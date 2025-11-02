Мои заказы

Путешествие в Кахетию из Тбилиси: Хроники Грузии, город Сигнахи и вино

Насладитесь атмосферой Кахетии, погрузитесь в историю и культуру Грузии. Вино, природа и уникальные достопримечательности ждут вас
Путешествие в Кахетию предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру и традиции Грузии.

Вас ждут дегустации домашнего вина и чачи, мастер-класс по изготовлению чурчхелы и знакомство с очаровательным городом Сигнахи.

Прогулка по крепостной стене, виды на Алазанскую долину и посещение монастыря Бодбе оставят незабываемые впечатления.

Хроники Грузии с их монументальными барельефами и видом на Тбилисское море добавят вашему путешествию особую атмосферу
4.7
123 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация вина и чачи
  • 🏰 Прогулка по Сигнахи
  • ⛪ Посещение монастыря Бодбе
  • 🌄 Виды на Алазанскую долину
  • 🗿 Хроники Грузии
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Хроники Грузии
  • Сигнахи
  • Монастырь Бодбе
  • Алазанская долина

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Кахетию!

В сердце Грузии вас ждет удивительное путешествие. Здесь вы сможете:

  • Продегустировать настоящее домашнее вино;
  • Попробовать мёд, чачу, сацебели, пастилу и чурчхелу;
  • Принять участие в мастер-классе по изготовлению чурчхелы, создавая сладкий символ Грузии своими руками.

Вы ощутите аппетитный аромат и щедрость грузинского застолья, что сделает ваше пребывание здесь незабываемым.

Сигнахи — город любви

Очаровательный городок на холме с мощеными улочками и уютной атмосферой, Сигнахи не зря называют грузинской Тосканой — здесь витает дух любви! Во время прогулки вы сможете:

  • Пройтись по крепостной стене с башнями, словно в древней сказке;
  • Насладиться захватывающим видом на Алазанскую долину.

Монастырь Бодбе

Это святое место, где покоится святая Нино — крестительница Грузии. Здесь вас ждут:

  • Спокойствие и величие;
  • Невероятная энергетика;
  • Вид на бескрайние виноградники долины.

Алазанская долина — это место, где рождаются лучшие грузинские вина. Здесь душа наполняется теплом, а глаза радуются красоте природы!

Хроники Грузии

Вы сможете увидеть гигантские барельефы, рассказывающие историю страны, и насладиться панорамным видом на город и Тбилисское море. Это путешествие станет для вас источником вдохновения и новых впечатлений!

Отправляемся на экскурсию каждый день в 09:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся на экскурсию каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 123 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
114
4
6
3
3
2
1
A
Alexandr
2 ноя 2025
Отличная экскурсия, по пути остановки в колоритных местах с дегустацией вин, сыров, чурчхелы, благодаря которым дорога пролетает незаметно. Шикарный обед на терассе с видом старинную крепость.
R
Ruslan
2 ноя 2025
Тур был интересным. Только временами было плохо слышно гида во время движения
A
Aleksey
23 окт 2025
Все классно. Люди отличные. Водитель вам расскажет все))) но экскурсовод ещё больше)))
Удачи,всего доброго. Спасибо огромное за доброе отношение! Привет из Краснодара. Увидимся.
Все предельно классно показали, рассказали,дорога отличная. Не пожалеете. Смешно заказывайте.
Е
Екатерина
14 окт 2025
Очень интересная экскурсия, все остались под впечатлением! Группа была дружная, экскурсовод Нино - выше всяких похвал!
О
Ольга
14 окт 2025
Мы увидели прекрасную Кахетию! Повезло с погодой - был солнечный и теплый октябрьский день. Вообще Грузия восхищает!
Что касается экскурсии. Водитель и экскурсовод были замечательные. Но, первое, что нам мешало наслаждаться
читать дальше

поездкой, это отсутствие ступеньки и поручня в микроавтобусе. Я и муж имеем проблемы с суставами. С нами была еще одна такая же пара. Второе, это то, что нас не предупредили и том, что автобус забирает туристов с двух локаций. Мы на такси приехали к указанному месту сбора у серных бань, и очень удивились, когда автобус забирал других туристов около оперного театра, где в двух шагах был наш отель. Третье, это то, что туристы были и русскоязычные и англоязычные. Слушать рассказ дважды долго и утомительно. Нужно собирать группы не для того, чтобы заполнить автобус, а чтобы туристам было комфортно! Дегустация вина была очень и очень скромная. Происходило все в маленьком придорожном магазинчике, из малюсеньких пластиковых стаканчиков попробовали три вида домашнего вина. Нам еще предложили попробовать нарезанную на мелкие кусочки чурчхелу и три вида соусов. К соусам не предложили ни крошечки лаваша … Было еще три вида меда. Все было направлено, как, впрочем и везде, на банальную продажу своей продукции. В Сигнахи погуляли мало, город хорош, нужно было дать нам больше времени и свободу выбора ресторана для обеда. А так привезли в какую-то огромную забегаловку типа столовой с ценами выше, чем в хорошем ресторане в Тбилиси. Ну всем понятно почему так?

