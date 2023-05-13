Что вас ожидает

Живописная дорога с фотостопами. Вы отправитесь на восток страны, к грузино-азербайджанской границе. Полюбуетесь степью, меняющей цвет в зависимости от сезона, холмами причудливых форм, солёным озером и величественными Кавказскими горами. В самых красивых местах мы сделаем короткие остановки для фото.

Монастырский комплекс Давид-Гареджи. Вы увидите знаменитую на весь христианский мир Лавру Святого Давида 6 века. Это действующий мужской монастырь, поэтому мы осмотрим его снаружи. Зато сможем зайти в Преображенскую церковь, где находятся мощи Святого Давида. Подойти к могилам русского писателя Грибоедова и его жены. А также посетить пещерный храм Натлисмцемели.

Горный треккинг. Вас ждет двухчасовой поход по склону, с которого открываются виды на соседний Азербайджан. В пути мы покажем вам высеченные в скале пещеры древнего монастыря Тетри-Удабно, украшенные средневековыми росписями.

Дегустация вина. Вы заедете на знаменитый винзавод Патардзеули и попробуете ароматное местное вино.

Организационные детали