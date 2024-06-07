Экскурсии в Алазанскую долину из Тбилиси

Найдено 34 экскурсии в категории «Алазанская долина» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 69%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Кахетии
🚌 На автобусе
скидка
27%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Прогуляемся по крепостной стене 18 века, окунёмся в историю сооружения и полюбуемся видами на Алазанскую долину»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2619 за человека
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«А ещё вы пройдёте по древней крепости, любуясь Алазанской долиной как на ладони»
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
10 часов
1539 отзывов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«А после пообедаете в ресторане с видом на Алазанскую долину»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
4726 за человека
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
«Вы побываете на родине сакрального напитка Грузии - вина и увидите Алазанскую долину с лучшей обзорной точки - с высоты Гомборского хребта»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
«Окинув взглядом красоту Алазанской долины с небольшой обзорной площадки, вы спуститесь по лестнице из 700 ступеней, которая приведет вас сквозь лесную чащу к источнику святой Нино»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
101 отзыв
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Мы посетим основные природные и культурные достопримечательности Кахетии: заедем в город любви Сигнахи и полюбуемся видом на Алазанскую долину, посетим кахетинские озера, обрамленные горными хребтами»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«Город любви с чудесным видом на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор, а также традиционные блюда кахетинской кухни и пара приятных сюрпризов»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
По Кахетии с кахетинцем
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
154 отзыва
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
«Заглянете на колоритный сувенирный базар, пройдёте вдоль древней стены и полюбуетесь Алазанской долиной с виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 159 за всё до 6 чел.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
🚗 На машине
Групповая
10 часов
304 отзыва
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
Кахетия - это не только винные туры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
«Здесь вы познакомитесь с его очень интересной историю, впечатлитесь его размерами, архитектурой и убранством, а кроме того, полюбуетесь завораживающими видами на Алазанскую долину»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
96 отзывов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«) высоко на горе над Алазанской долиной, природа и открывающийся с монастыря пейзажи поражают воображение»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 185 за всё до 5 чел.
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
«Дважды пересечете Алазанскую долину, любуясь лозой, вьющейся вдоль дорог, при монастырях и храмах, по руинам древних крепостей»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
10 часов
168 отзывов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
«Вы погуляете по окружающей его древней крепостной стене, наслаждаясь видами на Алазанскую долину»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2519 за человека
Золотое кольцо Кахетии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Вы откроете этот живописный, исторический и благословенный край: посетите древние места, прогуляетесь по очаровательным улочкам, продегустируете вино в усадьбе князя Чавчавадзе, полюбуетесь Алазанской долиной с разных точек»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
5025 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
87 отзывов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Вы познакомитесь с историей сооружения и откроете потрясающие виды на Алазанскую долину»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8727 за человека
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
10 часов
19 отзывов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
«Здесь мы остановимся в кафе с невероятным видом на Алазанскую долину»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2819 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
544 отзыва
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
«Вы прогуляетесь по улицам в итальянском стиле, увидите самую длинную крепостную стену в Европе и полюбуетесь панорамами Алазанской долины»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Кахетия от К до Я
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
«С его террасы открывается захватывающий вид на Алазанскую долину, очерченную на севере полосой заснеженных вершин»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180171 за всё до 4 чел.
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
«Подойдём к древней стене и полюбуемся красивыми видами Алазанской долины»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
4514 за человека
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
«Вы побываете в сердце Алазанской долины и послушаете легенды города любви»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
5025 за человека
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
«Я расскажу вам интересные легенды о городе, вы посетите самые знаковые места, увидите городскую ратушу, центральную площадь, заберетесь на крепостную стену, откуда открывается потрясающий вид на знаменитую Алазанскую долину»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
420 за всё до 4 чел.
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Паломнический тур: Мцхета и Сигнахи
Исследуйте духовные сокровища Грузии, следуя путем святой Нино и открывая историю христианства
«А со смотровых площадок на сторожевых башнях вам откроется незабываемый вид на Алазанскую долину, где рождаются легендарные вина Грузии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
По Кахетии с виноделом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
«В Бодбийском монастыре, парящем над Алазанской долиной, похоронена грузинская просветительница Святая Нино: здесь я расскажу о временах, когда благодаря ей Грузия приняла христианство»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
🚗 На машине
Групповая
10 часов
26 отзывов
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край
Начало: в районе площади Мейдан
«Вы прогуляетесь по симпатичным улочкам, которые отличаются итальянским стилем, увидите крепостную стену — вторую в мире по длине — и полюбуетесь панорамами солнечной Алазанской долины»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
50 за человека
Страна Кахетия: дивные уголки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
«Вдоль пейзажей Кахетинского края вы отправитесь в Сигнахи — небольшой живописный городок, где полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в Бодбийском монастыре»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Кахетия: история региона и традиции виноделия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Кахетия: история региона и традиции виноделия
Архитектурные символы, религиозные памятники и секреты кахетинского вина
«И конечно, полюбуетесь видами солнечной Алазанской долины»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
206 за всё до 4 чел.
Алазанская долина - старинный край виноградарства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Алазанская долина - старинный край виноградарства
Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии
«А в центральном парке города вас ждет потрясающий вид на Алазанскую долину»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.
Самобытная Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Кахетия: монастырь, Сигнахи и дегустация вина
Исследуйте духовное наследие и винодельческие традиции Кахетии, наслаждаясь уникальной атмосферой и гостеприимством
Начало: подъедем к отелю
«Парящий над Алазанской долиной монастырь занимает огромную территорию, оформленную цветниками и лужайками»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
190 за всё до 6 чел.
Кахетия в грузинской ментальности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
«Горный серпантин Гомбори перенесет нас из Тбилиси в Алазанскую долину»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Сигнахи: влюбиться в город любви
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Сигнахи: влюбиться в город любви
Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино
Начало: по договоренности
«Оказавшись у женского монастыря Бодве, вы полюбуетесь головокружительным видом на Алазанскую долину и комплекс Кавказских гор»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
138 за всё до 7 чел.
В Кахетию - край виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
75 отзывов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
«Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи Кавказских гор и Алазанской долины»
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Кахетия, Алазанская долина, Сигнахи и монастырь Бодбе в один день
Индивидуальная
10 часов
Кахетия, Алазанская долина, Сигнахи и монастырь Бодбе в один день
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
«ws/ Что вас ожидает: Для тех, кто хочет полюбоваться роскошными видами на знаменитую Алазанскую долину с высоты птичьего полета, насладиться прогулкой среди сказочной колоритной архитектуры, Сигнахи лучший выбор»
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
$80 за всё до 3 чел.
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Посетить крепость Манави, попить вина у дедушки Дито, испечь хлеб и полюбоваться Алазанской долиной
«А затем мы отправимся в ресторан с видом на Алазанскую Долину и Кавказский хребет»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
от 250188 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    7 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Гамарджоба, Кахетия, винный край
    Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
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    бысто и интересно. Масса положительных впечатлений. Каждая локация и рекомендация продумана с отвественностью: от основных точек маршрута и до мелочей, вроде покупки мороженного. Отдельно отметить домашний обед в Кварели (все вкусно и душевно). Короче говоря, решительно рекомендую путешествовать в Георгием)))

