Приглашаем в путешествие на восток Грузии! Оно пройдёт в мини-группе на комфортабельном автобусе. Залитая солнцем Алазанская долина, уютные улочки Сигнахи, пропитанный историей монастырь Бодбе — всё это ждёт вас на экскурсии. А ещё домашнее вино, чача, сыры, чурчхела и мастер-класс по приготовлению ароматного грузинского хлеба.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Монастыри Ниноцминда и Бобде. Вы услышите их историю, расшифруете особенности грузинской храмовой архитектуры и увидите, где похоронена Святая Нино — просветительница Грузии.

«Город любви» Сигнахи. Мы пройдём по опоясывающей город стене, наслаждаясь видами на Алазанскую долину и Главный Кавказский хребет. А также прогуляемся по «итальянским» улочкам, рассматривая дома с рыжими черепичными крышами и наблюдая за местной жизнью.

Телави. Не обойдём вниманием мы и столицу Кахетии. Вы увидите знаменитый 900-летний платан и места, где снимали «Мимино».

Гастрономические открытия. Вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению грузинского хлеба. А также продегустируете местные вина, чачу, бренди, сыр и чурчхелу.

Организационные детали