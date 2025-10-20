читать дальше

попытке занять свое время. Это возможность пообщаться с вдохновленными и глубокими людьми. С гидом Марией обсудили все - театр, литературу, кинематограф, философию, даже немного политику (в формате истории, а не мнений). Очень разносторонний и глубокий человек. Спасибо за знания и эмоции!



Если говорить о земном: организатор связался с нами за день до экскурсии, чтобы подтвердить встречу. Нас забрали с места проживания, без опоздания. Поездка была на комфортабельном авто (мне очень понравилось кататься😅). Особенно покорила подготовка организатора - так как это была экскурсия в места памяти, для нас подготовили цветы для возложения.



Если честно, до сих пор нахожусь под большим впечатлением. Экскурсия заставила задуматься о многом. В этом был какой-то трансцендентный опыт. Унесла с собой заметки с рекомендациями по фильмам, святым местам, которые обязательно посмотрю и в которых побываю!