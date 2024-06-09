Тбилиси принято делить на Старый город и Новый город. Да, они совсем разные — но город выглядит единым, цельным и очень аутентичным.
Со мной вы в этом убедитесь! Начнём с хорошо знакомых локаций — площадь Европы, Метехский храм, знаменитые серные бани. А затем вас ждут места с особым колоритом — Национальная парламентская библиотека и Музей книг.
Со мной вы в этом убедитесь! Начнём с хорошо знакомых локаций — площадь Европы, Метехский храм, знаменитые серные бани. А затем вас ждут места с особым колоритом — Национальная парламентская библиотека и Музей книг.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Старый город
Здесь улицы и дома видели столько необычного, что даже знатоки теряются в догадках: что из этого мифы, а что — факты. Я приоткрою самые интересные страницы прошлого и помогу вам познать дух Грузии — страны с тысячелетней историей. Вы увидите:
- Площадь Европы и фрагмент Берлинской стены
- Метехский Храм
- Серные бани
- Площадь Вахтанга и площадь Свободы
Новый город
Здания, в которых размещена библиотека, являются архитектурными памятниками. Это бывший Дворянский и Государственный банки. Сейчас Национальная парламентская библиотека — это культурно-просветительский центр Грузии, центр национальной библиографии, который занимается сбором, хранением и обработкой всех печатных изданий, увидевших свет на территории страны. Кроме того, в фондах библиотеки немало книг, изданных и в других странах.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешая, без дополнительных трат
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 152 туристов
За те 13 лет, что живу в Грузии, я не только собрал ценную коллекцию из самых необычных и интересных маршрутов, исторических парадных, старинных квартир, диких пещер, горных троп, озёр иЗадать вопрос
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