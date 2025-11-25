Экскурсия по Военно-Грузинской дороге проведет вас через знаковые места Кавказа.
Вы увидите затопленную деревню, древний крепостной комплекс и Пасанаури, где соединяются Черная и Белая Арагви.
Далее маршрут ведет к памятнику Георгиевскому трактату — символу судьбоносных страниц грузинской истории.
Завершает путешествие Дарьяльское ущелье с его величественными скалами, шумной рекой и атмосферой силы природы.
Описание экскурсии
Экскурсия по Военно-Грузинской дороге — это путешествие в историю и природу Кавказа, где каждое место хранит свою уникальную атмосферу. Маршрут соединяет прошлое и настоящее, открывая Грузию во всей её красоте и глубине. Затопленная деревня Когда-то здесь кипела жизнь, но сегодня воду скрыла всё. Поверхность словно хранит молчаливую память о времени и переменах. Это место впечатляет своей тишиной и силой природы. Крепостной комплекс Старые стены и башни возвышаются над рекой. Камни крепости шепчут о сражениях и судьбах, сохраняя дух грузинской истории. Здесь можно почувствовать дыхание веков и прикоснуться к наследию, которое пережило столетия. Пасанаури Здесь встречаются Черная и Белая Арагви — два потока, два цвета, соединяющиеся в единое русло. Природа сама рисует символ гармонии и единства. Памятник Георгиевскому трактату Место, напоминающее о судьбоносных решениях в истории страны. Оно символизирует переломный момент и путь, который прошла Грузия. Дарьяльское ущелье Огромный каньон, где отвесные скалы поднимаются к небу. Здесь шум реки и суровая красота гор создают атмосферу силы и свободы. Церковь Гергети Троицы (по желанию) Финалом путешествия станет легендарный храм XIV века, возвышающийся на высоте более двух тысяч метров у подножия Казбека. Кажется, что он парит над облаками, а панорама гор вокруг захватывает дух. Гергети — это символ духовности и одна из самых впечатляющих достопримечательностей Грузии. В ходе экскурсии вас ждёт не только знакомство с историческими памятниками и природными красотами Кавказа, но и бесплатная дегустация мёда и чачи. Вы сможете попробовать натуральный горный мёд и традиционную грузинскую водку чачу. Эта экскурсия объединяет историю, архитектуру и природные чудеса. Вы увидите затопленные деревни и крепости, ощутите величие ущелий, прикоснетесь к памятникам прошлого и завершите день в месте, где небо и земля встречаются. Это путешествие подарит вам знания и эмоции, которые останутся в сердце надолго. Важная информация:
Надевайте удобную для вас обувь — Оплата на месте только наличными — Можно оплатить в $, € и в лари (по официальному курсу).
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Затопленная деревня
- Крепостной комплекс
- Пасанаури
- Памятник Георгиевскому трактату
- Дарьяльское ущелье
- Церковь Гергети Троицы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация чачи и меда
Что не входит в цену
- Подъем на Гергети (20 лари/чел)
- Обед в ресторане
- Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ева
25 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Чистый воздух, потрясающие виды и чудесные люди
К
Кирилл
17 ноя 2025
Очень понравилось. Особенно момент, когда поднялись к монастырю — дух захватывает!
Е
Екатерина
15 ноя 2025
Тур супер! Гид с отличным чувством юмора, красивейшие места и вкусный обед в Казбеги.
С
Сергей
14 ноя 2025
Очень понравился тур — идеальное сочетание природы, культуры и эмоций. Дорога по Военно-Грузинской трассе уже сама по себе приключение: водохранилище, крепость Ананури, перевалы и, конечно, финал — Казбеги. Подъём к церкви Гергети стал настоящим моментом вдохновения. Отдельная благодарность гиду за чувство юмора и тёплое отношение к каждому гостю.
А
Александр
10 ноя 2025
Понравилось абсолютно всё! Комфортный транспорт, доброжелательный гид и великолепные локации.
О
Ольга
9 ноя 2025
Виды на Гергети невозможно передать словами! Очень атмосферно, всё сделано с заботой о туристах.
И
Ирина
8 ноя 2025
Очень понравилось! Горы, природа, воздух — просто восторг!
П
Павел
8 ноя 2025
Великолепная экскурсия. Всё точно по расписанию, без спешки и с отличным настроением.
в
владимир
3 ноя 2025
Замечательный день, всё на высшем уровне. Обязательно приеду ещё раз.
А
Анастасия
3 ноя 2025
Всё просто прекрасно! Атмосфера дружеская, гид — профи.
А
Алексей
28 окт 2025
Отличный гид, чудесные виды и позитивная атмосфера. Рекомендую всем!
К
Константин
24 окт 2025
Отлично проведённый день, всё на высшем уровне.
Г
Григорий
22 окт 2025
Отличный маршрут, интересные истории и прекрасная компания
Е
Екатерина
21 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Весь день прошёл легко и насыщенно. Гид рассказывал не просто факты, а истории, через которые чувствуешь душу Грузии. Особенно запомнился монастырь Гергети — вид на Казбек с этого места невозможно забыть. В дороге делали остановки в самых живописных местах, всё было продумано. Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящую Грузию.
С
Светлана
17 окт 2025
Казбеги покорил! Всё прошло идеально, спасибо за организацию.
