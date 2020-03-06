179 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Время в приятной компании Вас встретит шеф-повар одного из самых вкусных ресторанов Тбилиси. Вы познакомитесь и угоститесь большим бокалом домашнего грузинского вина и ассорти из традиционных сыров. Наш официант расскажет о базовых различиях вин, представленных в карте ресторана. Пока готовите, вас ждут нескучные тбилисские истории района Сололаки и интересных домов в округе.
Мастер-класс по хинкали и хачапури Вы приготовите два известнейших блюда грузинской кухни. Начнёте с теста для хачапури, узнаете обо всех его видах и регионах происхождения. Затем вы сделаете начинку для хинкали (тесто повар подготавливает заранее), научитесь плести красивые складки на хинкали и правильно отрывать хвостики. А ещё услышите забавные истории, связанные с этим блюдом. Пока всё печётся и варится, повар расскажет о грузинских специях и способах их применения в ваших любимых блюдах.
Потом — за стол! Вы насладитесь приготовленными вами блюдами и салатом из свежих овощей с кахетинским маслом.
Организационные детали
Все продукты включены в стоимость (вино, салат, по 5 хинкали на человека и один хачапури на 1-4 человек).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в ресторане.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Живу в Тбилиси уже более 7 лет. Просто влюблена в Грузию и Грузинское вино. Хозяйка винотеки. Все вина отбирались лично мной после долгих и тщательных дегустаций. Большая часть вин представлена небольшими виноделами. В дегустационные классы стараюсь вместить весь свой семилетний опыт.
Увлекательнейший мастер-класс - получили кучу эмоций. Будем применять приобретенные хинкально-хачапурные умения на практике) Спасибо, было круто!
Денис
23 февраля 2020
Большое спасибо Наташе за мастер-класс по приготовлению Грузинских блюд. Спасибо за терпение и ответы на глупые вопросы :) Очень рекомендую.
Елена
13 февраля 2020
Давно хотела попасть на такой мастер-класс ! Мне очень понравилось. Большое спасибо Наталье за то, что так интересно все рассказала и показала. Теперь буду дома радовать своих близких вкусными блюдами моей любимой грузинской кухни. Однозначно рекомендую всем !!!
Анастасия
6 февраля 2020
Прекрасный мастер-класс, все очень понравилось! Рекомендую
Давид
3 февраля 2020
Это был потрясающий мастер класс! Наташа супер учитель. Везем домой все рецепты и теперь будем готовить с удовольствием. Спасибо
Елена
1 февраля 2020
Очень понравился мастер класс у Натальи, мы учились готовить хачапури и хинкали, по-моему, неплохо получилось, была уютная атмосфера, отличное вино, мадлоба!
Евгений
31 января 2020
Радушно встретили бокалом белого вина. Все было подготовлено как нужно. Мастер класс понравился однозначно - 2 часа времени пролетели быстро, еда вышла на ура! Рекомендую.
Мария
25 января 2020
Нашим гидом была Ирма, су-шеф ресторана the Famous Georgia. Добрая, приветливая и очень профессиональная, она смогла заинтересовать нас с первой же минуты экскурсии. Так что почти 3 часа мастер-класса пролетели для нас незаметно! А в конце нас ждала трапеза, приготовленная нашими же руками. Было очень вкусно!
Владимир
15 января 2020
Этот мастер-класс я готов рекомендовать всем, кто посещает Грузию! Ведь именно на нём вы узнаете о аспектах приготовления хачапури и хинкали. Благодаря искусным учителям у вас обязательно получатся отменные блюда, которые вы сможете испробовать прямо на месте.
Станислав
10 января 2020
Наташа, еще раз огромное тебе спасибо!!!
В итоге это были самые вкусные хинкали и хачапури за все наше путешествие!🔥🔥🔥
Что было на мастер классе:))
Нас гостеприимно встретили бокалом вкусного белого вина!
Мы услышали про застольные традиции Грузии!
Помимо всего прочего очень интересно и весело пообщались!
Для меня как для мужчины, это был больше не мастер класс, а первое знакомство с Грузией, а вот моя девушка помимо этого еще и вооружилась настоящими рецептами приготовления хинкали и хачапури в чем я убедился когда принесли парящие жаром хинкали при поглощении которых я чуть руки не сьел))
Мы очень рады, что в первую очередь выбрали эту гастрономическую прогулку!
Авто-путешествие за вкусными открытиями, особенностями национальной кухни и фотошедеврами
В Кахетии убегают вдаль виноградники, из тоне доносятся ароматы хлеба, продаются традиционные сыры и правильная чурчхела, многочисленные винные заводы и частные винодельни ждут гостей. Здесь вы на весь день погрузитесь в грузинскую кухню и её многовековые традиции: в программе винная дегустация, остановки для покупок вкусностей и обед в Сигнахи, а также монастырь Бодбе и фото-паузы в живописных местах.
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы. И сможете принять участие в приготовлении чачи!
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
Наш автобус, оборудованный для уютного путешествия, совмещённого с мини-застольем, повезёт вас по древнему Тбилиси. Навстречу памятникам архитектуры, великолепным видам и большой истории — по старым улочкам и современным проспектам. Прямо в автобусе будем общаться, делиться впечатлениями и дегустировать вино, а кое-где гулять пешком, чтобы ближе соприкоснуться с колоритом города. Вы насладитесь напитками и угощениями, узнаете о Тбилиси главное и прочувствуете его дух.