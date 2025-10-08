Прогуляетесь по старинным улочкам Тбилиси и подниметесь по канатной дороге к
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой:
— солнечные очки
— головной убор
— удобную обувь
— тёплые вещи (лёгкая куртка или кофта, в зависимости от сезона).
Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Во время экскурсий гид заранее бронирует рекомендованные кафе и рестораны.
Транспорт. Mercedes Sprinter/Mercedes Vito.
Возраст участников. От 5 лет. До 18 лет — скидка $10.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
К экскурсионной программе можно присоединиться в любой день, но порядок активностей может меняться.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на отдых. Если вы прибываете во Владикавказ, предусмотрен групповой трансфер до Тбилиси (за доплату), отправления осуществляются с 10:00 до 18:00.
Храмы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по Тбилиси
Позавтракав, отправимся на экскурсию в Мцхету — древнюю столицу Грузии, хранящую дух нации. Здесь вы увидите собор Светицховели, возведённый в 11 веке, где по преданию покоится Хитон Господень, благодаря чему город называют «вторым Иерусалимом».
Далее посетим Самтаврийский монастырь святой Нино, где захоронены царь Мириан и царица Нана — правители, принявшие христианство в 324 году. Поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается великолепный вид на Мцхету. По преданию, храм был построен на месте кедра, под которым молилась просветительница Грузии.
После обеда в традиционном грузинском кафе мы вернёмся в Тбилиси и начнём обзорную экскурсию по основным достопримечательностям города. Вы увидите: Кафедральный собор Самеба — главный храм Грузии и символ её духовного возрождения; памятник Вахтангу Горгасали — основателю города; храм Метехи и одноимённую площадку с видом на Старый Тбилиси; древнюю крепость Нарикала; скульптуру «Мать Грузии»; исторические серные бани и древний храм Сиони, современный мост Мира.
После насыщенного дня — возвращение в отель. По желанию, за доплату вечером вы сможете поужинать в грузинском ресторане с шоу-программой и национальной кухней.
Кахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, Сигнахи
Сегодня едем в Кахетию — регион, где зародилось грузинское виноделие. Именно здесь сосредоточены крупнейшие виноградники страны — в настоящее время в Грузии насчитывается более 500 сортов винограда. Вас ждёт дегустация продукции винодельни «Кахетинское традиционное виноделие».
После обеда по-кахетински примем участие в мастер-классе по выпеканию хлеба пури в глиняной печи. Посетим монастырь Бодбе — святыню, посвящённую Святой Нино. Считается, что, приложив руку к её могиле, можно загадать желание, которое обязательно исполнится.
Затем направимся в Сигнахи — романтичный «город любви» с видом на Алазанскую долину. Старинная архитектура, каменные улочки и деревянные балконы с резьбой перенесут нас в атмосферу 18 века.
Степанцминда, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, подъём к Гергетской церкви на джипах
Позавтракав, отправимся в сторону Степанцминды, любуясь по пути захватывающими горными пейзажами. Остановимся у крепости Ананури 16 века, возвышающейся над рекой Арагви, а также насладимся панорамой Жинвальского водохранилища.
Далее переедем через Гудаури (2200 м) и Крестовый перевал (2400 м) и попадём в горную Степанцминду, где на высоте 2170 метров расположена церковь Святой Троицы в Гергети. Отсюда, при ясной погоде, открывается потрясающий вид на вершину Казбека. После обеда в кафе вас ждёт подъём к церкви на джипах.
Свободное время, отъезд
После завтрака — свободное время. Затем — трансфер в аэропорт Тбилиси или групповой трансфер во Владикавказ (за доплату). Отъезд из Тбилиси осуществляется в интервале с 6:00 до 8:00, точное время сообщает координатор тура.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$365
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповые трансферы из аэропорта Тбилиси
- Автотранспорт по всему маршруту
- Экскурсионная программа и входные билеты
- Услуги русскоязычного гида
- Фуникулёр в Тбилиси
- Дегустация вина в Кахетии
- Джип-туры в Казбеги
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины - около $20-30 за приём
- Ужин в ресторане с шоу-программой - $35 с человека
- Медицинская страховка
- Трансфер из Владикавказа - 3500 ₽ с человека
- Доплата за 1-местное размещение: в отеле 3* - $140, в отеле 4* - $190
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Организовано все великолепно- комфортные автомобили, очень насыщенная программа. Отдельное спасибо гиду Нате🔥🔥🔥- столько информации, столько интересных фактов!!!
Красивые места, вкусная еда, интересные люди- все комфортно и безопасно. Спасибо❤️!!!