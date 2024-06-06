1 чел.
По популярности
скидка
45%
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
«А зимой, когда вода опускается, увидите затопленные церкви»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
47€26 за человека
Мини-группа
10 часов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«За 2 часа по бездорожью вы полюбуетесь необычными пейзажами, просторами, понаблюдаете за огромными стадами овец (зимой) и, может быть, заметите черепах (весной)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€64 за человека
скидка
50%
Групповая
11 часов
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
«Зимой в горах вы можете покататься на снегоходах, а летом — на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
50€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
«Зимой Крестовый перевал может быть закрыт из-за погодных условий»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
«Зимой Крестовый перевал, а также в монастырь св»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
«Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самая старая из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси с 6 века»
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от €86 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
«Увидите храм Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самую старую из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
Начало: В районе площади Мейдан
«Георгия и Рождества Богоматери»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за человека
Индивидуальная
10 часов
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Мы пройдемся вдоль центрального парка где встретим много интересного, в том числе природный водопад который замерзает зимой»
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Начало: В районе площади Мейдан
«Зимние развлечения «солнечной долины»»
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€74 за человека
Индивидуальная
3 часа
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
Обойти особые святыни, помолившись о сокровенном, и послушать рассказы о тбилисском прошлом
Начало: у станции метро Авлабари
«Кроме этого, в нашем паломническом туре трехнефная базилика Рождества Богородицы, построенная в 6 веке»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от €50 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: возле вашей гостиницы
«Зимой Крестовый перевал может быть закрыт из-за снегопадов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новый год и Рождество по-грузински
Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни
Начало: На площади Свободы
«В праздничной новогодней деревне на площади Орбелиани согреемся горячим глинтвейном из грузинского вина, полюбуемся изделиями местных мастеров, увидим музыкальные и театральные шоу»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
от €50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
По стопам святой Нино - в Тбилиси и Мцхете
Увидеть духовные сокровища Грузии: собор Сиони, храм Светицховели, монастырь Джвари и другие святыни
Начало: У парка Рике
«Церковь Анчисхати — самый старый храм Тбилиси, возведённый в честь Рождества Девы Марии»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €100 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLapin6 июня 2024Спасибо Давиду как организатору и гиду Еве с водителем, за отличную экскурсию. Все прошло гладко и везде нам сопутствовала удача:
- ММихаил4 июня 2024Просто отличная экскурсия, слов нет! организация просто супер, спасибо! прекрасные виды и профессиональные гиды. Мы получили незабываемые впечатления, увидели реальную красоту горной природы Грузии. Спасибо за такое незабываемое путешествие, мы обязательно вернемся за новыми приключениями!
- ММария3 июня 2024Это было просто великолепное путешествие! Гид Генриетта легко погрузила нас в атмосферу настоящей Грузии с помощью народных притч, шуток и рассказов
- ННикита3 июня 2024Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
- ЖЖанель30 мая 2024Трип в Казбеги был суперским! Начиная с того, что весь маршрут четко структурирован, и наш гид Генриетта знаток своего дела! Стоит отметить,
- ААнастасия26 мая 2024Прекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выглядела сложно и опасно). Замечательный
- ДДанила25 мая 2024Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)
- ТТаня24 мая 2024Спасибо большое Нам очень понравилось Большое знание местной истории помогает оценить и прочувствовать местный колорит Много мест много впечатлений Советую принять участие в этом путешествие Таня
- AAlla19 мая 2024Отлично! Рекомендую
- GGvantsa14 мая 2024Экскурсия в Казбег была невероятным приключением! Я впервые увидел величественную гору Казбеги, которая просто поражает! Все это оставило ощущение глубокого впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Зимние»
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