179 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Время в приятной компании

Вас встретит шеф-повар одного из самых вкусных ресторанов Тбилиси. Вы познакомитесь и угоститесь большим бокалом домашнего грузинского вина и ассорти из традиционных сыров. Наш официант расскажет о базовых различиях вин, представленных в карте ресторана. Пока готовите, вас ждут нескучные тбилисские истории района Сололаки и интересных домов в округе.

Мастер-класс по хинкали и хачапури

Вы приготовите два известнейших блюда грузинской кухни. Начнёте с теста для хачапури, узнаете обо всех его видах и регионах происхождения. Затем вы сделаете начинку для хинкали (тесто повар подготавливает заранее), научитесь плести красивые складки на хинкали и правильно отрывать хвостики. А ещё услышите забавные истории, связанные с этим блюдом. Пока всё печётся и варится, повар расскажет о грузинских специях и способах их применения в ваших любимых блюдах.

Потом — за стол! Вы насладитесь приготовленными вами блюдами и салатом из свежих овощей с кахетинским маслом.