Во время экскурсии вы прогуляетесь по улицам города и узнаете о его истории, зайдёте в местный музей, где можно увидеть работы Пиросмани, посетите оборонительную стену с внушительными башнями, откуда открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.
К слову, в городе работают частные винохозяйства, где можно продегустировать лучшие местные сорта. При желании мы можем сделать остановку в поселке Бадиаури и отведать свежеиспечённого кахетинского хлеба и овечьего сыра.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Групповой билет до 4 человек
$220
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля
Входные билеты
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.