31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Старый город — одно из самых интересных и колоритных мест Тбилиси. А его дома и улочки могут стать настоящими проводниками в прошлое, погружая в атмосферу минувших лет. На экскурсии по этому району города я не буду вас загружать излишними историческими подробностями, а помогу увидеть в событиях, традициях и рассказах о людях особенную душу Тбилиси, которая покоряет своим теплом и радушием многих гостей Грузии.

Что вас ожидает

«Тбилиси — это что-то другое»

Так иногда говорят о Тбилиси, повторяя слова одного грузинского писателя. Атмосферу города действительно трудно с чем-то сравнить, ее обязательно нужно почувствовать, и я вам в этом с радостью помогу. Петляя по улочкам Старого города, будем заходить в типичные тбилисские дворики и аутентичные кафе. Вы удивитесь, насколько радушны и гостеприимны тбилиссцы — в любой момент, рассматривая, например, парадный подъезд, вы сможете оказаться у кого-то в гостях и пить чай, как старые знакомые! И в этом вся прелесть нашего города: несмотря на статус столицы, он не перестал быть теплым и душевным.

Круговой маршрут по Старому городу

Вы действительно совершите образный круг по старинному району Тбилиси — такой способ поможет вам охватить все самые важные места и не упустить яркие детали из жизни города. По пути я расскажу вам об исторической части грузинской столицы, называемой жителями «Дзвели Калаки», которая делится на верхний и нижний город относительно реки Куры. Вы узнаете, почему в нижней части жили знатные люди, а в верхней — простолюдины. Мы начнем экскурсию с площади Свободы, пройдемся по улице Бараташвили, где сохранились остатки древней крепостной стены, я покажу вам здание Духовной семинарии, в которой учился товарищ Джугашвили, а после — направимся к церкви Анчисхати — самой старой церкви города. Там же вы увидите башню Резо Габриадзе, где вас будет ждать трёхминутный спектакль башенных часов. Вы посетите церковь Сиони, где хранится крест Святой Нино, пройдетесь по старинной улице Шуабазари, а после этого отправитесь в район Сейдабад (район Серных бань), где узнаете об истоках Тифлиса. Кроме того, вы увидите дом Давида Сараджишвили и прекрасный дом рода Калантаровых, построенный в мавританском стиле Тбилисской оперы.