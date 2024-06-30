Встречаем Новый Год 2025 в Тбилиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Тбилиси, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год и Рождество по-грузински
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новый год и Рождество по-грузински
Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни
Начало: На площади Свободы
«Я погружу вас в праздничную атмосферу, проведу по нарядным местам Тбилиси и расскажу, как грузины отмечают Новый год и Рождество»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 50 за всё до 10 чел.
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Начало: Проспект Руставели
«Этот квест — идеальный подарок для любого праздника: будь то День Рождения, годовщина отношений, День Влюблённых или Новый год»
Расписание: Каждый день и каждый час начиная с 09:00 по 20:00
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
$400 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
  1. Новый год и Рождество по-грузински
  2. Квест-прогулка по Тбилиси, посвященная психологии межличностных отношений
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Собор Светицховели
  7. Монастырь Джвари
  8. Мост мира
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 400.
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