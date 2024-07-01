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организатор. Нашел подход и вовлек в беседу абсолютно всех в нашей мини-группе. Виртуозно совмещал в рассказе исторические факты, бытовые зарисовки и, конечно, юмор. Показывал лучшие ракурсы и местечки, о которых остальные, окружающие нас туристы явно не знали. Давал достаточно свободного времени и терпеливо ждал, пока все не нагуляются и не насмотрятся. Вишенка на торте - Лери оказался дипломированным специалистом по виноделию и с удовольствием отвечал на все вопросы о нюансах этого ремесла. Время с Лери пролетело незаметно и оставило позитивные ощущения. Спасибо!