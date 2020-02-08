31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Авторская экскурсия по Старому городу

Mikhail
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Mikhail – ваш гид
Старый город — одно из самых интересных и колоритных мест Тбилиси.

А его дома и улочки могут стать настоящими проводниками в прошлое, погружая в атмосферу минувших лет.

На экскурсии по этому району города я не буду вас загружать излишними историческими подробностями, а помогу увидеть в событиях, традициях и рассказах о людях особенную душу Тбилиси, которая покоряет своим теплом и радушием многих гостей Грузии.
€15
14 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь свободы, возле памятника Пушкина.
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У этой экскурсии31 отзыв
5
«Тбилиси — это что-то другое»
«Тбилиси — это что-то другое»

Что вас ожидает

«Тбилиси — это что-то другое»
Так иногда говорят о Тбилиси, повторяя слова одного грузинского писателя. Атмосферу города действительно трудно с чем-то сравнить, ее обязательно нужно почувствовать, и я вам в этом с радостью помогу. Петляя по улочкам Старого города, будем заходить в типичные тбилисские дворики и аутентичные кафе. Вы удивитесь, насколько радушны и гостеприимны тбилиссцы — в любой момент, рассматривая, например, парадный подъезд, вы сможете оказаться у кого-то в гостях и пить чай, как старые знакомые! И в этом вся прелесть нашего города: несмотря на статус столицы, он не перестал быть теплым и душевным.

Круговой маршрут по Старому городу
Вы действительно совершите образный круг по старинному району Тбилиси — такой способ поможет вам охватить все самые важные места и не упустить яркие детали из жизни города. По пути я расскажу вам об исторической части грузинской столицы, называемой жителями «Дзвели Калаки», которая делится на верхний и нижний город относительно реки Куры. Вы узнаете, почему в нижней части жили знатные люди, а в верхней — простолюдины. Мы начнем экскурсию с площади Свободы, пройдемся по улице Бараташвили, где сохранились остатки древней крепостной стены, я покажу вам здание Духовной семинарии, в которой учился товарищ Джугашвили, а после — направимся к церкви Анчисхати — самой старой церкви города. Там же вы увидите башню Резо Габриадзе, где вас будет ждать трёхминутный спектакль башенных часов. Вы посетите церковь Сиони, где хранится крест Святой Нино, пройдетесь по старинной улице Шуабазари, а после этого отправитесь в район Сейдабад (район Серных бань), где узнаете об истоках Тифлиса. Кроме того, вы увидите дом Давида Сараджишвили и прекрасный дом рода Калантаровых, построенный в мавританском стиле Тбилисской оперы.

«Тбилиси — это что-то другое»
«Тбилиси — это что-то другое»
«Тбилиси — это что-то другое»
«Тбилиси — это что-то другое»
«Тбилиси — это что-то другое»
«Тбилиси — это что-то другое»
«Тбилиси — это что-то другое»
«Тбилиси — это что-то другое»
«Тбилиси — это что-то другое»
«Тбилиси — это что-то другое»

Экскурсия проводится в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура Площадь свободы, возле памятника Пушкина..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Mikhail
Mikhail
Я нашел свое призвание в туризме и понял, что больше всего мне нравится заниматься именно этим делом. Буду очень рад познакомить вас с историей, культурой, традициями и гостеприимством Грузии! Как говорится, «когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно» :-) Приезжайте в гости, друзья!
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 февраля 2020
Михаил, спасибо за экскурсию!
16 сентября 2019
Спасибо Михаилу за отличную экскурсию! Были в Тбилиси во второй раз, хотели более осмысленного понимания города. Михаил рассказал истории домов и их владельцев, познакомил с основными вехами развития города, с культурой и традициями жителей. Было очень интересно и познавательно! Так же Михаил посоветовал замечательный ресторан и некоторые отличные блюда грузинской кухни, о которых мы даже не слышали. Очень рекомендую.
4 июня 2019
Большое спасибо за экскурсию! Это было очень интересно))Мы погрузились в атмосферу города и узнали много нового об истории страны и города. Рекомендую
26 мая 2019
Огромное спасибо Мише! Экскурсия увлекательная, гид с классным чувством юмора, обаятельный и здорово рассказывает. Чувствуется любовь к городу и стране:) А еще благодаря ему мы познали гостеприимство грузинского народа, вкус домашнего кахетинского вина, домашнее лобио! Отличный человек, с которым приятно не только бродить по городу, но и посидеть и поговорить:)

