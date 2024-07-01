Экскурсии выходного дня в Тбилиси

Найдено 8 экскурсий в категории «На выходные» в Тбилиси, цены от €15. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
54 отзыва
Три жемчужины Грузии: Вардзия, Боржоми и Рабат
Посетите три уникальные достопримечательности Грузии за один день: целебные источники Боржоми, средневековую крепость Рабат и древний комплекс Вардзия
Начало: Место Вашего проживания
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
от 275 за всё до 2 чел.
Cкрытые сокровища Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
132 отзыва
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 15:00
6 июля в 11:00
15 за человека
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
51 отзыв
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
7 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 52 за всё до 9 чел.
Мцхета - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Групповая
4 часа
619 отзывов
Мцхета из Тбилиси: духовное наследие и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу священного Мцхета, узнайте о его роли в христианизации Грузии и величии древних храмов
Начало: В районе Авлабар
Расписание: ежедневно в 10:00
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
25 за человека
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
193 за всё до 4 чел.
Цари, прачки и тулухчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
153 отзыва
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
7 июля в 11:00
8 июля в 11:30
65 за всё до 6 чел.
Тбилиси - город искусства и литературы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
24 отзыва
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:30
6 июля в 08:00
от 52 за всё до 8 чел.
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    1 июля 2024
    Cкрытые сокровища Тбилиси
    Спасибо за экскурсию!! Все очень понравилось. Всем рекомендую!! Тбилиси 😍😍😍😍
  • K
    Kristina
    30 июня 2024
    Цари, прачки и тулухчи
    Медеа очень приятный человек и замечательный рассказчик) Я третий раз в Тбилиси,но оказалось,что я не видела и половины таких прекрасных улочек и пейзажей❤️ Спасибо большое!!!
    Медеа очень приятный человек и замечательный рассказчик)Медеа очень приятный человек и замечательный рассказчик)Медеа очень приятный человек и замечательный рассказчик)Медеа очень приятный человек и замечательный рассказчик)Медеа очень приятный человек и замечательный рассказчик)Медеа очень приятный человек и замечательный рассказчик)
  • Е
    Екатерина
    30 июня 2024
    Цари, прачки и тулухчи
    Спасибо Медее за интересную экскурсию! Мы первый раз были в Тбилиси и благодарны Медее за увлекательную прогулку по старому городу. Узнали много интересных фактов, прогулялись по уникальным улицам-лестницам, зашли в старые парадные, увидели город с красивых ракурсов! Спасибо!
  • И
    Инга
    29 июня 2024
    Мцхета - путешествие в прошлое
    Если вашим гидом будет Лери - то вам точно повезло! Это позитивный и легкий человек, замечательный рассказчик, грамотный и чуткий
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    организатор. Нашел подход и вовлек в беседу абсолютно всех в нашей мини-группе. Виртуозно совмещал в рассказе исторические факты, бытовые зарисовки и, конечно, юмор. Показывал лучшие ракурсы и местечки, о которых остальные, окружающие нас туристы явно не знали. Давал достаточно свободного времени и терпеливо ждал, пока все не нагуляются и не насмотрятся. Вишенка на торте - Лери оказался дипломированным специалистом по виноделию и с удовольствием отвечал на все вопросы о нюансах этого ремесла. Время с Лери пролетело незаметно и оставило позитивные ощущения. Спасибо!

    Если вашим гидом будет Лери - то вам точно повезло! Это позитивный и легкий человек, замечательныйЕсли вашим гидом будет Лери - то вам точно повезло! Это позитивный и легкий человек, замечательный
  • S
    Saule
    27 июня 2024
    Мцхета - путешествие в прошлое
    Огромная благодарность гиду Герасиму! Его рассказы очень интеллектуальны и интересные. И водителю огромное спасибо, который продемонстрировал истинно грузинское гостеприимство, угостив нас инжиром и домашним чача 😍
    Огромная благодарность гиду Герасиму! Его рассказы очень интеллектуальны и интересные. И водителю огромное спасибо, который продемонстрировалОгромная благодарность гиду Герасиму! Его рассказы очень интеллектуальны и интересные. И водителю огромное спасибо, который продемонстрировал
  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Мцхета - путешествие в прошлое
    У нас была групповая экскурсия, 7 человек, современный автомобиль с кондиционером и Wi-Fi и прекрасный гид Лери, очень грамотный, отличный
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    рассказчик и с чувством юмора!!! Держал нас постоянно в поле зрения, подсказывал, когда и где сделать фото, на что обратить внимание при самостоятельном осмотре, отвечал на всё вопросы. Экскурсия получилась очень интересной, информативной (посещение трёх храмов) и лёгкой. Спасибо

  • M
    Masha
    20 июня 2024
    Цари, прачки и тулухчи
    Большое спасибо за экскурсию! Медея очень приятный и интеллигентный человек, и высокопрофессиональный экскурсовод. Мы получили большое удовольствие от прогулки с ней и с удовольствием рекомендуем ее всем желающим познакомиться с прекрасным Тифлисом
  • Т
    Татьяна
    18 июня 2024
    Тбилиси - город искусства и литературы
    Великолепная экскурсия! 4 часа пролетели незаметно. Однозначно советуем прогуляться и напитаться творческим духом Тбилиси.
  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
    Вчера были на экскурсии Мцхета-Боржоми. Нам очень понравилось. Было захватывающе, красиво, интересно, вкусно, весело. Маршрут отличный. Виды очень красивые. Даже искупались в серном бассейне. Александр отличный гид и очень гостеприимный человек. Спасибо огромное за прекрасный день.
  • A
    Arina
    17 июня 2024
    Тбилиси - город искусства и литературы
    Мария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценаты, кинорежиссеры, композиторы с 18
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    по 20 век жили, посещали и влюбились в Тбилиси. Эскурсия проходит по очень живописную району Тбилиси, Вы увидите дома, где жили Пушкин, Грибоедов, Тавердиев, Параджанов и т. д. Паразитесь колориту Тбилиси. Очень рекомендую данную экскурсию, что узнать Тбилиси совсем другой стороны.

    Мария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценатыМария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценатыМария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценатыМария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценатыМария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценатыМария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценатыМария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценатыМария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценатыМария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценатыМария, отличный разгазчик. Вы узнаете много нового, чего точно не знали, какие известные писали, художники, меценаты

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
  2. Cкрытые сокровища Тбилиси
  3. Лучшие панорамы Тбилиси
  4. Мцхета - путешествие в прошлое
  5. Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Собор Светицховели
  7. Монастырь Джвари
  8. Мост мира
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На выходные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 15 до 275. Туристы уже оставили гидам 1210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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