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Душевно по Грузии: улочки Тбилиси, храмы Мцхеты, виноградники Кахетии и панорама Казбека

Подняться на джипах к Гергетской церкви, испечь хлеб по старинным технологиям и попробовать вина
За 5 дней вы успеете прочувствовать душу Грузии. Побываете в Мцхете — древней столице страны, где прикоснётесь к святыням христианства.

Прогуляетесь по старинным улочкам Тбилиси и подниметесь по канатной дороге к
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крепости Нарикала, откуда откроется панорамный вид на город.

В винном регионе — Кахетии — продегустируете лучшие вина, испечёте грузинский хлеб по старинному рецепту и ощутите романтичную атмосферу прошлого Сигнахи.

Вас также ждёт путешествие по Военно-Грузинской дороге: вы увидите крепость Ананури, полюбуетесь Жинвальским водохранилищем, проедете через живописные перевалы, подниметесь на джипах к церкви Гергети у подножия Казбека и вдохнёте свежий горный воздух.

Этот тур — идеальный баланс древней истории, природных красот, культурных традиций и тёплого грузинского гостеприимства. *За доплату старт и завершение тура возможны во Владикавказе.

5
2 отзыва
Душевно по Грузии: улочки Тбилиси, храмы Мцхеты, виноградники Кахетии и панорама Казбека
Душевно по Грузии: улочки Тбилиси, храмы Мцхеты, виноградники Кахетии и панорама Казбека
Душевно по Грузии: улочки Тбилиси, храмы Мцхеты, виноградники Кахетии и панорама Казбека

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой:
— солнечные очки
— головной убор
— удобную обувь
— тёплые вещи (лёгкая куртка или кофта, в зависимости от сезона).

Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Во время экскурсий гид заранее бронирует рекомендованные кафе и рестораны.

Транспорт. Mercedes Sprinter/Mercedes Vito.

Возраст участников. От 5 лет. До 18 лет — скидка $10.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

К экскурсионной программе можно присоединиться в любой день, но порядок активностей может меняться.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на отдых. Если вы прибываете во Владикавказ, предусмотрен групповой трансфер до Тбилиси (за доплату), отправления осуществляются с 10:00 до 18:00.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Храмы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по Тбилиси

Позавтракав, отправимся на экскурсию в Мцхету — древнюю столицу Грузии, хранящую дух нации. Здесь вы увидите собор Светицховели, возведённый в 11 веке, где по преданию покоится Хитон Господень, благодаря чему город называют «вторым Иерусалимом».

Далее посетим Самтаврийский монастырь святой Нино, где захоронены царь Мириан и царица Нана — правители, принявшие христианство в 324 году. Поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается великолепный вид на Мцхету. По преданию, храм был построен на месте кедра, под которым молилась просветительница Грузии.

После обеда в традиционном грузинском кафе мы вернёмся в Тбилиси и начнём обзорную экскурсию по основным достопримечательностям города. Вы увидите: Кафедральный собор Самеба — главный храм Грузии и символ её духовного возрождения; памятник Вахтангу Горгасали — основателю города; храм Метехи и одноимённую площадку с видом на Старый Тбилиси; древнюю крепость Нарикала; скульптуру «Мать Грузии»; исторические серные бани и древний храм Сиони, современный мост Мира.

После насыщенного дня — возвращение в отель. По желанию, за доплату вечером вы сможете поужинать в грузинском ресторане с шоу-программой и национальной кухней.

Храмы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по ТбилисиХрамы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по ТбилисиХрамы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по ТбилисиХрамы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по ТбилисиХрамы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по ТбилисиХрамы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по ТбилисиХрамы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по ТбилисиХрамы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по ТбилисиХрамы и монастыри Мцхеты, обзорная экскурсия по Тбилиси
3 день

Кахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, Сигнахи

Сегодня едем в Кахетию — регион, где зародилось грузинское виноделие. Именно здесь сосредоточены крупнейшие виноградники страны — в настоящее время в Грузии насчитывается более 500 сортов винограда. Вас ждёт дегустация продукции винодельни «Кахетинское традиционное виноделие».

После обеда по-кахетински примем участие в мастер-классе по выпеканию хлеба пури в глиняной печи. Посетим монастырь Бодбе — святыню, посвящённую Святой Нино. Считается, что, приложив руку к её могиле, можно загадать желание, которое обязательно исполнится.

Затем направимся в Сигнахи — романтичный «город любви» с видом на Алазанскую долину. Старинная архитектура, каменные улочки и деревянные балконы с резьбой перенесут нас в атмосферу 18 века.

Кахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, СигнахиКахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, СигнахиКахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, СигнахиКахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, СигнахиКахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, СигнахиКахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, СигнахиКахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, СигнахиКахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, СигнахиКахетия: дегустация на винодельне, мастер-класс по выпечке, Сигнахи
4 день

Степанцминда, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, подъём к Гергетской церкви на джипах

Позавтракав, отправимся в сторону Степанцминды, любуясь по пути захватывающими горными пейзажами. Остановимся у крепости Ананури 16 века, возвышающейся над рекой Арагви, а также насладимся панорамой Жинвальского водохранилища.

Далее переедем через Гудаури (2200 м) и Крестовый перевал (2400 м) и попадём в горную Степанцминду, где на высоте 2170 метров расположена церковь Святой Троицы в Гергети. Отсюда, при ясной погоде, открывается потрясающий вид на вершину Казбека. После обеда в кафе вас ждёт подъём к церкви на джипах.

Степанцминда, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, подъём к Гергетской церкви на джипахСтепанцминда, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, подъём к Гергетской церкви на джипахСтепанцминда, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, подъём к Гергетской церкви на джипахСтепанцминда, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, подъём к Гергетской церкви на джипахСтепанцминда, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, подъём к Гергетской церкви на джипахСтепанцминда, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, подъём к Гергетской церкви на джипахСтепанцминда, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, подъём к Гергетской церкви на джипахСтепанцминда, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, подъём к Гергетской церкви на джипах
5 день

Свободное время, отъезд

После завтрака — свободное время. Затем — трансфер в аэропорт Тбилиси или групповой трансфер во Владикавказ (за доплату). Отъезд из Тбилиси осуществляется в интервале с 6:00 до 8:00, точное время сообщает координатор тура.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$365
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповые трансферы из аэропорта Тбилиси
  • Автотранспорт по всему маршруту
  • Экскурсионная программа и входные билеты
  • Услуги русскоязычного гида
  • Фуникулёр в Тбилиси
  • Дегустация вина в Кахетии
  • Джип-туры в Казбеги
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины - около $20-30 за приём
  • Ужин в ресторане с шоу-программой - $35 с человека
  • Медицинская страховка
  • Трансфер из Владикавказа - 3500 ₽ с человека
  • Доплата за 1-местное размещение: в отеле 3* - $140, в отеле 4* - $190
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ж/д или автовокзал в Тбилиси, время по договорённости
Завершение: Аэропорт, ж/д или автовокзал в Тбилиси, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бека
Бека — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет! Меня зовут Бека, я родился в Грузии — в стране, где каждый гость становится другом, а каждый закат пахнет вином и горами. Для меня Грузия — не просто красивая
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точка на карте. Это мой дом. Я вырос среди тёплых застолий, прогулок по улочкам Тбилиси, звуков живой музыки и историй, которые передавали из поколения в поколение. Именно поэтому я решил делиться этим — проводить авторские туры, где вы не просто смотрите на страну, а чувствуете её так, как чувствую я. Я расскажу вам, куда стоит ехать, чтобы увидеть настоящую Грузию, и что попробовать, чтобы навсегда влюбиться в национальную кухню. Добро пожаловать в наши камерные и тёплые поездки и до встречи в Грузии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Хочу поделиться впечатлениями от этого путешествия😍. Мой рейс задерживался, когда вылет было неизвестно. Все это время организатор Бека был на связи, чтобы встретить меня в аэропорту.
Организовано все великолепно- комфортные автомобили, очень насыщенная программа. Отдельное спасибо гиду Нате🔥🔥🔥- столько информации, столько интересных фактов!!!
Красивые места, вкусная еда, интересные люди- все комфортно и безопасно. Спасибо❤️!!!
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Илья
Тур очень понравился. Всё состоялось очень честно и качественно. Гид Ната, с огромным багажом знаний истории, архитектуры, географии, религии, искусства родного края, помогла нам полюбить и познать Грузию и ее
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прекрасный народ. Очень удобное место расположения Отеля. Кафе предлагает изумительные по вкусу блюда грузинской кухни. Все отлично. И горячий хлеб, и винный тур, и ресторан, да всего и не перечислить …..
Конечно же рекомендую!!!
Когда расставались совместно придумали девиз:"Водитель - Асс, команда - Класс!!!"
Спасибо Вам дорогие Вы наши.
Обязательно приедем к Вам еще не раз, чтобы посмотреть интересные места замечательной Грузии!!!

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