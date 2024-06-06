Винные туры в Тбилиси

Найдено 26 туров в категории «Винные туры» в Тбилиси, цены от 270 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
«Отправляемся в самый винный регион — Кахетию»
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6390051 120 за человека
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед и дегустации вин в Кахетии»
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 05:30
«Едем туда, где «уютные кафе на улицах с ажурными балконами, где красное вино из местных погребов», — как, чуть перефразируя, пелось в одной песне»
9 июня в 05:30
13 июня в 08:00
45 000 за человека
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Начало: Тбилиси., 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём ...
«А еще вы научитесь делать чурчхелу и попробуете настоящее грузинское вино»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3500022 750 за человека
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед во 2-й день, 2 ужина в Боржоми, дегустации вин»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
799$720 за человека
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустации вин»
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Начало: Владикавказ/Тбилиси, 13:00
«Оставляем позади будни и хлопоты и едем туда, где высокие горы, пряное вино и живописная природа»
18 авг в 13:00
15 сен в 13:00
68 900 за человека
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, дегустации вин и чачи и обед в горах»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
632$569 за человека
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«После разместимся в домике в горах и — скорее пробовать знаменитую местную кухню: сочные хинкали, хачапури и вино»
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200 за человека
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
🚗 На машине
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«На ужин насладимся местной кухней, с которой вино раскроется ещё ярче»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164 за человека
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«Вы увидите, как пекут в тандыре традиционный хлеб, и попробуете его с пылу с жару, продегустируете вино из местных погребов»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
60 000 за человека
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«В колоритном винном кафе, где наливают бесподобное вино высшего качества, сделаем паузу, и вы попробуете 2 сорта местного напитка под снеки и сырные закуски»
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
852$767 за человека
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
«Будем не просто пить терпкое вино, есть сочные хинкали и наслаждаться вкусом горяченького хачапури — отобедаем и отужинаем с видом на вечерний Тбилиси, величественный Казбек и с традиционной шоу-программой»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
675$574 за человека
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
«Побываем в доме-музее общественной фигуры 19-го века — князя Александра Чавчавадзе, крестника Екатерины Великой, который впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям»
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 250 за человека
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
«Включены завтраки со 2-го дня, 3 традиционных грузинских обеда (без алкоголя), 2 ужина в национальных ресторанах (без алкоголя), 2 дегустации вин и кулинарный мастер-класс»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«После побываем на винном заводе «Киндзмараули», где вы сможете попробовать известный напиток»
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Праздники с грузинским колоритом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Попробуем домашнее вино на застолье и заедем на завод в Кахетии, чтобы продегустировать напиток-символ страны прямо из цистерны»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
«Встречаем 2024 с грузинским колоритом и размахом: увидим старинные и современные достопримечательности Тбилиси, побродим по мощёным улочкам древней столицы Мцхеты, продегустируем вино в Кахетии и покорим снежные склоны Гудаури»
29 дек в 08:00
800$720 за человека
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Включены завтраки со 2-го дня, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин и чачи»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
670$603 за человека
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
«После запланирована дегустация местных вин и обед по-кахетински»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем о...
«А ещё побываем в городе любви Сигнахи и винном регионе Кахетии, прогуляемся по атмосферным улочкам Тбилиси и увидим храмы древней Мцхеты»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$900 за человека
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
800$680 за всё до 6 чел.
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
«Попробуем оранжевое вино и поболтаем»
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
«Попробуем местное вино и настоящий грузинский хлеб из печи, наберёмся сил перед дальнейшим путешествием»
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«После завтрака поедем в винный регион — Кахетию»
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500 за человека
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
скидка
5%
Авторский тур
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Заглянем на винный завод, где познакомимся с традициями грузинского виноделия и, конечно, продегустируем несколько сортов напитка»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
910$865 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
    Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
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    местах, которые мы посетили. Маршрут был хорошо продуман, и мы увидели много достопримечательностей за короткое время. В целом, это было отличное путешествие, и я определенно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о этом регионе.

  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
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    моем сердце самые теплые воспоминания! От начала до конца этот тур был полон впечатлений и ярких моментов. Организаторы Владлена и Мераби - настоящие профессионалы своего дела, всегда на связи и готовы помочь в любой момент. Отдельное спасибо хочу сказать нашим экскурсоводам и моему любимому водителю Мамуке, который оставил самые душевные воспоминания. Все эти люди создавали атмосферу, в которой каждый момент был заполнен восторгом и удивлением. Грузия поразила меня своим разнообразием красот: от величественных гор до живописных долин, от древних монастырей до современных городов. Грузия — это не просто страна, это настоящий рай, где природа величественна и красива, как нигде в мире. Это место, где душа находит покой и вдохновение, где можно забыть обо всем на свете и просто наслаждаться прекрасными моментами жизни. Местная кухня — это вообще отдельная тема. Кто знает, тот все поймет. Но самое ценное в этом путешествии — это гостеприимство замечательных грузинских людей. Их теплота и открытость сделали мое пребывание еще более особенным и запоминающимся. Грузинская душевность и теплота просто поражают: каждая встреча с местными жителями наполняла меня положительными эмоциями и оставляла незабываемые впечатления. Грузины гостеприимны, открыты и всегда готовы поделиться своей культурой и традициями. Их готовность помочь и поддержать создает атмосферу дружелюбия и взаимопонимания. Спасибо организаторам за великолепно проведенное время в Грузии! Я обязательно вернусь снова, чтобы продолжить это удивительное путешествие.

    Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг!
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Очень интересное, содержательное и захватывающее путешествие. Особая благодарность нашему гиду Андро, который сумел объединить и сдружить нашу группу интереснейшими рассказами,
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    исчерпывающими ответами на многочисленные наши вопросы. Благодаря высокому профессионализму Андро и глубокому знанию им истории Грузии мы узнали много малоизвестных исторических фактов о стране. Считаю, что фирме необходимо поощрить Андро за его профессиональную работу.

  • О
    Олеся
    11 января 2024
    Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
    Грузия - это лучшее, что со мной было! И с моими подружками тоже) Ездили компанией -8 девочек, устроили себе мини
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    девичник. Летали прямым рейсом из Берлина в Кутаиси. Что сказать о компании? Транспорт 10 балов Гиды по маршруту 10 балов Организация тура 10 балов Водитель просто душка -10 балов Вино, Чача, обеды, ужины, дегустации отлично. Проживание 4*- 9балов Тур был через всю Грузию и закончился прогулкой на яхте по морю в Батуми с мега крутой фотоссесией. - ЭТО 10000 балов. Спасибо - вы THE BEST! Ждите осенью снова!

  • Е
    Екатерина
    4 декабря 2023
    Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
    Наконец-то нашлась минутка написать отзыв! Вы самые лучшие, а уж мне, поверьте, есть с чем сравнивать! Еще до пандемии очень
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    хотелось побывать в Вашей солнечной стране, но, к сожалению, во время пандемии это стало невозможным(В этом году, еще в начале января мы с подругой решили, что просто обязаны побывать в Грузии! Огромную благодарность хочется выразить всем Вашим сотрудникам! Ведь мы столкнулись со знаменитым грузинским гостеприимством, еще до того, как мы приехали к Вам, а именно, когда начали выбирать тур. Мы с подругой совершенно не знали что мы хотим посмотреть и куда поехать, но очень приятная девушка, по имени Владлена, после общения с нами подобрала для нас просто идеальное путешествие во всех планах, и с точки зрения маршрута, и бюджета. (позже мы узнали, что это владелец компании, и было приятно вдвойне). Мы ездили по Грузии в групповом туре "1000+1 Восторг" благодаря этому туру мы смогли посмотреть почти всю Грузию и даже искупаться в море. Тур был в конце июня, но мы с подругой до сих пор под впечатлением. Получили море восхитительных впечатлений и влюбились в Вашу страну. Обязательно вернемся к Вам снова, ведь еще остались места, где мы пока не были. Вам мы желаем всего самого лучшего! В следующий раз обязательно поедем с Вами!

  • М
    Мария
    24 октября 2023
    Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
    Тур, мне понравился и рекомендовать могу, но с оговорками. Вначале, что понравилось: 1. Гид Заза очень хороший. Супер просто! Талантливый
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    рассказчик и харизматичный человек. Его экскурсия по Тбилиси - выше всяких похвал (т. е. понравилась даже моему мужу:)) Но если ему по какой-то причине не нравится ваш вопрос - он просто игнорирует. 2. Очень хорошая организация, продуманы были даже мелкие детали. 3. Прекрасная гостиница (сочетание цена/качество) в самом центре 4. Хорошо подобраны рестораны, очень вкусная еда при сравнительно невысокой стоимости. 5. Очень понравилась дегустация вина, не просто наливали, но и подробно рассказывали. Отдельное спасибо прекрасному водителю Магомеду. Однако оценку я все-таки снижаю по двум причинам: во-первых из описания экскурсии было непонятно, что по военно-грузинской дороге мы едем без гида. Одна из причин, почему я выбрала именно этот тур, это возможность проехать по этой дороге днем. Я надеялась на интересный рассказ. Да, водитель что-то комментировал, но рассказ гида и комментарии водителя - это разные вещи. Во-вторых, последний день тура, как оказалось, был у нас свободный и мы доплатили, чтоб присоединиться к другой половине нашей группы - группа была "сборная солянка", у кого-то последний день, у кого - середина тура. Но это - норм. Докупили экскурсию к пещерному городу Уплесцихи. По дороге гид рассказывал. Заехали в Гори, здесь тоже рассказ был интересный. Но наконец главное место маршрута - Уплесцихи. Здесь гид сказал, что извините, внутрь я с Вами не пойду - нога болит, туалет направо, кафе- налево, через час жду вас у выхода. Пещерный город смотрели самостоятельно. Половину интересных вещей так и не увидели. Вечером залезла в интернет и прочитала, чем так знаменито это место, почему уникально и что именно мы не увидели. Да, я понимаю, что нога может заболеть у каждого, но даже в кафе на наши вопросы - а почему там такой потолок и т. д. Заза почему-то не стал отвечать. Просто не захотел, игнорировал и все. А про потолки можно было многое рассказать. Пришлось самой в интернете искать. Короче, деньги заплатили, а экскурсии не было. Я думаю, что если такое непредвиденное случилось - гид резко заболел, надо было как минимум аудиогиды предложить группе (они в музее вроде были, сразу не сообразила и не взяла, а потом возвращаться уже не хотелось). Короче, я так и не поняла причину - возможно что-то совсем личное - но про пещерный город гид говорить практически не захотел. А жаль, место супер интересное ….

