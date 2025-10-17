В самое сердце Кахетии - Киндзмараули, Сигнахи и вино
Ощутите душевное тепло Кахетии, посетив монастырь Бодбе, романтичный Сигнаги и винодельню Киндзмараули. Насладитесь вкусом и атмосферой Грузии
Экскурсия в Кахетию - это возможность почувствовать настоящее грузинское гостеприимство. Участники мастер-класса по приготовлению чурчхелы попробуют домашние угощения и напитки. В монастыре Бодбе можно насладиться тишиной и умиротворением. В Сигнаги, городе любви, открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.
На винодельне Киндзмараули гости узнают секреты создания легендарных кахетинских вин и продегустируют их. Это путешествие наполнено ароматами и теплом Грузии
Откройте для себя душевную Кахетию — край солнца, виноградников, тишины монастырей и любви. Это путешествие наполнено ароматом домашнего вина, теплом грузинского гостеприимства и живой историей.
Уникальные впечатления
Вас ждёт возможность поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чурчхелы, где вы сможете попробовать домашние угощения и напитки. Вместе мы посетим монастырь Бодбе — святое место, где покоится Нино, просветительница Грузии. Здесь царит удивительное спокойствие и умиротворяющая атмосфера.
История и культура
Следующая остановка — романтичный Сигнаги, город любви. Вас ждут:
Узкие улочки в итальянском стиле;
Старинная крепость;
Уютные винные лавки;
Потрясающие виды на Алазанскую долину.
Финал поездки
Завершит наше путешествие легендарная винодельня «Киндзмараули». Здесь вы узнаете, как создаются знаменитые вина Кахетии, продегустируете их и поймёте, почему грузинское вино — это не просто напиток, а часть культуры и души народа.
Подарите себе этот день
Наполните свой день вкусом, красотой и теплом настоящей Грузии!
Н
Наталья
17 окт 2025
Очень понравилось, гид Давид великолепен все понятно доступно быстро, весело. Рады были провести время в приятной компании, спасибо огромное
А
Аня
14 окт 2025
Г
Галина
9 окт 2025
Очень понравился гид Мамука. У него очень хорошая грамотная речь. Узнала много нового о Грузии и мест где мы были. Понравился город Сигнахи.
K
Kirichek
7 окт 2025
П
Полина
6 окт 2025
Большое спасибо Тимуру! Очень увлеченно и интересно рассказывает о Грузии. Видно, что горит своим делом. Всем рекомендую 🤌🏻
Н
Наталья
1 окт 2025
Спасибо Тимуру за прекрасный день и душевную атмосферу! Несмотря на погоду, впечатления остались только положительные!
Т
Татьяна
28 сен 2025
Экскурсоводу Зурабу респект! Отличная и весёлая экскурсия получилась! Узнали много нового из истории Грузии, очень много красивых тостов было сказано при дегустации! Очень понравилось на частной винодельне, где все подробно рассказали и показали и дали попробовать напитки собственного производства! Наша команда «Фазанов» осталась очень довольна! Спасибо вам!
A
Albina
19 сен 2025
Замечательная экскурсия. Уже по 2му разу едем с Тимуром в Кахетию. Интересные истории в перемешку со вкусными напитками, фруктами и вкусными помидорами мммм. Спасибо большое за удачную экскурсию
К
Ксения
15 сен 2025
Невероятные впечатления от насыщенного дня, экскурсовод, а по призванию тамада, Нино прекрасно справилась с нашей микс группой из 6 разных стран. Со всеми нашла общий язык, в конце поездки все общались и смеялись, как старые знакомые. Влюбились в район Кахетии, надегустировались и уехали с отличными напитками. До встречи, Грузия)
Т
Татьяна
25 авг 2025
Экскурсия была прекрасная, увидели долину с высоты и внутри, очень советую именно с посещением корпорации Кизмараули. Экскурсовод внутри граммотно и интересно расказывает о производстве вина. А наш экскурсовод Георгий выше всяких похвал! Дорога была длинная, но он её заполнял интересными рассказами, что она пролетела незаметно. Георгий спасибо!
Д
Дмитрий
25 авг 2025
Я ездил с семьёй в Кахети,гид Георгий… мы в полном ВОСТОРГЕ👍 ОБАЛДЕННАЯ экскурсия 👍👍👍 Всем РЕКОМЕНДУЕМ☝️ привет из Израиля🇮🇱🤝🇬🇪
О
Ольга
24 авг 2025
Все, что было заявлено в плане экскурсии увидели. Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо экскурсоводу Нино. Она провела экскурсию очень интересно, активно, познавательно! С ней экскурсия пролетела" на одном дыхании". Всем рекомендую.
Н
Наталья
12 авг 2025
Ездили на экскурсию с Нино - очень интересный, живой, общительный гид! По дороге узнали много интересного и про Грузию и про то, как готовить вино! Поучаствовали в мастер-классе по приготовлению чурчхерлы! Продегустировали вина в трёх разных локациях. Посетили город любви Сигнахи и полюбовались на Алазанскую долину! Также побывали в монастыре Бодбе, где находятся мощи Нино, просветительницы Грузии
K
Korartev
9 авг 2025
Отличная экскурсия, гид Нино просто прекрасна! Много чего нового узнали, на любой вопрос всегда будет развернутый ответ как на русском, так и на английском языке. Маршрут интересный и не утомительный, 12 часов пролетели незаметно особенно после многочисленных дегустаций, на котором не жалеют вина! Однозначно рекомендую