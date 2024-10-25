Вас ждёт поездка в Кахетию, полная впечатлений, эмоций, винных ароматов и ярких вкусов. Вы зарядитесь теплом солнечной Алазанской долины, прочувствуете атмосферу древнего монастыря в Бодбе, поплутаете по улочкам Сигнахи, попробуете знаменитые грузинские вина и посетите старейший винодельческий завод Грузии «Корпорация Киндзмараули».

Описание экскурсии

Монастырь Святой Нино в Бодбе

Вы окажетесь в местах, где покоится великая грузинская святая — Нино. Узнаете о христианском пути Грузии, по желанию окунётесь в прохладные воды источника и услышите легенду о том, почему Нино похоронили именно здесь.

Сигнахи — город любви

Сигнахи по праву получил своё романтическое название. Здесь можно пожениться в любое время суток. И именно в Сигнахи художник Нико Пиросмани усыпал цветами дорогу для своей любимой. Кстати, песня «Миллион алых роз» как раз об этой истории. Вы пройдёте по улицам в итальянском стиле, посмотрите на самую длинную в Европе крепостную стену и пообедаете в уютном ресторанчике.

«Корпорация Киндзмараули» в Кварели

Вы посетите мастерские старейшего в стране винодельческого завода, основанного в 1533 году. Узнаете о кахетинских способах виноделия и попробуете традиционные вина микрозоны Киндзмараули.

Туннель Хареба

Знакомство с местной винной культурой продолжим в знаменитом кварельском туннеле. Вы окажетесь в старинном винном погребе, где в аутентичной атмосфере продегустируете местные вина.

Тайминг маршрута

08:45 — отправление из Тбилиси

10:30 — посещение монастыря Святой Нино

11:30 — прогулка по Сигнахи

13:30 — обед в ресторане

15:00 — посещение «Корпорации Киндзмараули»

16:00 — посещение тоннеля Хареба в Кварели

20:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали