1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: История, культура и виноделие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, открывая его исторические сокровища и культурные традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:30
9 июня в 12:30
от €38 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - магия вечернего города
Прогулка по проспекту Руставели в вечернем Тбилиси. Узнайте историю старинных зданий и окунитесь в магическую атмосферу города
Начало: Площадь Свободы у здания городского парламента - С...
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€45 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€40 за человека
Индивидуальная
9 часов
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мерцающий огнями Тбилиси: вечерняя экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в волшебный мир вечернего Тбилиси, где каждый уголок сверкает и пульсирует жизнью, открывая город с новой стороны
Начало: Любое удобное для вас место
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €180 за всё до 15 чел.
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70€25 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
На ретро-автомобиле - в прошлое Тбилиси
Прогулка по ущелью и поездка по историческим локациям на необычном транспорте
Начало: на площади Мейдан
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
44€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем он так привлекает людей со всего мира
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
€55 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством
Начало: На площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
€23 за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: нерассказанные истории
Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города
Начало: У памятнику соколу и фазану что у серых бань
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Занимательный Тбилиси для детей
Весёлое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€124 за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
«Символы Тбилиси». Аудиогид и квест
Открыть все главные и интересные достопримечательности города через аудиоперфоманс и головоломки
Начало: в районе площади Свободы
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
€10 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: у Оперы
Завтра в 12:30
9 июня в 16:30
€75 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси для интровертов
Побыть «наедине» с городом в лучах рассвета, узнать его секреты и рассмотреть достопримечательности
Начало: Площадь свободы
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
80€72 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Двуликий Тбилиси
Рассмотреть, что в Тбилиси от запада, а что - от востока, и прочувствовать его особый ритм
€80 за всё до 6 чел.
Квест
3.5 часа
Психологическая квест-прогулка по Тбилиси
Стать ближе и понять друг друга на прогулке по историческому сердцу города
Начало: На проспекте Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Начало: У памятника Шота Руставели
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Путешествие во времени: семейный фотоквест по Тбилиси
Взглянуть на историю города через старые снимки и попробовать воссоздать их
Начало: В районе метро Руставели
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€32 за человека
Мини-группа
3 часа
Сергей Параджанов: герой сложного времени
Групповая экскурсия по местам, определившим судьбу знаменитого режиссёра
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Романтический Тбилиси
Прогуляться по городу и узнать его через любовные истории и легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новый год и Рождество по-грузински
Прогуляться по нарядному Тбилиси и узнать, что готовят, пьют и поют в Грузии в праздничные дни
Начало: На площади Свободы
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
от €50 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила3 июня 2024Алекс подарил нам прекрасный Тбилиси, влюбил в Грузию! Экскурсия занимательная, время пролетело очень быстро! Дети не устали, задавали вопросы, запомнили интересные факты об истории Тбилиси! Профессиональный очень внимательный Гид!
- ДДмитрий31 мая 2024Мы с женой Очень рекомендуем Исая! Он - СУПЕР! Один из лучших гидов и людей в мире! Дмитрий и Елена!
- ННиколай29 мая 2024Несмотря на дождливую погоду, экскурсия удалась! Спасибо Роману за отличную подачу материала. Спасибо Джону за наводку на ресторан. Какой не скажу, заказывайте экскурсию)
- ААнна28 мая 2024Нам понравилась экскурсия
- ССергей26 мая 2024Выше всех похвал! Великолепная экскурсия
- ДДенис23 мая 2024У нас был всего лишь один день в Тбилиси, а посмотреть хотелось как можно больше. Анна оказалась замечательным гидом и
- AAnastasia22 мая 2024Была отличная объемная по содержанию и легкая по восприятию прогулка-экскурсия. Все очень понравилось, и взрослому и подростку. САмые положительные впечатления и воспоминания
- ИИрина22 мая 2024Исай прекрасный, знающий, интеллигентный, с красивой речью экскурсовод, очень любящий свой город, страну и знающий, кажется, всё-всё о том, что он рассказывает! Просто лучший! Нам очень повезло, что именно он познакомил нас с этим городом! Рекомендуем всем без преувеличения!
- ЕЕлена21 мая 2024Спасибо большое Андро, за интересную экскурсию. Я лучше узнала Тбилиси. Гид рассказал о том, как формировался и развивался город, и о том какие люди в нем жили. Было очень приятно слушать прекрасную, грамотную русскую речь. Всем рекомендую Андро как гида.
- ЕЕлена21 мая 2024Рекомендую экскурсию с Кариной. Можно бесконечно бродить по улочкам Старого Тбилиси, но не узнать историю каждого дома, жителей, не заглянуть
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Проспект Руставели»
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