Сигнахи - город любви в Грузии

Сигнахи - небольшой городок, который в последние годы считается лицом грузинского туризма

Сигнахи — небольшой городок, который в последние годы считается лицом грузинского туризма.

Сюда с удовольствием приезжают и европейцы, и россияне.

В Сигнахи всё — от извилистых улочек до превосходного грузинского вина располагает к романтическому полёту души.
Сигнахи - город любви в Грузии
Сигнахи - город любви в Грузии
Сигнахи - город любви в Грузии
Сигнахи - город любви в Грузии
Сигнахи - город любви в Грузии
Сигнахи - город любви в Грузии

Что вы увидите 🤩

  • Дворец бракосочетаний
  • Музей с работами Пиросмани
  • Оборонительная стена и другие

Что вас ожидает:

  • Во время экскурсии вы прогуляетесь по улицам города и узнаете о его истории, зайдёте в местный музей, где можно увидеть работы Пиросмани, посетите оборонительную стену с внушительными башнями, откуда открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.
  • К слову, в городе работают частные винохозяйства, где можно продегустировать лучшие местные сорта. При желании мы можем сделать остановку в поселке Бадиаури и отведать свежеиспечённого кахетинского хлеба и овечьего сыра.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Групповой билет до 4 человек
$220

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля
  • Входные билеты
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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