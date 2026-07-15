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Две Кахетии за 1 день: пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и город Сигнаги (в группе)

Отправиться в группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Давид-Гареджи — необычный христианский комплекс, возведённый в пустыне. Вы погуляете по высеченным в скалах пещерам, рассматривая древние христианские фрески.

Насладитесь не характерными для Грузии инопланетными безлюдными пейзажами и раскроете страну по-новому.
4.9
139 отзывов
Две Кахетии за 1 день: пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и город Сигнаги (в группе)
Две Кахетии за 1 день: пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и город Сигнаги (в группе)
Две Кахетии за 1 день: пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и город Сигнаги (в группе)

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная дорога с фотостопами. Вы отправитесь на восток страны, к грузино-азербайджанской границе. Полюбуетесь степью, меняющей цвет в зависимости от сезона, холмами причудливых форм, солёным озером и величественными Кавказскими горами. В самых красивых местах мы сделаем короткие остановки для фото.
Монастырский комплекс Давид-Гареджи. Вы увидите знаменитую на весь христианский мир Лавру Святого Давида 6 века. Это действующий мужской монастырь, поэтому мы осмотрим его снаружи. Зато сможем зайти в Преображенскую церковь, где находятся мощи Святого Давида. А также посетить пещерный храм Натлисмцемели.
Горный треккинг. Вас ждёт поход по склону, с которого открываются виды на радужные горы. В пути мы покажем вам высеченные в скале пещеры древнего монастыря Тетри-Удабно, украшенные средневековыми росписями.
Деревня Мзисгули. Мы остановимся у местных фермеров и попробуем их продукты: чурчхелу, пастилу, домашние вина Ркацители, Саперави и Киндзмараули.
Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.
Сигнаги. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви. Прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами. А ещё пройдёте по древней крепости.
Дегустация вина. Мы проведём дегустацию в традиционном погребе в городе Сигнаги, где вино производится по 8000-летним грузинским технологиям.
Пообедаем в ресторане в городе Сигнаги с прекрасным видом на Алазанскую долину и Кавказский хребет.

Организационные детали

  • В зависимости от количества людей экскурсия будет проходит проходить на комфортабельном автомобиле, минивэне или микроавтобусе.
  • Дегустация вина включена в стоимость, обед оплачивается дополнительно (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке).
  • Треккинг доступен путешественникам с любой физической подготовкой.
  • После проведения этой экскурсии мы подарим вам бесплатную пешеходную экскурсию по Тбилиси. Все детали можно уточнить в переписке с гидом.

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 25728 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
131
4
4
3
4
2
1
Elena
впечатления самые яркие и положительные от поездки! нам очень повезло с гидом Кэти! невероятно позитивным, гостеприимным человеком! Она с большим интересом и увлеченностью рассказала нам историю Грузии и виноделия, помогала
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нам выбрать наиболее удачные (хотя их очень много в этой экскурсии) локации для фото и терпеливо ожидала пока мы сделаем многочисленные фотки!! помимо экскурсии и очень познавательного рассказа полностью соориентировала по вопросам комфортного пребывания в стране (рекомендаци по лучшим ресторанам (дале помогла один забронировать), местам для прогулок, приобретения каких то аутентичных покупок). Отдельный респект водителю Резо, очень внимателен, позитивен в дороге! рекомендуем гида Кэти получите заряд позитива и яркие впечатления!!

впечатления самые яркие и положительные от поездки! нам очень повезло с гидом Кэти! невероятно позитивным, гостеприимным
впечатления самые яркие и положительные от поездки! нам очень повезло с гидом Кэти! невероятно позитивным, гостеприимным
впечатления самые яркие и положительные от поездки! нам очень повезло с гидом Кэти! невероятно позитивным, гостеприимным
впечатления самые яркие и положительные от поездки! нам очень повезло с гидом Кэти! невероятно позитивным, гостеприимным
впечатления самые яркие и положительные от поездки! нам очень повезло с гидом Кэти! невероятно позитивным, гостеприимным
впечатления самые яркие и положительные от поездки! нам очень повезло с гидом Кэти! невероятно позитивным, гостеприимным
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Влад
Отличный тур, вишенка на торте для паломников - посетить монастырь Давид-Гареджи и прикоснуться к могиле святой Нино. Нас было всего двое из туристов, настоящий частный тур на комфортной легковушке с
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очень эрудированным гидом Катеван. Минус бал водителю за то, что местами гнал, как угорелый, и опасно обгонял другие машины без всякого повода, да еще и с плохо балансированными колесами и непристегнутыми пассажирами.

