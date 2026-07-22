20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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В Кахетию - край виноградной лозы

Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Прославленный винодельческий регион обязательно должен стать частью вашего путешествия по Грузии — только представьте, традиции виноградарства передаются здесь от отца к сыну уже 8000 лет! Кроме того, исторические города Кахетии
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несут в себе важную память о прошлом нашей земли, а сохранившиеся памятники способны лучше всякого фильма передать атмосферу былых веков.

Вы познакомитесь с древними событиями и легендами Алазанской долины, узнаете об особо почитаемой грузинами Св.

Нино, посетите обворожительный Сигнахи и прикоснетесь к таинству виноделия в погребе, высеченном в скале.

5
169 отзывов
В Кахетию - край виноградной лозы
В Кахетию - край виноградной лозы
В Кахетию - край виноградной лозы

Описание экскурсии

Место захоронения Св. Нино

Бодбийский монастырь — здесь, в соборе Св. Георгия находится могила легендарной проповедницы Нино. На территории обители я расскажу о первых этапах распространения христианства на нашей земле, древних преданиях, связанных с миссионерской деятельностью православной святой, и роли принятия новой религии в истории Грузии.

Необыкновенно живописный Сигнахи

В очаровательном городке на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи Кавказских гор и Алазанской долины. Конечно, не обойдем стороной тему так называемого города любви и знаменитого местного ЗАГСа. Я расскажу об строении кувшина «Квеври», о традициях Грузинского застолья, об «Институте тамады». В национальном музее вы сможете исследовать творчество Пиросмани. И, кроме того, я посоветую вам приятное заведение с отличной кухней и бюджетными ценами, где вы сможете пообедать национальными блюдами и попробовать прекрасные вина.

In vino veritas!

Кахетия изобилует виноградными заводами, погребами и частными хозяйствами. Традиции виноделия передаются от отца к сыну уже много тысячелетий. В одном из погребов, вырубленном в скале у подножья Кавказского Хребта, вам и предстоит погрузиться в мир грузинского вина и тонкостей его производства. Местные гиды проведут для вас экскурсию и дегустацию различных сортов, здесь вы также сможете самостоятельно испечь хлеб и сделать чурчхелу, купить заводские вина, коньяк, чачу и масло из косточек винограда. Взамен какого-либо объекта мы можем посетить завод «Корпорация Киндзмараули», где вы услышите о производстве известного вина и попробуете напиток. А перед погребом вас будет ждать еще один фантастический вид на виноградные поля.

Древний Некреси и две столицы Кахетии

Вы посетите город, основанный еще до нашей эры, где в 4 веке был построен высокогорный храм, а позже один из тринадцати Ассирийских отцов обустроил здесь мужской монастырь. Наслаждаясь панорамой долины и сказочной природой, вы послушаете рассказ о жизни православной обители. А затем отправитесь в старую столицу Кахетии, Греми, где прогуляетесь по торговому кварталу, осмотрите царскую резиденцию, комплекс оборонительных сооружений, а также несколько церквей и другие строения. В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части я познакомлю вас с крепостью «Батонисцихе» и покажу знаменитый 900-летний платан, возле которого снято несколько кадров «Мимино».

