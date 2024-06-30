1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Новый год и Рождество по-грузински
Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни
Начало: На площади Свободы
«Я погружу вас в праздничную атмосферу, проведу по нарядным местам Тбилиси и расскажу, как грузины отмечают Новый год и Рождество»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €50 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Начало: Проспект Руставели
«Этот квест — идеальный подарок для любого праздника: будь то День Рождения, годовщина отношений, День Влюблённых или Новый год»
Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
$400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Новогодние 2025»
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