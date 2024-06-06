1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
«На экстравагантном мосту Мира, идеально гармонирующем со Старым городом, вы узнаете о скрытом послании, зашифрованном в его подсветке»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
20€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
«На мосту Мира и в парке Рике — здесь вы оцените новую архитектуру и хайтековые красоты города»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
Групповая
3 часа
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«Вы увидите молодой парк Рике и примыкающий к нему пешеходный мост Мира — потрясающее современное строение из стекла и металла»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
«Прогулявшись по узким улочкам Старого города, напоминающим паутинку, мы выйдем к мосту Мира, который считается одним из 13-ти красивейших мостов на планете»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Мы пройдём по современному мосту Мира — я расскажу о его символизме, — а в парке Рике, повторяющем по форме карту Грузии, сядем на канатную дорогу и за пару минут долетим до крепости Нарикала»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
30€15 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
«Моста Мира и крепость Нарикала»
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
120€90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
«Торговые ряды, старинные церкви и мост Мира»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
«О толерантности нашего народа расскажет символика моста Мира»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 75€53 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Вы увидите знаменитый Мост мира, один из 13 самых красивых мостов на земле, и дворец царицы Дареджан»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
«Ажурный Мост мира, соединяющий старый город с новомодными постройками на другом берегу, и современный парк Рике»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
«Спустившись, пройдемся по улочкам, скверам и площадям Старого Тбилиси, заглянем в уютные кафешки и винные магазины, прогуляемся по мосту Мира»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
«Я расскажу о тех временах и о выдающихся грузинских правителях, о богатом Тифлисе 19 века и о наших днях, когда в столице появляются ультрасовременные постройки, вроде символичного Моста Мира»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€45 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Перейдёте Мост Мира и окажетесь в парке Рике, чтобы оттуда подняться по канатной дороге к крепости Нарикала»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - сердце Сакартвело
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Удобное вам, в центральных районах города
«Мост Мира — из древности в современность»
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от €86 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
«Мы пройдем по стеклянному мосту Мира, а после отправимся в наши горы на канатной дороге»
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
9 часов
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
«В Старом Тбилиси посетите символичный Мост Мира, соединяющий прошлое и современность, крепость Нарикала, Инжирное ущелье и Абанотубани, знаменитый квартал серных бань, где я расскажу о происхождении города и его первых шагах в истории»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Ну как не полюбить Тбилиси: путеводитель по душе города
Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Начало: Встречаемся на пл. Свободы
«Обогнув Старый город, вы переберетесь к другой части столицы через мост Мира»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
«По узким улочкам Старого города выйдете к мосту Мира, а затем посетите винный подвальчик 17 века, где сможете продегустировать и, при желании, приобрести грузинское вино»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
«Стражи города — столетние платаны величественно отражаются в реке Куре, мост Мира мерцает 100 тысячами лампочек, а крепость Нарикала подсвечивается на вершине Сололакского хребта, и кажется, будто она парит в воздухе»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €180 за всё до 15 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Пройдёте по парку Рике и мосту Мира (почему он ведёт из тёмного прошлого в светлое настоящее»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
€15 за человека
скидка
33%
Групповая
3 часа
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
15€10 за человека
Индивидуальная
10 часов
Мцхета и Тбилиси: две столицы за один день
Открыть грузинскую историю и душу на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Возле гостиницы
«И таким образом вы незаметно перенесётесь в современную столицу: пройдёте по необыкновенному мосту Мира и Рике-Парку, а также заглянете в достойные винные магазины, где я помогу сделать правильный выбор»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
«Изучим театр марионеток Габриадзе, мост Мира, улицу Шардени»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
Групповая
30 минут
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
Насладиться пейзажами Тбилиси с нового ракурса
Начало: в районе Старого Тбилиси
«Пройдём под мостами Мира, Метехи и Баратишвили»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€20 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Летопись эпох на перекрёстке империй: путешествие по историческому Тбилиси
Проведите 4 часа в путешествии по времени в самом сердце Тбилиси, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: У храма Метехи
«Вам встретятся бывшие ремесленные ряды Великого шёлкового пути и караван-сарай, Древний Сионский собор, где Грибоедов венчался с княжной Нино Чавчавадзе, и современный мост Мира, о котором по-прежнему много спорят»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 16:30, в четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 12:45
Завтра в 12:45
9 июня в 16:30
20€10 за человека
скидка
68%
Групповая
3 часа
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
28€9 за человека
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - увидеть и прочувствовать
Групповая экскурсия по известным и скрытым уголкам города - в тёплой компании коренного тбилисца