Дополнение к программе: озеро Кварели и монастыри Шуамта

Если нам хватит времени или вместо какого-либо объекта можем посетить красивое озеро Кварели и две старинных обители. В Старой Шуамте, мужском монастыре в Гомборских горах, вы осмотрите руины древней базилики 5 века, купольного храма и церкви 7 века. Здесь я расскажу интересную историю о местном святом источнике. А в Новой Шуамте — женской обители 16 века — вы услышите легенду о царице Тине и сможете посетить место захоронения поэта Александра Чавчавадзе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Toyota Sienna. Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: питание во время путешествия, входные билеты и дегустационные пакеты.
  • Я встречу вас в Тбилиси на ваше место проживания и после экскурсии отвезу обратно.
  • По вашему желанию программу экскурсии можно корректировать.
  • Обратите внимание: посещение монастыря Некреси зависит от распорядка дня монахов и погодных условий. Взамен можно посетить другую достопримечательность.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Тбилиси. Я встречу вас у вашего отеля или другого удобного места в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гоча
Гоча — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 961 туриста
Родился и вырос в Тбилиси. Всегда интересовался историей своей страны и старался углублять знания в этой области. Со временем мой интерес перерос в хобби, а затем и в профессию. Уже
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много лет работаю с путешественниками с большим энтузиазмом, знакомлю с культурой гостеприимной Грузии. Провожу частные туры по разным маршрутам: Мцхета, Ананури, Казбеги, Кахети, Гори, Уплисцихе, Боржоми, Вардзия и не только. В поездках со мной всегда можно вносить изменения в маршрут по вашему желанию. Также я даю столько времени, сколько вам будет нужно для фотосессий и любования пейзажами. Приезжайте в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
165
4
4
3
2
1
Anastasia
Гоча - профессионал своего дела! Экскурсия классная, комфортная, ненапряжная. Маршурт скорректировали в процессе поездки, потому что в Кахетии уже были зимой. Все понравилось! Мы ученые, поэтому дотошно выясняем все факты
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истории и религии. С Гочей всё разузнали в процессе поездки.
И еще дня нас важен комфорт в авто, меня очень укачивает. В этой экскурсии было всё отлично, ехать было безопасно, все на усмотрение гостей - кондиционер, свежий воздух, остановки в любом месте, это прекрасно!

Гоча - профессионал своего дела! Экскурсия классная, комфортная, ненапряжная. Маршурт скорректировали в процессе поездки, потому что
Гоча - профессионал своего дела! Экскурсия классная, комфортная, ненапряжная. Маршурт скорректировали в процессе поездки, потому что
Гоча - профессионал своего дела! Экскурсия классная, комфортная, ненапряжная. Маршурт скорректировали в процессе поездки, потому что
Гоча - профессионал своего дела! Экскурсия классная, комфортная, ненапряжная. Маршурт скорректировали в процессе поездки, потому что
Гоча - профессионал своего дела! Экскурсия классная, комфортная, ненапряжная. Маршурт скорректировали в процессе поездки, потому что
Гоча - профессионал своего дела! Экскурсия классная, комфортная, ненапряжная. Маршурт скорректировали в процессе поездки, потому что
Гоча - профессионал своего дела! Экскурсия классная, комфортная, ненапряжная. Маршурт скорректировали в процессе поездки, потому что
Гоча - профессионал своего дела! Экскурсия классная, комфортная, ненапряжная. Маршурт скорректировали в процессе поездки, потому что+1
Гоча - профессионал своего дела! Экскурсия классная, комфортная, ненапряжная. Маршурт скорректировали в процессе поездки, потому что
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А
День с Гочей прошел замечательно. Гид отличный рассказчик, у него есть история про каждую точку остановки, по пути делился особенностями местного быта, виноделия, и в общем был открыт к диалогу на любые темы. Чурчхела Гочи тоже изумительная:) Единственное, посоветовал бы брать с собой воду, хотя даже в туристических местах она стоит недорого
День с Гочей прошел замечательно. Гид отличный рассказчик, у него есть история про каждую точку остановки,
День с Гочей прошел замечательно. Гид отличный рассказчик, у него есть история про каждую точку остановки,
День с Гочей прошел замечательно. Гид отличный рассказчик, у него есть история про каждую точку остановки,
День с Гочей прошел замечательно. Гид отличный рассказчик, у него есть история про каждую точку остановки,
День с Гочей прошел замечательно. Гид отличный рассказчик, у него есть история про каждую точку остановки,
День с Гочей прошел замечательно. Гид отличный рассказчик, у него есть история про каждую точку остановки,
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O
Выбирали тур по окрестностям Тбилиси. Читали отзывы и выбрали тур в Алазанскую долину! путешествие с хорошим человеком в том числе отличный гид Гоча. Комфортное вождение, тонкое чувство юмора и знатока
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истории своей страны. Рассказал об истории Грузии, первым местом был храм Святой Нино, красивое историческое место. Понравился город Сигнахи, погуляли по городу, поднялись на крепостную стену- интересно. Пообедали на наш выбор у местных жителей, попробовали домашнее вино. Успели заехать на винодельню Хареба, глянуть уникальные тоннели, попробовали сами испечь шоти и и сделать чурчхелу. Вкусно! Увидели платан с историей больше 900 лет в городе Тилави. Все дорогу шутили, вспоминали фильм Мимино. Рекомендуем прикоснуться к истории Грузии вместе с Гочи.

