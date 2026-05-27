41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Чтобы увидеть Тбилиси во всей его красе, предлагаем вам подняться на самые высокие смотровые площадки Старого города.
Начните свое путешествие с колоритного района Авлабари, где каждый уголок хранит свои истории и читать дальшеуменьшить
тайны. Посетите церковь Метехи 13 века, памятник основателю города и узнайте о начале истории Тбилиси.
Пройдитесь по лабиринтам Старого города, исследуйте район Серных бань, увидите водопад в ущелье Легвтахеви и загляните в собор Сиони.
Ваш маршрут будет включать в себя посещение крепости Нарикала, откуда открывается великолепный вид на город.
В завершение экскурсии вы продегустируете несколько видов грузинского вина, узнаете о традициях виноделия. Эта экскурсия не просто познакомит вас с городом, но и позволит по-настоящему его почувствовать
В начале экскурсии вас встретит район Авлабари с его колоритной обшарпанностью и древнейшим прошлым. Вы поприветствуете героев фильма «Мимино» у памятника, узнаете о располагавшихся здесь царских дворцах и увидите придворную церковь Метехи 13 века, следы вандализма на которой уже стали историей. У церкви возвышается памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасалу: я расскажу о символизме такого соседства и о рождении «теплого города», дам представление о сегодняшней столице.
Лабиринты Старого города
Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума. Эти достопримечательности помогут проследить историю христианства Грузии и узнать о веротерпимости Тбилиси. Кроме того, вы, конечно, исследуете район Серных бань, найдете водопад в ущелье Легвтахеви и не пропустите улицу Шарден.
Смотровые площадки Тбилиси
Маршрут построен вдоль самых высоких смотровых Старого города. Наверху Метехской скалы откроется вид, который особенно любят изображать художники. Из парка Рике поднимемся к крепости Нарикала: отсюда вы полюбуетесь обоими берегами Куры и видом на святую гору Мтацминда, а в хорошую погоду разглядите заснеженную вершину Казбека. Чуть спустившись, окинете взглядом Ботанический сад. Пару смотровых оставлю в секрете: уверена, от неожиданности захватит дух!
А также, если захотите, то сможете дополнить знакомство со столицей Грузии дегустацией нескольких видов вина и рассказами о культуре виноделия.
Организационные детали
Дегустация вина оплачивается отдельно (по желанию)
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€25
Дети до 12 лет
€15
Дети до 5 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1206 туристов
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда читать дальшеуменьшить
не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город. Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
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–
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1
–
Сергей
Рекомендуем 💯! Отличный гид и человек! Было очень интересно, еще и помогла организовать время для любителя футбола😁. Очень рады что выбрали Олесю, впечатлений куча, большое спасибо!
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И
Иван
Экскурсия очень понравилась: прошлись по интересным местам, виды были потрясающие. Останавливались в нетуристических локациях. Олеся угостила домашним вином. Экскурсия прошла легко и с юмором — гид рассказала городские легенды, помогла сделать читать дальшеуменьшить
красивые фотографии, время пролетело незаметно. Также подсказала отличные места, где стоит попробовать хинкали и хачапури. Отдельное спасибо за помощь в организации очень красивого предложения девушке — с потрясающим видом и живой музыкой. Это был незабываемый момент!
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A
Arina
Олеся, спасибо большое за экскурсию. Было отлично. Нам с дочкой очень понравилось. Очень интересно рассказывала, много информации исторической и житейской про жизнь в Тбилиси. Показала много красивых локаций. Отличный маршрут. Спасибо.
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Ирина
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия в наш адрес, интересно, интеллигентно, иронично там, где это было нужно, нам рассказали об читать дальшеуменьшить
истории Грузии и Тбилиси, о прошлом и настоящем, о её жителях, известных людях. Мы прошлись по чудесным улочкам, знаковым местам. По нашей просьбе Олеся подсказала где лучше погулять самостоятельно, где лучший курс обменника. Это был первый визит в Тбилиси и мы не ошиблись с выбором человека, который нас познакомит с этим прекрасным городом. Мы под большим положительным
+2
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Эльмира
Эта экскурсия - настоящее удовольствие! Олеся - лёгкий, увлечённый и очень эрудированный рассказчик. Она умеет передавать атмосферу города так, что начинаешь смотреть на Тбилиси другими глазами. Мы гуляли по колоритному Авлабари, посетили читать дальшеуменьшить
церковь Метехи, где нам посчастливилось услышать удивительное грузинское пение. Полюбовалась панорамой старого города и узнала много интересного об истории Вахтанга Горгасали - основателя Тбилиси. Особенно запомнились прогулка по узким улочкам старого города, серные бани, водопад и волшебный театр марионеток… — всё это создало ощущение путешествия во времени. Спасибо Олесе за вдохновение, лёгкость и любовь к своему городу Очень рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящий дух Тбилиси!
+2
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Валерия
Экскурсию «Лучшие панорамы Тбилиси» я бронировала для своих гостей, и они остались очень довольны! Программа получилась насыщенной, но при этом лёгкой для восприятия — три с лишним часа пролетели совершенно читать дальшеуменьшить
незаметно. Гид Олеся — очень приятная, внимательная и увлечённая своим делом. Гости отметили, что прогулка по старому городу была интересной и разнообразной: они побывали на красивых смотровых площадках, увидели Тбилиси с разных ракурсов и узнали много нового. Даже ветреная погода не испортила впечатления! Это отличный вариант для первого знакомства с городом.