Отличный тур, вишенка на торте для паломников - посетить монастырь Давид-Гареджи и прикоснуться к могиле святой
Отличный тур, вишенка на торте для паломников - посетить монастырь Давид-Гареджи и прикоснуться к могиле святой
Отличный тур, вишенка на торте для паломников - посетить монастырь Давид-Гареджи и прикоснуться к могиле святой
Отличный тур, вишенка на торте для паломников - посетить монастырь Давид-Гареджи и прикоснуться к могиле святой
Отличный тур, вишенка на торте для паломников - посетить монастырь Давид-Гареджи и прикоснуться к могиле святой
Отличный тур, вишенка на торте для паломников - посетить монастырь Давид-Гареджи и прикоснуться к могиле святой
Отличный тур, вишенка на торте для паломников - посетить монастырь Давид-Гареджи и прикоснуться к могиле святой
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Кристина
Очень понравилась экскурсия. Хочу заметить, что нам ее не отменили, не смотря на то что кроме нас больше не набрался народ. Я была с подругой и экскурсия получилась индивидуальной. Гид
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Арчи очень старался и делал все для комфорта, а также подстраивал всю экскурсию под нас и задавал вопросы как сделать лучше. А также делал много остановок в качестве исключений, чтобы мы лучше насладились видами Грузии. Искренне переживал за погоду и порекомендовал нам очень хороший недорогой ресторан в туристическом городе. Мы остались очень довольны всей поездкой. Особенно приятно было, что экскурсию проводили коренные Тбилисцы. Очень чувствовалась через рассказы настоящая любовь к своей родине и огромная толерантность ко всем ближайшим соседним народам. Спасибо за экскурсию

Очень понравилась экскурсия. Хочу заметить, что нам ее не отменили, не смотря на то что кроме
Очень понравилась экскурсия. Хочу заметить, что нам ее не отменили, не смотря на то что кроме
Очень понравилась экскурсия. Хочу заметить, что нам ее не отменили, не смотря на то что кроме
Очень понравилась экскурсия. Хочу заметить, что нам ее не отменили, не смотря на то что кроме
Очень понравилась экскурсия. Хочу заметить, что нам ее не отменили, не смотря на то что кроме
Очень понравилась экскурсия. Хочу заметить, что нам ее не отменили, не смотря на то что кроме
Очень понравилась экскурсия. Хочу заметить, что нам ее не отменили, не смотря на то что кроме
Очень понравилась экскурсия. Хочу заметить, что нам ее не отменили, не смотря на то что кроме
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Анастасия
Спасибо большое гиду Арчи и водителю Тимуру. Получится очень насыщенный день, жаль, что время пролетело так быстро. Счастливые часов не наблюдают😅.
Как любитель истории, очень рекомендую. Арчи исчерпывающе рассказывал о местах, истории и культурных традициях.
Дегустация требует отельного внимания, очень вкусное вино, чурчхела, сыр. Посмотрели места с разных сторон и при этом оставалось свободное время на прогулки. Рекомендуем!
Спасибо большое гиду Арчи и водителю Тимуру. Получится очень насыщенный день, жаль, что время пролетело так быстро. Счастливые часов не наблюдают😅.
Спасибо большое гиду Арчи и водителю Тимуру. Получится очень насыщенный день, жаль, что время пролетело так быстро. Счастливые часов не наблюдают😅.
Спасибо большое гиду Арчи и водителю Тимуру. Получится очень насыщенный день, жаль, что время пролетело так быстро. Счастливые часов не наблюдают😅.
Спасибо большое гиду Арчи и водителю Тимуру. Получится очень насыщенный день, жаль, что время пролетело так быстро. Счастливые часов не наблюдают😅.
Спасибо большое гиду Арчи и водителю Тимуру. Получится очень насыщенный день, жаль, что время пролетело так быстро. Счастливые часов не наблюдают😅.
Спасибо большое гиду Арчи и водителю Тимуру. Получится очень насыщенный день, жаль, что время пролетело так быстро. Счастливые часов не наблюдают😅.
Спасибо большое гиду Арчи и водителю Тимуру. Получится очень насыщенный день, жаль, что время пролетело так быстро. Счастливые часов не наблюдают😅.
Спасибо большое гиду Арчи и водителю Тимуру. Получится очень насыщенный день, жаль, что время пролетело так быстро. Счастливые часов не наблюдают😅.
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Екатерина
Я от всего сердца рекомендую именно эту экскурсию. Увидеть насколько разная природа и атмосфера может быть в одном регионе. Кахетия прекрасна, в апреле всё было в цвету, пели птицы, грело
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солнце и с подачи информации нашего гида Арчи всё складывается в прекрасную картину: смесь легенд, истории, анекдотов, тостов, рассказов о жизни в Грузии. Получили огромное удовольствие, незабываемые впечатления. Арчи интеллигентный и очень образованный человек,который может ответить на любой вопрос, кроме ботаники. Не сомневайтесь, вы получите много положительных эмоций, информации, просто красивейших фотографий и воспоминаний.

