Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Давид-Гареджи — необычный христианский комплекс, возведённый в пустыне. Вы поедете к нему на комфортабельном транспорте в группе до 10 человек. Погуляете по высеченным в скалах пещерам, рассматривая древние христианские фрески.
Насладитесь не характерными для Грузии инопланетными безлюдными пейзажами и раскроете страну по-новому.
Насладитесь не характерными для Грузии инопланетными безлюдными пейзажами и раскроете страну по-новому.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Живописная дорога с фотостопами. Вы отправитесь на восток страны, к грузино-азербайджанской границе. Полюбуетесь степью, меняющей цвет в зависимости от сезона, холмами причудливых форм, солёным озером и величественными Кавказскими горами. В самых красивых местах мы сделаем короткие остановки для фото.
Монастырский комплекс Давид-Гареджи. Вы увидите знаменитую на весь христианский мир Лавру Святого Давида 6 века. Это действующий мужской монастырь, поэтому мы осмотрим его снаружи. Зато сможем зайти в Преображенскую церковь, где находятся мощи Святого Давида. Подойти к могилам русского писателя Грибоедова и его жены. А также посетить пещерный храм Натлисмцемели.
Горный треккинг. Вас ждет двухчасовой поход по склону, с которого открываются виды на соседний Азербайджан. В пути мы покажем вам высеченные в скале пещеры древнего монастыря Тетри-Удабно, украшенные средневековыми росписями.
Дегустация вина. Вы заедете на знаменитый винзавод Патардзеули и попробуете ароматное местное вино.
Организационные детали
- В зависимости от количества людей экскурсия будет проходит проходить на комфортабельном автомобиле, минивэне или микроавтобусе.
- Дегустация вина включена в стоимость, обед оплачивается дополнительно.
- Треккинг доступен путешественникам с любой физической подготовкой.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 95 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия по всем регионам и городам Грузии, конечно же с профессиональными гидами и водителями. Наши гиды расскажут вам о многовековой истории Грузии, которая не оставит вас равнодушным. Что касается цен, то они демократичные и адекватные сегодняшним реалиям.
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