  • И
    Иван
    6 июня 2024
    Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
    Ребята, спасибо большое за организацию! Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы о истории и культуре региона, за организацию визита в винодельни
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    и дегустацию местных вин. Пейзажи Кахетии просто поражают своей красотой, а остановки на древних монастырях добавили путешествию духовности и умиротворения. Очень довольны, с удовольствием выберем вас для будущих поездок!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
    Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
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    и познавательного. Поражаемся её самоотдаче, так как она всё успевала рассказывать и на русском, и на английском языке:) Интересно, что сумели заехать и на пешую прогулку, и в храм святой Нино, и конечно попробовать чурчхелу, шоти, вино и чачу. Изюминкой были фото с видом на Алазанскую долину. Единственный момент, который хочется посоветовать организатору - это продумать небольшой ланч в первой половине экскурсии. Единственный обед будет в 17:00, и к этому моменту мы сильно проголодались. В 11:00 есть мастер-класс и дегустация грузинского хлеба шоти, но этим наесться сложно. Было бы здорово вместе с шоти делать дополнительно какой-то перекус. Также мы не остались в большом восторге от вина, произведённом в винодельне Sekhnika, где проходит дегустация, но здесь на вкус и цвет - Грузия как раз и существует, чтобы найти то вино, которое нравится:)

  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
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    получилось. На вопросы по истории и современном быте в Грузии Лана отвечала охотно и подробно. Еда и напитки на дегустациях были очень вкусными. Отдельное спасибо хозяевам винодельни Sekhnika, которые сами рассказали о своём вине и технологии производства. Всегда приятно слушать увлеченных и опытных людей.

  • А
    Ангелина
    4 июня 2024
    Все краски Кахетии
    Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается с улыбкой на лице
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    и гостеприимством в сердце. Такое сочетание природной красоты и теплоты людей делает Кахетию по-настоящему уникальным местом, куда хочется возвращаться снова и снова. СПАСИБО ВАШЕЙ КОМАНДЕ, ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ.

    Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный, водитель профессиональный. Домой вернулись
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    примерно в 21/00. Обратно возвращались по живописному перевалу. Мы ожидали,что это будет алко тур, но ничего такого. Алкоголь в меру. Напиться не получится. Наш гид Владимир очень информативно рассказывает, интересно. Очень приятной неожиданностью было поздравление от гида и подарок в виде торта (у подруги был день рождения).

    Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортныйЭкскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортныйЭкскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
    Грамотно построен маршрут, комфортные условия в транспорте, остались приятные воспоминания. Спасибо:)
  • Ю
    Юра
    3 июня 2024
    Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
    Всё хорошо, большое спасибо!!!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
    прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Алазанская долина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
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Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  4. Крепость Нарикала
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  8. Монастырь Джвари
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