T
Tatiana
13 окт 2025
Мы были на экскурсии в кахетию с экскурсаводом Мари. Молоденькая красавица,очень приятная девушка,успевала нам все рассказывать на русском и английском языке. все четко организованно,что надо бы уточнить перед поездкой,что есть отрезок в экскурсии,в частности проход вдоль крепостной стены,он сложен для людей с проблемами в ногах,я имею ввиду спусковой и подьемы по каменным лестницам
Общее впечатление от поездки положительное
Спасибо. Татьяна
Л
Лилия
11 окт 2025
Спасибо. Все было продуманно и хорошо проведено
Т
Татьяна
10 окт 2025
Родители были в восторге от экскурсии!
Прекрасный экскурсовод!
Т
Татьяна
9 окт 2025
Обычно я не пишу плохие отзывы. Но здесь смешанные чувства).
Плюсы: гид Тамара. Если бы не она - красавица с миндальными глазами, эрудит, с энциклопедическими знаниями истории, бесконечной любовью к своей
читать дальше

Родине, энергетикой и потрясающим чувством юмора - ругалась бы я долго и громко по-русски. На обратном пути сломался автобус - нас тут же забрали другие группы и мы добрались до дома.
Минусы: организация тура с начала и до конца. Нас попросили придти пораньше, чтобы выбрать удобные места - мы пришли первые, в итоге сели в автобус последние на задние сидения. Мне не принципиально, но мой муж 194 см ростом. На рекламе экскурсии - Хроники Грузии, там мы не были). Обед был в 16.30 - напитали своей отрицательной энергетикой и без того немолодой 900 летний платан. Про дегустации писать не буду - тут на вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Организаторы тура, обращаюсь к вам: все хотят заработать, это понятно. Людей кормите вовремя, мы очень любим вашу прекрасную страну и ценим ваше гостеприимство, но война войной, а обед по расписанию должен быть. Тамаре премию как минимум! Она, как сильная прекрасная грузинская царица Тамара, на своих хрупких плечах не дала случиться бунту на корабле😄

А
Александра
9 окт 2025
Были 08.10. Великолепная экскурсия! Очень понравилась гид Тамара, было интересно ее слушать, она создавала прекрасную атмосферу в группе. Было много вкусных дегустаций: вино рекой, чурчхела, сыры, чача. Также хотелось бы поблагодарить водителя Джони за комфорт в поездке. Всем рекомендую!
П
Павел
8 окт 2025
Не повезло с гидом. Из 4х экскурсий, что брали, гид Кати - тот гид, который просто ехала с автобусом тихо бормочет себе что-то под нос. Или из-за плохого знания материала, или по другой причине. Есть она или нет - информации нет, впечатления сломаны. После поездки понял, что надо ехать самому в винный гастотур.
М
Мария
1 окт 2025
Спокойная экскурсия для любителей вина. Впрочем, заезд на хроники Грузии и вид с них на Тбилисское море - тоже прекрасное дополнение (учитывая, что до них сложно добраться в городе на
читать дальше

общественном транспорте). По большому счету кроме этого каких-то интересных достопримечательностей в экскурсии нет, в Сигнахи смотреть особо не на что, но гид очень старался, много всего рассказывал, благодаря чему поездка в любом случае вышла интересной.

А
Анастасия
30 сен 2025
Очень интересная экскурсия, гид Георгий рассказывал все очень интересно и информативно, отвечал на любые вопросы, советовал места в Тбилиси которые можно посетить, в кафе еда была очень вкусная, порции большие.
читать дальше

Было время на прогулку на локациях.
Автобус комфортабельный с вай-фаем и зарядкой, остановки были каждый час, больше всего понравилось 2 дегустации😂
Георгий спасибо вам огромное за интересную экскурсию, рада была попасть к вам🫶

О
Оксана
30 сен 2025
Понравилась экскурсия. Пейзажи, дегустация.
Д
Дарья
28 сен 2025
Не оправдало ожидания. Очень мало времени на крепость, больше на дегустацию. Виды не очень впечатляют. Гид дружелюбный. Старт экскурсии на пол часа позже назначенного времени.

