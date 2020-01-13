23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Кахетинскому кругу
Маршрут этой экскурсии кольцевой, что позволит за один день охватить все места, без которых не представить регион. Поездку украсят холмистые пейзажи Алазанской долины и наполнят увлекательные сюжеты — об истории, о традициях, о святых местах и о вине. Итак, в программе:
Ну и какое же путешествие по Грузии без национальной кухни! А по Кахетии — без вина. Вы пообедаете в лучшем ресторане Телави, а на винном заводе узнаете об особенностях грузинского виноделия и продегустируете напиток-символ страны.