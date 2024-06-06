1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
«А еще вы непременно спуститесь к скрытой жемчужине — водопаду в Инжировом ущелье, и услышите легенды о происхождении Тифлиса в квартале знаменитых серных бань»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
20€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
«У статуи фазана, с которого началась история Тбилиси, и у серных бань, в которых любили бывать Пушкин и Дюма»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
Групповая
3 часа
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«Серные бани и крепость Нарикала»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
Индивидуальная
4 часа
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
«Мы смешаемся в средневековой толчее на Татарском майдане и вдохнем полной грудью запах серных бань»
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€60 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
«Конечно, вы также пройдёте по кварталу Серных бань, ещё в 5-м веке зарождался первый Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Вы полюбуетесь одной из лучших панорам Тбилиси и «познакомитесь» с Матерью Грузией, а спустившись вниз, найдёте настоящий водопад в центре города и прикоснётесь к истокам Тифлиса в районе Серных бань»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
«Район серных бань — побывать у истоков Тифлиса»
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
120€90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
«Серные бани — к истокам Тбилиси»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
«По старинным узким улочкам мы спустимся в район знаменитых тифлисских серных бань»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от €50 за всё до 10 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
«Мы исследуем весь Старый город: вы увидите Серные бани, которые посещали многие знаменитости — в том числе Дюма и Пушкин»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 75€53 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Вы побываете в Абанотубани — районе серных бань, откуда началась история Тбилиси»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
«Квартал серных бань Абанотубани, которым восхищался сам Пушкин»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €180 за всё до 15 чел.
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«Во второй части прогулки вы отправитесь в район серных бань, откуда началось строительство Тифлиса, и пройдете через площадь Майдан до храма Сиони»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
32€13 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
«Прогуляемся по проспекту Руставели, древнему району Мейдан, где вы увидите фасады знаменитых серных бань»
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
«Немножко об истории и географииЗнакомство с Тбилиси мы начнём с Плато Метехи, из плато открывается прелестный вид на крепость Нарикалу, серные бани и Старый Тбилиси»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Кроме того, вы, конечно, исследуете район Серных бань, найдете водопад в ущелье Легвтахеви и не пропустите улицу Шарден»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от €52 за всё до 9 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
«Aбанотубани, или район серных бань — по одной из версий, фраза «иди в баню» появилась именно в Тифлисе»
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
120€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
«Район Серных бань, где вы полюбуетесь Тбилиси с открытки — с кружевными балконами и мощеными улочками, а я раскрою легенду об основании города»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€45 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
«Спуск в район Серных бань (Абанотубани), колыбель города»
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от €86 за всё до 5 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
«Абанотубани — район серных бань»
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€40 за человека
Мини-группа
3 часа
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
«Тифлисские сюжеты от Авлабари до Серных бань»
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
9 часов
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
«В Старом Тбилиси посетите символичный Мост Мира, соединяющий прошлое и современность, крепость Нарикала, Инжирное ущелье и Абанотубани, знаменитый квартал серных бань, где я расскажу о происхождении города и его первых шагах в истории»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Ну как не полюбить Тбилиси: путеводитель по душе города
Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Начало: Встречаемся на пл. Свободы
«Услышав предание о Метехском мосте, вы перейдете в старейший район — Абанотубани, где я познакомлю вас с истоками Тбилиси, историей серных бань и рассказами о знаменитых посетителях»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
«В районе Серных бань я расскажу вам об истоках истории города, а завершением обзорной прогулки по Тбилиси станет посещение водопада в Фиговом ущелье»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
«В конце прогулки спустимся к кварталу Абанотубани, где находятся легендарные серные бани»
9 июня в 10:30
10 июня в 08:00
от €60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
«Вы увидите серные бани — особое место, откуда и начинался город когда-то»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Вас также ждут знаковые достопримечательности — Серные бани, крепость Нарикала, Инжировое ущелье с водопадом — но гулять будем по узким нетуристическим улочкам»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
€15 за человека
скидка
34%
Групповая
2 часа
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
