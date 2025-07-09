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Президентский дворец – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Президентский дворец» в Тбилиси, цены от $33. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Авторская экскурсия: откройте Тбилиси по-новому
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Авторская экскурсия: откройте Тбилиси по-новому
Начало: Парк Дэда Эна /Dedaena Park Tbilisi
9 июл в 12:00
10 июл в 12:00
$33 за человека
Квест-экскурсия "1+1" с двумя гидами. Кто "орлы" - решит монетка
Пешая
3 часа
Квест
до 1 чел.
Квест-экскурсия "1+1" с двумя гидами. Кто "орлы" - решит монетка
Начало: Сквер Дэда Эна, у памятника Родному языку
Сегодня в 16:00
8 июл в 16:00
$70 за человека
Экскурсия по Тбилиси: от Руставели до Габриадзе
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Тбилиси: от Руставели до Габриадзе
Начало: Проспект Руставели
9 июл в 11:30
10 июл в 11:30
$33 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Президентский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторская экскурсия: откройте Тбилиси по-новому
  2. Квест-экскурсия "1+1" с двумя гидами. Кто "орлы" - решит монетка
  3. Экскурсия по Тбилиси: от Руставели до Габриадзе
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Монастырь Джвари
  6. Площадь Свободы
  7. Собор Светицховели
  8. Мост мира
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе
  10. Крепость Ананури
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Президентский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 70.
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