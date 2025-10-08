Позавтракав, отправимся на экскурсию в Мцхету — древнюю столицу Грузии, хранящую дух нации. Здесь вы увидите собор Светицховели, возведённый в 11 веке, где по преданию покоится Хитон Господень, благодаря чему город называют «вторым Иерусалимом».

Далее посетим Самтаврийский монастырь святой Нино, где захоронены царь Мириан и царица Нана — правители, принявшие христианство в 324 году. Поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается великолепный вид на Мцхету. По преданию, храм был построен на месте кедра, под которым молилась просветительница Грузии.

После обеда в традиционном грузинском кафе мы вернёмся в Тбилиси и начнём обзорную экскурсию по основным достопримечательностям города. Вы увидите: Кафедральный собор Самеба — главный храм Грузии и символ её духовного возрождения; памятник Вахтангу Горгасали — основателю города; храм Метехи и одноимённую площадку с видом на Старый Тбилиси; древнюю крепость Нарикала; скульптуру «Мать Грузии»; исторические серные бани и древний храм Сиони, современный мост Мира.

После насыщенного дня — возвращение в отель. По желанию, за доплату вечером вы сможете поужинать в грузинском ресторане с шоу-программой и национальной кухней.