Выбирали тур по окрестностям Тбилиси. Читали отзывы и выбрали тур в Алазанскую долину! путешествие с хорошим
Выбирали тур по окрестностям Тбилиси. Читали отзывы и выбрали тур в Алазанскую долину! путешествие с хорошим
Выбирали тур по окрестностям Тбилиси. Читали отзывы и выбрали тур в Алазанскую долину! путешествие с хорошим
Выбирали тур по окрестностям Тбилиси. Читали отзывы и выбрали тур в Алазанскую долину! путешествие с хорошим
Выбирали тур по окрестностям Тбилиси. Читали отзывы и выбрали тур в Алазанскую долину! путешествие с хорошим
Выбирали тур по окрестностям Тбилиси. Читали отзывы и выбрали тур в Алазанскую долину! путешествие с хорошим
Выбирали тур по окрестностям Тбилиси. Читали отзывы и выбрали тур в Алазанскую долину! путешествие с хорошим
Выбирали тур по окрестностям Тбилиси. Читали отзывы и выбрали тур в Алазанскую долину! путешествие с хорошим+1
Выбирали тур по окрестностям Тбилиси. Читали отзывы и выбрали тур в Алазанскую долину! путешествие с хорошим
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M
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.
Вы сможете наделать кучу фотографий не хуже чем из Италии, попробовать невероятное грузинское вино, которое делают в этом крае уже 8000 лет И конечно потрясающий и очень интересный рассказ гида Ни одного гида лучше вы не найдете Я Максимально рекомендую этот тур всем
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.+2
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.
Живописная Алазанская Долина, райские пейзажи и вкуснейшее вино Восхитительная экскурсия и потрясающим гидом.
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В
Если вы хотите увидеть истинную, щедрую и невероятно красивую Грузию, отправляйтесь в Кахетию именно с Гочей! Наша индивидуальная автомобильная экскурсия превзошла все ожидания. Это был не просто тур, а потрясающий
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день в компании близкого по духу человека. Гоча — потрясающий гид и очень приятный, душевный, открытый мужчина. С первых минут поездки мы почувствовали себя желанными гостями. Дорога до Кахетии пролетела незаметно за интереснейшими рассказами об истории края, традициях грузинского застолья и виноделия. Гоча невероятно эрудирован, обладает прекрасным чувством юмора и истинно грузинским обаянием. Машина была очень комфортной и чистой, а стиль вождения Гочи — уверенным и безопасным, что крайне важно на горных дорогах и перевалах. Программа была составлена идеально: мы никуда не спешили, останавливались в самых живописных местах для потрясающих фотографий Алазанской долины и наслаждались каждым моментом. Гоча показал нам Кахетию со всей ее душой — от древних монастырей до уютных улочек Сигнахи. И, конечно, какая Кахетия без вина! Нас привезли в отличные места, где мы попробовали настоящее качественное вино и узнали секреты его приготовления в квеври. Огромное спасибо Гоче за этот теплый, праздничный день! Искренне рекомендуем его как лучшего проводника по Кахетии!

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Елена
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в Грузии: слушать очень интересно! Дегустации прекрасные, увезли с собой несколько бутылок! Природа красива даже в феврале)
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в+2
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в
Экскурсия очень понравилась, Гоча много и с удовольствием рассказывает про историю, виноделие и интитут тамады в
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