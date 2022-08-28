Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Машина времени (она всегда со мной!)
С детства я увлеченно собирал всякие «штучки» — от зажигалок во дворе до советских монеток, которые мне приносили бабушки с подъезда. Уже давно хобби вышло на профессиональный уровень, и коллекцию составляют почтовые карточки, письма и открытки Старого Тбилиси. Эти предметы-воспоминания, к которым я отношусь так трепетно, помогают мне достигать цели экскурсии — создать для вас атмосферу путешествия во времени. Так, мой рассказ и коллекция, словно из первых уст, откроют вам Тифлис на рубеже 19-20 веков.
Бороздим прошлое на улочках Сололаки
Время идет и оставляет следы — воспоминания. Они намного более «живучи», чем росписи в парадных, булыжники в брусчатке мостовой и даже газетные вырезки. Но и они не вечны. И именно по ним — уходящим! — проложен наш маршрут. В Сололаки этих воспоминаний больше, чем где-либо. На 3 часа мы погрузимся в золотое время богатейших доходных домов, заглянем в некоторые из них, может, даже послушаем байки местных и под конец соберем коллекцию тбилисских балкончиков.
P.S. Еще в 1928 году именитый тифлисец, художник Оскар Шмерлинг, выпустил серию открыток «Уходящий Тифлис» (Тифлис — старое название Тбилиси). Так какой же Тифлис сейчас, если уже в 1928-м он был уходящим?
Организационные детали
Будьте готовы много ходить!
При желании можно заглянуть в какое-нибудь местечко отдохнуть и перекусить (еда и напитки оплачиваются дополнительно)
Следует также учесть, что экскурсия может немного затянуться — вдруг вам захочется подробнее изучить какую-нибудь «точку», или на улице у нас завяжется беседа с коренным тбилисцем, который колоритнее любого гида расскажет о родном городе. Так что план есть, но всегда интересно время от времени отходить от него!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Тбилиси
Я — коллекционер. И моя коллекция хранится не только дома на полке — за пять лет жизни в Тбилиси я собрал подборку интереснейших деталей, разбросанных по городу, спрятанных в его улочках и двориках. Мне очень нравится рассказывать гостям о моем любимом городе! С использованием вышеперечисленных «приемов» рассказ получается намного более увлекательным, а путешествие во времени — настоящим!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Катерина
28 авг 2022
Шли с осторожностью, тау как ни одного отзыва нет, но это лишь потому что экскурсия новая! Очень понравилось, экскурсовод имеет очень обширный кругозор знаний, проводит исключительно по маршруту, который хотите пройти. Отвечает на все вопросы очень подробно, так как обладает огроомным количеством знаний про многие здания и парадные в частности. Как уже сказала выше, прислушивается к пожеланиям, и не мелочится во времени, таким образом экскурсия, которая должна была идти 3 часа шла 5,5 часов по нашему же желанию, за что отдельное спасибо! Было очень приятно узнать много нового и интересного, проникнуться атмосферой района Сололаки. Завершением прекрасной экскурсии стала коллекция старинных открыток, закрыток, банкнот и газет Невероятно приятно! Для всех неравнодушных к архитектуре, истории и коллекционированию от старинных вещей до городских баек рекомендую!
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