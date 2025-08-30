Погрузитесь в историю и легенды древнего Тбилиси, прогуливаясь по его узким улочкам и открывая знаковые достопримечательности — крепость Нарикала, храмы Метехи и Сиони, серные бани, мост Мира и театр Марионеток.
Описание экскурсииС чего начинался Тбилиси? Как был устроен и чем жил средневековый город? На эти и другие вопросы мы ответим, неспешно прогуливаясь по узким улочкам древнего города. Нарикала, Метехи, Сиони и Анчисхати, Мост Мира и Серные бани, вот не полный перечень достопримечательностей, которые мы встретим на своем пути. На каждом уголку здесь скрыты истории, мифы, судьбы людей и городские легенды. Всё то, из чего складывается атмосфера Тбилиси. Хотите ощутить её на себе?
Каждый день в 11:00 и 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Нарикала
- Районы серных бань
- Метехи
- Храмы Сиони и Анчисхати
- Мост Мира
- Театр Марионеток
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Европы
Завершение: Проспект Бараташвили
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
