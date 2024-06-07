1 чел.
По популярности
скидка
27%
Групповая
10 часов
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Прогуляемся по крепостной стене 18 века, окунёмся в историю сооружения и полюбуемся видами на Алазанскую долину»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26€19 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«А ещё вы пройдёте по древней крепости, любуясь Алазанской долиной как на ладони»
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
скидка
45%
Групповая
10 часов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«А после пообедаете в ресторане с видом на Алазанскую долину»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
47€26 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
«Вы побываете на родине сакрального напитка Грузии - вина и увидите Алазанскую долину с лучшей обзорной точки - с высоты Гомборского хребта»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
«Окинув взглядом красоту Алазанской долины с небольшой обзорной площадки, вы спуститесь по лестнице из 700 ступеней, которая приведет вас сквозь лесную чащу к источнику святой Нино»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Мы посетим основные природные и культурные достопримечательности Кахетии: заедем в город любви Сигнахи и полюбуемся видом на Алазанскую долину, посетим кахетинские озера, обрамленные горными хребтами»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«Город любви с чудесным видом на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор, а также традиционные блюда кахетинской кухни и пара приятных сюрпризов»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
«Заглянете на колоритный сувенирный базар, пройдёте вдоль древней стены и полюбуетесь Алазанской долиной с виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €159 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
«Здесь вы познакомитесь с его очень интересной историю, впечатлитесь его размерами, архитектурой и убранством, а кроме того, полюбуетесь завораживающими видами на Алазанскую долину»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«) высоко на горе над Алазанской долиной, природа и открывающийся с монастыря пейзажи поражают воображение»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
«Дважды пересечете Алазанскую долину, любуясь лозой, вьющейся вдоль дорог, при монастырях и храмах, по руинам древних крепостей»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Групповая
10 часов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
«Вы погуляете по окружающей его древней крепостной стене, наслаждаясь видами на Алазанскую долину»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
25€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Вы откроете этот живописный, исторический и благословенный край: посетите древние места, прогуляетесь по очаровательным улочкам, продегустируете вино в усадьбе князя Чавчавадзе, полюбуетесь Алазанской долиной с разных точек»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
50€25 за человека
скидка
69%
Групповая
10 часов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Вы познакомитесь с историей сооружения и откроете потрясающие виды на Алазанскую долину»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
87€27 за человека
скидка
32%
Групповая
10 часов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
«Здесь мы остановимся в кафе с невероятным видом на Алазанскую долину»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28€19 за человека
Групповая
11 часов
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
«Вы прогуляетесь по улицам в итальянском стиле, увидите самую длинную крепостную стену в Европе и полюбуетесь панорамами Алазанской долины»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
«С его террасы открывается захватывающий вид на Алазанскую долину, очерченную на севере полосой заснеженных вершин»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180€171 за всё до 4 чел.
скидка
69%
Групповая
10 часов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
«Подойдём к древней стене и полюбуемся красивыми видами Алазанской долины»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
45€14 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
«Вы побываете в сердце Алазанской долины и послушаете легенды города любви»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
50€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
«Я расскажу вам интересные легенды о городе, вы посетите самые знаковые места, увидите городскую ратушу, центральную площадь, заберетесь на крепостную стену, откуда открывается потрясающий вид на знаменитую Алазанскую долину»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Паломнический тур: Мцхета и Сигнахи
Исследуйте духовные сокровища Грузии, следуя путем святой Нино и открывая историю христианства
«А со смотровых площадок на сторожевых башнях вам откроется незабываемый вид на Алазанскую долину, где рождаются легендарные вина Грузии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
«В Бодбийском монастыре, парящем над Алазанской долиной, похоронена грузинская просветительница Святая Нино: здесь я расскажу о временах, когда благодаря ей Грузия приняла христианство»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край
Начало: в районе площади Мейдан
«Вы прогуляетесь по симпатичным улочкам, которые отличаются итальянским стилем, увидите крепостную стену — вторую в мире по длине — и полюбуетесь панорамами солнечной Алазанской долины»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
7 часов
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
«Вдоль пейзажей Кахетинского края вы отправитесь в Сигнахи — небольшой живописный городок, где полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в Бодбийском монастыре»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кахетия: история региона и традиции виноделия
Архитектурные символы, религиозные памятники и секреты кахетинского вина
«И конечно, полюбуетесь видами солнечной Алазанской долины»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Алазанская долина - старинный край виноградарства
Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии
«А в центральном парке города вас ждет потрясающий вид на Алазанскую долину»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия: монастырь, Сигнахи и дегустация вина
Исследуйте духовное наследие и винодельческие традиции Кахетии, наслаждаясь уникальной атмосферой и гостеприимством
Начало: подъедем к отелю
«Парящий над Алазанской долиной монастырь занимает огромную территорию, оформленную цветниками и лужайками»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
«Горный серпантин Гомбори перенесет нас из Тбилиси в Алазанскую долину»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сигнахи: влюбиться в город любви
Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино
Начало: по договоренности
«Оказавшись у женского монастыря Бодве, вы полюбуетесь головокружительным видом на Алазанскую долину и комплекс Кавказских гор»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€138 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
«Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи Кавказских гор и Алазанской долины»
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия, Алазанская долина, Сигнахи и монастырь Бодбе в один день
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
«ws/ Что вас ожидает: Для тех, кто хочет полюбоваться роскошными видами на знаменитую Алазанскую долину с высоты птичьего полета, насладиться прогулкой среди сказочной колоритной архитектуры, Сигнахи лучший выбор»
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
$80 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Посетить крепость Манави, попить вина у дедушки Дито, испечь хлеб и полюбоваться Алазанской долиной
«А затем мы отправимся в ресторан с видом на Алазанскую Долину и Кавказский хребет»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
от 250€188 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли7 июня 2024Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
- AAlexander6 июня 2024Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
- ИИван6 июня 2024Ребята, спасибо большое за организацию! Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни
- ЯЯрослав5 июня 2024Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
- ННина5 июня 2024Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
- ААнгелина4 июня 2024Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается с улыбкой на лице
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный, водитель профессиональный. Домой вернулись
- ИИнна3 июня 2024Грамотно построен маршрут, комфортные условия в транспорте, остались приятные воспоминания. Спасибо:)
- ЮЮра3 июня 2024Всё хорошо, большое спасибо!!!
- ЕЕкатерина2 июня 2024прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Алазанская долина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Алазанская долина" можно забронировать 34 экскурсии от 14 до 420 со скидкой до 69%. Туристы уже оставили гидам 4265 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 34 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Алазанская долина», 4265 ⭐ отзывов, цены от €14. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август