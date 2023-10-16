Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город
Приглашаю в путешествие по центральной Грузии! Вы увидите древний город, высеченный в скалах. Побываете в монастыре, где погибли мученики при монгольском нашествии. Узнаете, о чём просят семьи в церкви Эртацминда.
По желанию пообедаете в уютном городке Гори, окружённом с двух сторон горами, и продегустируете вино, которое делают местные умельцы.
По желанию пообедаете в уютном городке Гори, окружённом с двух сторон горами, и продегустируете вино, которое делают местные умельцы.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
19
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Монастырь Джвари — одна из древнейших церквей в Грузии. Находится на вершине горы, и отсюда открывается прекрасный вид на Мцхету и реки Кура и Арагви.
- Монастырь Кватахеви. На полу этой церкви вы увидите следы мучеников, которые были сожжены Тамерланом во время монгольского нашествия.
- Церковь Эртацминда. Вы увидите симфонию узоров на стенах церкви, где загадывают желания бездетные супруги. Я покажу место, где захоронена голова Паати Саакадзе — сына полководца.
- Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скале. Вы осмотрите старинные помещения и познакомитесь с историей этого места.
- Город Гори. Здесь мы остановимся на обед. По желанию также заедем к местным жителям, чтобы продегустировать домашние вина.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в свободном графике с учётом ваших пожеланий.
- Дополнительные расходы: вход в Уплисцихе — 15 лари, обед и дегустация вина — по желанию.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иосеб — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1372 туристов
Здравствуйте! Я родился и вырос в Тбилиси. Получил академическое образование и диплом регионального гида. Всегда готов поменять маршруты по вашим интересам или удлинить тур по времени. Главное, чтобы путешественники были довольны! Владею полноприводным минивэном Mitsubishi Delica.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Ночные
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Гори
Мцхета
Уплисцихе
Популярные места
Монастыри, церкви, храмы
Монастырь Джвари
Природа и пейзажи
Горы
Гастрономические
Пещеры
Похожие туры из Тбилиси
Групповая
10 часов
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
Исследовать скальный город, посетить древние монастыри и зайти в дом советского вождя в мини-группе
на площади Свободы
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
35€27 за человека
Групповая
8 часов
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
Посетить древний пещерный комплекс и дом-музей Сталина
в районе площади Мейдан
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
€25 за человека
Мини-группа
7 часов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
на площади Свободы
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
70€60 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду