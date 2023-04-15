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Что вас ожидает:
- Мужской монастырь Джвари.
- Слияние двух рек, Куры и Арагви.
- Центр города Мцхета.
- Кафедральный собор Светицховели.
- Сувенирные ряды.
- Остановка на обед в колоритном, грузинском ресторанчике.
- Возвращаемся в Тбилиси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мцхета - бывшая столица Грузии, хранит в себе глубокую историю,охраняемые Юнеско храмы и ещё мног интерсного. Сегодня мы увидим два основных храма, пройдёмся по улочкам очень уютного и чистого городка, купим сувениров и продегустируем самые вкусные чурчхелы, насладимся ароматом грузинских специй, пообедаем в колоритном ресторане грузинской кухни и вернёмся в Тбилиси.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт.
- Услуги гида.
- 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Питание.
- Другие напитки.
- Личные траты и развлечения
- Место начала и завершения?
- Тбилиси, СТ.М. Руставели, возле памятника Велосипеду
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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