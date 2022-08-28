Я — коллекционер. Подлинных старинных открыток, фотографий и писем, в которых отразились судьбы Тбилиси, Грузии, мира. Этот «сундук со сказками» — основа моей экскурсии. На ней вы ощутите себя частью той эпохи, где вас никогда не было. И пройдете по некогда богатейшим кварталам, где в узорах улиц и деталях лепнины прослеживается почти каллиграфический почерк Истории.

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Описание

Что вас ожидает

Машина времени (она всегда со мной!)

С детства я увлеченно собирал всякие «штучки» — от зажигалок во дворе до советских монеток, которые мне приносили бабушки с подъезда. Уже давно хобби вышло на профессиональный уровень, и коллекцию составляют почтовые карточки, письма и открытки Старого Тбилиси. Эти предметы-воспоминания, к которым я отношусь так трепетно, помогают мне достигать цели экскурсии — создать для вас атмосферу путешествия во времени. Так, мой рассказ и коллекция, словно из первых уст, откроют вам Тифлис на рубеже 19-20 веков.

Бороздим прошлое на улочках Сололаки

Время идет и оставляет следы — воспоминания. Они намного более «живучи», чем росписи в парадных, булыжники в брусчатке мостовой и даже газетные вырезки. Но и они не вечны. И именно по ним — уходящим! — проложен наш маршрут. В Сололаки этих воспоминаний больше, чем где-либо. На 3 часа мы погрузимся в золотое время богатейших доходных домов, заглянем в некоторые из них, может, даже послушаем байки местных и под конец соберем коллекцию тбилисских балкончиков.

P.S. Еще в 1928 году именитый тифлисец, художник Оскар Шмерлинг, выпустил серию открыток «Уходящий Тифлис» (Тифлис — старое название Тбилиси). Так какой же Тифлис сейчас, если уже в 1928-м он был уходящим?

Организационные детали