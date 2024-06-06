1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
20€15 за человека
Групповая
3 часа
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30€15 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от €50 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
32€13 за человека
Индивидуальная
5 часов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
€15 за человека
скидка
33%
Групповая
3 часа
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
15€10 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
€100 за человека
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
36€33 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
50€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
€55 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Групповая
3 часа
Тбилиси: лучший город на земле
Начало: Площадь Свободы, ул. Пушкина, 1
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
30$15 за человека
Групповая
3.5 часа
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€32 за человека
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Начало: 2 Freedom Square, Mtawminda, Georgia
Расписание: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $110 за человека
Индивидуальная
6 часов
Многоголосье грузинской кухни
Авторская экскурсия-импровизация по Старому городу с гастрономическим акцентом
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: около метро Руставели
13 июня в 08:30
27 июня в 08:30
от €75 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тбилиси во всей красе и самобытности
Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €99 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
€90 за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
€88 за человека
Мини-группа
3 часа
Чайный променад по Тбилиси
Открыть историю грузинского чая, поучаствовать в чайной церемонии и познакомиться со Старым городом
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
€80 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Начало: Площадь Свободы, Тбилиси
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$40 за всё до 2 чел.
Квест
2.5 часа
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
€10 за экскурсию
Групповая
1.5 часа
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
€25 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Узнать о самобытной культуре и вере этнорелигиозной группы и жизни её общины в столице Грузии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
120€96 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Увидеть знаковые места Тбилиси, окунуться в море легенд, а после найти истину в вине
Начало: У метро Площадь свободы
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
от €55 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
80€72 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
€80 за всё до 6 чел.
Квест
3.5 часа
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Начало: На проспекте Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Начало: У памятника Шота Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов
Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, Georgia
Расписание: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$100 за человека
Квест
4 часа
Гастро-квест по Тбилиси
Начало: 2 Merab Kostava St, Tbilisi, Georgia
Расписание: Каждый день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$60 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Тбилиси
Начало: Площадь свободы №4 (справа от метро)
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
от $60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Тбилиси
Прогуляться по городу и узнать его через любовные истории и легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
3.5 часа
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Начало: Площадь Свободы
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- УУколова6 июня 2024Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
- ООльга6 июня 2024Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
- ЕЕкатерина5 июня 2024Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
- ИИрина3 июня 2024Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
- ИИнна3 июня 2024Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
- ООксана2 июня 2024Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
- ВВиктория1 июня 2024Впервые в Грузии и Тбилиси. Очень переживали. Но все переживания рассеялись в первый день. Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Еленой. Отлично
- SSvetlana31 мая 2024Анна учла все мои пожелания по индивидуальной экскурсии и получилась невероятно интересная и яркая экскурсия. Спасибо за этот чудесный опыт! Тбилиси и Гркзия заиграли новыми неповторимыми красками) очень рекомендую!
- ВВиктор30 мая 2024Айшат интересный и знающий рассказчик. Она провела нас по старому городу и показала много мест, которые трудно найти самим. Маршрут был построен очень логично. Спасибо большое за интереснейшую экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Театр марионеток Резо Габриадзе»
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