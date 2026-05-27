41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Лучшие панорамы Тбилиси

Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Чтобы увидеть Тбилиси во всей его красе, предлагаем вам подняться на самые высокие смотровые площадки Старого города.

Начните свое путешествие с колоритного района Авлабари, где каждый уголок хранит свои истории и
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тайны. Посетите церковь Метехи 13 века, памятник основателю города и узнайте о начале истории Тбилиси.

Пройдитесь по лабиринтам Старого города, исследуйте район Серных бань, увидите водопад в ущелье Легвтахеви и загляните в собор Сиони.

Ваш маршрут будет включать в себя посещение крепости Нарикала, откуда открывается великолепный вид на город.

В завершение экскурсии вы продегустируете несколько видов грузинского вина, узнаете о традициях виноделия. Эта экскурсия не просто познакомит вас с городом, но и позволит по-настоящему его почувствовать

5
100 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏞 Великолепные панорамы
  • 📜 Исторические рассказы
  • 🍷 Дегустация вина
  • 🕌 Разнообразие религиозных объектов
  • 🏰 Посещение крепости Нарикала
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси
Лучшие панорамы Тбилиси

Что можно увидеть

  • Серные бани
  • Крепость Нарикала
  • Инжировое ущелье
  • Улочки Авлабари
  • Храм Метехи
  • Собор Сиони
  • Мечеть Джума
  • Улица Шарден
  • Водопад в ущелье Легвтахеви
  • Ботанический сад

Описание экскурсии

Свидетельства древности и колорит Авлабари

В начале экскурсии вас встретит район Авлабари с его колоритной обшарпанностью и древнейшим прошлым. Вы поприветствуете героев фильма «Мимино» у памятника, узнаете о располагавшихся здесь царских дворцах и увидите придворную церковь Метехи 13 века, следы вандализма на которой уже стали историей. У церкви возвышается памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасалу: я расскажу о символизме такого соседства и о рождении «теплого города», дам представление о сегодняшней столице.

Лабиринты Старого города

Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума. Эти достопримечательности помогут проследить историю христианства Грузии и узнать о веротерпимости Тбилиси. Кроме того, вы, конечно, исследуете район Серных бань, найдете водопад в ущелье Легвтахеви и не пропустите улицу Шарден.

Смотровые площадки Тбилиси

Маршрут построен вдоль самых высоких смотровых Старого города. Наверху Метехской скалы откроется вид, который особенно любят изображать художники. Из парка Рике поднимемся к крепости Нарикала: отсюда вы полюбуетесь обоими берегами Куры и видом на святую гору Мтацминда, а в хорошую погоду разглядите заснеженную вершину Казбека. Чуть спустившись, окинете взглядом Ботанический сад. Пару смотровых оставлю в секрете: уверена, от неожиданности захватит дух!

А также, если захотите, то сможете дополнить знакомство со столицей Грузии дегустацией нескольких видов вина и рассказами о культуре виноделия.

Организационные детали

  • Дегустация вина оплачивается отдельно (по желанию)
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€25
Дети до 12 лет€15
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1206 туристов
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда
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не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город. Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
1
3
2
1
Сергей
Рекомендуем 💯! Отличный гид и человек! Было очень интересно, еще и помогла организовать время для любителя футбола😁. Очень рады что выбрали Олесю, впечатлений куча, большое спасибо!
Рекомендуем 💯! Отличный гид и человек! Было очень интересно, еще и помогла организовать время для любителя
Рекомендуем 💯! Отличный гид и человек! Было очень интересно, еще и помогла организовать время для любителя
Рекомендуем 💯! Отличный гид и человек! Было очень интересно, еще и помогла организовать время для любителя
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И
Экскурсия очень понравилась: прошлись по интересным местам, виды были потрясающие. Останавливались в нетуристических локациях. Олеся угостила домашним вином.
Экскурсия прошла легко и с юмором — гид рассказала городские легенды, помогла сделать
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красивые фотографии, время пролетело незаметно. Также подсказала отличные места, где стоит попробовать хинкали и хачапури.
Отдельное спасибо за помощь в организации очень красивого предложения девушке — с потрясающим видом и живой музыкой. Это был незабываемый момент!

