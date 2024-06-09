Тбилиси принято делить на Старый город и Новый город. Да, они совсем разные — но город выглядит единым, цельным и очень аутентичным. Со мной вы в этом убедитесь! Начнём с хорошо знакомых локаций — площадь Европы, Метехский храм, знаменитые серные бани. А затем вас ждут места с особым колоритом — Национальная парламентская библиотека и Музей книг.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старый город

Здесь улицы и дома видели столько необычного, что даже знатоки теряются в догадках: что из этого мифы, а что — факты. Я приоткрою самые интересные страницы прошлого и помогу вам познать дух Грузии — страны с тысячелетней историей. Вы увидите:

Площадь Европы и фрагмент Берлинской стены

Метехский Храм

Серные бани

Площадь Вахтанга и площадь Свободы

Новый город

Здания, в которых размещена библиотека, являются архитектурными памятниками. Это бывший Дворянский и Государственный банки. Сейчас Национальная парламентская библиотека — это культурно-просветительский центр Грузии, центр национальной библиографии, который занимается сбором, хранением и обработкой всех печатных изданий, увидевших свет на территории страны. Кроме того, в фондах библиотеки немало книг, изданных и в других странах.

Организационные детали