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€15 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вглубь Тбилиси
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«Мы пройдёмся по площади Свободы и мосту Мира, отдохнём в парке Рике и осмотрим Серные бани, а также побываем у памятников известным личностям и персонажам городского фольклора»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 60$54 за всё до 2 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
«🔹 Кроме того, вы посетите современный парк Рике и увидите моста Мира — как сами тбилисцы его называют и с чем сравнивают постройку архитекторы, тоже будет на аудиоэкскурсии»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€10 за человека
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
«Стеклянный мост Мира и парк Рике»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60€39 за человека
Индивидуальная
5 часов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: около метро Руставели
«Пройдете по стеклянному мосту Мира, где обязательно стоит сделать пару-тройку фотографий»
13 июня в 08:30
27 июня в 08:30
от €75 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тбилиси во всей красе и самобытности
Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3
«Не обойдем вниманием и современные тбилисские постройки: вы пройдете по мосту Мира и узнаете о его красивом символизме, а также о том, что местные думают о стеклянном небоскребе и необычных трубах в парке Рике»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €99 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
«Вы познакомитесь и самыми современными достопримечательностями: пройдёте по пешеходному мосту Мира, где я расскажу о красивом символизме его освещения, и прогуляетесь по парку Рике»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
Познакомиться с грузинской культурой, увидеть лучшую панораму города и насладиться местной природой
Начало: Мы заберём вас с места вашего проживания
«Затем, проехав мост Мира, вы очутитесь в парке Рике и на воздушном трамвае подниметесь к монументу Картлис Деда (Мать-Грузия) на холме Сололаки»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€120 за всё до 15 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Гармония древнего и современного Тбилиси
Влюбиться в очарование старинных и новейших уголков города на обзорной прогулке
«Я расскажу об архитектурном ансамбле площади Свободы и Мосте Мира — построенный в 2010 году мост полюбился горожанам и стал символом объединения старой и новой Грузии»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
120€90 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
«В нашем маршруте площади Свободы и Мейдан (четырех храмов), район Серных бань, парк Рике, стеклянный мост Мира и сказочный театр марионеток Резо Габриадзе»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
€88 за человека
Мини-группа
3 часа
Чайный променад по Тбилиси
Открыть историю грузинского чая, поучаствовать в чайной церемонии и познакомиться со Старым городом
Начало: В районе площади Свободы
«Посетите районы Серных бань и Метехи, осмотрите мост Мира и колоритный театр марионеток им»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
€80 за человека
Индивидуальная
4 часа
Занимательный Тбилиси для детей
Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки
«🛴 А в завершение отправимся в парк Рике и к мосту Мира, где можно покататься на электросамокатах»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€124 за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
«На маршруте по древним и современным достопримечательностям города — старинным улочкам и современным проспектам, крепостному комплексу Нарикала, парку Рике и мосту Мира — вам будет предложен квест с загадками и заданиями на каждой остановке»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
€10 за экскурсию
Групповая
1.5 часа
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
«А завершится путешествие на мосту Мира»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Гастро-винная и обзорная прогулка по Тбилиси
Поддаться очарованию древнего, но живого города
Начало: Ул. Горгасали 3
«Изящный Мост Мира, соединяющий старый город и кое-где футуристический новый, примирит вас с мыслью, что в древнем Тбилиси время бежит так же быстро, как везде»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Узнать о самобытной культуре и вере этнорелигиозной группы и жизни её общины в столице Грузии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
120€96 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
«В церкви Анчисхати VI века услышите о спрятанной иконе, а у стеклянного моста Мира — о зашифрованном в нём послании»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
80€72 за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Тбилиси сквозь века
Старинные храмы, «дом-калейдоскоп» и великолепные виды исторического центра на обзорной экскурсии
Начало: около метро Площадь Свободы
«Завершится экскурсия на знаменитом стеклянном мосту Мира»
€11 за человека
Групповая
3 часа
Современная архитектура Тбилиси: групповая экскурсия
Увидеть самые интересные здания города и узнать о них нескучные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: У Дома Юстиции
«В какую точку моста Мира встать, чтобы понять задумку его архитектора»
€32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- УУколова6 июня 2024Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
- ООльга6 июня 2024Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Владимир интересно и с юмором рассказывал о городе, показывал его с разных сторон. Вышла не скучная лекция
- ННина5 июня 2024Для нас провёл экскурсию Саба. Всё понравилось, много полезной информации о Тбилиси и Грузии в целом, Саба произвёл приятное впечатление. Отдельно рада, что экскурсию удалось забронировать всего за 3 часа до начала. Быстро ответили и всё подтвердили. Спасибо! Всем рекомендую.
- ЯЯрослав5 июня 2024Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
- ДДиана4 июня 2024Очень понравилась пешая прогулка по городу в сопровождении гида Владимира. Узнали много интересной информации, прошлись старой части города, прокатились на
- LLeonid4 июня 2024Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
- ИИрина3 июня 2024Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мост мира»
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