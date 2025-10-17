Экскурсия в Кахетию - это возможность почувствовать настоящее грузинское гостеприимство. Участники мастер-класса по приготовлению чурчхелы попробуют домашние угощения и напитки. В монастыре Бодбе можно насладиться тишиной и умиротворением. В Сигнаги, городе любви, открываются потрясающие виды на Алазанскую долину. На винодельне Киндзмараули гости узнают секреты создания легендарных кахетинских вин и продегустируют их. Это путешествие наполнено ароматами и теплом Грузии

Описание мастер-класса

Душевная Грузия

Откройте для себя душевную Кахетию — край солнца, виноградников, тишины монастырей и любви. Это путешествие наполнено ароматом домашнего вина, теплом грузинского гостеприимства и живой историей.

Уникальные впечатления

Вас ждёт возможность поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чурчхелы, где вы сможете попробовать домашние угощения и напитки. Вместе мы посетим монастырь Бодбе — святое место, где покоится Нино, просветительница Грузии. Здесь царит удивительное спокойствие и умиротворяющая атмосфера.

История и культура

Следующая остановка — романтичный Сигнаги, город любви. Вас ждут:

Узкие улочки в итальянском стиле;

Старинная крепость;

Уютные винные лавки;

Потрясающие виды на Алазанскую долину.

Финал поездки

Завершит наше путешествие легендарная винодельня «Киндзмараули». Здесь вы узнаете, как создаются знаменитые вина Кахетии, продегустируете их и поймёте, почему грузинское вино — это не просто напиток, а часть культуры и души народа.

Подарите себе этот день

Наполните свой день вкусом, красотой и теплом настоящей Грузии!