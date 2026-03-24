Приглашаю в путешествие по центральной Грузии! Вы увидите древний город, высеченный в скалах. Побываете в монастыре, где погибли мученики при монгольском нашествии. Узнаете, о чём просят семьи в церкви Эртацминда.
По желанию пообедаете в уютном городке Гори, окружённом с двух сторон горами, и продегустируете вино, которое делают местные умельцы.
По желанию пообедаете в уютном городке Гори, окружённом с двух сторон горами, и продегустируете вино, которое делают местные умельцы.
Описание экскурсии
- Монастырь Джвари — одна из древнейших церквей в Грузии. Находится на вершине горы, и отсюда открывается прекрасный вид на Мцхету и реки Кура и Арагви.
- Монастырь Кватахеви. На полу этой церкви вы увидите следы мучеников, которые были сожжены Тамерланом во время монгольского нашествия.
- Церковь Эртацминда. Вы увидите симфонию узоров на стенах церкви, где загадывают желания бездетные супруги. Я покажу место, где захоронена голова Паати Саакадзе — сына полководца.
- Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скале. Вы осмотрите старинные помещения и познакомитесь с историей этого места.
- Город Гори. Здесь мы остановимся на обед. По желанию также заедем к местным жителям, чтобы продегустировать домашние вина.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в свободном графике с учётом ваших пожеланий.
- Дополнительные расходы: вход в Уплисцихе — 15 лари, обед и дегустация вина — по желанию.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иосеб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2626 туристов
Я коренной тбилисец, и моя большая страсть — знакомить гостей с Грузией, чтобы у моей страны появлялось как можно больше друзей по всему миру. Академическое образование и диплом гида помогли
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
л
Сосо — проводник в самое сердце Грузии!
Хотим выразить искреннюю благодарность Сосо за невероятный день в центральной части Грузии. Это была не просто поездка, а настоящее путешествие во времени и культуре,
Хотим выразить искреннюю благодарность Сосо за невероятный день в центральной части Грузии. Это была не просто поездка, а настоящее путешествие во времени и культуре,
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О
Иосеб очень интересный рассказчик. При проведении экскурсии он подстроился под нашу группу и адаптировал программу (с нами был малыш и ребенок 8лет). Рекомендую данного гида.
Иосеб
Ответ организатора:
Огромное вам спасибо за столь теплый отзыв, пусть хранит бог вашей прекрасной семье.
Благодарю
Благодарю
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Ш
Замечательный гид, невероятные виды, поменял немного экскурсию под наши пожелания так как были с детьми 4 и 7 лет. Очень рекомендую!
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Д
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории. Сосо учел все наши пожелания, изменил немного маршрут для нашего удобства и с учетом интересов нашей семьи.
И дети и взрослые замечательно провели день и получили много новой интересной информации.
И дети и взрослые замечательно провели день и получили много новой интересной информации.
+2
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Е
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из локаций прогулкой по Мцхете, по нашему желанию.
Вся поездка прошла в уютной обстановке, прекрасная беседа- Иосиф много рассказывал, отвечал на вопросы.
Рекомендуем данный маршрут и гида.
Вся поездка прошла в уютной обстановке, прекрасная беседа- Иосиф много рассказывал, отвечал на вопросы.
Рекомендуем данный маршрут и гида.
+2
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Ю
Сердечно благодарим нашего гида Иосеба (Сосо) за великолепную и интересную экскурсию. Наша поездка превратилась в веселое и увлекательное путешествие, наполненное интересными рассказами, историческими фактами, легендами и мифами. Сосо очень интересный рассказчик с тонким чувством юмора, а также великолепный водитель, мы чувствовали себя а полной безопасности. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям!
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