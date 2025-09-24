читать дальше

на гиде Сурене, так как изначально интересовала автомобильная экскурсия по Тбилиси, чтобы увидеть весь Тбилиси, проехать по улицам и проспектам этого замечательного города. наше внимание привлек симпатичный желтый автобус, на его страничке.

На сайте заранее забронировали экскурсию, Сурен ее подтвердил. И вообще, все дни до приезда в Грузию, мы с Суреном были на связи. Сурен заехал за нами в отель и провел очень хорошую экскурсию, ехал медленно, подробно рассказывал про все здания, которые мы проезжали. Очень интересно и легко рассказывал историю города, особенности архитектуры, о знаменитых личностях причастных к истории и жизни Тбилиси, к месту были и анекдоты из жизни грузин! Сурен знает, где купить самые вкусные чучхела, вино, специи, где варят вкусный кофе и жарят отличный шашлык!

Сурен нас Не торопил, ждал сколько нужно, девочки, гуляйте и фотографируйтесь сколько хотите! В Остальные дни ездили с Суреном Мцхета, Джаври, Самтавро, Кахетию. Мы остались очень довольны!! Про красоты Грузии писать не буду, желаю Вам увидеть все своими глазами, скажу просто, что очень грустно было покидать эту замечательную страну. И расставаться с Суреном. Спасибо большое Вам за экскурсии! Помним и скучаем!

Рекомендуем ВСЕМ гостям Грузии обращаться у Сурену Саркисову, чтобы узнать Грузию ближе и лучше!