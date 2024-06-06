Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Тбилиси

Найдено 14 экскурсий в категории «Зимние» в Тбилиси, цены от €25, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
11 часов
1710 отзывов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
«А зимой, когда вода опускается, увидите затопленные церкви»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
4726 за человека
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
66 отзывов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«За 2 часа по бездорожью вы полюбуетесь необычными пейзажами, просторами, понаблюдаете за огромными стадами овец (зимой) и, может быть, заметите черепах (весной)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
64 за человека
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
11 часов
32 отзыва
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
«Зимой в горах вы можете покататься на снегоходах, а летом — на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
5025 за человека
Путешествие в Казбеги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
59 отзывов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
«Зимой Крестовый перевал может быть закрыт из-за погодных условий»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
125 отзывов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
«Зимой Крестовый перевал, а также в монастырь св»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Тбилиси - сердце Сакартвело
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
176 отзывов
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
«Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самая старая из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси с 6 века»
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 86 за всё до 5 чел.
Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
«Увидите храм Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самую старую из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 189 за всё до 4 чел.
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
Начало: В районе площади Мейдан
«Георгия и Рождества Богоматери»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
119 за человека
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Мы пройдемся вдоль центрального парка где встретим много интересного, в том числе природный водопад который замерзает зимой»
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Начало: В районе площади Мейдан
«Зимние развлечения «солнечной долины»»
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
74 за человека
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Семь храмов Тбилиси: паломническая традиция и история
Обойти особые святыни, помолившись о сокровенном, и послушать рассказы о тбилисском прошлом
Начало: у станции метро Авлабари
«Кроме этого, в нашем паломническом туре трехнефная базилика Рождества Богородицы, построенная в 6 веке»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 8 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
35 отзывов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: возле вашей гостиницы
«Зимой Крестовый перевал может быть закрыт из-за снегопадов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Новый год и Рождество по-грузински
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новый год и Рождество по-грузински
Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни
Начало: На площади Свободы
«В праздничной новогодней деревне на площади Орбелиани согреемся горячим глинтвейном из грузинского вина, полюбуемся изделиями местных мастеров, увидим музыкальные и театральные шоу»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
от 50 за всё до 10 чел.
По стопам святой Нино - в Тбилиси и Мцхете
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По стопам святой Нино - в Тбилиси и Мцхете
Увидеть духовные сокровища Грузии: собор Сиони, храм Светицховели, монастырь Джвари и другие святыни
Начало: У парка Рике
«Церковь Анчисхати — самый старый храм Тбилиси, возведённый в честь Рождества Девы Марии»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 100 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lapin
    6 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Спасибо Давиду как организатору и гиду Еве с водителем, за отличную экскурсию. Все прошло гладко и везде нам сопутствовала удача:
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    полиция перекрыла дорогу и никого не пускала, как позже выяснилось из-за схода сели. Но так как мы были тур группой нас пропустили. Думаю если бы мы поехали на арендованном авто, могли там простоять. Экскурсию рекомендую всем, виды нереальные!

  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
    Просто отличная экскурсия, слов нет! организация просто супер, спасибо! прекрасные виды и профессиональные гиды. Мы получили незабываемые впечатления, увидели реальную красоту горной природы Грузии. Спасибо за такое незабываемое путешествие, мы обязательно вернемся за новыми приключениями!
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Это было просто великолепное путешествие! Гид Генриетта легко погрузила нас в атмосферу настоящей Грузии с помощью народных притч, шуток и рассказов
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    о местных традициях. Она очень обаятельная и веселая женщина и сделала всю экскурсию просто незабываемой! Отдельное спасибо Давиду за безупречную организацию - все прошло гладко под его чутким руководством! Сама экскурсия была насыщена захватывающими видами, множеством разных локаций и вкусной едой и напитками. Мы имели возможность насладиться природой наедине с самим собой и посетить священные места. Автобус был новым и очень комфортным, и благодаря аккуратному водителю поездка прошла легко! Я с уверенностью могу порекомендовать эту экскурсию!

