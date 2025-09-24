Предлагаем вам насладиться приятным путешествием по улочкам Тбилиси.
Вас ожидает захватывающий маршрут, познавательная экскурсия от гида об истории Грузии, местных преданиях и теплая, располагающая обстановка в салоне тихого электрокара.
Описание экскурсииПо городу с гидом на электроавтобусе Стремитесь увидеть Тбилиси в его полном великолепии, избегая утомительных прогулок пешком? Приглашаем вас на экологически чистую и удобную экскурсию на электрокаре в сопровождении знающего гида! Наше путешествие — это захватывающий маршрут, охватывающий как исторические, так и современные уголки Тбилиси, дополненный увлекательными рассказами и захватывающими преданиями от квалифицированного экскурсовода. Насладитесь комфортом и тишиной электромобиля, свободного от шума и вредных выбросов. Остановки для фото Мы предусмотрительно сделаем паузы в самых живописных местах, чтобы вы смогли сделать яркие снимки, расслабиться и насладиться захватывающими панорамами столицы. А автобус открытого типа позволяет беспрепятственно осмотреть город во время поездки. Будем рады видеть вас на нашей экскурсии!
Экскурсия проводится в дни, согласованные с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы старого Тбилиси
- Проспект Руставели
- Площадь Героев
- Проспект Агмашенебели
- Мост Мира
- Президентский дворец
- Опера
- Александровский сад
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода (0, 5 л для каждого)
- Пледы в прохладную погоду
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Европы, Парк «Рике»
Завершение: Площадь Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в дни, согласованные с гидом.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
24 сен 2025
Поездка потрясающая! Сурен все очень интересно рассказал,все показал! Очень коммуникабельный,отзывчивый и интересный человек. Прекрасно владеет русским языком,с чувством юмора. Буду рекомендовать его своим знакомым и друзьям,готовым посетить потрясающий город Тбилиси. Спасибо Сурену!!! Следующая экскурсия только с Суреном!
Л
Лолита
17 сен 2025
Наше путешествие по Грузии было недолгим, всего 4 дня, с 11 по 14 сентября 2025 г. На первый день у нас была запланирована обзорная экскурсия по городу. Наш выбор остановился
Е
Елена
16 сен 2025
Прекрасная экскурсия с очень приятным водителем! Рекомендую! Спасибо за отличные впечатления!
А
Александр
7 сен 2025
Нам очень понравилось, экскурсовод понятно рассказал и показал Грузию. Немного, с юморком. Повозил нас по старым аутентичнви итальянским улочкам. Спасибо Сурен все понравились.
K
Kateryna
7 сен 2025
Прекрасный водитель и прекрасный тур. По личным причинам мне пришлось перенести запись, но водитель пошел на встречу, был общительный и очень дружелюбный! Помог найти дорогу, постоянно был на связи.
Удобная машина и отличный обзор города. Если вы только приехали и хотите посмотреть Тбилиси это то что вам нужно!
V
Vartan
18 авг 2025
Сегодня
Очень содержательная экскурсия. Мы остались довольны. Сурен был на высоте, тактичный с юмором, отличный специалист.
O
Olga
20 июл 2025
17 июля 2025 в 10 утра вчетвером осмотрели центр Тбилиси на электромобиле. Отличный вариант первого знакомства с городом. Сурен - замечательный человек: пунктуальный, вежливый, знающий.
Понравился город, формат, маршрут, погода, природа и общение.
Электромобиль это открытый транспорт, поэтому при перемещении по оживленным улицам может мешать шум машин
Понравился город, формат, маршрут, погода, природа и общение.
A
Alexander
18 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Интересно, удобно, не утомительно. Организатор заехал за нами в отель. Всё понравилось.
Т
Татьяна
6 июн 2025
Огромное спасибо Сурену! Он не только организовал прекрасную экскурсию, но и полностью взял на себя опеку над нами! Устроил в отель, показал лучшие кафе, отвечал на все вопросы. Теперь у нас в Грузии есть почти родственник. Спасибо
С
Саша
6 июн 2025
Огромное спасибо Сурену! Он не только организовал прекрасную экскурсию, но и полностью взял на себя опеку над нами! Устроил в отель, показал лучшие кафе, отвечал на все вопросы. Теперь у нас в Грузии есть почти родственник. Спасибо
Входит в следующие категории Тбилиси
