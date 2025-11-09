Окунитесь в атмосферу колоритного Тбилиси, наслаждаясь идеальным сочетанием культурных традиций и полноценного релакса. Чайная церемония, целебные серные бани и уникальные активности, включая мастер-класс по приготовлению культовых грузинских блюд, подарят вам день гармонии и удовольствия. Что ожидает участников 1. Чайная церемония •Посещение уютной чайной, где мастер в ненавязчивой форме познакомит вас с историей грузинского и китайских чаев. Вы не только попробуете редкие сорта, но и примете участие в чайной церемонии, позволяющей полностью погрузиться в атмосферу умиротворения. 2. Посещение серных бань •В исторических серных банях Тбилиси для вас будет подготовлена приватная комната. Здесь вы насладитесь целебными термальными водами, способными снять напряжение и подарить телу ощущение лёгкости. Все необходимые принадлежности — полотенце, простыня, тапочки — включены. 3. Мастер-класс по грузинской кухне •В нашей атмосферной кулинарной студии вас ждёт:

Уникальная возможность приготовить своими руками хинкали и хачапури под руководством опытного шефа.

Гибкий формат: если вы не хотите активно участвовать, просто наблюдайте за процессом, наслаждаясь уютной атмосферой.

Все блюда приготовят из свежих местных продуктов, а после мастер-класса вы сможете их попробовать. Важная информация: Позвольте себе расслабиться и насладиться душевной атмосферой Тбилиси.