Экскурсия очень понравилась: прошлись по интересным местам, виды были потрясающие. Останавливались в нетуристических локациях. Олеся угостила
Экскурсия очень понравилась: прошлись по интересным местам, виды были потрясающие. Останавливались в нетуристических локациях. Олеся угостила
Экскурсия очень понравилась: прошлись по интересным местам, виды были потрясающие. Останавливались в нетуристических локациях. Олеся угостила
Экскурсия очень понравилась: прошлись по интересным местам, виды были потрясающие. Останавливались в нетуристических локациях. Олеся угостила
Экскурсия очень понравилась: прошлись по интересным местам, виды были потрясающие. Останавливались в нетуристических локациях. Олеся угостила
Экскурсия очень понравилась: прошлись по интересным местам, виды были потрясающие. Останавливались в нетуристических локациях. Олеся угостила
Экскурсия очень понравилась: прошлись по интересным местам, виды были потрясающие. Останавливались в нетуристических локациях. Олеся угостила
Экскурсия очень понравилась: прошлись по интересным местам, виды были потрясающие. Останавливались в нетуристических локациях. Олеся угостила
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A
Олеся, спасибо большое за экскурсию. Было отлично. Нам с дочкой очень понравилось. Очень интересно рассказывала, много информации исторической и житейской про жизнь в Тбилиси. Показала много красивых локаций. Отличный маршрут. Спасибо.
Олеся, спасибо большое за экскурсию. Было отлично. Нам с дочкой очень понравилось. Очень интересно рассказывала, много
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Ирина
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия в наш адрес, интересно, интеллигентно, иронично там, где это было нужно, нам рассказали об
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истории Грузии и Тбилиси, о прошлом и настоящем, о её жителях, известных людях. Мы прошлись по чудесным улочкам, знаковым местам. По нашей просьбе Олеся подсказала где лучше погулять самостоятельно, где лучший курс обменника. Это был первый визит в Тбилиси и мы не ошиблись с выбором человека, который нас познакомит с этим прекрасным городом. Мы под большим положительным

У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия+2
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия
У нас получилась прекрасная экскурсия-прогулка с Олесей. Спокойно, в атмосфере любви к родному городу и дружелюбия
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Эльмира
Эта экскурсия - настоящее удовольствие!
Олеся - лёгкий, увлечённый и очень эрудированный рассказчик. Она умеет передавать атмосферу города так, что начинаешь смотреть на Тбилиси другими глазами.
Мы гуляли по колоритному Авлабари, посетили
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церковь Метехи, где нам посчастливилось услышать удивительное грузинское пение. Полюбовалась панорамой старого города и узнала много интересного об истории Вахтанга Горгасали - основателя Тбилиси.
Особенно запомнились прогулка по узким улочкам старого города, серные бани, водопад и волшебный театр марионеток… — всё это создало ощущение путешествия во времени.
Спасибо Олесе за вдохновение, лёгкость и любовь к своему городу Очень рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящий дух Тбилиси!

Эта экскурсия - настоящее удовольствие!
Эта экскурсия - настоящее удовольствие!
Эта экскурсия - настоящее удовольствие!
Эта экскурсия - настоящее удовольствие!
Эта экскурсия - настоящее удовольствие!
Эта экскурсия - настоящее удовольствие!
Эта экскурсия - настоящее удовольствие!
Эта экскурсия - настоящее удовольствие!+2
Эта экскурсия - настоящее удовольствие!
Эта экскурсия - настоящее удовольствие!
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Валерия
Экскурсию «Лучшие панорамы Тбилиси» я бронировала для своих гостей, и они остались очень довольны! Программа получилась насыщенной, но при этом лёгкой для восприятия — три с лишним часа пролетели совершенно
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незаметно.
Гид Олеся — очень приятная, внимательная и увлечённая своим делом. Гости отметили, что прогулка по старому городу была интересной и разнообразной: они побывали на красивых смотровых площадках, увидели Тбилиси с разных ракурсов и узнали много нового.
Даже ветреная погода не испортила впечатления! Это отличный вариант для первого знакомства с городом.

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