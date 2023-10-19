Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье

Поразиться контрастам самобытного горного района

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
На этой экскурсии я покажу вам виды, которые открываются из крепостей, расположенных на возвышенностях и скалах. Вместе мы пройдёмся по краю ущелья рядом с парящими орлами.

А в завершении прогуляемся по городу любви — Сигнахи с видами на алазанскую долину и самой длинной крепостной стеной в Грузии.
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Нестандартная Кахетия - крепости и ущелье
Ближайшие даты:
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
29
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Манави

На автомобиле мы выедем за пределы Тбилиси и отправимся в очень интересный регион Грузии — Кахети. Манавская крепость стала на короткий срок царской резиденцией кахетинского царя, отсюда открывается вид на долину реки Иори — и это только начало.

Орлиное ущелье

145-160 миллионов лет назад здесь было дно океана, а сегодня — 200-метровые скалы. Мы устроим треккинг длиной около 1 километра вдоль ущелья. Как утверждают орнитологи, тут проживает около 70 видов птиц и, конечно, среди них есть орлы.

Хорнабуджи

Крепость Хорнабуджи — наше главное место назначения. Здесь, взбираясь на цитадель, вы почувствуете себя средневековым воином и оцените потрясающие виды на Алазанскую долину. Естественно, я расскажу вам истории про эту крепость и не только.

Город любви

Сигнахи — город любви, конечная точка нашего маршрута. Прогуляемся по самому городу и крепостной стене, узнаем о его скульптурах, взберёмся на башню… Чуть не забыл — по пути к Сигнахи свернём к скульптуре мира, которая парит над окрестностями.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в сухую погоду. Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную (желательно трекинговую) обувь.
  • Можно взять с собой детей (старше 10 лет) под полный контроль и ответственность родителей.
  • Пешая часть составляет 2,4 км в оба направления, будут небольшие подъёмы и спуски. Маршрут подходит для людей со средней (городской) физической подготовкой.
  • По пути запланирован обед в ресторане грузинской кухни (по желанию, за отдельную плату)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Кахетия
Популярные места
Сигнахи
Алазанская долина
Природа и пейзажи

Похожие туры из Тбилиси

Из Тбилиси - в горный край Казбеги
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
23 отзыва
В тренде
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
на ул. Вахтанга Горгасали
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
2217 за человека
Кахетия от К до Я
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
40 отзывов
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
место вашего проживания
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
150 за всё до 4 чел.
Самобытная Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Самобытная Кахетия
Бодбийский монастырь, романтичный Сигнахи и традиции домашнего виноделия
подъедем к отелю
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
400200 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