Миша - лучший гид;) Ждем в Москве!
14 мая 2019
Очень приятный молодой человек Михаил, интересно было и взрослым, и детям. Энциклопедическими фактами нас загружал, зато рассказал много забавных и интересных нюансов, плюс показал тихий нетуристический Старый Тбилиси. Очень помог с организацией выездов по Грузии. Однозначно, рекомендуем! Спасибо.
25 февраля 2019
Несколько дней назад вернулась из любимого Тбилиси. Поскольку это была не первая поездка в удивительный, прекрасный и конечно же теплый город, помимо уже знакомых самых популярных и посещаемых туристических достопримечательностей хотелось узнать и увидеть что-то новое... Сказать, что экскурсия, проведенная Михаилом, превзошла ожидания - ничего не сказать: я увидела совершенно другой Тбилиси, узнала много нового из истории любимого города, да и Грузии в целом. Несколько часов пролетели как несколько минут - настолько интересно, увлекательно и в то же время легко и непринужденно прошла экскурсия. Михаил очень приятный в общении молодой человек, обладающий прекрасным чувством юмора и умением моментально найти общий язык, тактичный, внимательный. Отвечал на возникающие по ходу вопросы, порекомендовал некоторые кафе и рестораны, в которых я позже побывала и осталась очень довольна. Тем, кто в поисках гида и в сомнениях - от души рекомендую обращаться к Михаилу. Думаю, эта экскурсия понравится всем: для тех, кто в Тбилиси впервые, она станет прекрасным началом знакомства с городом, а те, кто уже бывали там - наверняка узнают что-то новое, откроют для себя этот город с другой стороны
16 ноября 2018
«Кто уезжал, тот знает непреложно-
уехать из Тбилиси невозможно.
Тбилиси из тебя не уезжает,
когда тебя в дорогу провожает.»
Евгений Евтушенко.
Несколько дней назад вернулись из Грузии. Это прекрасная и гостеприимная страна, с великолепной столицей Тбилиси. Мы с первого взгляда влюбились в этот древний город! И во многом, благодаря замечательному человеку и гиду Михаилу. 1 ноября 2018 г., встретившись с нами в назначенное время, Михаил моментально наладил контакт с нашей шумной, веселой компанией из восьми расслабленных туристов и провёл увлекательную обзорную экскурсию по старому городу. На протяжении нескольких часов мы были погружены в завораживающую историю этого великого города, страны и народа! Михаил превосходный рассказчик, искренний патриот, влюблённый в свою работу. Кроме прочего, Михаил рекомендовал нам несколько чудесных ресторанов, которые мы с удовольствием посетили. Рекомендуем Михаила, как доброжелательного человека и профессионального гида.
С уважением, Сергей и компания.
2 ноября 2018
Экскурсия прошла в спокойном размеренном темпе под интересный рассказ Микаэля! Погода способствовала! Информация не нагружала, атмосфера была непринуждённой, Микаэль старался по ходу экскурсии подстроиться к нашим ритму и пожеланиям!!!
31 октября 2018
Михаил такой же обаятельный, симпатичный и веселый, как и его прекрасный город. Спасибо ему за то, что о Тбилиси мы увезли самые теплые воспоминания: Ведь он, как гид, помог нам настроиться на правильную волну любви и очарованности этими красивыми людьми, особняками с деревянными балкончиками, строгими церквями и добрыми собаками. Михаил, вы на своем правильном месте и продолжайте в том же духе. А мы будем приезжать!
21 августа 2018
Экскурсия была интересной и познавательной. Михаил, наш гид, грамотно выбрал маршрут и провел нас по интересным местам старого Тбилиси, душевно и с теплотой рассказывал о Грузии, ее выдающихся гражданах. Мы были в Тбилиси не в первый раз, но конечно, гуляя по городу не могли самостоятельно знать и посмотреть некоторые особенные места, которые нам показал Михаил. Время пролетело незаметно, мы получили большое удовольствие от прогулки по городу с образованным и коммуникабельным человеком и узнали много интересного о истории и традициях замечательной Грузии.
Ещё 21 отзыв

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