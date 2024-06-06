Театр марионеток Резо Габриадзе

Найдено 42 экскурсии в категории «Театр марионеток Резо Габриадзе» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 59%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Cкрытые сокровища Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
2015 за человека
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
15 за человека
В Тбилиси есть особенная прелесть…
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
710 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3015 за человека
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
50 отзывов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
154 за всё до 4 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
179 отзывов
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 10 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
164 отзыва
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3213 за человека
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
161 за всё до 4 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Старый и верный традициям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
649 отзывов
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
25 за человека
Ежедневная прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
15 за человека
Старый Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
3 часа
11 отзывов
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1510 за человека
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 8 чел.
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
100 за человека
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
4 отзыва
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
3633 за человека
Тбилиси, ты такой один
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5025 за человека
Секрет Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
129 за всё до 3 чел.
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
55 за всё до 10 чел.
Тбилиси: лучший город на земле
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3 часа
4 отзыва
Тбилиси: лучший город на земле
Начало: Площадь Свободы, ул. Пушкина, 1
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
30$15 за человека
По Тбилиси - пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
3.5 часа
72 отзыва
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
32 за человека
Адреса любви в Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
150 за всё до 3 чел.
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Начало: 2 Freedom Square, Mtawminda, Georgia
Расписание: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $110 за человека
Многоголосье грузинской кухни
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Многоголосье грузинской кухни
Авторская экскурсия-импровизация по Старому городу с гастрономическим акцентом
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 15 чел.
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам
Начало: около метро Руставели
13 июня в 08:30
27 июня в 08:30
от 75 за всё до 15 чел.
Тбилиси во всей красе и самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
67 отзывов
Тбилиси во всей красе и самобытности
Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 99 за всё до 20 чел.
Тбилиси: нерассказанные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
90 за всё до 8 чел.
Винно-обзорный променад по Тбилиси
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
Винный тур по Тбилиси: история, вкус, традиции
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
88 за человека
Чайный променад по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Чайный променад по Тбилиси
Открыть историю грузинского чая, поучаствовать в чайной церемонии и познакомиться со Старым городом
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
80 за человека
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Начало: Площадь Свободы, Тбилиси
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$40 за всё до 2 чел.
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
10 за экскурсию
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Тайны Тбилиси - на групповой прогулке с Фаролеро
Отправиться в волшебное театрализованное путешествие и услышать истории грузинской столицы
Начало: В сквере имени Пушкина
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
25 за человека
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Колоритный Тбилиси и загадочный народ - езиды
Узнать о самобытной культуре и вере этнорелигиозной группы и жизни её общины в столице Грузии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
12096 за всё до 3 чел.
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Колоритный Тбилиси с привкусом вина
Увидеть знаковые места Тбилиси, окунуться в море легенд, а после найти истину в вине
Начало: У метро Площадь свободы
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
от 55 за всё до 6 чел.
Тбилиси для интровертов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
8072 за всё до 7 чел.
Двуликий Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
80 за всё до 6 чел.
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Начало: На проспекте Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
15 за человека
Адреса любви в Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Начало: У памятника Шота Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Эстафета гидов
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов
Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, Georgia
Расписание: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$100 за человека
Гастро-квест по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
4 часа
Гастро-квест по Тбилиси
Начало: 2 Merab Kostava St, Tbilisi, Georgia
Расписание: Каждый день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$60 за человека
Прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Тбилиси
Начало: Площадь свободы №4 (справа от метро)
Завтра в 16:00
9 июня в 09:00
от $60 за всё до 5 чел.
Романтический Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Романтический Тбилиси
Прогуляться по городу и узнать его через любовные истории и легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 40 за всё до 10 чел.
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
3.5 часа
Чувствуя Тбилиси: интерактивная экскурсия для детей и взрослых
Начало: Площадь Свободы
Расписание: Каждый день с 10:00 до 20:00 (по тбилисскому времени)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
100$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Уколова
    6 июня 2024
    Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
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    впечатляющим! Экскурсия с вами стала настоящим путеводителем в мир этого города и я уверенна, что благодаря вам мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно) Ещё раз спасибо за незабываемый опыт знакомства с Грузией😊 Однозначно, ван лав❤️

