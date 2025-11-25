Экскурсия по Военно-Грузинской дороге — это путешествие в историю и природу Кавказа, где каждое место хранит свою уникальную атмосферу. Маршрут соединяет прошлое и настоящее, открывая Грузию во всей её красоте и глубине. Затопленная деревня Когда-то здесь кипела жизнь, но сегодня воду скрыла всё. Поверхность словно хранит молчаливую память о времени и переменах. Это место впечатляет своей тишиной и силой природы. Крепостной комплекс Старые стены и башни возвышаются над рекой. Камни крепости шепчут о сражениях и судьбах, сохраняя дух грузинской истории. Здесь можно почувствовать дыхание веков и прикоснуться к наследию, которое пережило столетия. Пасанаури Здесь встречаются Черная и Белая Арагви — два потока, два цвета, соединяющиеся в единое русло. Природа сама рисует символ гармонии и единства. Памятник Георгиевскому трактату Место, напоминающее о судьбоносных решениях в истории страны. Оно символизирует переломный момент и путь, который прошла Грузия. Дарьяльское ущелье Огромный каньон, где отвесные скалы поднимаются к небу. Здесь шум реки и суровая красота гор создают атмосферу силы и свободы. Церковь Гергети Троицы (по желанию) Финалом путешествия станет легендарный храм XIV века, возвышающийся на высоте более двух тысяч метров у подножия Казбека. Кажется, что он парит над облаками, а панорама гор вокруг захватывает дух. Гергети — это символ духовности и одна из самых впечатляющих достопримечательностей Грузии. В ходе экскурсии вас ждёт не только знакомство с историческими памятниками и природными красотами Кавказа, но и бесплатная дегустация мёда и чачи. Вы сможете попробовать натуральный горный мёд и традиционную грузинскую водку чачу. Эта экскурсия объединяет историю, архитектуру и природные чудеса. Вы увидите затопленные деревни и крепости, ощутите величие ущелий, прикоснетесь к памятникам прошлого и завершите день в месте, где небо и земля встречаются. Это путешествие подарит вам знания и эмоции, которые останутся в сердце надолго. Важная информация:

Надевайте удобную для вас обувь — Оплата на месте только наличными — Можно оплатить в $, € и в лари (по официальному курсу).