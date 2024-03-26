читать дальше

мастер своего дела, прямо перевоплотился в проводника по эпохе и визуально и актерски. За 4 часа совершенно не надоедает (разве что ходьбы для кого-то может быть много, но оно того стоит). Аполло как прекрасное завершение экскурсии. Очень рекомендую