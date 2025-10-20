Мои заказы

Кладбища Тбилиси, или Живые истории в городе мёртвых

Узнать о судьбах известных людей, которые покоятся под тенью деревьев, а также о грузинских ритуалах
Грузия — это не только пиры, храмы и горы. Это ещё и удивительные истории людей, которые жили здесь, любили, страдали, творили и ушли.

Мы отправимся в тихое, атмосферное путешествие по кладбищам Тбилиси, где под кипарисами покоятся поэты, герои, музыканты и те, чьи судьбы перевернули страницы истории.
3 отзыва
Описание экскурсии

Мтацминдский пантеон. Здесь покоятся великие:

  • Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе — символ трагической любви
  • Акакий Церетели, Илья Чавчавадзе — столпы грузинской литературы
  • Микаэл Чиаурели, Элисо Вирсаладзе и другие

Вы прикоснётесь к историям влюблённых, борцов, мечтателей.

Кладбище Сабуртало. Менее известное, но не менее глубокое. Здесь покоятся простые, но не забытые люди. Мы поговорим о грузинских традициях поминовения и об отношении народа к жизни и смерти.

Верийское кладбище (опционально). Атмосферное место, где стирается грань между временами.

Вы узнаете:

  • почему на грузинских могилах стоят столы
  • кто такие «живые покойники» и «вечные женихи»
  • что значат надписи, портреты и символы на памятниках
  • как грузины прощаются — и не прощаются — с любимыми
  • и почему память здесь — часть повседневной жизни

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Трансфер на минивэне, есть детские кресла

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Тбилиси
Привет! Меня зовут Оксана, я представитель туристической компании, которая помогает гостям полюбить Грузию так, как любим её мы сами. Я живу в Тбилиси и обожаю делиться культурой, традициями, винами, природой и тёплым грузинским гостеприимством. Мы уже много лет организуем душевные и насыщенные туры по самым красивым уголкам страны: от уютных улочек Сигнахи до скал Вардзии и лесов Боржоми.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Максим
Максим
20 окт 2025
Экскурсия предлагает очень необычный взгляд на историю Грузии. В процессе прогулки мы видели могилы множества публичных людей, которые внесли большой вклад в культуру, науку, политику страны.
Понравилось, что экскурсия не была
в форме лекции, где возле каждой могильной плиты нам рассказывали о детстве и юности человека, а был живой и интересный рассказ. Например, друзья при жизни похоронены рядом. Экскурсия не подразумевает спешки, и побуждает узнать о некоторых великих деятелей уже после экскурсии.
Советую экскуссию тем, кто хочет познакомиться с культурой страны через историю, пусть и умерших, людей.

К
Кирилл
19 окт 2025
Экскурсия очень понравилось, видно, что гид любит свою работу и горит ею. Рассказ структурирован и понятен. Было много интересного об истории и литературе. Маршрут составляли исходя из наших предпочтений. Рекомендую!
Ксения
Ксения
19 окт 2025
Обожаю эстетику кладбищ! Но путешествие по кладбищам Тбилиси позволило не просто посозерцать, а буквально прикоснуться к истории и ритуалам памяти в Грузии.

Экскурсии на Трипстере - это не просто развлечение в
попытке занять свое время. Это возможность пообщаться с вдохновленными и глубокими людьми. С гидом Марией обсудили все - театр, литературу, кинематограф, философию, даже немного политику (в формате истории, а не мнений). Очень разносторонний и глубокий человек. Спасибо за знания и эмоции!

Если говорить о земном: организатор связался с нами за день до экскурсии, чтобы подтвердить встречу. Нас забрали с места проживания, без опоздания. Поездка была на комфортабельном авто (мне очень понравилось кататься😅). Особенно покорила подготовка организатора - так как это была экскурсия в места памяти, для нас подготовили цветы для возложения.

Если честно, до сих пор нахожусь под большим впечатлением. Экскурсия заставила задуматься о многом. В этом был какой-то трансцендентный опыт. Унесла с собой заметки с рекомендациями по фильмам, святым местам, которые обязательно посмотрю и в которых побываю!

