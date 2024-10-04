Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Едем в Грузию на знаменитый праздник Тбилисоба, чтобы познакомиться с традициями страны, проникнуться её культурой и насладиться ярким и незабываемым зрелищем. А ещё вас ждут кулинарные мастер-классы, экскурсия на винодельню и дегустации, прогулки по Мцхете, Сигнахи и Кахетии. Вы всё ещё не веселитесь? — Тогда зовём вас к нам!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$618
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле
После встречи в аэропорту вы разместитесь в отеле. Свободное время и отдых.
Экскурсия по Тбилиси и отдых в винном кафе
После завтрака отправляемся знакомиться со столицей Грузии (экскурсия продлится 5 часов). Начнём с памятника её основателю — царю Вахтангу Горгасали — на холме у храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой исторической части города и узнаете о подвигах полководца. Затем побываем у единственного дворца в Тбилиси, откуда открывается живописный вид на Мтацминду.
Прогуляемся по современному парку «Рике», прокатимся по канатной дороге и посмотрим на город с высоты, пройдёмся по аллее вдоль крепости Нарикала. По винтовой лестнице дойдём до Инжирова ущелья, где насладимся прохладой водопада.
В колоритном винном кафе, где наливают бесподобное вино высшего качества, сделаем паузу, и вы попробуете 2 сорта местного напитка под снеки и сырные закуски. Следующий пункт маршрута — серные бани. Вы узнаете, почему они так нравились Пушкину, услышите о Дюме и Хануме и смотринах, проходивших в этих банях.
Продолжим посещением моста Любви и знаменитой площади Вахтанга Горгасали. Вы увидите театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и футуристичный мост Мира.
Праздничные гуляния
Сегодня вас ждут гуляния по случаю праздника Тбилисоба, посвящённому сбору урожая и столице Грузии. Накануне виноделы устанавливают на площади Горгасали деревянную ёмкость сацнахели для отжима винограда. В праздничные дни на улицы города выходят жители и гости, отовсюду доносятся шашлычные и винные ароматы, слышна музыка шарманщиков. Вы сможете увидеть выступления грузинских боевых искусств и театрализованные представления, национальные спортивные соревнования и игры. Можно посетить художественные выставки и выставки-продажи изделий народного промысла.
Мы обязательно попробуем шашлык под бокал вина (за доплату). Гуляния длятся до поздней ночи, поэтому после 5-часовой экскурсии у вас останется время, чтобы самостоятельно насладиться праздничным колоритом и весельем.
Мцхета: монастырь Джвари, собор Светицховели, традиционный обед
Сегодня едем в высокогорье, в бывшую столицу Грузии — город Мцхета. Вы увидите монастырь Джвари 5-го века и полюбуетесь открывающейся от него панорамой. Посетим и духовный центр страны — собор Светицховели, благодаря которому Мцхету называют вторым Иерусалимом.
А затем вас ждёт традиционный грузинский обед в национальном ресторане под бокал красного вина. После — возвращение в Тбилиси, свободное время.
Кахетия: Сигнахи, посещение винодельни-музея, кулинарный мастер-класс
Позавтракав, выезжаем в Кахетию — центр винодельческого региона, где, приходя в гости, в первую очередь интересуются здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Большую часть местности занимает Алазанская долина, в которой выращивают более 500 сортов ягод. По пути вы понаблюдаете, как равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками, а гид расскажет о традициях Сакартвело и познакомит с грузинскими крылатыми фразами и тостами.
Первую остановку сделаем в Сигнахи, архитектура которого сочетает элементы южно-итальянского и грузинского стилей, и посетим одноименную крепость. Затем переедем в город Гурджаани и посетим старейшую винодельню-музей «Нумиси». В древнем погребе вы посмотрите на архаичного типа хранилище для вина, старую давильню (сацнахели) и глиняные амфоры (квеври), вкопанные в землю. Увидите большую коллекцию сосудов, используемых для питья вина, предметы быта, женские украшения и медную кухонную утварь 18-го века.
Затем вы поучаствуете в приготовлении национального грузинского хлеба шоти-пури, чурчхелы и настоящего кахетинского шашлыка и послушаете фольклор — вас ждёт торжественное застолье с участием местного от ансамбля. Здесь же, за доплату, можно поучаствовать в перегоне чачи и приготовлении вина. После вернёмся в Тбилиси. Продолжительность экскурсии — 10 часов.
Отъезд
После завтрака — освобождение номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт — за 2 часа до вашего вылета.
Если вы улетаете вечером, рекомендуем прокатиться по канатной дороге до парка «Мтацминда», где можно попробовать самые вкусные пончики, пройтись по Сухому мосту и рассмотреть продающиеся антикварные сувениры. Можно посетить Этнографический музей или Национальный музей Грузии, погулять в ботаническом саду или устроить фотосессию в колоритных местах города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Тбилиси. Выселение из отеля до 12:00, трансфер в аэропорт - за 2 часа до вашего вылета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.