23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Кахетии всегда светит солнце, даже в пасмурные дни. Гостеприимство и красота этой земли не оставят вас равнодушными. В программе экскурсии посещение столицы региона Телави, романтического Сигнахи, княжеской усадьбы в Цинандали и монастыря Бодбе. Узнайте об истории Кахетии и попробуйте знаменитое грузинское вино. Включены услуги гида и водителя на комфортабельном минивэне

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие по Кахетинскому кругу

Маршрут этой экскурсии кольцевой, что позволит за один день охватить все места, без которых не представить регион. Поездку украсят холмистые пейзажи Алазанской долины и наполнят увлекательные сюжеты — об истории, о традициях, о святых местах и о вине. Итак, в программе:

Город Телави , столица Кахетии, у которой была своя роль на караванном пути из Ближнего Востока в Европу. Здесь вы вспомните фильм «Мимино» у 900-летнего платана;

, столица Кахетии, у которой была своя роль на караванном пути из Ближнего Востока в Европу. Здесь вы вспомните фильм «Мимино» у 900-летнего платана; Музей-усадьба Чавчавадзе в Цинандали, где в тени деревьев вы услышите о древнем княжеском роде, о европеизации Грузии и о том, как усадьба стала резиденцией Романовых;

в Цинандали, где в тени деревьев вы услышите о древнем княжеском роде, о европеизации Грузии и о том, как усадьба стала резиденцией Романовых; Очаровательный Сигнахи , который прозвали «городом любви». Я расскажу, почему, пока мы будем гулять по уютным улочкам и любоваться панорамами. А еще заберемся на самую длинную крепостную стену Европы!

, который прозвали «городом любви». Я расскажу, почему, пока мы будем гулять по уютным улочкам и любоваться панорамами. А еще заберемся на самую длинную крепостную стену Европы! Монастырь Бодбе, где покоится святая равноапостольная Нино, глубоко почитаемая грузинами. Конечно, вы услышите главное из ее биографии.

Ну и какое же путешествие по Грузии без национальной кухни! А по Кахетии — без вина. Вы пообедаете в лучшем ресторане Телави, а на винном заводе узнаете об особенностях грузинского виноделия и продегустируете напиток-символ страны.

Организационные детали