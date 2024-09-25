скидка
15%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
Завтра в 08:00
18 дек в 08:00
от 242€206 за всё до 3 чел.
скидка
15%
4.5 часа
Индивидуальная
Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня
Прочувствовать на себе культуру отдыха в Грузии
Начало: На площади Свободы
«Серные бани на горячих источниках (1 час)В приватной комнате вы расслабитесь и отпустите всё напряжение»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150€128 за человека
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13 часов
Групповая
до 15 чел.
Вкусная Кахетия (всё включено)
Есть, пить, наслаждаться закатом и париться - но только в серных банях
Начало: На площади Свободы
«Отправимся в ресторан ужинать, а затем, если пожелаете, вы отдохнёте в банях Тбилиси»
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
92€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 сентября 2024Очень понравилась экскурсия! Грузия сама по себе прекрасна, но с Зурабом наше знакомство со страной стало еще веселей и интересней.
- ЕЕлена2 сентября 2024Очень впечатлены поездкой в Боржоми, Зураб-просто находка для тех,кто хочет узнать больше об этой прекрасной стране! Было очень интересно, красиво, погуляли по парку Боржоми, сделали потрясающие фотографии!
- ЕЕкатерина7 августа 2024Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас вопросы ответил. В самой
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «SPA»
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