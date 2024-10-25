Из Тбилиси - в Сигнахи, «Корпорацию Киндзмараули» и винный туннель
Отправиться на восток Грузии в винно-историческое путешествие
Вас ждёт поездка в Кахетию, полная впечатлений, эмоций, винных ароматов и ярких вкусов.
Вы зарядитесь теплом солнечной Алазанской долины, прочувствуете атмосферу древнего монастыря в Бодбе, поплутаете по улочкам Сигнахи, попробуете знаменитые грузинские вина и посетите старейший винодельческий завод Грузии «Корпорация Киндзмараули».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Монастырь Святой Нино в Бодбе
Вы окажетесь в местах, где покоится великая грузинская святая — Нино. Узнаете о христианском пути Грузии, по желанию окунётесь в прохладные воды источника и услышите легенду о том, почему Нино похоронили именно здесь.
Сигнахи — город любви
Сигнахи по праву получил своё романтическое название. Здесь можно пожениться в любое время суток. И именно в Сигнахи художник Нико Пиросмани усыпал цветами дорогу для своей любимой. Кстати, песня «Миллион алых роз» как раз об этой истории. Вы пройдёте по улицам в итальянском стиле, посмотрите на самую длинную в Европе крепостную стену и пообедаете в уютном ресторанчике.
«Корпорация Киндзмараули» в Кварели
Вы посетите мастерские старейшего в стране винодельческого завода, основанного в 1533 году. Узнаете о кахетинских способах виноделия и попробуете традиционные вина микрозоны Киндзмараули.
Туннель Хареба
Знакомство с местной винной культурой продолжим в знаменитом кварельском туннеле. Вы окажетесь в старинном винном погребе, где в аутентичной атмосфере продегустируете местные вина.
Тайминг маршрута
08:45 — отправление из Тбилиси 10:30 — посещение монастыря Святой Нино 11:30 — прогулка по Сигнахи 13:30 — обед в ресторане 15:00 — посещение «Корпорации Киндзмараули» 16:00 — посещение тоннеля Хареба в Кварели 20:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
В стоимость включены услуги гида и трансфер на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Mercedes-Benz Vito
Дополнительно оплачивается дегустация вина в «Корпорации Киндзмараули» — $3 за человека, билет в туннель Хареба — $4 за человека, винная дегустация в туннеле — $5 за человека, обед — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бесо — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 1229 туристов
Всем огромный привет! Меня зовут Бесо, мне 32 года. Я родился и живу в прекрасном и радушном городе Тбилиси. Очень хорошо знаю историю и каждый переулок города, в котором даже сокол заблудился, но не мы с вами! С радостью жду вас в гости в солнечном Тбилиси.