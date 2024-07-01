1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Три жемчужины Грузии: Вардзия, Боржоми и Рабат
Посетите три уникальные достопримечательности Грузии за один день: целебные источники Боржоми, средневековую крепость Рабат и древний комплекс Вардзия
Начало: Место Вашего проживания
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
от €275 за всё до 2 чел.
Групповая
2.5 часа
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 15:00
6 июля в 11:00
€15 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
7 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от €52 за всё до 9 чел.
Групповая
4 часа
Мцхета из Тбилиси: духовное наследие и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу священного Мцхета, узнайте о его роли в христианизации Грузии и величии древних храмов
Начало: В районе Авлабар
Расписание: ежедневно в 10:00
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
7 июля в 11:00
8 июля в 11:30
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:30
6 июля в 08:00
от €52 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана1 июля 2024Спасибо за экскурсию!! Все очень понравилось. Всем рекомендую!! Тбилиси 😍😍😍😍
- KKristina30 июня 2024Медеа очень приятный человек и замечательный рассказчик) Я третий раз в Тбилиси,но оказалось,что я не видела и половины таких прекрасных улочек и пейзажей❤️ Спасибо большое!!!
- ЕЕкатерина30 июня 2024Спасибо Медее за интересную экскурсию! Мы первый раз были в Тбилиси и благодарны Медее за увлекательную прогулку по старому городу. Узнали много интересных фактов, прогулялись по уникальным улицам-лестницам, зашли в старые парадные, увидели город с красивых ракурсов! Спасибо!
- ИИнга29 июня 2024Если вашим гидом будет Лери - то вам точно повезло! Это позитивный и легкий человек, замечательный рассказчик, грамотный и чуткий
- SSaule27 июня 2024Огромная благодарность гиду Герасиму! Его рассказы очень интеллектуальны и интересные. И водителю огромное спасибо, который продемонстрировал истинно грузинское гостеприимство, угостив нас инжиром и домашним чача 😍
- ННаталья22 июня 2024У нас была групповая экскурсия, 7 человек, современный автомобиль с кондиционером и Wi-Fi и прекрасный гид Лери, очень грамотный, отличный
- MMasha20 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Медея очень приятный и интеллигентный человек, и высокопрофессиональный экскурсовод. Мы получили большое удовольствие от прогулки с ней и с удовольствием рекомендуем ее всем желающим познакомиться с прекрасным Тифлисом
- ТТатьяна18 июня 2024Великолепная экскурсия! 4 часа пролетели незаметно. Однозначно советуем прогуляться и напитаться творческим духом Тбилиси.
- ООльга18 июня 2024Вчера были на экскурсии Мцхета-Боржоми. Нам очень понравилось. Было захватывающе, красиво, интересно, вкусно, весело. Маршрут отличный. Виды очень красивые. Даже искупались в серном бассейне. Александр отличный гид и очень гостеприимный человек. Спасибо огромное за прекрасный день.
- AArina17 июня 2024Мария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценаты, кинорежиссеры, композиторы с 18
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На выходные»
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