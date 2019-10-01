20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В Кахетию — край виноградной лозы!

Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия

Gocha
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Gocha – ваш гид
Прославленный винодельческий регион обязательно должен стать частью вашего путешествия по Грузии — только представьте, традиции виноградарства передаются здесь от отца к сыну уже 8000 лет! Кроме того, исторические города Кахетии несут в себе важную память о прошлом нашей земли, а сохранившиеся памятники способны лучше всякого фильма передать атмосферу былых веков. Вы познакомитесь с древними событиями и легендами Алазанской долины, узнаете об особо почитаемой грузинами Св. Нино, посетите обворожительный Сигнахи и прикоснетесь к таинству виноделия в погребе, высеченном в скале.
€150
128 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Встреча Тбилиси. Место вашего проживания.
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У этой экскурсии20 отзывов
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В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!

Что вас ожидает

Место захоронения Св. Нино
Бодбийский монастырь есть в любом туре по Кахетии — ведь здесь, в соборе Св. Георгия находится могила легендарной проповедницы Нино. На территории обители я расскажу о первых этапах распространения христианства на нашей земле, древних преданиях, связанных с миссионерской деятельностью православной святой, и роли принятия новой религии в истории Грузии. А также проведу к источнику, где вы сможете набрать воды или совершить омовение.

Необыкновенно живописный Сигнахи
В очаровательном городке на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи Кавказских гор и Алазанской долины. Конечно, не обойдем стороной тему так называемого города любви и знаменитого местного ЗАГСа. В национальном музее вы сможете исследовать творчество Пиросмани. И, кроме того, я посоветую вам приятное заведение с отличной кухней и бюджетными ценами, где вы сможете пообедать национальными блюдами и попробовать прекрасные вина.

In vino veritas!
Кахетия изобилует виноградными заводами, погребами и частными хозяйствами. Традиции виноделия передаются от отца к сыну уже много тысячелетий. В одном из погребов, вырубленном в скале у подножья Кавказского Хребта, вам и предстоит погрузиться в мир грузинского вина и тонкостей его производства. Местные гиды проведут для вас экскурсию и дегустацию различных сортов, здесь вы также сможете самостоятельно испечь хлеб и сделать чурчхелу, купить заводские вина, коньяк, чачу и масло из косточек винограда. Также мы посетим завод «Корпорация Киндзмараули», где вы услышите о производстве известного вина и попробуете напиток. А перед погребом вас будет ждать еще один фантастический вид на виноградные поля.

Древний Некреси и две столицы Кахетии
Вы посетите город, основанный еще до нашей эры, где в 4 веке был построен высокогорный храм, а позже один из тринадцати Ассирийских отцов обустроил здесь мужской монастырь. Наслаждаясь панорамой долины и сказочной природой, вы послушаете рассказ о жизни православной обители. А затем отправитесь в старую столицу Кахетии, Греми, где прогуляетесь по торговому кварталу, осмотрите царскую резиденцию, комплекс оборонительных сооружений, а также несколько церквей, каменный мост и другие строения. В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части я познакомлю вас с крепостью «Батонисцихе» и покажу знаменитый 900-летний платан, возле которого снято несколько кадров «Мимино».

Дополнение к программе: озеро Кварели и монастыри Шуамта
Если нам хватит времени, я предложу вам посетить красивое озеро Кварели и две старинных обители. В Старой Шуамте, мужском монастыре в Гомборских горах, вы осмотрите руины древней базилики 5 века, купольного храма и церкви 7 века. Здесь я расскажу интересную историю о местном святом источнике. А в Новой Шуамте — женской обители 16 века — вы услышите легенду о царице Тине и сможете посетить место захоронения поэта Александра Чавчавадзе.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: питание во время путешествия, входные билеты и дегустационные пакеты.
  • Я встречу вас в Тбилиси на ваше место проживания и после экскурсии отвезу обратно.
  • Экскурсия проводится на автомобиле Subaru Forester.
  • В Кахетинских селах помогу с покупкой домашнего чачи и вино.
  • Каждый гость получит от меня маленький подарок — домашнюю натуральную чурчхелу.
  • Вы не ограничены во времени, и по вашему желанию программу экскурсии можно корректировать.
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!
В Кахетию — край виноградной лозы!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Тбилиси. Место вашего проживания..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gocha
Gocha
Здравствуйте! Меня зовут Гоча, я родился и вырос в Тбилиси. Всегда интересовался историей своей страны и старался углублять свои знания в этой области. Со временем мой интерес перерос в хобби, а затем и в профессию. Уже несколько лет работаю с путешественниками с большим энтузиазмом, знакомлю с культурой гостеприимной Грузии. Провожу частные туры по разным маршрутам: Мцхета, Ананури, Казбеги, Кахети, Гори, Уплисцихе, Борджоми, Вардзия и не только. В поездках со мной всегда можно вносить изменения в маршрут по вашему желанию, я также даю столько времени, сколько вам будет нужно для фотосессий и любования пейзажами! Приезжайте в гости!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Алёна
1 октября 2019
Гоча чудесный гид и просто замечательный человек - душевный, с прекрасным чувством юмора, прекрасно знающий историю своего края. Очень интересная и насыщенная экскурсия, Гоча прислушивался ко всем нашим пожеланиям, без проблем менял маршрут, давал время, чтобы все посмотреть и прочувствовать. А свежий горячий шоти, вкуснейший виноград и домашняя чурчхела стали вкуснейшим дополнением к отлично проведённому дню.
17 сентября 2019
Очень приятный человек, который интересно рассказывал. Гоча был очень обходительный и внимательный. Где было необходимо - там и останавливался. Все было очень и очень хорошо - РЕКОМЕНДУЮ!
16 сентября 2019
Если вы хотите почувствовать Кахетию, увидеть трогательное отношения к родной истории и культуре - вам на эту экскурсию.

Гоча очень хороший водитель и приятный собеседник. Показал нам все по программе и даже больше (не смогли попасть на одно озеро, Гоча предложил альтернативу и мы посетили красивейшее соседнее озеро с очень ухоженной территорией). Посоветовал винодельни: в одной были на дегустации, во второй - более интересная экскурсия.

По ряду обстоятельств переносили выезд по времени, Гоча сделал все возможное, чтобы мы посмотрели по максимуму и одновременно совсем не чувствовалась спешка. Была возможность вкусно пообедать в ресторане и полюбоваться Алазанской долиной и закатом в виноградниках. В конце дня, хотя было уже довольно поздно, Гоча отвез нас до отеля возле Телави, за что ему очень благодарны.

Еще раз большое спасибо за прекрасный день!
15 сентября 2019
Это была превосходная экскурсия. Гоча показал прекрасную Кахетию и учел все наши пожелания. Экскурсия очень интересная и веселая, мы увидели восхитительные виды и узнали много историй. Гоча, спасибо вам за гостеприимство и подарки.
Рекомендую на все 100%
21 июня 2019
Эта экскурсия уже не первая наша экскурсия с Гочей. Мы ее заказали после экскурсии с ним в Мцхету. Заказали и не пожалели. Экскурсия была супер! Мы столько всего объездили. Мы и окунались в Святой источник, и приложились к могиле Святой Нино, посмотрели город влюбленных, были на дегустации на двух винных заводах (на заводе Кинзмараули нам даже больше понравилось), пообщались на винограднике с его хозяином (получив при этом от него чачу в подарок))- ну уж очень гостеприимный и добросердечный народ ГРУЗИНЫ) и много еще всего. Экскурсию с Гочей ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ!
7 июня 2019
Экскурсия с Гочей по Кахетии прошла просто на одном дыхании! Невероятная красота Алазанской долины, секреты грузинского виноделия, потрясающие монастыри, город Сигнахии и все это под рассказы Гочи! Он сумел показать Кахетию во всей красе и самобытности! А какие замечательные люди живут и работают на этой земле! И спасибо Гоче за знакомство с ними! Рекомендую всем посетить Кахетию с Гочей!
6 июня 2019
Очень понравилась экскурсия. Гоча великолепный рассказчик, в любой ситуации поможет, хороший водитель, радушный хозяин, очень приятный в общении, чуткий, прислушивающийся к желаниям гостей. Очень рекомендуем!
2 июня 2019
Гоча умеет показать долину во всей её красе.
Такие виды не забываются. Время пролетело незаметно )
Рекомендуем.

C благодарностью,
Ринат & Настя
30 мая 2019
Большая, насыщенная экскурсия. Очень понравилось. Рекомендуем.
Александр
22 мая 2019
Всё очень понравилось. Экскурсия началась вовремя и прошла на удивление легко непринужденно и очень познавательно. Узнали много нового и интересного про виноделие в Грузии и зарождение и распространение христианства .
Ещё 10 отзывов

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