    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
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    в историю города, местные особенности, колорит, заострил внимание на деталях, которые самостоятельно и не заметишь… После чего я уже поняла для себя, куда мне ещё хочется вернуться и что рассмотреть подольше и поглубже! Хороший темп прогулки. Отличная подача инфо, чувство юмора… И хочется отметить как Гид вкладывал душу, с какой любовью рассказывал нам о своем Крае, о своей Родине! 💚 Благодарю!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
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    историей и культурой страны и города. Впечатлило, с какой любовью и гордостью Георгий рассказывал о истории своего города и страны, а также о культуре Грузии. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
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    успела познакомиться в мою прошлую поездку. Вот что значит быть местным жителем в пятом поколении, личные воспоминания, дом где жили её бабушка с дедушкой, такие подробности приближают и нас, туристов, к скрытой истории Тбилиси. Спасибо, Ирэна, спасибо Давид! Елена, Санкт-Петербург

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Вдохновиться атмосферой Тбилиси
    Это была моя первая поездка в Грузию, и мне было важно получить первые впечатления о стране, ее людях столице. Экскурсия
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    с Серго все это осуществила - история, традиции, религия, легенды, самые важные и значимые уголки прекрасной столицы Грузии, прекрасные стихи знакомых и незнакомых поэтов. Не было вопроса, на который бы нам не ответил Серго. Первое, самое важное впечатление определило наше отношение - все было интересно, и хотелось узнать и увидеть больше, глубже. И это впечатление зародило то,что потом окрепло - интерес к самому городу, к стране и ее людям. Тбилиси нам очень понравился, здесь можно ходить бесконечно и каждый раз открывать новые интересные уголки, детали. Думаю, что такие люди как Серго и могут помочь все это увидеть. Жаль только, что в течение одной экскурсии не хватает времени охватить все исторические районы города - для этого нужно значительно больше времени. И наша благодарность Серго не только за прекрасное знакомство с городом, но и за его время - наша экскурсия продлилась дольше намеченного - столько нужно было показать и рассказать…

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Лил дождь, но это не помешало нам насладиться красотами Тбилиси! Георгий, спасибо за интересную, познавательную экскурсию! Рекомендую!
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Тбилиси - любовь с первого взгляда
    Хотели бы сказать спасибо гиду Елене за прекрасную и познавательную экскурсию. Ёмко, интересно. Ловила и старалась запомнить каждое слово. Были семьей с детьми.
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Тбилиси - любовь с первого взгляда
    Впервые в Грузии и Тбилиси. Очень переживали. Но все переживания рассеялись в первый день. Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Еленой. Отлично
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    и кратко с акцентом на основное, без заморочек на даты. Гуляли по городу и узнавали историю любопытные моменты и историю. Прекрасно, с огромной любовью к стране, культура, кухня, вино и многое другое. Елена прекрасный экскурсовод и человек! Четыре часа на одном дыхании ❤️Благодарим и будем рекомендовать всем. Спасибо.

  • S
    Svetlana
    31 мая 2024
    Душевный Тбилиси: город и горожане
    Анна учла все мои пожелания по индивидуальной экскурсии и получилась невероятно интересная и яркая экскурсия. Спасибо за этот чудесный опыт! Тбилиси и Гркзия заиграли новыми неповторимыми красками) очень рекомендую!
  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    Старый и верный традициям Тбилиси
    Айшат интересный и знающий рассказчик. Она провела нас по старому городу и показала много мест, которые трудно найти самим. Маршрут был построен очень логично. Спасибо большое за интереснейшую экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Театр марионеток Резо Габриадзе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Cкрытые сокровища Тбилиси
  2. Тбилиси - первое свидание
  3. В Тбилиси есть особенная прелесть…
  4. Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
  5. Душевный Тбилиси: город и горожане
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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