю Джабе! Спасибо за его терпение, юмор, шикарную музыку во время нашей поездки.
31 августа 2019
Экскурсию в Кахетию проводила Нина. Несмотря на то, что экскурсия заняла больше десяти часов, мы вернулись в Тбилиси в очень хорошем настроении с массой впечатлений. С нами был ребёнок пяти лет. Посящение старой крепости и монастырей очень впечатлило его. Нине огромное спасибо!
29 августа 2019
Открыл для себя Грузию, обязательно вернусь, по крайней мере буду очень стараться. Всем Спасибо !!!
29 июля 2019
Всей семьёй хотим поблагодарить замечательного экскурсовода Нину за великолепно проведённый день!!!
10 июля 2019
Экскурсия очень насыщенная, по времени длилась 13 часов. Гид Нино очень милая, постоянно заботилась о том, чтобы было всем было удобно и хорошо.
Понравилась усадьба Чавчавадзе, город Сигнахи и монастырь Бодбе.
Мне показалось, что слишком много мест для посещения и от каких- то можно отказаться, например, от монастыря Шуамта. Возможно мне было там не интересно, потому что я не интересуюсь религией.
Также ожидала чего-то большего от посещения заводе Шуми. Нам провели экскурсию и дегустацию двух вин- красного и белого.
8 июля 2019
Экскурсия прошла на отлично
8 июля 2019
2 июля мы ездили в Кахетию на экскурсию с Алексеем. Понравилось всё - и сама поездка и инфОрмация, которую нам дал Алексей. Человек знает историю Грузии, с удовольствием делится информацией и старается сделать всё, чтобы участники получили удовольствие от поездки.
5 июля 2019
Были на экскурсии в конце июня 2019. Группа 6 человек. Экскурсовод Нино - отличный гид: профессиональна, эрудирована, с отличным чувством юмора, заботлива. Было интересно, весело, солнечно. Экскурсия очень понравилась. Машина удобная, водитель очень аккуратный. Всем рекомендуем.
Ещё 13 отзывов

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