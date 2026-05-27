41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Чтобы увидеть Тбилиси во всей его красе, предлагаем вам подняться на самые высокие смотровые площадки Старого города.Начните свое путешествие с колоритного района Авлабари, где каждый уголок хранит свои истории и

тайны. Посетите церковь Метехи 13 века, памятник основателю города и узнайте о начале истории Тбилиси. Пройдитесь по лабиринтам Старого города, исследуйте район Серных бань, увидите водопад в ущелье Легвтахеви и загляните в собор Сиони. Ваш маршрут будет включать в себя посещение крепости Нарикала, откуда открывается великолепный вид на город. В завершение экскурсии вы продегустируете несколько видов грузинского вина, узнаете о традициях виноделия. Эта экскурсия не просто познакомит вас с городом, но и позволит по-настоящему его почувствовать

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Свидетельства древности и колорит Авлабари

В начале экскурсии вас встретит район Авлабари с его колоритной обшарпанностью и древнейшим прошлым. Вы поприветствуете героев фильма «Мимино» у памятника, узнаете о располагавшихся здесь царских дворцах и увидите придворную церковь Метехи 13 века, следы вандализма на которой уже стали историей. У церкви возвышается памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу Горгасалу: я расскажу о символизме такого соседства и о рождении «теплого города», дам представление о сегодняшней столице.

Лабиринты Старого города

Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума. Эти достопримечательности помогут проследить историю христианства Грузии и узнать о веротерпимости Тбилиси. Кроме того, вы, конечно, исследуете район Серных бань, найдете водопад в ущелье Легвтахеви и не пропустите улицу Шарден.

Смотровые площадки Тбилиси

Маршрут построен вдоль самых высоких смотровых Старого города. Наверху Метехской скалы откроется вид, который особенно любят изображать художники. Из парка Рике поднимемся к крепости Нарикала: отсюда вы полюбуетесь обоими берегами Куры и видом на святую гору Мтацминда, а в хорошую погоду разглядите заснеженную вершину Казбека. Чуть спустившись, окинете взглядом Ботанический сад. Пару смотровых оставлю в секрете: уверена, от неожиданности захватит дух!

А также, если захотите, то сможете дополнить знакомство со столицей Грузии дегустацией нескольких видов вина и рассказами о культуре виноделия.

Организационные детали