41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Обзорная прогулка по Старому городу, району Авлабари и смотровым площадкам

Олеся
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Олеся – ваш гид
Чтобы увидеть как можно больше, надо подняться как можно выше — Тбилиси в этом плане не исключение.

Вы полюбуетесь столицей с самых высоких смотровых Старого города.

При этом везде будете только спускаться! Экскурсия охватит главные достопримечательности — Серные бани, крепость Нарикала, Инжировое ущелье, улочки Авлабари, храмы Метехи и Сиони.

А наполнят прогулку мои рассказы о рождении и развитии Тбилиси, городских легендах и грузинских традициях.
€25
15 за человека
скидка40%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Авлабари»
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У этой экскурсии41 отзыв
4.98
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси

Что вас ожидает

Свидетельства древности и колорит Авлабари
В начале экскурсии вас встретит район Авлабари с его колоритной обшарпанностью и древнейшим прошлым. Вы поприветствуете героев фильма «Мимино» у памятника, узнаете о располагавшихся здесь царских дворцах и увидите придворную церковь Метехи 13 века, следы вандализма на которой уже стали историей. У церкви возвышается памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасалу: я расскажу о символизме такого соседства и о рождении «теплого города», дам представление о сегодняшней столице.

Лабиринты Старого города
Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума. Эти достопримечательности помогут проследить историю христианства Грузии и узнать о веротерпимости Тбилиси. Кроме того, вы, конечно, исследуете район Серных бань, найдете водопад в ущелье Легвтахеви и не пропустите улицу Шарден.

Смотровые площадки Тифлиса
Маршрут построен вдоль самых высоких смотровых Старого города. Наверху Метехской скалы откроется вид, который особенно любят изображать художники. Канатная дорога поднимет вас из парка Рике к крепости Нарикала: отсюда вы полюбуетесь обоими берегами Куры и собором Цминда Самеба, а в хорошую погоду разглядите заснеженную вершину Казбека. Чуть спустившись, окинете взглядом Ботанический сад. Пару смотровых оставлю в секрете: уверена, от неожиданности захватит дух!

Знакомство со столицей Грузии не обойдется без вина: вы продегустируете несколько видов и узнаете о культуре виноделия.

Организационные детали

  • Надевайте удобную обувь. Не забывайте защиту от солнца и дождя.
  • Дегустация вина бесплатная.
  • Билет на канатную дорогу включен в стоимость.
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Авлабари».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Олеся
Олеся
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город. Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 февраля 2020
Потрясающие впечатления от экскурсии, необыкновенно красивые фотографии, прекрасные впечатления от панорам города и интересных историй. Очень рекомендую. Хотелось бы вернуться с семьей и продолжить узнавать Грузию, историю и традиции.
15 января 2020
Отличная обзорная экскурсия, благодаря которой я смог увидеть большую часть достопримечательностей Тбилиси, а также узнать побольше о образе жизни жителей города.
2 октября 2019
Олеся прекрасный рассказчик и замечательная девушка! Маршрут построен очень интересно и познавательно. Получили массу приятных впечатлений и общее представление об истории Тбилиси!
Игорь
14 сентября 2019
Благодарю нашего гида Олесю за увлекательную,познавательную яркую, экскурсию она кладезь информации.И замечательный интересный экскурсовод.
14 сентября 2019
Спасибо Олесе за такую интересную экскурсию, за 3,5 часа мы ни минуты не скучали, было очень интересно. Олеся с большой любовью отзывалась о каждом уголке своего города, что заставляет нас окунуться в невероятную атмосферу Тбилиси.
11 сентября 2019
Мы очень довольны проведённым днём на экскурсии Лучшие панорамы Тбилиси вместе с Олесей. Было настолько интересно и познавательно, что мы влюбились в Тбилиси. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться с таким эрудированном гидом. Остановки и переходы разумно построены, что даже ноги устать не успели. Всем рекомендую эту экскурсию!
4 сентября 2019
Олеся - один из лучших гидов, которых я когда-либо встречала. Все очень легко и понятно. Время пролетело незаметно и панорамы,встречающиеся во время прогулки, были бесподобны.На память остались восхитительные фотографии этого прекрасного города.
20 августа 2019
Олеся - прекрасный рассказчик! Очень внимательная и отзывчивая! Экскурсия была просто волшебной! Человек любит своё дело и свой город. Я очень благодарна Олесе за уделённое время! Замечательный Тбилиси стал мне ближе, роднее и понятнее.
31 июля 2019
Отправляясь на эту экскурсию, мы и подумать не могли, что увидим и узнаем так много за этот вечер. Мы первый раз в Тбилиси (да и в Грузии в целом) и Олеся невероятно точно смогла передать нам колорит и атмосферу этого места!
Отдельное спасибо хочется сказать за очень продуманный маршрут, благодаря которому мы увидели Тбилиси со всех сторон!
15 июля 2019
Огромное спасибо гиду Олесе за экскурсию: нам показали Тбилиси с разных точек (удивительной красоты город, именно с высот-панорам на него и нужно смотреть), рассказали много любопытных исторических фактов про город и Грузию, получили много полезных советов куда сходить ещё, где купить сувениры и т.п. Отдельно хочется отметить, что хотя мы и были с маленьким ребёнком (2 года) , но практически не устали, потому что Олеся вовремя делала остановки по маршруту (хотя в итоге получилось что находили большое расстояние). Ещё раз спасибо за прекрасно проведённый день))
Ещё 31 отзыв

Олеся проводит ещё 2 экскурсии

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