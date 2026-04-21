23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Кахетии всегда светит солнце, даже в пасмурные дни. Гостеприимство и красота этой земли не оставят вас равнодушными.
В программе экскурсии посещение столицы региона Телави, романтического Сигнахи, княжеской усадьбы в Цинандали и монастыря Бодбе. Узнайте об истории Кахетии и попробуйте знаменитое грузинское вино. Включены услуги гида и водителя на комфортабельном минивэне
В программе экскурсии посещение столицы региона Телави, романтического Сигнахи, княжеской усадьбы в Цинандали и монастыря Бодбе. Узнайте об истории Кахетии и попробуйте знаменитое грузинское вино. Включены услуги гида и водителя на комфортабельном минивэне
5 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Солнечная Кахетия
- 🍷 Дегустация вина
- 🏰 Исторические места
- 🏞 Прекрасные пейзажи
- 👨🏫 Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Город Телави
- Музей-усадьба Чавчавадзе
- Сигнахи
- Монастырь Бодбе
Описание экскурсии
Путешествие по Кахетинскому кругу
Маршрут этой экскурсии кольцевой, что позволит за один день охватить все места, без которых не представить регион. Поездку украсят холмистые пейзажи Алазанской долины и наполнят увлекательные сюжеты — об истории, о традициях, о святых местах и о вине. Итак, в программе:
- Город Телави, столица Кахетии, у которой была своя роль на караванном пути из Ближнего Востока в Европу. Здесь вы вспомните фильм «Мимино» у 900-летнего платана;
- Музей-усадьба Чавчавадзе в Цинандали, где в тени деревьев вы услышите о древнем княжеском роде, о европеизации Грузии и о том, как усадьба стала резиденцией Романовых;
- Очаровательный Сигнахи, который прозвали «городом любви». Я расскажу, почему, пока мы будем гулять по уютным улочкам и любоваться панорамами. А еще заберемся на самую длинную крепостную стену Европы!
- Монастырь Бодбе, где покоится святая равноапостольная Нино, глубоко почитаемая грузинами. Конечно, вы услышите главное из ее биографии.
Ну и какое же путешествие по Грузии без национальной кухни! А по Кахетии — без вина. Вы пообедаете в лучшем ресторане Телави, а на винном заводе узнаете об особенностях грузинского виноделия и продегустируете напиток-символ страны.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и водителя на комфортабельном минивэне Mersedes
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды (только сертифицированные гиды)
- Дополнительные расходы: обед — средний чек 20-25 лари, билеты в музей-усадьбу Чавчавадзе — 10 лари/чел, вход в винный музей на заводе, дегустация вина — 35 лари/чел.
- Оплата на месте возможна в евро, долларах или лари
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4212 туристов
Я — коренной тбилисец. Родился и вырос в этом городе, с детства увлекался историей. Долгое время жил в Москве, окончил МГИМО. Много путешествовал — от Камчатки до старой Европы. В 2018
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы провели прекрасный и интересный день в Кахетии! Спасибо Алексу за удобно составленный маршрут с красивейшими видами за окном, за приятную компанию и увлекательные рассказы о стране и людях. Понравилось
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А
Я в таком восторге от экскурсии-просто не передать словами! Алекс просто великолепен, я слушала его с открытым ртом все 12 часов экскурсии. Я не представляю, сколько было проработано материала, прочитано
Алексей
Ответ организатора:
Благодарю вас за добрые слова. Мне было очень приятно провести этот прекрасный день вместе с вами.
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Е
Добрый день, Алексей! Как же мы благодарны судьбе, что посетили удивительную и прекрасную Кахетию именно с Вами!
Этот день был очень важен для нашей компании, так как мы планировали еще и
Этот день был очень важен для нашей компании, так как мы планировали еще и
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Это самое яркое впечатление от нашего пребывания в Грузии. Величие и мощь Кавказа, тепло и очарование Кахетии, интересный рассказ и безопасный транспорт - чего ещё желать? Так много поместить в
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Т
Огромное спасибо Алексу!
Шикарный день в шикарной компании!
много нового и интересного, мы обязательно, когда вернемся будем просить Алекса об экскурсии по Тбилисси. И всем рекомендую!
Шикарный день в шикарной компании!
много нового и интересного, мы обязательно, когда вернемся будем просить Алекса об экскурсии по Тбилисси. И всем рекомендую!
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Если вы хотите прочувствовать весь колорит этого региона, услышать истории и легенды, познакомиться с лучшим виноделом и отведать настоящую чурчхелу, тогда вам однозначно к Алексею! Человек-энциклопедия, а его тембр голоса и подача материала завораживает.
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