41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Свидетельства древности и колорит Авлабари

В начале экскурсии вас встретит район Авлабари с его колоритной обшарпанностью и древнейшим прошлым. Вы поприветствуете героев фильма «Мимино» у памятника, узнаете о располагавшихся здесь царских дворцах и увидите придворную церковь Метехи 13 века, следы вандализма на которой уже стали историей. У церкви возвышается памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасалу: я расскажу о символизме такого соседства и о рождении «теплого города», дам представление о сегодняшней столице.

Лабиринты Старого города

Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума. Эти достопримечательности помогут проследить историю христианства Грузии и узнать о веротерпимости Тбилиси. Кроме того, вы, конечно, исследуете район Серных бань, найдете водопад в ущелье Легвтахеви и не пропустите улицу Шарден.

Смотровые площадки Тифлиса

Маршрут построен вдоль самых высоких смотровых Старого города. Наверху Метехской скалы откроется вид, который особенно любят изображать художники. Канатная дорога поднимет вас из парка Рике к крепости Нарикала: отсюда вы полюбуетесь обоими берегами Куры и собором Цминда Самеба, а в хорошую погоду разглядите заснеженную вершину Казбека. Чуть спустившись, окинете взглядом Ботанический сад. Пару смотровых оставлю в секрете: уверена, от неожиданности захватит дух!

Знакомство со столицей Грузии не обойдется без вина: вы продегустируете несколько видов и узнаете о культуре виноделия.