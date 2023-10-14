Погулять по «городу любви» Сигнахи, посетить древние монастыри и полюбоваться Алазанской долиной
Приглашаем в путешествие на восток Грузии! Оно пройдёт в мини-группе на комфортабельном автобусе.
Залитая солнцем Алазанская долина, уютные улочки Сигнахи, пропитанный историей монастырь Бодбе — всё это ждёт вас на экскурсии.
А ещё домашнее вино, чача, сыры, чурчхела и мастер-класс по приготовлению ароматного грузинского хлеба.
Залитая солнцем Алазанская долина, уютные улочки Сигнахи, пропитанный историей монастырь Бодбе — всё это ждёт вас на экскурсии.
А ещё домашнее вино, чача, сыры, чурчхела и мастер-класс по приготовлению ароматного грузинского хлеба.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
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окт
окт
18
окт
окт
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Монастыри Ниноцминда и Бобде. Вы услышите их историю, расшифруете особенности грузинской храмовой архитектуры и увидите, где похоронена Святая Нино — просветительница Грузии.
«Город любви» Сигнахи. Мы пройдём по опоясывающей город стене, наслаждаясь видами на Алазанскую долину и Главный Кавказский хребет. А также прогуляемся по «итальянским» улочкам, рассматривая дома с рыжими черепичными крышами и наблюдая за местной жизнью.
Телави. Не обойдём вниманием мы и столицу Кахетии. Вы увидите знаменитый 900-летний платан и места, где снимали «Мимино».
Гастрономические открытия. Вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению грузинского хлеба. А также продегустируете местные вина, чачу, бренди, сыр и чурчхелу.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт, дегустации и мастер-класс включены в стоимость
- Обед оплачивается дополнительно
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Мейдан
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 496 туристов
Добрый день! Меня зовут Георгий, я представляю семейное агентство путешествий по Грузии. Мы проводим экскурсии по нашей небольшой, но прекрасной стране. И делаем это с душой и любовью. До встречи!
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