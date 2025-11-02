Вас ждут дегустации домашнего вина и чачи, мастер-класс по изготовлению чурчхелы и знакомство с очаровательным городом Сигнахи.
Прогулка по крепостной стене, виды на Алазанскую долину и посещение монастыря Бодбе оставят незабываемые впечатления.
Хроники Грузии с их монументальными барельефами и видом на Тбилисское море добавят вашему путешествию особую атмосферу
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация вина и чачи
- 🏰 Прогулка по Сигнахи
- ⛪ Посещение монастыря Бодбе
- 🌄 Виды на Алазанскую долину
- 🗿 Хроники Грузии
Что можно увидеть
- Хроники Грузии
- Сигнахи
- Монастырь Бодбе
- Алазанская долина
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Кахетию!
В сердце Грузии вас ждет удивительное путешествие. Здесь вы сможете:
- Продегустировать настоящее домашнее вино;
- Попробовать мёд, чачу, сацебели, пастилу и чурчхелу;
- Принять участие в мастер-классе по изготовлению чурчхелы, создавая сладкий символ Грузии своими руками.
Вы ощутите аппетитный аромат и щедрость грузинского застолья, что сделает ваше пребывание здесь незабываемым.
Сигнахи — город любви
Очаровательный городок на холме с мощеными улочками и уютной атмосферой, Сигнахи не зря называют грузинской Тосканой — здесь витает дух любви! Во время прогулки вы сможете:
- Пройтись по крепостной стене с башнями, словно в древней сказке;
- Насладиться захватывающим видом на Алазанскую долину.
Монастырь Бодбе
Это святое место, где покоится святая Нино — крестительница Грузии. Здесь вас ждут:
- Спокойствие и величие;
- Невероятная энергетика;
- Вид на бескрайние виноградники долины.
Алазанская долина — это место, где рождаются лучшие грузинские вина. Здесь душа наполняется теплом, а глаза радуются красоте природы!
Хроники Грузии
Вы сможете увидеть гигантские барельефы, рассказывающие историю страны, и насладиться панорамным видом на город и Тбилисское море. Это путешествие станет для вас источником вдохновения и новых впечатлений!
Отправляемся на экскурсию каждый день в 09:00
