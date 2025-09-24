Мои заказы

Предлагаем вам насладиться приятным путешествием по улочкам Тбилиси.

Вас ожидает захватывающий маршрут, познавательная экскурсия от гида об истории Грузии, местных преданиях и теплая, располагающая обстановка в салоне тихого электрокара.
Описание экскурсии

По городу с гидом на электроавтобусе Стремитесь увидеть Тбилиси в его полном великолепии, избегая утомительных прогулок пешком? Приглашаем вас на экологически чистую и удобную экскурсию на электрокаре в сопровождении знающего гида! Наше путешествие — это захватывающий маршрут, охватывающий как исторические, так и современные уголки Тбилиси, дополненный увлекательными рассказами и захватывающими преданиями от квалифицированного экскурсовода. Насладитесь комфортом и тишиной электромобиля, свободного от шума и вредных выбросов. Остановки для фото Мы предусмотрительно сделаем паузы в самых живописных местах, чтобы вы смогли сделать яркие снимки, расслабиться и насладиться захватывающими панорамами столицы. А автобус открытого типа позволяет беспрепятственно осмотреть город во время поездки. Будем рады видеть вас на нашей экскурсии!

Экскурсия проводится в дни, согласованные с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улицы старого Тбилиси
  • Проспект Руставели
  • Площадь Героев
  • Проспект Агмашенебели
  • Мост Мира
  • Президентский дворец
  • Опера
  • Александровский сад
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода (0, 5 л для каждого)
  • Пледы в прохладную погоду
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Европы, Парк «Рике»
Завершение: Площадь Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в дни, согласованные с гидом.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

М
Мария
24 сен 2025
Поездка потрясающая! Сурен все очень интересно рассказал,все показал! Очень коммуникабельный,отзывчивый и интересный человек. Прекрасно владеет русским языком,с чувством юмора. Буду рекомендовать его своим знакомым и друзьям,готовым посетить потрясающий город Тбилиси. Спасибо Сурену!!! Следующая экскурсия только с Суреном!
Л
Лолита
17 сен 2025
Наше путешествие по Грузии было недолгим, всего 4 дня, с 11 по 14 сентября 2025 г. На первый день у нас была запланирована обзорная экскурсия по городу. Наш выбор остановился
читать дальше

на гиде Сурене, так как изначально интересовала автомобильная экскурсия по Тбилиси, чтобы увидеть весь Тбилиси, проехать по улицам и проспектам этого замечательного города. наше внимание привлек симпатичный желтый автобус, на его страничке.
На сайте заранее забронировали экскурсию, Сурен ее подтвердил. И вообще, все дни до приезда в Грузию, мы с Суреном были на связи. Сурен заехал за нами в отель и провел очень хорошую экскурсию, ехал медленно, подробно рассказывал про все здания, которые мы проезжали. Очень интересно и легко рассказывал историю города, особенности архитектуры, о знаменитых личностях причастных к истории и жизни Тбилиси, к месту были и анекдоты из жизни грузин! Сурен знает, где купить самые вкусные чучхела, вино, специи, где варят вкусный кофе и жарят отличный шашлык!
Сурен нас Не торопил, ждал сколько нужно, девочки, гуляйте и фотографируйтесь сколько хотите! В Остальные дни ездили с Суреном Мцхета, Джаври, Самтавро, Кахетию. Мы остались очень довольны!! Про красоты Грузии писать не буду, желаю Вам увидеть все своими глазами, скажу просто, что очень грустно было покидать эту замечательную страну. И расставаться с Суреном. Спасибо большое Вам за экскурсии! Помним и скучаем!
Рекомендуем ВСЕМ гостям Грузии обращаться у Сурену Саркисову, чтобы узнать Грузию ближе и лучше!

Е
Елена
16 сен 2025
Прекрасная экскурсия с очень приятным водителем! Рекомендую! Спасибо за отличные впечатления!
А
Александр
7 сен 2025
Нам очень понравилось, экскурсовод понятно рассказал и показал Грузию. Немного, с юморком. Повозил нас по старым аутентичнви итальянским улочкам. Спасибо Сурен все понравились.
K
Kateryna
7 сен 2025
Прекрасный водитель и прекрасный тур. По личным причинам мне пришлось перенести запись, но водитель пошел на встречу, был общительный и очень дружелюбный! Помог найти дорогу, постоянно был на связи.
Удобная машина и отличный обзор города. Если вы только приехали и хотите посмотреть Тбилиси это то что вам нужно!
V
Vartan
18 авг 2025
Сегодня
Очень содержательная экскурсия. Мы остались довольны. Сурен был на высоте, тактичный с юмором, отличный специалист.
O
Olga
20 июл 2025
17 июля 2025 в 10 утра вчетвером осмотрели центр Тбилиси на электромобиле. Отличный вариант первого знакомства с городом. Сурен - замечательный человек: пунктуальный, вежливый, знающий.
Понравился город, формат, маршрут, погода, природа и общение.
Электромобиль это открытый транспорт, поэтому при перемещении по оживленным улицам может мешать шум машин
A
Alexander
18 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Интересно, удобно, не утомительно. Организатор заехал за нами в отель. Всё понравилось.
Т
Татьяна
6 июн 2025
Огромное спасибо Сурену! Он не только организовал прекрасную экскурсию, но и полностью взял на себя опеку над нами! Устроил в отель, показал лучшие кафе, отвечал на все вопросы. Теперь у нас в Грузии есть почти родственник. Спасибо
С
Саша
6 июн 2025
Огромное спасибо Сурену! Он не только организовал прекрасную экскурсию, но и полностью взял на себя опеку над нами! Устроил в отель, показал лучшие кафе, отвечал на все вопросы. Теперь у нас в Грузии есть почти родственник. Спасибо

Входит в следующие категории Тбилиси

