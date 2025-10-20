Грузия — это не только пиры, храмы и горы. Это ещё и удивительные истории людей, которые жили здесь, любили, страдали, творили и ушли.
Мы отправимся в тихое, атмосферное путешествие по кладбищам Тбилиси, где под кипарисами покоятся поэты, герои, музыканты и те, чьи судьбы перевернули страницы истории.
Мы отправимся в тихое, атмосферное путешествие по кладбищам Тбилиси, где под кипарисами покоятся поэты, герои, музыканты и те, чьи судьбы перевернули страницы истории.
Описание экскурсии
Мтацминдский пантеон. Здесь покоятся великие:
- Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе — символ трагической любви
- Акакий Церетели, Илья Чавчавадзе — столпы грузинской литературы
- Микаэл Чиаурели, Элисо Вирсаладзе и другие
Вы прикоснётесь к историям влюблённых, борцов, мечтателей.
Кладбище Сабуртало. Менее известное, но не менее глубокое. Здесь покоятся простые, но не забытые люди. Мы поговорим о грузинских традициях поминовения и об отношении народа к жизни и смерти.
Верийское кладбище (опционально). Атмосферное место, где стирается грань между временами.
Вы узнаете:
- почему на грузинских могилах стоят столы
- кто такие «живые покойники» и «вечные женихи»
- что значат надписи, портреты и символы на памятниках
- как грузины прощаются — и не прощаются — с любимыми
- и почему память здесь — часть повседневной жизни
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Трансфер на минивэне, есть детские кресла
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тбилиси
Привет! Меня зовут Оксана, я представитель туристической компании, которая помогает гостям полюбить Грузию так, как любим её мы сами. Я живу в Тбилиси и обожаю делиться культурой, традициями, винами, природой и тёплым грузинским гостеприимством. Мы уже много лет организуем душевные и насыщенные туры по самым красивым уголкам страны: от уютных улочек Сигнахи до скал Вардзии и лесов Боржоми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Максим
20 окт 2025
Экскурсия предлагает очень необычный взгляд на историю Грузии. В процессе прогулки мы видели могилы множества публичных людей, которые внесли большой вклад в культуру, науку, политику страны.
Понравилось, что экскурсия не была
Понравилось, что экскурсия не была
К
Кирилл
19 окт 2025
Экскурсия очень понравилось, видно, что гид любит свою работу и горит ею. Рассказ структурирован и понятен. Было много интересного об истории и литературе. Маршрут составляли исходя из наших предпочтений. Рекомендую!
Ксения
19 окт 2025
Обожаю эстетику кладбищ! Но путешествие по кладбищам Тбилиси позволило не просто посозерцать, а буквально прикоснуться к истории и ритуалам памяти в Грузии.
Экскурсии на Трипстере - это не просто развлечение в
Экскурсии на Трипстере - это не просто развлечение в
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Групповая
до 19 чел.
Погружение в религиозный центр Грузии - Мцхета. Групповая экскурсия
Мцхета - древняя столица Грузии и религиозный центр страны. Узнайте о христианских реликвиях и истории, посетив святые места
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная Военно-Грузинская дорога, судьбы людей и отстранённое величие природы
Начало: У вашего отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от €225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Тифлисъ в домах и судьбах
Авторская экскурсия по задворкам и историческим улицам Тбилиси
Начало: На площади Свободы
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
€84 за всё до 5 чел.