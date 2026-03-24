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которое пролетело на одном дыхании. Сосо — человек глубочайших знаний. Было очень приятно слушать не заученные тексты, а живой, интеллектуальный рассказ. Его тонкий юмор и умение вовремя вставить уместную шутку создавали легкую и дружескую атмосферу.

Отдельное восхищение вызвали познания Сосо в местных преданиях. Слушать грузинские легенды в его исполнении — отдельное удовольствие, а мастерское знание традиций и искусства тоста позволило нам по-настоящему прочувствовать культурный код этой страны.

Маршрут составлен очень грамотно и равномерно: время в пути пролетало незаметно за интересными беседами, а на самих объектах у нас было достаточно времени, чтобы всё спокойно осмотреть, сделать фотографии и прочувствовать момент. Никакой спешки, всё очень тактично и комфортно.

Огромное спасибо Сосо за то, что пошел нам навстречу и включил в маршрут дополнительную достопримечательность, которую мы очень хотели увидеть. Такая отзывчивость дорогого стоит!

Сосо — это сочетание высокого профессионализма, тактичности и истинного грузинского гостеприимства. Если хотите увидеть настоящую Грузию глазами влюбленного в неё человека — искренне рекомендуем!