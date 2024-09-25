Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Тбилиси, цены от €65, скидки до 29%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
На машине
скидка
15%
21 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
Завтра в 08:00
18 дек в 08:00
от 242206 за всё до 3 чел.
Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня
скидка
15%
4.5 часа
Индивидуальная
Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня
Прочувствовать на себе культуру отдыха в Грузии
Начало: На площади Свободы
«Серные бани на горячих источниках (1 час)В приватной комнате вы расслабитесь и отпустите всё напряжение»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150128 за человека
Вкусная Кахетия (всё включено)
На машине
скидка
29%
13 часов
Групповая
до 15 чел.
Вкусная Кахетия (всё включено)
Есть, пить, наслаждаться закатом и париться - но только в серных банях
Начало: На площади Свободы
«Отправимся в ресторан ужинать, а затем, если пожелаете, вы отдохнёте в банях Тбилиси»
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
9265 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    25 сентября 2024
    История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
    Очень понравилась экскурсия! Грузия сама по себе прекрасна, но с Зурабом наше знакомство со страной стало еще веселей и интересней.
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    Могу с удовольствием заявить, что это одна из лучших экскурсий, которые мы посещали! Отдельно хочу отметить, насколько гениально составлена экскурсия - после целого экскурсионного дня завершить путешествие грузинскими термами - идеально. Спасибо!

  • Е
    Елена
    2 сентября 2024
    История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
    Очень впечатлены поездкой в Боржоми, Зураб-просто находка для тех,кто хочет узнать больше об этой прекрасной стране! Было очень интересно, красиво, погуляли по парку Боржоми, сделали потрясающие фотографии!
  • Е
    Екатерина
    7 августа 2024
    История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
    Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас вопросы ответил. В самой
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    поездке учёл наши пожелания. Порекомендовал места для посещения в самом Тбилиси. Машина комфортная, удобная. Индивидуальный подход. P.S. Зураб-человек, похожий своей улыбкой и внешностью на Ричарда Гира, располагает к себе!

    Зураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие насЗураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие насЗураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие насЗураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие насЗураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие насЗураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие насЗураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие насЗураб очень интересно преподносил историю. Причём всё рассказывает, не читает с листа! На все интересующие нас

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
  2. Релакс в Тбилиси: чай, бани и грузинская кухня
  3. Вкусная Кахетия (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Крепость Нарикала
  4. Кахетия
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Монастырь Джвари
  8. Крепость Ананури
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе
  10. Собор Светицховели
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в декабре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 206 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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