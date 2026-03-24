Мои заказы

Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня

Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город
Приглашаю в путешествие по центральной Грузии! Вы увидите древний город, высеченный в скалах. Побываете в монастыре, где погибли мученики при монгольском нашествии. Узнаете, о чём просят семьи в церкви Эртацминда.

По желанию пообедаете в уютном городке Гори, окружённом с двух сторон горами, и продегустируете вино, которое делают местные умельцы.
5
7 отзывов
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня

Описание экскурсии

  • Монастырь Джвари — одна из древнейших церквей в Грузии. Находится на вершине горы, и отсюда открывается прекрасный вид на Мцхету и реки Кура и Арагви.
  • Монастырь Кватахеви. На полу этой церкви вы увидите следы мучеников, которые были сожжены Тамерланом во время монгольского нашествия.
  • Церковь Эртацминда. Вы увидите симфонию узоров на стенах церкви, где загадывают желания бездетные супруги. Я покажу место, где захоронена голова Паати Саакадзе — сына полководца.
  • Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скале. Вы осмотрите старинные помещения и познакомитесь с историей этого места.
  • Город Гори. Здесь мы остановимся на обед. По желанию также заедем к местным жителям, чтобы продегустировать домашние вина.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в свободном графике с учётом ваших пожеланий.
  • Дополнительные расходы: вход в Уплисцихе — 15 лари, обед и дегустация вина — по желанию.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иосеб
Иосеб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2626 туристов
Я коренной тбилисец, и моя большая страсть — знакомить гостей с Грузией, чтобы у моей страны появлялось как можно больше друзей по всему миру. Академическое образование и диплом гида помогли
читать дальшеуменьшить

мне превратить это увлечение в профессию. Я вырос в окружении вершин и живу ими, поэтому моя специализация — комфортные и безопасные путешествия по горным регионам. Для этого у меня есть полноприводный минивэн Mitsubishi Delica — легенда японского автопрома с повышенной проходимостью. Всегда готов адаптировать маршрут под ваши интересы, ведь главное — яркие впечатления в пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
л
Сосо — проводник в самое сердце Грузии!
Хотим выразить искреннюю благодарность Сосо за невероятный день в центральной части Грузии. Это была не просто поездка, а настоящее путешествие во времени и культуре,
читать дальшеуменьшить

которое пролетело на одном дыхании. Сосо — человек глубочайших знаний. Было очень приятно слушать не заученные тексты, а живой, интеллектуальный рассказ. Его тонкий юмор и умение вовремя вставить уместную шутку создавали легкую и дружескую атмосферу.
Отдельное восхищение вызвали познания Сосо в местных преданиях. Слушать грузинские легенды в его исполнении — отдельное удовольствие, а мастерское знание традиций и искусства тоста позволило нам по-настоящему прочувствовать культурный код этой страны.
Маршрут составлен очень грамотно и равномерно: время в пути пролетало незаметно за интересными беседами, а на самих объектах у нас было достаточно времени, чтобы всё спокойно осмотреть, сделать фотографии и прочувствовать момент. Никакой спешки, всё очень тактично и комфортно.
Огромное спасибо Сосо за то, что пошел нам навстречу и включил в маршрут дополнительную достопримечательность, которую мы очень хотели увидеть. Такая отзывчивость дорогого стоит!
Сосо — это сочетание высокого профессионализма, тактичности и истинного грузинского гостеприимства. Если хотите увидеть настоящую Грузию глазами влюбленного в неё человека — искренне рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Иосеб очень интересный рассказчик. При проведении экскурсии он подстроился под нашу группу и адаптировал программу (с нами был малыш и ребенок 8лет). Рекомендую данного гида.
Иосеб
Иосеб
Ответ организатора:
Огромное вам спасибо за столь теплый отзыв, пусть хранит бог вашей прекрасной семье.
Благодарю
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Замечательный гид, невероятные виды, поменял немного экскурсию под наши пожелания так как были с детьми 4 и 7 лет. Очень рекомендую!
Замечательный гид, невероятные виды, поменял немного экскурсию под наши пожелания так как были с детьми 4 и 7 лет. Очень рекомендую!
Замечательный гид, невероятные виды, поменял немного экскурсию под наши пожелания так как были с детьми 4 и 7 лет. Очень рекомендую!
Замечательный гид, невероятные виды, поменял немного экскурсию под наши пожелания так как были с детьми 4 и 7 лет. Очень рекомендую!
Замечательный гид, невероятные виды, поменял немного экскурсию под наши пожелания так как были с детьми 4 и 7 лет. Очень рекомендую!
Замечательный гид, невероятные виды, поменял немного экскурсию под наши пожелания так как были с детьми 4 и 7 лет. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории. Сосо учел все наши пожелания, изменил немного маршрут для нашего удобства и с учетом интересов нашей семьи.
И дети и взрослые замечательно провели день и получили много новой интересной информации.
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории.
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории.
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории.
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории.
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории.
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории.
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории.
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории.+2
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории.
Спасибо Иосебу за прекрасную экскурсию! Мы посетили красивейшие места и получили исчерпывающую информацию об их истории.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из локаций прогулкой по Мцхете, по нашему желанию.
Вся поездка прошла в уютной обстановке, прекрасная беседа- Иосиф много рассказывал, отвечал на вопросы.
Рекомендуем данный маршрут и гида.
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из+2
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из
05.06.2025 Прекрасная экскурсия, гид Иосиф во время приехал за нами, немного изменили программу, заменили одну из
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Сердечно благодарим нашего гида Иосеба (Сосо) за великолепную и интересную экскурсию. Наша поездка превратилась в веселое и увлекательное путешествие, наполненное интересными рассказами, историческими фактами, легендами и мифами. Сосо очень интересный рассказчик с тонким чувством юмора, а также великолепный водитель, мы чувствовали себя а полной безопасности. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня»

Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
На автобусе
9 часов
-
40%
238 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Площадь европы
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:15
€21€35 за человека
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день (из Тбилиси)
На автобусе
10 часов
-
35%
552 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день (из Тбилиси)
Погрузитесь в историю Грузии за один день! Посетите древнюю Мцхету, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина в Гори. Группа до 15 человек
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
15 авг в 09:10
€26€40 за человека
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
На машине
11 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
Путешествие от духовной столицы Грузии до величественного Казбека подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия на каждом шагу
Начало: В районе серных бань
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от €270 за всё до 6 чел.
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
На автобусе
8 часов
51 отзыв
Групповая
до 17 чел.
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
15 авг в 08:45
€19 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €175 за экскурсию