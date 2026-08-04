179 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии.
Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Вас встретит шеф-повар одного из самых вкусных ресторанов Тбилиси. Вы познакомитесь и угоститесь большим бокалом домашнего грузинского вина и ассорти из традиционных сыров. Наш официант расскажет о базовых различиях вин, представленных в карте ресторана. Пока готовите, вас ждут нескучные тбилисские истории района Сололаки и интересных домов в округе.
Мастер-класс по хинкали и хачапури
Вы приготовите два известнейших блюда грузинской кухни. Начнёте с теста для хачапури, узнаете обо всех его видах и регионах происхождения. Затем вы сделаете начинку для хинкали (тесто повар подготавливает заранее), научитесь плести красивые складки на хинкали и правильно отрывать хвостики. А ещё услышите забавные истории, связанные с этим блюдом. Пока всё печётся и варится, повар расскажет о грузинских специях и способах их применения в ваших любимых блюдах.
Потом — за стол! Вы насладитесь приготовленными вами блюдами и салатом из свежих овощей с кахетинским маслом.
Организационные детали
Все продукты включены в стоимость (вино, салат, по 5 хинкали на человека и один хачапури на 1-2 человек).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В ресторане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5340 туристов
Просто влюблена в Грузию и Грузинское вино. Хозяйка винотеки. Все вина отбирались лично мной после долгих и тщательных дегустаций. Большая часть вин представлена небольшими виноделами. В дегустационные классы стараюсь вместить весь свой многолетний опыт.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 506 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
прекрасный шеф Владимир. столько было раскрыто секретов по приготовлению мясных блюд. очень круто преподносится информация, сам шеф очень внимательный, от него прям веет добротой и радушночтью. ели, пили, лепили хинкали, готовили хачапури. шикарный вечер. спасибо за все 🫶🏻
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Д
Денис
Сходили на мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури. Это не просто мастер-класс - это увлекательное мероприятие, где каждый может почувствовать себя гениальным поваром! Шеф Владимир заранее обо всем позаботился и читать дальшеуменьшить
подготовил все ингредиенты. Вы приходите к уже накрытому столу, вас ждет легкая закуска из овощей и сыра, а еще вино. Как же может быть застолье в Грузии без вина. Шеф рассказывал все тонкости приготовления фарша, теста, лепки, варки. Мы узнали кучу важных тонкостей и стали немножечко грузинами. Сами лепили, сами варили и сами ели свои шедевры. Легкая и непринужденная атмосфера, хороший интерьер и вкусная еда. Шефу Владимиру отдельное спасибо за это время, которое мы провели в ресторане. Рекомендуем брать, подойдет и парам и семьям и просто большим кампаниям друзей. Нам оооооооочень понравилось.
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Nastya
Для меня это первый и очень удачный опыт такого мероприятия. Мастер класс выше всяких похвал, приготовление хачапури и хинкали от замеса теста до готовых блюд,эмоций выше крыши! Невероятно обаятельный шеф щедро делился секретами и особенностями приготовления блюд. Диди мадлоба, Владимир!
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Гребенщикова
Вау! Приятно провели время, вкусно и без стресса
научились готовить хинкали и хачапури. А главное — потом вкусноту эту всю съели под вино, салатик и сырок
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В
Владимир
Спасибо Владимиру за интересные рецепты и секреты высокой кухни! Дети были в полном восторге и нам очень понравилось.
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А
Анастасия
Всё было великолепно! Владимир очень внимательный! всё подробно рассказывал, показывал! мы довольны! 10 из 10
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