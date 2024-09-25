читать дальше Могу с удовольствием заявить, что это одна из лучших экскурсий, которые мы посещали! Отдельно хочу отметить, насколько гениально составлена экскурсия - после целого экскурсионного дня завершить путешествие грузинскими термами - идеально. Спасибо!

Очень понравилась экскурсия! Грузия сама по себе прекрасна, но с Зурабом наше знакомство со страной стало еще веселей и интересней.