«Мы встретимся в районе Серных бань и первым делом посетим Инжировое ущелье с водопадом»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
50€33 за человека
скидка
33%
Групповая
3 часа
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
«Район серных бань — Абанотубани»
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
15€10 за человека
Индивидуальная
10 часов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
«Прикоснётесь к истокам Тифлиса в районе Серных бань и прогуляетесь по восстановленному Инжировому ущелью к водопаду»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Летопись эпох на перекрёстке империй: путешествие по историческому Тбилиси
Проведите 4 часа в путешествии по времени в самом сердце Тбилиси, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: У храма Метехи
«В районе Серных бань, где началась история столицы, вы перенесётесь в XVII век, когда Грузию захлестнула персидская мода на роскошь, полюбуетесь мозаичными сводами бань и узнаете о пользе последних»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 16:30, в четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 12:45
Завтра в 12:45
9 июня в 16:30
20€10 за человека
скидка
68%
Групповая
3 часа
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
«Сфотографируете ажурные балконы, водопад и знаменитые Серные бани»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
28€9 за человека
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
«Вы с нового ракурса увидите крепость Нарикала, Стеклянный мост, Дом Юстиции, гору Мтацминда, Серные бани и другие достопримечательности»
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
36€33 за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Старый Тбилиси с нового ракурса - пешком и на кораблике
Прокатиться по Куре и узнать истории древнего города в мини-группе
Начало: в сквере Гейдара Алиева
«Мы встретимся с вами в сквере Гейдара Алиева, поговорим о пользе серных бань и о старинных традициях, связанных с ними»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
50€35 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
«А как же Серные бани, куда любили заглядывать Пушкин и Дюма»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
50€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вглубь Тбилиси
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«Мы пройдёмся по площади Свободы и мосту Мира, отдохнём в парке Рике и осмотрим Серные бани, а также побываем у памятников известным личностям и персонажам городского фольклора»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 60$54 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
«В непосредственной близости находятся знаменитые Серные бани с источниками вулканического происхождения, сохранившиеся до наших дней»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€129 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Тифлис - город контрастов: от парка Рике до дегустации вина в погребе XVII века
Начало: Площадь Свободы, УЛ.А.С. Пушкина 1
«Встречаемся на площади Свободы и идём по самым привлекательным для гостей страны улочкам к серным баням»
Расписание: Встречаемся ежедневно с 10:45 и 17:45, Ждём опоздавших не более 15 минут!
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$30 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
«Мы встретимся в квартале знаменитых тифлисских серных бань – отсюда начинается история города, существующего с 5 века»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
€55 за всё до 10 чел.
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по Тбилиси и Мцхете: путешествие в историю
Откройте для себя две столицы Грузии, погрузитесь в историю и культуру, посетив знаковые места и храмы
Начало: Метро Авлабари
«Экскурсия продолжается в районе знаменитых серных бань, откуда и началось строительство Тбилиси»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$75 за человека
Аудиогид
2.5 часа
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
«🔹Вы пройдёте по крышам знаменитых Серных бань, узнаете интересные факты из их прошлого и правила посещения, а также выясните, зачем им нужны купола и как Пушкин оценивал свой визит сюда»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€10 за человека
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
«А затем отправитесь к серным баням, где я расскажу о Пушкине, Дюме, Хануме и смотринах в этих самых банях»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Спустившись, вы попадете в район Серных бань, хранящий легенду основания Тифлиса»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоголосье грузинской кухни
Авторская экскурсия-импровизация по Старому городу с гастрономическим акцентом
«Экскурсия неспешно продолжится по старому Тбилиси — вы пройдетесь по Абанотубани — району серных бань, где я расскажу о возникновении города»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Владимир интересно и с юмором рассказывал о городе, показывал его с разных сторон. Вышла не скучная лекция
- ЯЯрослав5 июня 2024Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
- ДДиана4 июня 2024Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
- LLeonid4 июня 2024Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
- ИИрина3 июня 2024Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
- ИИнна3 июня 2024Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
- ЛЛюдмила3 июня 2024Алекс подарил нам прекрасный Тбилиси, влюбил в Грузию! Экскурсия занимательная, время пролетело очень быстро! Дети не устали, задавали вопросы, запомнили интересные факты об истории Тбилиси! Профессиональный очень внимательный Гид!
- ГГеннадий3 июня 2024Мы с женой наслаждались экскурсией в течение четырех часов. Все было замечательно - и общение с гидом (Тамара интересный рассказчик
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Серные бани»
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