Поразиться контрастам самобытного горного района
А в завершении прогуляемся по городу любви — Сигнахи с видами на алазанскую долину и самой длинной крепостной стеной в Грузии.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Манави
На автомобиле мы выедем за пределы Тбилиси и отправимся в очень интересный регион Грузии — Кахети. Манавская крепость стала на короткий срок царской резиденцией кахетинского царя, отсюда открывается вид на долину реки Иори — и это только начало.
Орлиное ущелье
145-160 миллионов лет назад здесь было дно океана, а сегодня — 200-метровые скалы. Мы устроим треккинг длиной около 1 километра вдоль ущелья. Как утверждают орнитологи, тут проживает около 70 видов птиц и, конечно, среди них есть орлы.
Хорнабуджи
Крепость Хорнабуджи — наше главное место назначения. Здесь, взбираясь на цитадель, вы почувствуете себя средневековым воином и оцените потрясающие виды на Алазанскую долину. Естественно, я расскажу вам истории про эту крепость и не только.
Город любви
Сигнахи — город любви, конечная точка нашего маршрута. Прогуляемся по самому городу и крепостной стене, узнаем о его скульптурах, взберёмся на башню… Чуть не забыл — по пути к Сигнахи свернём к скульптуре мира, которая парит над окрестностями.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в сухую погоду. Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную (желательно трекинговую) обувь.
- Можно взять с собой детей (старше 10 лет) под полный контроль и ответственность родителей.
- Пешая часть составляет 2,4 км в оба направления, будут небольшие подъёмы и спуски. Маршрут подходит для людей со средней (городской) физической подготовкой.
- По пути запланирован обед в ресторане грузинской кухни (по желанию, за отдельную плату)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.