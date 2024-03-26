Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Тбилиси, цены от €21. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Пешая
2 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Прогуляться в мини-группе по самому таинственному району Тбилиси, погружаясь в историю и быт 19 века
Начало: На Саарбрюкенской площади (Saarbrücken Square)
25 авг в 10:00
7 сен в 10:00
40 за человека
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
На машине
На кабриолете
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 20:30
Завтра в 18:00
300 за всё до 2 чел.
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Начало: У Саарбрюкенской площади
Завтра в 17:00
17 авг в 17:30
21 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таня
    26 марта 2024
    Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
    Экскурсия прошла замечательно
  • А
    Андрей
    7 мая 2023
    Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
    Экскурсия просто потрясающая, серьезно. Отличные места, не думал вообще что такие подъезды могли существовать и тем более сохраниться, экскурсовод Георгий
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    мастер своего дела, прямо перевоплотился в проводника по эпохе и визуально и актерски. За 4 часа совершенно не надоедает (разве что ходьбы для кого-то может быть много, но оно того стоит). Аполло как прекрасное завершение экскурсии. Очень рекомендую

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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
  2. Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
  3. Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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