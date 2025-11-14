Кахетия — это не только виноградники и бокалы с вином, но и старинные города, дворянские усадьбы, величественные монастыри и захватывающие дух пейзажи.
В этом путешествии вы увидите романтичный Сигнахи, посетите усадьбу князей Чавчавадзе, подниметесь в древний монастырь Некреси и попробуете знаменитые вина Киндзмараули в Кварели.
Описание экскурсииОткройте для себя Кахетию! Край солнца, виноградников и древней истории. Вы прогуляетесь по романтичному Сигнахи, заглянете в усадьбу Чавчавадзе в Цинандали, насладитесь панорамными видами с монастыря Некреси и отправитесь на винодельню Киндзмараули, где попробуете легендарные кахетинские вина. История, природа и гастрономия — всё в одном путешествии! Кахетия — это не только виноградники и бокалы с вином, но и старинные города, дворянские усадьбы, величественные монастыри и захватывающие дух пейзажи. Сигнахи Утренний выезд из Тбилиси. Первая остановка — Сигнахи, небольшой город с мощеными улочками, терракотовыми крышами и панорамными видами на Алазанскую долину. Здесь можно прогуляться вдоль крепостных стен, заглянуть в местные лавки с вином и сувенирами или просто насладиться атмосферой. Цинандали Далее отправляемся в Цинандали — место, где грузинское виноделие обрело европейский стиль. В усадьбе князей Чавчавадзе сохранился винный погреб с коллекцией редких вин, а сам дом окружен уютным английским садом. Здесь можно прогуляться, узнать о жизни грузинской аристократии XIX века и при желании продегустировать вино. Некреси Следующая остановка — монастырь Некреси, один из самых древних в Грузии. Он стоит на холме с потрясающим видом на долину, а его стены хранят историю, уходящую в IV век. Дорога к монастырю ведет вверх, но туда можно добраться и на микроавтобусе (стоимость — 3 лари). Кварели Последняя часть маршрута — винодельня в Кварели, где производят знаменитое вино Киндзмараули. Здесь расскажут о процессе производства, о традициях кахетинского виноделия, а также предложат попробовать несколько сортов вина (дегустация и экскурсия — от 8 лари). После насыщенного дня возвращаемся в Тбилиси. Дорога займёт несколько часов, и по пути можно будет ещё раз насладиться кахетинскими пейзажами. Важная информация:
- Длительность переездов составит примерно 6-7 часов в сумме, общий километраж — около 365 км.
- Дополнительные расходы. Некоторые локации требуют оплаты входных билетов, поэтому лучше иметь при себе наличные. Также обед оплачивается самостоятельно.
- Билет в парк — 2 лари; билет в дом-музей и парк — 10 лари, билет в дом-музей и парк, 1 бокал вина — 12 лари; билет в дом-музей и парк (включая услуги гида), 5 бокалов вина и бокал чачи — 35 лари).
- В случае непредвиденных обстоятельств (погодные условия, дорожные пробки и т. д.) маршрут или время посещений могут быть скорректированы. Мы заранее уведомим вас о любых изменениях.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сигнахи - живописный город с крепостными стенами и захватывающим видом на Алазанскую долину
- Цинандали - усадьба князей Чавчавадзе с историческим винным погребом и английским садом
- Некреси - древний монастырь на холме с красивым видом на долину
- Кварели - винодельня, где производят знаменитое вино Киндзмараули, с экскурсионной дегустацией
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Билеты
- Дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самгебро, д. 5
Завершение: Ул. Самгебро №5
Когда и сколько длится?
Когда: Соответствует расписанию
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
