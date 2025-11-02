Путешествие в Кахетию предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру и традиции Грузии. Вас ждут дегустации домашнего вина и чачи, мастер-класс по изготовлению чурчхелы и знакомство с очаровательным городом Сигнахи. Прогулка по крепостной стене, виды на Алазанскую долину и посещение монастыря Бодбе оставят незабываемые впечатления. Хроники Грузии с их монументальными барельефами и видом на Тбилисское море добавят вашему путешествию особую атмосферу

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ваш гид в Тбилиси

Georgia with love Ваш гид в Тбилиси

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Кахетию!

В сердце Грузии вас ждет удивительное путешествие. Здесь вы сможете:

Продегустировать настоящее домашнее вино;

Попробовать мёд, чачу, сацебели, пастилу и чурчхелу;

Принять участие в мастер-классе по изготовлению чурчхелы, создавая сладкий символ Грузии своими руками.

Вы ощутите аппетитный аромат и щедрость грузинского застолья, что сделает ваше пребывание здесь незабываемым.

Сигнахи — город любви

Очаровательный городок на холме с мощеными улочками и уютной атмосферой, Сигнахи не зря называют грузинской Тосканой — здесь витает дух любви! Во время прогулки вы сможете:

Пройтись по крепостной стене с башнями, словно в древней сказке;

Насладиться захватывающим видом на Алазанскую долину.

Монастырь Бодбе

Это святое место, где покоится святая Нино — крестительница Грузии. Здесь вас ждут:

Спокойствие и величие;

Невероятная энергетика;

Вид на бескрайние виноградники долины.

Алазанская долина — это место, где рождаются лучшие грузинские вина. Здесь душа наполняется теплом, а глаза радуются красоте природы!

Хроники Грузии

Вы сможете увидеть гигантские барельефы, рассказывающие историю страны, и насладиться панорамным видом на город и Тбилисское море. Это путешествие станет для вас источником вдохновения и новых впечатлений!