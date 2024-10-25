Из Тбилиси - в Сигнахи, «Корпорацию Киндзмараули» и винный туннель

Отправиться на восток Грузии в винно-историческое путешествие
Вас ждёт поездка в Кахетию, полная впечатлений, эмоций, винных ароматов и ярких вкусов.

Вы зарядитесь теплом солнечной Алазанской долины, прочувствуете атмосферу древнего монастыря в Бодбе, поплутаете по улочкам Сигнахи, попробуете знаменитые грузинские вина и посетите старейший винодельческий завод Грузии «Корпорация Киндзмараули».
Из Тбилиси - в Сигнахи, «Корпорацию Киндзмараули» и винный туннель
Из Тбилиси - в Сигнахи, «Корпорацию Киндзмараули» и винный туннель
Из Тбилиси - в Сигнахи, «Корпорацию Киндзмараули» и винный туннель
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Монастырь Святой Нино в Бодбе

Вы окажетесь в местах, где покоится великая грузинская святая — Нино. Узнаете о христианском пути Грузии, по желанию окунётесь в прохладные воды источника и услышите легенду о том, почему Нино похоронили именно здесь.

Сигнахи — город любви

Сигнахи по праву получил своё романтическое название. Здесь можно пожениться в любое время суток. И именно в Сигнахи художник Нико Пиросмани усыпал цветами дорогу для своей любимой. Кстати, песня «Миллион алых роз» как раз об этой истории. Вы пройдёте по улицам в итальянском стиле, посмотрите на самую длинную в Европе крепостную стену и пообедаете в уютном ресторанчике.

«Корпорация Киндзмараули» в Кварели

Вы посетите мастерские старейшего в стране винодельческого завода, основанного в 1533 году. Узнаете о кахетинских способах виноделия и попробуете традиционные вина микрозоны Киндзмараули.

Туннель Хареба

Знакомство с местной винной культурой продолжим в знаменитом кварельском туннеле. Вы окажетесь в старинном винном погребе, где в аутентичной атмосфере продегустируете местные вина.

Тайминг маршрута

08:45 — отправление из Тбилиси
10:30 — посещение монастыря Святой Нино
11:30 — прогулка по Сигнахи
13:30 — обед в ресторане
15:00 — посещение «Корпорации Киндзмараули»
16:00 — посещение тоннеля Хареба в Кварели
20:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида и трансфер на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Mercedes-Benz Vito
  • Дополнительно оплачивается дегустация вина в «Корпорации Киндзмараули» — $3 за человека, билет в туннель Хареба — $4 за человека, винная дегустация в туннеле — $5 за человека, обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€20
Дети до 10 лет€6
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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