  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто потрясающие) Мы увидели и
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    потрогали черепах, посмотрели множество птиц, ящериц, полазели по горам) Посмотрели озера, границу с Арменией, Монаха живущего в одиночестве в скалах,побывали на винзаводе, продугустировали вино и коньяк, закупились им) вообщем я поездкой очень доволен, советую)

    Очень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды простоОчень крутая экскурсия, крутой маршрут) интересно рассказывают и охватывает много мест. Точки остановки для еды просто
  • Ж
    Жанель
    30 мая 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Трип в Казбеги был суперским! Начиная с того, что весь маршрут четко структурирован, и наш гид Генриетта знаток своего дела! Стоит отметить,
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    что эти полгода в Грузии я предпочитала отправиться в поездку самой или с друзьями и без гида, но в этом случае, мне всё-всё понравилось 🙏🏼 выражаю благодарность нашему организатору Давиду за то, что всегда был на связи, нашему гиду Генриетте за ее интересные рассказы, проведенную экскурсию и профессионализм как гида, а также спасибо нашей группе! Душевные люди с совершенно разным бэкграундом, тем не менее уже с первой локации нашли сразу общий язык и уже вместе шутили:) ყაზბეგი ძალიან ლამაზია. მე მიყვარს საქართველო. Გმადლობთ! 🤍🇬🇪

    Трип в Казбеги был суперским!Трип в Казбеги был суперским!Трип в Казбеги был суперским!Трип в Казбеги был суперским!Трип в Казбеги был суперским!Трип в Казбеги был суперским!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Прекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выглядела сложно и опасно). Замечательный
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    маршрут – все спланировано интересно, что прогулка не просто до точки и обратно, а все сделано так, чтобы ты прошел и увидел как можно больше мест. Ещё повезло с погодой и мы могли увидеть всё как задумывалось гидом. Гид понятно, четко, структурировано говорил на английском языке (так как в группе были люди не говорящие на русском), но так же предложил всё дублировать на русский, если что-то непонятно. Крутой тур, крутые впечатления, хоть и не самое популярное направление. После проведенного дня, захотелось посмотреть другие туры от этого организатора. Спасибо большое!

    Прекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выгляделаПрекрасный тур! Очень приятный, харизматичный и интересный гид Коба, а также аккуратный водитель (хотя дорога выглядела
  • Д
    Данила
    25 мая 2024
    Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
    Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)
    Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)Всё прошло великолепно! Интересный маршрут, интересный рассказ гида, удобный транспорт, крутые места для обеда и перекуса. Всем рекомендую!)
  • Т
    Таня
    24 мая 2024
    Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
    Спасибо большое Нам очень понравилось Большое знание местной истории помогает оценить и прочувствовать местный колорит Много мест много впечатлений Советую принять участие в этом путешествие Таня
  • A
    Alla
    19 мая 2024
    Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
    Отлично! Рекомендую
  • G
    Gvantsa
    14 мая 2024
    Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
    Экскурсия в Казбег была невероятным приключением! Я впервые увидел величественную гору Казбеги, которая просто поражает! Все это оставило ощущение глубокого впечатления
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    и позволило мне узнать больше о жизни в этом удивительном регионе. Каждый момент этой экскурсии был незабываемым, и я обязательно вернусь, огромное спасибо ребятам за теплый прием, прекрасного гида и как нас встретили!!! Вино и вкусности на завтрак! Спасибо всем!

    Экскурсия в Казбег была невероятным приключением! Я впервые увидел величественную гору Казбеги, которая просто поражает!Экскурсия в Казбег была невероятным приключением! Я впервые увидел величественную гору Казбеги, которая просто поражает!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Зимние»

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  1. Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
  2. Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
  3. Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
  4. Путешествие в Казбеги
  5. Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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