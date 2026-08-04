179 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Грузинская кухня: готовим и едим

Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии.

Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
5
506 отзывов
Грузинская кухня: готовим и едим
Грузинская кухня: готовим и едим
Грузинская кухня: готовим и едим

Описание экскурсии

Время в приятной компании

Вас встретит шеф-повар одного из самых вкусных ресторанов Тбилиси. Вы познакомитесь и угоститесь большим бокалом домашнего грузинского вина и ассорти из традиционных сыров. Наш официант расскажет о базовых различиях вин, представленных в карте ресторана. Пока готовите, вас ждут нескучные тбилисские истории района Сололаки и интересных домов в округе.

Мастер-класс по хинкали и хачапури

Вы приготовите два известнейших блюда грузинской кухни. Начнёте с теста для хачапури, узнаете обо всех его видах и регионах происхождения. Затем вы сделаете начинку для хинкали (тесто повар подготавливает заранее), научитесь плести красивые складки на хинкали и правильно отрывать хвостики. А ещё услышите забавные истории, связанные с этим блюдом. Пока всё печётся и варится, повар расскажет о грузинских специях и способах их применения в ваших любимых блюдах.

Потом — за стол! Вы насладитесь приготовленными вами блюдами и салатом из свежих овощей с кахетинским маслом.

Организационные детали

Все продукты включены в стоимость (вино, салат, по 5 хинкали на человека и один хачапури на 1-2 человек).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В ресторане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5340 туристов
Просто влюблена в Грузию и Грузинское вино. Хозяйка винотеки. Все вина отбирались лично мной после долгих и тщательных дегустаций. Большая часть вин представлена небольшими виноделами. В дегустационные классы стараюсь вместить весь свой многолетний опыт.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 506 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
461
4
31
3
11
2
2
1
1
Вера
прекрасный шеф Владимир. столько было раскрыто секретов по приготовлению мясных блюд. очень круто преподносится информация, сам шеф очень внимательный, от него прям веет добротой и радушночтью. ели, пили, лепили хинкали, готовили хачапури. шикарный вечер. спасибо за все 🫶🏻
прекрасный шеф Владимир. столько было раскрыто секретов по приготовлению мясных блюд. очень круто преподносится информация, сам
прекрасный шеф Владимир. столько было раскрыто секретов по приготовлению мясных блюд. очень круто преподносится информация, сам
прекрасный шеф Владимир. столько было раскрыто секретов по приготовлению мясных блюд. очень круто преподносится информация, сам
прекрасный шеф Владимир. столько было раскрыто секретов по приготовлению мясных блюд. очень круто преподносится информация, сам
прекрасный шеф Владимир. столько было раскрыто секретов по приготовлению мясных блюд. очень круто преподносится информация, сам
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Д
Сходили на мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури. Это не просто мастер-класс - это увлекательное мероприятие, где каждый может почувствовать себя гениальным поваром! Шеф Владимир заранее обо всем позаботился и
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подготовил все ингредиенты. Вы приходите к уже накрытому столу, вас ждет легкая закуска из овощей и сыра, а еще вино. Как же может быть застолье в Грузии без вина. Шеф рассказывал все тонкости приготовления фарша, теста, лепки, варки. Мы узнали кучу важных тонкостей и стали немножечко грузинами. Сами лепили, сами варили и сами ели свои шедевры. Легкая и непринужденная атмосфера, хороший интерьер и вкусная еда. Шефу Владимиру отдельное спасибо за это время, которое мы провели в ресторане. Рекомендуем брать, подойдет и парам и семьям и просто большим кампаниям друзей. Нам оооооооочень понравилось.

Сходили на мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури. Это не просто мастер-класс - это увлекательное мероприятие,
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Nastya
Для меня это первый и очень удачный опыт такого мероприятия. Мастер класс выше всяких похвал, приготовление хачапури и хинкали от замеса теста до готовых блюд,эмоций выше крыши! Невероятно обаятельный шеф щедро делился секретами и особенностями приготовления блюд. Диди мадлоба, Владимир!
Для меня это первый и очень удачный опыт такого мероприятия. Мастер класс выше всяких похвал, приготовление
Для меня это первый и очень удачный опыт такого мероприятия. Мастер класс выше всяких похвал, приготовление
Для меня это первый и очень удачный опыт такого мероприятия. Мастер класс выше всяких похвал, приготовление
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Гребенщикова
Вау! Приятно провели время, вкусно и без стресса

научились готовить хинкали и хачапури. А главное — потом вкусноту эту всю съели под вино, салатик и сырок
Вау! Приятно провели время, вкусно и без стресса
Вау! Приятно провели время, вкусно и без стресса
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В
Спасибо Владимиру за интересные рецепты и секреты высокой кухни!
Дети были в полном восторге и нам очень понравилось.
Спасибо Владимиру за интересные рецепты и секреты высокой кухни!
Спасибо Владимиру за интересные рецепты и секреты высокой кухни!
Спасибо Владимиру за интересные рецепты и секреты высокой кухни!
Спасибо Владимиру за интересные рецепты и секреты высокой кухни!
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А
Всё было великолепно! Владимир очень внимательный! всё подробно рассказывал, показывал! мы довольны! 10 из 10
Всё было великолепно! Владимир очень внимательный! всё подробно рассказывал, показывал! мы довольны! 10 из 10
Всё было великолепно! Владимир очень внимательный! всё подробно рассказывал, показывал! мы довольны! 10 из 10
Всё было великолепно! Владимир очень внимательный! всё подробно рассказывал, показывал! мы довольны! 10 из 10
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