Сигнахи — небольшой городок, который в последние годы считается лицом грузинского туризма.



Сюда с удовольствием приезжают и европейцы, и россияне.



В Сигнахи всё — от извилистых улочек до превосходного грузинского вина располагает к романтическому полёту души.