Я от всего сердца рекомендую именно эту экскурсию. Увидеть насколько разная природа и атмосфера может быть
Я от всего сердца рекомендую именно эту экскурсию. Увидеть насколько разная природа и атмосфера может быть
Я от всего сердца рекомендую именно эту экскурсию. Увидеть насколько разная природа и атмосфера может быть
Я от всего сердца рекомендую именно эту экскурсию. Увидеть насколько разная природа и атмосфера может быть
Я от всего сердца рекомендую именно эту экскурсию. Увидеть насколько разная природа и атмосфера может быть
Я от всего сердца рекомендую именно эту экскурсию. Увидеть насколько разная природа и атмосфера может быть
Я от всего сердца рекомендую именно эту экскурсию. Увидеть насколько разная природа и атмосфера может быть
Я от всего сердца рекомендую именно эту экскурсию. Увидеть насколько разная природа и атмосфера может быть
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Наталья
Замечательная экскурсия! Обычно туристы выбирают классическую экскурсию по Кахетии, и при этом упускают совершенно особенное место - монастырь Давид-Гареджи. Между тем именно этот монастырь произвёл на нас самое яркое впечатление
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во время экскурсии. Обязательно поднимитесь на обзорную площадку на скале, чтобы насладится панорамой монастыря и невероятными видами Радужных гор. Также в программу экскурсии входит посещение монастыря Бодбе, где покоится святая Нино, и атмосферный городок Сигнаги. Не очень повезло с погодой, но это не испортило впечатление об экскурсии. Мы провели отличный день, и в этом заслуга нашего гида Арчи, который отлично знает историю и рассказал много интересного, и водителя Ираклия, который был надежен как скала (местами ехали в тумане). Кому не подойдет экскурсия? Если вы не пьёте вина, не едите сладкое, глютен и молочное - тогда возможно лучше выбрать другую экскурсию. Потому что Кахетия - это отличное домашнее вино, чурчхела, вкуснейшие сыры и свежевыпеченный "мамин хлеб", и все это конечно можно продегустировать. Красивые пейзажи на протяжении всей дороги - прилагаются! От души рекомендую

Замечательная экскурсия! Обычно туристы выбирают классическую экскурсию по Кахетии, и при этом упускают совершенно особенное место
Замечательная экскурсия! Обычно туристы выбирают классическую экскурсию по Кахетии, и при этом упускают совершенно особенное место
Замечательная экскурсия! Обычно туристы выбирают классическую экскурсию по Кахетии, и при этом упускают совершенно особенное место
Замечательная экскурсия! Обычно туристы выбирают классическую экскурсию по Кахетии, и при этом упускают совершенно особенное место
Замечательная экскурсия! Обычно туристы выбирают классическую экскурсию по Кахетии, и при этом упускают совершенно особенное место
Замечательная экскурсия! Обычно туристы выбирают классическую экскурсию по Кахетии, и при этом упускают совершенно особенное место
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