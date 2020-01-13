23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по Кахетинскому кругу

Маршрут этой экскурсии кольцевой, что позволит за один день охватить все места, без которых не представить регион. Поездку украсят холмистые пейзажи Алазанской долины и наполнят увлекательные сюжеты — об истории, о традициях, о святых местах и о вине. Итак, в программе:

Крепость Уджарма , основанная в 3-4 веке. Здесь стоял целый город, бывшая столица Иберии, где грузинские цари 11 века хранили казну и где святая Нино поставила один из трех крестов;

, основанная в 3-4 веке. Здесь стоял целый город, бывшая столица Иберии, где грузинские цари 11 века хранили казну и где святая Нино поставила один из трех крестов; Монастырский комплекс Шуамта в телавском лесу: вы увидите одну из древнейших базилик Грузии и проникнетесь умиротворением этого места;

в телавском лесу: вы увидите одну из древнейших базилик Грузии и проникнетесь умиротворением этого места; Город Телави , столица Кахетии, у которой была своя роль на караванном пути из Ближнего Востока в Европу. Здесь вы вспомните фильм «Мимино» у 900-летнего платана;

, столица Кахетии, у которой была своя роль на караванном пути из Ближнего Востока в Европу. Здесь вы вспомните фильм «Мимино» у 900-летнего платана; Музей-усадьба Чавчавадзе в Цинандали, где в тени деревьев вы услышите о древнем княжеском роде, о европеизации Грузии и о том, как усадьба стала резиденцией Романовых;

в Цинандали, где в тени деревьев вы услышите о древнем княжеском роде, о европеизации Грузии и о том, как усадьба стала резиденцией Романовых; Очаровательный Сигнахи , который прозвали «городом любви». Я расскажу, почему, пока мы будем гулять по уютным улочкам и любоваться панорамами. А еще заберемся на самую длинную крепостную стену Европы!

, который прозвали «городом любви». Я расскажу, почему, пока мы будем гулять по уютным улочкам и любоваться панорамами. А еще заберемся на самую длинную крепостную стену Европы! Монастырь Бодбе, где покоится святая равноапостольная Нино, глубоко почитаемая грузинами. Конечно, вы услышите главное из ее биографии.

Ну и какое же путешествие по Грузии без национальной кухни! А по Кахетии — без вина. Вы пообедаете в лучшем ресторане Телави, а на винном заводе узнаете об особенностях грузинского виноделия и продегустируете напиток-символ страны.