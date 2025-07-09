Мини-группа
до 1 чел.
Авторская экскурсия: откройте Тбилиси по-новому
Начало: Парк Дэда Эна /Dedaena Park Tbilisi
9 июл в 12:00
10 июл в 12:00
$33 за человека
Квест
до 1 чел.
Квест-экскурсия "1+1" с двумя гидами. Кто "орлы" - решит монетка
Начало: Сквер Дэда Эна, у памятника Родному языку
Сегодня в 16:00
8 июл в 16:00
$70 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Тбилиси: от Руставели до Габриадзе
Начало: Проспект Руставели
9 июл в 11:30
10 июл в 11:30
$33 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Президентский дворец»
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