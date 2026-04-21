23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Кахетия - солнечная, историческая, винная

Путешествие по Кахетии: Телави, Сигнахи, Цинандали и монастырь Бодбе. Узнайте об истории и вине региона. Включены услуги гида и водителя
В Кахетии всегда светит солнце, даже в пасмурные дни. Гостеприимство и красота этой земли не оставят вас равнодушными.

В программе экскурсии посещение столицы региона Телави, романтического Сигнахи, княжеской усадьбы в Цинандали и монастыря Бодбе. Узнайте об истории Кахетии и попробуйте знаменитое грузинское вино. Включены услуги гида и водителя на комфортабельном минивэне
4.9
73 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Солнечная Кахетия
  • 🍷 Дегустация вина
  • 🏰 Исторические места
  • 🏞 Прекрасные пейзажи
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Кахетия - солнечная, историческая, винная

Что можно увидеть

  • Город Телави
  • Музей-усадьба Чавчавадзе
  • Сигнахи
  • Монастырь Бодбе

Описание экскурсии

Путешествие по Кахетинскому кругу

Маршрут этой экскурсии кольцевой, что позволит за один день охватить все места, без которых не представить регион. Поездку украсят холмистые пейзажи Алазанской долины и наполнят увлекательные сюжеты — об истории, о традициях, о святых местах и о вине. Итак, в программе:

  • Город Телави, столица Кахетии, у которой была своя роль на караванном пути из Ближнего Востока в Европу. Здесь вы вспомните фильм «Мимино» у 900-летнего платана;
  • Музей-усадьба Чавчавадзе в Цинандали, где в тени деревьев вы услышите о древнем княжеском роде, о европеизации Грузии и о том, как усадьба стала резиденцией Романовых;
  • Очаровательный Сигнахи, который прозвали «городом любви». Я расскажу, почему, пока мы будем гулять по уютным улочкам и любоваться панорамами. А еще заберемся на самую длинную крепостную стену Европы!
  • Монастырь Бодбе, где покоится святая равноапостольная Нино, глубоко почитаемая грузинами. Конечно, вы услышите главное из ее биографии.

Ну и какое же путешествие по Грузии без национальной кухни! А по Кахетии — без вина. Вы пообедаете в лучшем ресторане Телави, а на винном заводе узнаете об особенностях грузинского виноделия и продегустируете напиток-символ страны.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида и водителя на комфортабельном минивэне Mersedes
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды (только сертифицированные гиды)
  • Дополнительные расходы: обед — средний чек 20-25 лари, билеты в музей-усадьбу Чавчавадзе — 10 лари/чел, вход в винный музей на заводе, дегустация вина — 35 лари/чел.
  • Оплата на месте возможна в евро, долларах или лари
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4212 туристов
Я — коренной тбилисец. Родился и вырос в этом городе, с детства увлекался историей. Долгое время жил в Москве, окончил МГИМО. Много путешествовал — от Камчатки до старой Европы. В 2018
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году приехал в Тбилиси в отпуск… и остался. Сердцем понял: я снова дома. Сначала водил гостей сам, но со временем сформировалась команда: Алекси, Кети и Тамара — сертифицированные гиды, члены ассоциации SAGA и просто люди, искренне любящие этот город. Каждый день мы проводим авторские экскурсии — индивидуальные и групповые. Иногда подменяем друг друга, но всегда сохраняем стиль, душу и атмосферу наших прогулок. Что вас ждёт: - настоящий Тбилиси — живой и тёплый - истории без занудства и сухих дат - погружение в культуру, мифологию и повседневную жизнь Не просто рассказываем — делимся городом, который любим. И если уедете отсюда с ощущением, что хочется вернуться — значит, всё получилось.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Мы провели прекрасный и интересный день в Кахетии! Спасибо Алексу за удобно составленный маршрут с красивейшими видами за окном, за приятную компанию и увлекательные рассказы о стране и людях. Понравилось
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посещение великой грузинской стены и усадьбы Чавчавадзе, а также возможность полюбоваться цветущим персиковым садом. Кстати, во все туристические места Алекс привозил нас до туристических автобусов и толп людей:) Особенная благодарность за знакомство с Важей и его семьей. Это была не просто дегустация вкуснейшего, можно сказать филигранного вина от производителя в 11 поколении (!), но душевное и гостеприимное застолье с тостами в компании друзей. Рекомендуем от всего сердца!

