Мцхета, Джвари и Светицховели за один день

Описание
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Ответы на вопросы
Мцхета, Джвари и Светицховели за один день
Мцхета, Джвари и Светицховели за один день
Мцхета, Джвари и Светицховели за один день
Мцхета, Джвари и Светицховели за один день
Мцхета, Джвари и Светицховели за один день
Мцхета, Джвари и Светицховели за один день
Мцхета, Джвари и Светицховели за один день
Мцхета, Джвари и Светицховели за один день
Ближайшие даты:
15
апр
18
апр
20
апр
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апр
25
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апр
29
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Что вас ожидает:

  • Мужской монастырь Джвари.
  • Слияние двух рек, Куры и Арагви.
  • Центр города Мцхета.
  • Кафедральный собор Светицховели.
  • Сувенирные ряды.
  • Остановка на обед в колоритном, грузинском ресторанчике.
  • Возвращаемся в Тбилиси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мцхета - бывшая столица Грузии, хранит в себе глубокую историю,охраняемые Юнеско храмы и ещё мног интерсного. Сегодня мы увидим два основных храма, пройдёмся по улочкам очень уютного и чистого городка, купим сувениров и продегустируем самые вкусные чурчхелы, насладимся ароматом грузинских специй, пообедаем в колоритном ресторане грузинской кухни и вернёмся в Тбилиси.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт.
  • Услуги гида.
  • 0.5 воды на человека
Что не входит
  • Питание.
  • Другие напитки.
  • Личные траты и развлечения
Место начала и завершения?
Тбилиси, СТ.М. Руставели, возле памятника Велосипеду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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