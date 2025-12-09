Мы начнём путешествие с живописной микрозоны Манави — родины известного белого вина, которое здесь производят по особой технологии. Вас ждёт знакомство с аутентичными винодельнями, дегустации и рассказы о том, чем микрозоны отличаются друг от друга и как климат влияет на вкус вина. Дальше наш путь лежит в сторону Корпорации «Киндзмараули» — одного из самых уважаемых винных брендов в стране. Здесь вы пройдёте по современному производству, заглянете в винные хранилища, и, конечно, попробуете фирменные вина, включая знаменитое полусладкое красное «Киндзмараули», которое ценится во всём мире. Маршрут проходит через живописные пейзажи Алазанской долины, древний монастырь, уютные деревни и виноградники, уходящие за горизонт. Это не просто экскурсия, а настоящее гастрономическое путешествие со вкусом Кахетии. Важная информация:

Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (не раньше) — Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию — Возьмите с собой пустую бутылочку для воды — Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана и винного погреба), учитывая разные факторы, такие как погодные условия, несоблюдение тайминга участниками, трафик на дорогах или же количество экскурсионных микроавтобусов на локациях.