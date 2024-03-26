4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ускользающий Тифлис: парадные Чугурети и закрытый кинотеатр «Аполло»
Прогуляться в мини-группе по самому таинственному району Тбилиси, погружаясь в историю и быт 19 века
Начало: На Саарбрюкенской площади (Saarbrücken Square)
25 авг в 10:00
7 сен в 10:00
€40 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 20:30
Завтра в 18:00
€300 за всё до 2 чел.
2.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Левый берег Тбилиси в стиле модерн
Погулять по самому европейскому району города и раскрыть особенности модерна по-тбилисски
Начало: У Саарбрюкенской площади
Завтра в 17:00
17 авг в 17:30
€21 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаня26 марта 2024Экскурсия прошла замечательно
- ААндрей7 мая 2023Экскурсия просто потрясающая, серьезно. Отличные места, не думал вообще что такие подъезды могли существовать и тем более сохраниться, экскурсовод Георгий
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Нескучные экскурсии»
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