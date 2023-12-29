Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией

Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси

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О гиде
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Оливье, шампанское и мандарины — хорошо, а как насчёт роскошного марочного вина, сделанной своими руками чурчхелы, кахетинской кухни и звучных тостов? Встречаем 2024 с грузинским колоритом и размахом: увидим старинные и современные достопримечательности Тбилиси, побродим по мощёным улочкам древней столицы Мцхеты, продегустируем вино в Кахетии и покорим снежные склоны Гудаури.

А ещё узнаем, чем грузинский глинтвейн отличается от европейского, полюбуемся слиянием Куры и Арагви и побываем в самой большой энотеке Грузии.
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Ближайшие даты:
29
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Встреча и приветственный ужин

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в гостиницу. Вечером соберёмся все вместе за ужином: будем знакомиться, учиться говорить тосты и наслаждаться грузинской кухней.

2 день

Путешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация вина

Утром отправимся в Кахетию, чтобы познакомить вас с нашими добрыми друзьями. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться бесконечными рядами виноградников и старинными монастырями, увидеть панораму Алазанской долины и побывать в Сигнахи — городе любви.

Пообедаем на винном хозяйстве, наслаждаясь кахетинской кухней и местными напитками — саперави, киндзмараули, ркацители будут литься рекой. Виноградную тему продолжим на винном заводе Винный Мосмиери, где продегустируем роскошные марочные вина с редких микрозон Грузии.

Дальше отправимся в поместье Цинандали, побываем в самой большой энотеке Грузии и прогуляемся по парку семьи Чавчавадзе, даже зимой он остаётся живописным и зелёным.

На мастер-классе вы научитесь готовить дедас пури (кахетинский хлеб) и чурчхелу из винограда и орехов. Желающие смогут своими руками приготовить хинкали.

Путешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация винаПутешествие в Кахетию, Сигнахи и дегустация вина
3 день

Катание на курорте Гудаури и встреча Нового года

Никакой предпраздничной суеты, нарезки салатов и голубых огоньков — отправимся на горнолыжный курорт Гудаури. Здесь вы сможете покорить снежные склоны на лыжах и сноуборде или прокатиться на санях, согреться ароматным глинтвейном и сделать эффектные кадры.

Вечером вернёмся в Тбилиси. Новогодняя ночь зависит от вашего желания: вы сможете отпраздновать в ресторане с шоу-программой, прогуляться по городу и насладиться концертом на свежем воздухе или встретить 2024 год в романтической обстановке, уединившись с близким человеком.

Катание на курорте Гудаури и встреча Нового годаКатание на курорте Гудаури и встреча Нового годаКатание на курорте Гудаури и встреча Нового годаКатание на курорте Гудаури и встреча Нового года
4 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси

Есть в Грузии поверье: от первого гостя в вашей семье будет зависеть удача всего года! Мы станем гостями столицы. Поспим подольше, а во второй половине дня вас ждёт обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси, который в новогодних украшениях стал ещё более волшебным и завораживающим.

Вы увидите старейший район Метехи и крепость Нарикала. Прокатимся по канатной дороге и погуляем по парку Рике, пройдём по мосту Мира и рассмотрим храм Сиони. Заглянем в район Абанотубани со знаменитыми серными банями и полюбуемся древним храмом Анчисхати, сфотографируем удивительный театр Марионеток.

Обзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по Тбилиси
5 день

День Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и Арагви

Новый год прошёл, но праздники не заканчиваются. Сегодня отмечаем Бедобу — день судьбы. Как его проведём, так остальной год и пройдёт! Поэтому программа нас ждёт интересная и насыщенная. Отправляемся в старинный город Мцхету, некогда бывшую столицу Грузии.

Вы увидите монастырь Джвари и сфотографируете один из самых знаменитых видов в стране — слияние Куры и Арагви. Полюбуемся кафедральным собором Светицховели, рассмотрим храм Самтавро и прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты.

Вечером весело и с размахом отпразднуем День судьбы.

День Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и АрагвиДень Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и АрагвиДень Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и АрагвиДень Судьбы, прогулка по Мцхете и слияние Куры и Арагви
6 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Тбилиси.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших рейсов. Заселение в отель - с 14:00
Завершение: Аэропорт Тбилиси, любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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