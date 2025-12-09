Если любите вино и красивые пейзажи — вам точно сюда.
Поедем в Манави и Киндзмараули, попробуем вино прямо там, где его делают, заглянем в винные погреба и насладимся видами Алазанской долины.
Описание экскурсии
Мы начнём путешествие с живописной микрозоны Манави — родины известного белого вина, которое здесь производят по особой технологии. Вас ждёт знакомство с аутентичными винодельнями, дегустации и рассказы о том, чем микрозоны отличаются друг от друга и как климат влияет на вкус вина. Дальше наш путь лежит в сторону Корпорации «Киндзмараули» — одного из самых уважаемых винных брендов в стране. Здесь вы пройдёте по современному производству, заглянете в винные хранилища, и, конечно, попробуете фирменные вина, включая знаменитое полусладкое красное «Киндзмараули», которое ценится во всём мире. Маршрут проходит через живописные пейзажи Алазанской долины, древний монастырь, уютные деревни и виноградники, уходящие за горизонт. Это не просто экскурсия, а настоящее гастрономическое путешествие со вкусом Кахетии. Важная информация:
Рекомендуем подбирать одежду под погодные условия, для этого зайдите в приложение погоды за день до отправления (не раньше) — Предупредите нас, если не можете отправиться на экскурсию — Возьмите с собой пустую бутылочку для воды — Гид оставляет за собой право менять последовательность посещения мест или же находить им альтернативу (только в случае ресторана и винного погреба), учитывая разные факторы, такие как погодные условия, несоблюдение тайминга участниками, трафик на дорогах или же количество экскурсионных микроавтобусов на локациях.
Отправляемся каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Микрозона Манави
- Деревня Манави - родина известного белого вина
- Дегустация вина сорта ркацители, произведённого по традиционной технологии
- Рассказы о микрозонах и особенностях местного виноделия
- Алазанская долина
- Вид на живописные виноградные долины
- Остановки для фото с панорамами Кахетии
- Монастырь Бодбе
- Возможность посетить древний храм, откуда открываются красивые виды
- Кварели
- Посещение Корпорации «Киндзмараули»
- Экскурсия по винному заводу: погреба, цеха, производство
- Дегустация вин, включая знаменитое полусладкое «Киндзмараули»
- Время для покупки вина напрямую от производителя
- Дополнительно
- Обед в локальном ресторане с кахетинской кухней
- Остановки в селах с возможностью купить домашнее вино, чачу, сыр, чурчхела
- Краткие рассказы гида о культуре и традициях региона
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация в Манави
- Мастер-класс по изготовлению чурчхелы
- Комфортабельный микроавтобус
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед (от 17$)
- Дегустация в Корпорации «Киндзмараули» (10 лари/чел)
- Мастер-класс по изготовлению хлеба (5 лари/чел)
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано 11
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
