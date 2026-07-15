Что вас ожидает

Живописная дорога с фотостопами. Вы отправитесь на восток страны, к грузино-азербайджанской границе. Полюбуетесь степью, меняющей цвет в зависимости от сезона, холмами причудливых форм, солёным озером и величественными Кавказскими горами. В самых красивых местах мы сделаем короткие остановки для фото.

Монастырский комплекс Давид-Гареджи. Вы увидите знаменитую на весь христианский мир Лавру Святого Давида 6 века. Это действующий мужской монастырь, поэтому мы осмотрим его снаружи. Зато сможем зайти в Преображенскую церковь, где находятся мощи Святого Давида. А также посетить пещерный храм Натлисмцемели.

Горный треккинг. Вас ждёт поход по склону, с которого открываются виды на радужные горы. В пути мы покажем вам высеченные в скале пещеры древнего монастыря Тетри-Удабно, украшенные средневековыми росписями.

Деревня Мзисгули. Мы остановимся у местных фермеров и попробуем их продукты: чурчхелу, пастилу, домашние вина Ркацители, Саперави и Киндзмараули.

Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.

Сигнаги. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви. Прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами. А ещё пройдёте по древней крепости.

Дегустация вина. Мы проведём дегустацию в традиционном погребе в городе Сигнаги, где вино производится по 8000-летним грузинским технологиям.

Пообедаем в ресторане в городе Сигнаги с прекрасным видом на Алазанскую долину и Кавказский хребет.

Организационные детали