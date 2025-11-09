Окунитесь в атмосферу колоритного Тбилиси, наслаждаясь идеальным сочетанием культурных традиций и полноценного релакса.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Окунитесь в атмосферу колоритного Тбилиси, наслаждаясь идеальным сочетанием культурных традиций и полноценного релакса. Чайная церемония, целебные серные бани и уникальные активности, включая мастер-класс по приготовлению культовых грузинских блюд, подарят вам день гармонии и удовольствия. Что ожидает участников 1. Чайная церемония •Посещение уютной чайной, где мастер в ненавязчивой форме познакомит вас с историей грузинского и китайских чаев. Вы не только попробуете редкие сорта, но и примете участие в чайной церемонии, позволяющей полностью погрузиться в атмосферу умиротворения. 2. Посещение серных бань •В исторических серных банях Тбилиси для вас будет подготовлена приватная комната. Здесь вы насладитесь целебными термальными водами, способными снять напряжение и подарить телу ощущение лёгкости. Все необходимые принадлежности — полотенце, простыня, тапочки — включены. 3. Мастер-класс по грузинской кухне •В нашей атмосферной кулинарной студии вас ждёт:
- Уникальная возможность приготовить своими руками хинкали и хачапури под руководством опытного шефа.
- Гибкий формат: если вы не хотите активно участвовать, просто наблюдайте за процессом, наслаждаясь уютной атмосферой.
- Все блюда приготовят из свежих местных продуктов, а после мастер-класса вы сможете их попробовать.
Ежедневно. Начало экскурсий каждый час в интервале с 10:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Серные бани, работающие на горячих природных источниках. Тбилисские бани - это место встреч, переговоров и отдыха, где можно также снять напряжение и и расслабиться
- Площадь Свободы! Центральная площадь Тбилиси, на территории которой расположены множество достопримечательностей, культурных памятников и развлекательных объектов
- Старый город. Историческая часть города, со своим мощенными улочками и резными балкончиками
Что включено
- Чайная церемония/n/nКомната с серных банях (1 час) /n/nМ/К по грузинским блюдам/n/nТрансфер на автомобиле
Что не входит в цену
- Дополнительные услуги в банях (массаж, продление времени)
Место начала и завершения?
Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало экскурсий каждый час в интервале с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Позвольте себе расслабиться и насладиться душевной атмосферой Тбилиси
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
