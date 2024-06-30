Найдено 4 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Тбилиси, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Новый год и Рождество по-грузински Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни Начало: На площади Свободы «Я погружу вас в праздничную атмосферу, проведу по нарядным местам Тбилиси и расскажу, как грузины отмечают Новый год и Рождество» от € 50 за всё до 10 чел. 🚶 Пешая Квест 3 часа Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений Начало: Проспект Руставели «Этот квест — идеальный подарок для любого праздника: будь то День Рождения, годовщина отношений, День Влюблённых или Новый год» Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00 $ 400 за человека Другие экскурсии Тбилиси

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Новогодние 2025»

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