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А
Я в таком восторге от экскурсии-просто не передать словами! Алекс просто великолепен, я слушала его с открытым ртом все 12 часов экскурсии. Я не представляю, сколько было проработано материала, прочитано
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книг, чтобы создать настолько качественный продукт. Помимо того, что было потрясающе интересно слушать материал, экскурсия с точки зрения организации-выше всяких похвал. В гостях у Важе поймала себя на ощущении, что я в компании друзей и мне очень не хочется уезжать. Искренне рекомендую Алекса и его команду, вы не пожалеете

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Благодарю вас за добрые слова. Мне было очень приятно провести этот прекрасный день вместе с вами.
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Е
Добрый день, Алексей! Как же мы благодарны судьбе, что посетили удивительную и прекрасную Кахетию именно с Вами!
Этот день был очень важен для нашей компании, так как мы планировали еще и
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отпраздновать день рождения!
Я уверена, эту поездку мы запомним надолго благодаря Вашему вниманию и заботе, великолепному чувству юмора (чего стоит только одна история про кабана!!!) и конечно же огромной эрудированности да и просто благодаря жизненному опыту, которым Вы с нами поделились! Нам было интересно абсолютно ВСЁ!
Спасибо, что познакомили нас с Вашим другом Важей и его семьей. Какие же душевные и гостеприимные люди! Мы провели прекрасный вечер в Мукузани в отличной компании с очень вкусным ужином, сногсшибательным вином (чувство счастья и эйфории обеспечено!) и самыми душевными тостами!
Важино вино скрасило наш вечер на берегу моря в Батуми, вспоминали наше путешествие в Кахетию с теплотой и ностальгией!
Большая благодарность аккуратному водителю с красивыми глазами Джабе!
Алексей, отдельное большое спасибо за вкусный и сладкий подарок имениннице!

P.S. ДОРОГОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК! Если у тебя сейчас разбегаются глаза от большого количества других предложений поездок в Кахетию и ты читаешь этот отзыв, то я тебя ПОЗДРАВЛЯЮ! Можно дальше ничего не искать, смело бронируй и ты будешь СЧАСТЛИВ!

Добрый день, Алексей! Как же мы благодарны судьбе, что посетили удивительную и прекрасную Кахетию именно с Вами!
Добрый день, Алексей! Как же мы благодарны судьбе, что посетили удивительную и прекрасную Кахетию именно с Вами!
Добрый день, Алексей! Как же мы благодарны судьбе, что посетили удивительную и прекрасную Кахетию именно с Вами!
Добрый день, Алексей! Как же мы благодарны судьбе, что посетили удивительную и прекрасную Кахетию именно с Вами!
Добрый день, Алексей! Как же мы благодарны судьбе, что посетили удивительную и прекрасную Кахетию именно с Вами!
Добрый день, Алексей! Как же мы благодарны судьбе, что посетили удивительную и прекрасную Кахетию именно с Вами!
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Aljona
Это самое яркое впечатление от нашего пребывания в Грузии. Величие и мощь Кавказа, тепло и очарование Кахетии, интересный рассказ и безопасный транспорт - чего ещё желать? Так много поместить в
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один день с максимальным комфортом по передвижению - респект! 🙏 Мы очень благодарны Алексу за его эрудированность и неторопливость (нам показывали край как гостям, а не отрабатывали время по регламенту), Джабе за его профессионализм, Важа и его супруге за их гостеприимство и искусство изготовления вина!

Это самое яркое впечатление от нашего пребывания в Грузии. Величие и мощь Кавказа, тепло и очарование
Это самое яркое впечатление от нашего пребывания в Грузии. Величие и мощь Кавказа, тепло и очарование
Это самое яркое впечатление от нашего пребывания в Грузии. Величие и мощь Кавказа, тепло и очарование
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Т
Огромное спасибо Алексу!
Шикарный день в шикарной компании!
много нового и интересного, мы обязательно, когда вернемся будем просить Алекса об экскурсии по Тбилисси. И всем рекомендую!
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Оксана
Если вы хотите прочувствовать весь колорит этого региона, услышать истории и легенды, познакомиться с лучшим виноделом и отведать настоящую чурчхелу, тогда вам однозначно к Алексею! Человек-энциклопедия, а его тембр голоса и подача материала завораживает.
Если вы хотите прочувствовать весь колорит этого региона, услышать истории и легенды, познакомиться с лучшим виноделом
Если вы хотите прочувствовать весь колорит этого региона, услышать истории и легенды, познакомиться с лучшим виноделом
Если вы хотите прочувствовать весь колорит этого региона, услышать истории и легенды, познакомиться с лучшим виноделом
Если вы хотите прочувствовать весь колорит этого региона, услышать истории и легенды, познакомиться с лучшим виноделом
Если вы хотите прочувствовать весь колорит этого региона, услышать истории и легенды, познакомиться с лучшим виноделом
Если вы хотите прочувствовать весь колорит этого региона, услышать истории и легенды, познакомиться с лучшим виноделом
Если вы хотите прочувствовать весь колорит этого региона, услышать истории и легенды, познакомиться с лучшим виноделом
Если вы хотите прочувствовать весь колорит этого региона, услышать истории и легенды, познакомиться с лучшим виноделом
Вам был полезен этот отзыв?

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