  • Д
    Далия
    23 октября 2023
    Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
    Стоимость тура приятная, с учетом текущих цен на отели в Грузии. В части тура понравилось проживание, отель хороший, завтраки тоже
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    хорошие. Соотношение цена-качество отличное. Гостевой дом в котором остановились не плохой, на одну ночь пойдет, но на большее количество времени не хотелось бы там жить. Что касается гида. Син хороший, на все вопросы отвечал, рассказывал интересно, завёс нас даже на прекрасный закат, который не входил в программу. Маршрут: Недостатки: К маршруту есть рекомендации, была в Грузии не первый раз и вот сам маршрут не много разочаровал. Не понравился второй день маршрута, памятник очень интересный, а вот тбилисское море совершенно не интересное, даже для любителей поплавать в речках, как я, к тому же покупаться на дали на 30 минут, чего не достаточно. Лучше бы съездили в Гудаури или Казбеги - посмотрели на виды. Также есть вопросы к Боржоми, считается известной достопримечательностью, но всё таки поездка туда абсолютно бесполезна. Старый курорт, где мы спускались по очень не приятной дороге вниз, где грязно. Возможно подышать часок свежим воздухом круто, но не смотря на место, где все с советских времен не менялось и где каждый хочет от тебя только денег. В оздоровительных целях может если только туда стоить возить. Понравилась поездка в Сигнахи, виды отличные, специально старались не попасть на очереди с туристами, что тоже добавило приятных эмоций. В этот же день кушали в приятном месте с отличным видом. Что касается поездки на винодельню, тоже понравилось и вино не плохое, и развлечения в виде сделать свой хлеб -круто, особенно девочкам потолкаться. Как итог: Цена качество тура отличные, заменить бы пару мест и тур бы понравился еще больше!

  • А
    Алиса
    20 октября 2023
    Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
    Природа Грузии - это восторг! Горы, море, каньоны, заповедники, ботанические сады! Потрясающая страна для туризма! Архитектура. Вкусная национальная еда, приветливые
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    и гостеприимные местные жители! ТЕПЕРЬ ЭТО ЛЮБОВЬ! Мы рады, что выбрали именно Вас! Сервис замечательный, координатор тура Нино, всегда на связи и очень вежливая девушка. Маршрут тура был такой хороший, что все, что хотели увидеть-увидели, придраться не к чему. 2 ночи в санатории Боржоми, провели чудесно, воздух, тишина, щебетание птичек, сервис и SPA процедуры, сделали этот отдых одним из лучших. Будем рекомендовать всем нашим друзьям именно этот тур и вас, ну и сами скоро снова вернемся, так как заинтересовал комбинированный тур с Арменией и Азербайджаном. Короче, довольны как слоны) и муж и я))) кстати, группа была 14 чел, и все были довольны, со многими даже подружились и обменялись контактами – это кстати, огромный плюс в групповых турах.

  • Ю
    Юлиана
    6 октября 2023
    Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
    Хороший тур, организаторы внимательны к замечаниям и пожеланиям. Хорошая насыщенная программа. Отель в Тбилиси в отличном месте. Все было очень интересно. Отдельно хочется отметить водителя Магомеда - прекрасный профессионал и очень отзывчивый человек! Рекомендую
  • С
    Светлана
    5 октября 2023
    Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
    Поездка отличная, маршрут встроен прекрасно, гид интересно рассказывает, все очень понравилось! Бонусом предоставили размещение в Армхи за день до начала тура) Благодарю Зару и её команду за прекрасную организацию отдыха😊

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Винные туры»

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