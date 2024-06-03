Проспект Руставели

Найдено 30 экскурсий в категории «Проспект Руставели» в Тбилиси, цены от €10, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Тбилиси за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
80 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 180 за всё до 15 чел.
Тбилиси - город искусства и литературы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:30
9 июня в 12:30
от 38 за всё до 8 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Тбилиси - магия вечернего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Тбилиси - магия вечернего города
Прогулка по проспекту Руставели в вечернем Тбилиси. Узнайте историю старинных зданий и окунитесь в магическую атмосферу города
Начало: Площадь Свободы у здания городского парламента - С...
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
100 за всё до 2 чел.
Тбилиси, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
45 за всё до 8 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Вглубь столетий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
591 отзыв
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
40 за человека
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
142 за всё до 3 чел.
Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 189 за всё до 4 чел.
Мерцающий огнями Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 180 за всё до 15 чел.
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте
Начало: на площади Мейдан
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4440 за человека
Секрет Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
129 за всё до 3 чел.
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
55 за всё до 10 чел.
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством
Начало: На площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
23 за человека
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200140 за всё до 5 чел.
Адреса любви в Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
150 за всё до 3 чел.
Тбилиси: нерассказанные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
90 за всё до 8 чел.
Занимательный Тбилиси для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Занимательный Тбилиси для детей
Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
124 за всё до 5 чел.
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
10 за экскурсию
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: у Оперы
Завтра в 12:30
9 июня в 16:30
75 за всё до 4 чел.
Тбилиси для интровертов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
8072 за всё до 7 чел.
Двуликий Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
80 за всё до 6 чел.
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Начало: На проспекте Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
15 за человека
Адреса любви в Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Начало: У памятника Шота Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
32 за человека
Сергей Параджанов: герой сложного времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
30 за человека
Романтический Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Романтический Тбилиси
Прогуляться по городу и узнать его через любовные истории и легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 40 за всё до 10 чел.
Новый год и Рождество по-грузински
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новый год и Рождество по-грузински
Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни
Начало: На площади Свободы
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
от 50 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Вглубь столетий Тбилиси
    Алекс подарил нам прекрасный Тбилиси, влюбил в Грузию! Экскурсия занимательная, время пролетело очень быстро! Дети не устали, задавали вопросы, запомнили интересные факты об истории Тбилиси! Профессиональный очень внимательный Гид!
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Мы с женой Очень рекомендуем Исая! Он - СУПЕР! Один из лучших гидов и людей в мире! Дмитрий и Елена!
  • Н
    Николай
    29 мая 2024
    Узнать Тбилиси за один день
    Несмотря на дождливую погоду, экскурсия удалась! Спасибо Роману за отличную подачу материала. Спасибо Джону за наводку на ресторан. Какой не скажу, заказывайте экскурсию)
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
    Нам понравилась экскурсия
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Тбилиси - город искусства и литературы
    Выше всех похвал! Великолепная экскурсия
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Узнать Тбилиси за один день
    У нас был всего лишь один день в Тбилиси, а посмотреть хотелось как можно больше. Анна оказалась замечательным гидом и
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    очень приятным и хорошим человеком. Маршрут был составлен очень хорошо, плюс организаторы учли наши пожелания. Наш гид прекрасно знает город, его историю и традиции, как и историю, традиции и обычаи Грузии. Анна ответила на все наши вопросы, провела и показала удивительно красивые улочки и места Тбилиси, познакомив нас с культурой и историей этой замечательной страны. Водитель был очень аккуратен и осторожен в вождении. Машина комфортабельная и современная. Очень рекомендую всем, кто откажется в Тбилиси, взять этот тур!

  • A
    Anastasia
    22 мая 2024
    Вглубь столетий Тбилиси
    Была отличная объемная по содержанию и легкая по восприятию прогулка-экскурсия. Все очень понравилось, и взрослому и подростку. САмые положительные впечатления и воспоминания
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Исай прекрасный, знающий, интеллигентный, с красивой речью экскурсовод, очень любящий свой город, страну и знающий, кажется, всё-всё о том, что он рассказывает! Просто лучший! Нам очень повезло, что именно он познакомил нас с этим городом! Рекомендуем всем без преувеличения!
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Тбилиси, какой он есть
    Спасибо большое Андро, за интересную экскурсию. Я лучше узнала Тбилиси. Гид рассказал о том, как формировался и развивался город, и о том какие люди в нем жили. Было очень приятно слушать прекрасную, грамотную русскую речь. Всем рекомендую Андро как гида.
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
    Рекомендую экскурсию с Кариной. Можно бесконечно бродить по улочкам Старого Тбилиси, но не узнать историю каждого дома, жителей, не заглянуть
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    в парадные и дворы. Карина даст много информации - только успевай впитывай и проникайся. Человек, увлеченный своим делом и влюбленный в свой город. Вы его также полюбите. Попросите Карину провести также экскурсию по объектам стрит арта Тбилиси, это дополнит картину города.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Проспект Руставели»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Узнать Тбилиси за один день
  2. Тбилиси - город искусства и литературы
  3. Тбилиси - город, где живет Муза
  4. Тбилиси мой любимый и родной
  5. Тбилиси - магия вечернего города
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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