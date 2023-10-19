На этой экскурсии я покажу вам виды, которые открываются из крепостей, расположенных на возвышенностях и скалах. Вместе мы пройдёмся по краю ущелья рядом с парящими орлами. А в завершении прогуляемся по городу любви — Сигнахи с видами на алазанскую долину и самой длинной крепостной стеной в Грузии.

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Описание

Что вас ожидает

Манави

На автомобиле мы выедем за пределы Тбилиси и отправимся в очень интересный регион Грузии — Кахети. Манавская крепость стала на короткий срок царской резиденцией кахетинского царя, отсюда открывается вид на долину реки Иори — и это только начало.

Орлиное ущелье

145-160 миллионов лет назад здесь было дно океана, а сегодня — 200-метровые скалы. Мы устроим треккинг длиной около 1 километра вдоль ущелья. Как утверждают орнитологи, тут проживает около 70 видов птиц и, конечно, среди них есть орлы.

Хорнабуджи

Крепость Хорнабуджи — наше главное место назначения. Здесь, взбираясь на цитадель, вы почувствуете себя средневековым воином и оцените потрясающие виды на Алазанскую долину. Естественно, я расскажу вам истории про эту крепость и не только.

Город любви

Сигнахи — город любви, конечная точка нашего маршрута. Прогуляемся по самому городу и крепостной стене, узнаем о его скульптурах, взберёмся на башню… Чуть не забыл — по пути к Сигнахи свернём к скульптуре мира, которая парит над окрестностями.

Организационные детали