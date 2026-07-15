Давид-Гареджи — необычный христианский комплекс, возведённый в пустыне. Вы погуляете по высеченным в скалах пещерам, рассматривая древние христианские фрески.
Насладитесь не характерными для Грузии инопланетными безлюдными пейзажами и раскроете страну по-новому.
Насладитесь не характерными для Грузии инопланетными безлюдными пейзажами и раскроете страну по-новому.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Живописная дорога с фотостопами. Вы отправитесь на восток страны, к грузино-азербайджанской границе. Полюбуетесь степью, меняющей цвет в зависимости от сезона, холмами причудливых форм, солёным озером и величественными Кавказскими горами. В самых красивых местах мы сделаем короткие остановки для фото.
Монастырский комплекс Давид-Гареджи. Вы увидите знаменитую на весь христианский мир Лавру Святого Давида 6 века. Это действующий мужской монастырь, поэтому мы осмотрим его снаружи. Зато сможем зайти в Преображенскую церковь, где находятся мощи Святого Давида. А также посетить пещерный храм Натлисмцемели.
Горный треккинг. Вас ждёт поход по склону, с которого открываются виды на радужные горы. В пути мы покажем вам высеченные в скале пещеры древнего монастыря Тетри-Удабно, украшенные средневековыми росписями.
Деревня Мзисгули. Мы остановимся у местных фермеров и попробуем их продукты: чурчхелу, пастилу, домашние вина Ркацители, Саперави и Киндзмараули.
Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.
Сигнаги. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви. Прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами. А ещё пройдёте по древней крепости.
Дегустация вина. Мы проведём дегустацию в традиционном погребе в городе Сигнаги, где вино производится по 8000-летним грузинским технологиям.
Пообедаем в ресторане в городе Сигнаги с прекрасным видом на Алазанскую долину и Кавказский хребет.
Организационные детали
- В зависимости от количества людей экскурсия будет проходит проходить на комфортабельном автомобиле, минивэне или микроавтобусе.
- Дегустация вина включена в стоимость, обед оплачивается дополнительно (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке).
- Треккинг доступен путешественникам с любой физической подготовкой.
- После проведения этой экскурсии мы подарим вам бесплатную пешеходную экскурсию по Тбилиси. Все детали можно уточнить в переписке с гидом.
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 25728 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 139 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
впечатления самые яркие и положительные от поездки! нам очень повезло с гидом Кэти! невероятно позитивным, гостеприимным человеком! Она с большим интересом и увлеченностью рассказала нам историю Грузии и виноделия, помогала
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Отличный тур, вишенка на торте для паломников - посетить монастырь Давид-Гареджи и прикоснуться к могиле святой Нино. Нас было всего двое из туристов, настоящий частный тур на комфортной легковушке с
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Очень понравилась экскурсия. Хочу заметить, что нам ее не отменили, не смотря на то что кроме нас больше не набрался народ. Я была с подругой и экскурсия получилась индивидуальной. Гид
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Спасибо большое гиду Арчи и водителю Тимуру. Получится очень насыщенный день, жаль, что время пролетело так быстро. Счастливые часов не наблюдают😅.
Как любитель истории, очень рекомендую. Арчи исчерпывающе рассказывал о местах, истории и культурных традициях.
Дегустация требует отельного внимания, очень вкусное вино, чурчхела, сыр. Посмотрели места с разных сторон и при этом оставалось свободное время на прогулки. Рекомендуем!
Как любитель истории, очень рекомендую. Арчи исчерпывающе рассказывал о местах, истории и культурных традициях.
Дегустация требует отельного внимания, очень вкусное вино, чурчхела, сыр. Посмотрели места с разных сторон и при этом оставалось свободное время на прогулки. Рекомендуем!
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Я от всего сердца рекомендую именно эту экскурсию. Увидеть насколько разная природа и атмосфера может быть в одном регионе. Кахетия прекрасна, в апреле всё было в цвету, пели птицы, грело
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Замечательная экскурсия! Обычно туристы выбирают классическую экскурсию по Кахетии, и при этом упускают совершенно особенное место - монастырь Давид-Гареджи. Между тем именно этот монастырь произвёл на нас самое яркое впечатление
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Входит в следующие категории Тбилиси
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